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Програмне забезпечення для дилерів автомобілів
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Програмне забезпечення для дилерів автомобілів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для дилерів автомобілів, або системи управління автосалонами (DMS), містить інструменти, призначені для оптимізації роботи автомагазинів. Ці системи підтримують як фронт-, так і бек-офіс функції, надаючи функції для управління запасами, розрахунку вартості, варіантів фінансування та авторизації клієнтів (наприклад, перевірки кредитоспроможності та історії аварій). Крім того, програмне забезпечення для дилерів автомобілів може допомогти керувати деталями гарантії, договорами купівлі-продажу, ремонтом транспортних засобів, оцінкою та регулярними електронними платежами. Ці рішення, як правило, використовуються відділами продажів і офісними адміністраторами в салонах нових і вживаних автомобілів, також можуть інтегруватися з програмним забезпеченням для виставлення рахунків, системами управління запасами, розробниками веб-сайтів або інструментами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).

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DealerCenter

DealerCenter

dealercenter.com

DealerCenter - це програмне забезпечення для управління автодилерами, яке включає відстеження запасів, управління клієнтськими даними та кредитними звітами.

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

TruVideo - це додаток для автосалонів, що дозволяє створювати та надсилати відеоогляди автомобілів, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

Додаток Carsforsale.com спрощує купівлю і продаж автомобілів, надаючи можливість шукати та порівнювати транспортні засоби за різними критеріями.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global пропонує програмне забезпечення для автосалонів, яке допомагає їм функціонувати ефективніше та досягати своїх цілей.

Space Auto

Space Auto

space.auto

Space Auto CRM допомагає відстежувати клієнтів, генерувати угоди та аналізувати поведінку покупців на десктопі і мобільних пристроях.

AutoRaptor CRM

AutoRaptor CRM

autoraptor.com

AutoRaptor CRM - це програма для автомобільних дилерів, що спрощує управління відносинами з клієнтами та автоматизує процеси продажу і обслуговування.

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