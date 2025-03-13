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Програмне забезпечення для керування стосунками з кандидатами
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Програмне забезпечення для керування стосунками з кандидатами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування взаємовідносинами з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням досвіду кандидатів, допомагає фахівцям з кадрів, рекрутерам і менеджерам з найму підвищувати залучення кандидатів протягом усього процесу найму. Ці інструменти дозволяють персоналізувати досвід для кандидатів, тим самим підвищуючи їхню участь і задоволення. Рекрутери та відділи кадрів використовують рішення для взаємовідносин із кандидатами, щоб розвивати активну групу талантів, полегшуючи пошук кваліфікованих кандидатів на доступні ролі. Важливо відрізняти потенційне програмне забезпечення для керування взаємовідносинами від програмного забезпечення CRM, незважаючи на те, що воно пропонує подібні функції. Управління взаємовідносинами з кандидатами особливо зосереджується на покращенні шляху та досвіду кандидата. Як правило, інтегроване в маркетингові платформи найму, це програмне забезпечення часто бездоганно співпрацює з системами відстеження претендентів (ATS) і програмним забезпеченням дошки вакансій.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.

Paychex

Paychex

paychex.com

Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs — платформа для ефективного SMS-спілкування, яка покращує взаємодію між бізнесом і клієнтами, допомагає управляти контактами та автоматизувати процеси.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy - платформа для спілкування через SMS та Email, що використовує AI для автоматизації процесів та покращення взаємодії з клієнтами.

Workable

Workable

workable.com

Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.

Gem

Gem

gem.com

Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort — платформа для кар'єрного зростання, що з'єднує більше 3 млн професіоналів та 20 тис. рекрутерів для пошуку роботи та талантів.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.

flair HR

flair HR

flair.hr

FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire – платформа автоматизації набору персоналу, що оптимізує процес найму за допомогою AI, включаючи автоматизацію скринінгу, планування та аналітики.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.

SourceWhale

SourceWhale

sourcewhale.com

SourceWhale автоматизує процес підбору кандидатів через платформи, такі як LinkedIn, інтегруються з CRM для ефективного спілкування та управління даними.

HRLocker

HRLocker

hrlocker.com

HRLocker - хмарна система для автоматизації управління кадрами, рекрутингу та виконання завдань у компаніях.

Scout Talent

Scout Talent

applynow.net.au

Scout Talent - платформа для набору персоналу, що допомагає компаніям ефективно залучати, управляти та наймати кадри.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist — це CRM та ATS для швидко зростаючих рекрутингових та кадрових фірм.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.

Phenom

Phenom

phenom.com

Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.

Fountain

Fountain

fountain.com

Fountain об'єднує процес найму в одному місці, спрощуючи відстеження, управління та прийом нових співробітників для будь-якого бізнесу.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.

Criteria

Criteria

criteriacorp.com

Додаток Criteria допомагає організаціям вдосконалити процес найму за допомогою стандартизованих оцінок кандидатів.

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

Top Echelon - програмне забезпечення для рекрутингу, що поєднує ATS і CRM функції для оптимізації процесу найму та управління кандидатами.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.

Covey

Covey

getcovey.com

Covey - платформа для рекрутингу, що використовує AI для оцінки кандидатів, автоматизує пошук та комунікацію з ними, спрощуючи процес найму.

Beamery

Beamery

beamery.com

Beamery – це платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям ефективно набирати, планувати і розвивати потенціал працівників.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.

QJumpers

QJumpers

qjumpers.com

QJumpers - це веб-платформа для управління процесами найму, що спрощує взаємодію між роботодавцями і кандидатами, включаючи відстеження заявок та планування інтерв'ю.

talentReef

talentReef

jobappnetwork.com

TalentReef - це система для відстеження заявників і управління талантами, що спрощує процеси набору, найму та навчання для погодинної робочої сили.

Survale

Survale

survale.com

Survale - це платформа для автоматичного збору та аналізу зворотного зв'язку на всіх етапах найму, покращуючи досвід кандидатів та ефективність набору.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq - це платформа для оцінки талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати людей та розвивати існуючий персонал, використовуючи дані та психологічні методи.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire - це онлайн-система для відстеження заявників, що спрощує процес найму та дозволяє управління резюме і співпрацею в команді.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Team Engine - це програмне забезпечення для автоматизації HR, що допомагає компаніям знаходити, наймати та утримувати співробітників у польових умовах.

TalentLyft

TalentLyft

talentlyft.com

TalentLyft - це платформа для набору, яка об'єднує ATS, CRM та інструменти маркетингу, спрощуючи управління процесом найму для компаній.

LiveHire

LiveHire

livehire.com

LiveHire – це програмне забезпечення для набору кадрів, яке спрощує управління кандидатами та автоматизує процеси найму, покращуючи ефективність і якість кандидатів.

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch - це платформа автоматизації найму, яка з'єднує роботодавців з талантами з коледжів, спрощуючи процес рекрутингу для компаній та шукачів роботи.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity - платформа для найму, що поєднує компанії та кандидатів, забезпечуючи доступ до вакансій, проектів і можливостей у професійній спільноті.

Chattr

Chattr

chattr.ai

Програмне забезпечення для автоматизації HR, яке спрощує процес найму працівників погодинно.

Tacitbase

Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase – платформа для спрощення процесу найму, яка дозволяє управляти кандидатами, комунікувати, планувати інтерв'ю та відстежувати заявки.

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

HelloHire - це AI-асистент для набору персоналу, який автоматизує комунікацію, відбір та організацію інтерв'ю з кандидатами, спрощуючи процес найму.

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna - платформа для набору молоді, що містить інструменти для управління подіями, кандидатами та планування інтерв’ю.

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire - це платформа для найму, що спрощує процес підбору працівників, включаючи управління вакансіями та оцінку кандидатів.

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Програмне забезпечення для керування стосунками з кандидатами - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog