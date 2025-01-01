Програмне забезпечення для керування стосунками з кандидатами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування взаємовідносинами з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням досвіду кандидатів, допомагає фахівцям з кадрів, рекрутерам і менеджерам з найму підвищувати залучення кандидатів протягом усього процесу найму. Ці інструменти дозволяють персоналізувати досвід для кандидатів, тим самим підвищуючи їхню участь і задоволення. Рекрутери та відділи кадрів використовують рішення для взаємовідносин із кандидатами, щоб розвивати активну групу талантів, полегшуючи пошук кваліфікованих кандидатів на доступні ролі. Важливо відрізняти потенційне програмне забезпечення для керування взаємовідносинами від програмного забезпечення CRM, незважаючи на те, що воно пропонує подібні функції. Управління взаємовідносинами з кандидатами особливо зосереджується на покращенні шляху та досвіду кандидата. Як правило, інтегроване в маркетингові платформи найму, це програмне забезпечення часто бездоганно співпрацює з системами відстеження претендентів (ATS) і програмним забезпеченням дошки вакансій.
Запит на новий застосунок
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.
TextUs
textus.com
TextUs — платформа для ефективного SMS-спілкування, яка покращує взаємодію між бізнесом і клієнтами, допомагає управляти контактами та автоматизувати процеси.
Workstream
workstream.us
Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.
Whippy
whippy.ai
Whippy - платформа для спілкування через SMS та Email, що використовує AI для автоматизації процесів та покращення взаємодії з клієнтами.
Workable
workable.com
Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.
Gem
gem.com
Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для кар'єрного зростання, що з'єднує більше 3 млн професіоналів та 20 тис. рекрутерів для пошуку роботи та талантів.
100Hires
100hires.com
100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.
flair HR
flair.hr
FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
Crelate
crelate.com
Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire – платформа автоматизації набору персоналу, що оптимізує процес найму за допомогою AI, включаючи автоматизацію скринінгу, планування та аналітики.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale автоматизує процес підбору кандидатів через платформи, такі як LinkedIn, інтегруються з CRM для ефективного спілкування та управління даними.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker - хмарна система для автоматизації управління кадрами, рекрутингу та виконання завдань у компаніях.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent - платформа для набору персоналу, що допомагає компаніям ефективно залучати, управляти та наймати кадри.
Longlist
longlist.io
Longlist — це CRM та ATS для швидко зростаючих рекрутингових та кадрових фірм.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.
Phenom
phenom.com
Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.
Sense
sensehq.com
Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.
Fountain
fountain.com
Fountain об'єднує процес найму в одному місці, спрощуючи відстеження, управління та прийом нових співробітників для будь-якого бізнесу.
Interseller
interseller.io
Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.
Criteria
criteriacorp.com
Додаток Criteria допомагає організаціям вдосконалити процес найму за допомогою стандартизованих оцінок кандидатів.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon - програмне забезпечення для рекрутингу, що поєднує ATS і CRM функції для оптимізації процесу найму та управління кандидатами.
WayUp
wayup.com
WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.
Covey
getcovey.com
Covey - платформа для рекрутингу, що використовує AI для оцінки кандидатів, автоматизує пошук та комунікацію з ними, спрощуючи процес найму.
Beamery
beamery.com
Beamery – це платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям ефективно набирати, планувати і розвивати потенціал працівників.
The Muse
themuse.com
The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers - це веб-платформа для управління процесами найму, що спрощує взаємодію між роботодавцями і кандидатами, включаючи відстеження заявок та планування інтерв'ю.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef - це система для відстеження заявників і управління талантами, що спрощує процеси набору, найму та навчання для погодинної робочої сили.
Survale
survale.com
Survale - це платформа для автоматичного збору та аналізу зворотного зв'язку на всіх етапах найму, покращуючи досвід кандидатів та ефективність набору.
Bryq
bryq.com
Bryq - це платформа для оцінки талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати людей та розвивати існуючий персонал, використовуючи дані та психологічні методи.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire - це онлайн-система для відстеження заявників, що спрощує процес найму та дозволяє управління резюме і співпрацею в команді.
Team Engine
teamengine.io
Team Engine - це програмне забезпечення для автоматизації HR, що допомагає компаніям знаходити, наймати та утримувати співробітників у польових умовах.
TalentLyft
talentlyft.com
TalentLyft - це платформа для набору, яка об'єднує ATS, CRM та інструменти маркетингу, спрощуючи управління процесом найму для компаній.
LiveHire
livehire.com
LiveHire – це програмне забезпечення для набору кадрів, яке спрощує управління кандидатами та автоматизує процеси найму, покращуючи ефективність і якість кандидатів.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - це платформа автоматизації найму, яка з'єднує роботодавців з талантами з коледжів, спрощуючи процес рекрутингу для компаній та шукачів роботи.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity - платформа для найму, що поєднує компанії та кандидатів, забезпечуючи доступ до вакансій, проектів і можливостей у професійній спільноті.
Chattr
chattr.ai
Програмне забезпечення для автоматизації HR, яке спрощує процес найму працівників погодинно.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase – платформа для спрощення процесу найму, яка дозволяє управляти кандидатами, комунікувати, планувати інтерв'ю та відстежувати заявки.
Hellohire
tryhellohire.com
HelloHire - це AI-асистент для набору персоналу, який автоматизує комунікацію, відбір та організацію інтерв'ю з кандидатами, спрощуючи процес найму.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna - платформа для набору молоді, що містить інструменти для управління подіями, кандидатами та планування інтерв’ю.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire - це платформа для найму, що спрощує процес підбору працівників, включаючи управління вакансіями та оцінку кандидатів.
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