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Програмне забезпечення для дилерів автомобілів, або системи управління автосалонами (DMS), містить інструменти, призначені для оптимізації роботи автомагазинів. Ці системи підтримують як фронт-, так і бек-офіс функції, надаючи функції для управління запасами, розрахунку вартості, варіантів фінансування та авторизації клієнтів (наприклад, перевірки кредитоспроможності та історії аварій). Крім того, програмне забезпечення для дилерів автомобілів може допомогти керувати деталями гарантії, договорами купівлі-продажу, ремонтом транспортних засобів, оцінкою та регулярними електронними платежами. Ці рішення, як правило, використовуються відділами продажів і офісними адміністраторами в салонах нових і вживаних автомобілів, також можуть інтегруватися з програмним забезпеченням для виставлення рахунків, системами управління запасами, розробниками веб-сайтів або інструментами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).
Запит на новий застосунок
DealerCenter
dealercenter.com
DealerCenter - це програмне забезпечення для управління автодилерами, яке включає відстеження запасів, управління клієнтськими даними та кредитними звітами.
TruVideo
truvideo.com
TruVideo - це додаток для автосалонів, що дозволяє створювати та надсилати відеоогляди автомобілів, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Додаток Carsforsale.com спрощує купівлю і продаж автомобілів, надаючи можливість шукати та порівнювати транспортні засоби за різними критеріями.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global пропонує програмне забезпечення для автосалонів, яке допомагає їм функціонувати ефективніше та досягати своїх цілей.
Space Auto
space.auto
Space Auto CRM допомагає відстежувати клієнтів, генерувати угоди та аналізувати поведінку покупців на десктопі і мобільних пристроях.
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
AutoRaptor CRM - це програма для автомобільних дилерів, що спрощує управління відносинами з клієнтами та автоматизує процеси продажу і обслуговування.
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