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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для дилерів автомобілів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для дилерів автомобілів, або системи управління автосалонами (DMS), містить інструменти, призначені для оптимізації роботи автомагазинів. Ці системи підтримують як фронт-, так і бек-офіс функції, надаючи функції для управління запасами, розрахунку вартості, варіантів фінансування та авторизації клієнтів (наприклад, перевірки кредитоспроможності та історії аварій). Крім того, програмне забезпечення для дилерів автомобілів може допомогти керувати деталями гарантії, договорами купівлі-продажу, ремонтом транспортних засобів, оцінкою та регулярними електронними платежами. Ці рішення, як правило, використовуються відділами продажів і офісними адміністраторами в салонах нових і вживаних автомобілів, також можуть інтегруватися з програмним забезпеченням для виставлення рахунків, системами управління запасами, розробниками веб-сайтів або інструментами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).