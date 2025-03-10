Програмне забезпечення для керування стосунками з кандидатами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування взаємовідносинами з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням досвіду кандидатів, допомагає фахівцям з кадрів, рекрутерам і менеджерам з найму підвищувати залучення кандидатів протягом усього процесу найму. Ці інструменти дозволяють персоналізувати досвід для кандидатів, тим самим підвищуючи їхню участь і задоволення. Рекрутери та відділи кадрів використовують рішення для взаємовідносин із кандидатами, щоб розвивати активну групу талантів, полегшуючи пошук кваліфікованих кандидатів на доступні ролі. Важливо відрізняти потенційне програмне забезпечення для керування взаємовідносинами від програмного забезпечення CRM, незважаючи на те, що воно пропонує подібні функції. Управління взаємовідносинами з кандидатами особливо зосереджується на покращенні шляху та досвіду кандидата. Як правило, інтегроване в маркетингові платформи найму, це програмне забезпечення часто бездоганно співпрацює з системами відстеження претендентів (ATS) і програмним забезпеченням дошки вакансій.
Запит на новий застосунок
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.
TextUs
textus.com
TextUs — платформа для ефективного SMS-спілкування, яка покращує взаємодію між бізнесом і клієнтами, допомагає управляти контактами та автоматизувати процеси.
Workstream
workstream.us
Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.
Whippy
whippy.ai
Whippy - платформа для спілкування через SMS та Email, що використовує AI для автоматизації процесів та покращення взаємодії з клієнтами.
Workable
workable.com
Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.
Gem
gem.com
Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для кар'єрного зростання, що з'єднує більше 3 млн професіоналів та 20 тис. рекрутерів для пошуку роботи та талантів.
100Hires
100hires.com
100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.
flair HR
flair.hr
FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
Crelate
crelate.com
Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire – платформа автоматизації набору персоналу, що оптимізує процес найму за допомогою AI, включаючи автоматизацію скринінгу, планування та аналітики.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale автоматизує процес підбору кандидатів через платформи, такі як LinkedIn, інтегруються з CRM для ефективного спілкування та управління даними.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker - хмарна система для автоматизації управління кадрами, рекрутингу та виконання завдань у компаніях.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent - платформа для набору персоналу, що допомагає компаніям ефективно залучати, управляти та наймати кадри.
Longlist
longlist.io
Longlist — це CRM та ATS для швидко зростаючих рекрутингових та кадрових фірм.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.
Phenom
phenom.com
Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.
Sense
sensehq.com
Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.
Fountain
fountain.com
Fountain об'єднує процес найму в одному місці, спрощуючи відстеження, управління та прийом нових співробітників для будь-якого бізнесу.
Interseller
interseller.io
Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.
Criteria
criteriacorp.com
Додаток Criteria допомагає організаціям вдосконалити процес найму за допомогою стандартизованих оцінок кандидатів.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon - програмне забезпечення для рекрутингу, що поєднує ATS і CRM функції для оптимізації процесу найму та управління кандидатами.
WayUp
wayup.com
WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.
Covey
getcovey.com
Covey - платформа для рекрутингу, що використовує AI для оцінки кандидатів, автоматизує пошук та комунікацію з ними, спрощуючи процес найму.
Beamery
beamery.com
Beamery – це платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям ефективно набирати, планувати і розвивати потенціал працівників.
The Muse
themuse.com
The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers - це веб-платформа для управління процесами найму, що спрощує взаємодію між роботодавцями і кандидатами, включаючи відстеження заявок та планування інтерв'ю.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef - це система для відстеження заявників і управління талантами, що спрощує процеси набору, найму та навчання для погодинної робочої сили.
Survale
survale.com
Survale - це платформа для автоматичного збору та аналізу зворотного зв'язку на всіх етапах найму, покращуючи досвід кандидатів та ефективність набору.
Bryq
bryq.com
Bryq - це платформа для оцінки талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати людей та розвивати існуючий персонал, використовуючи дані та психологічні методи.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Онлайн-програмне забезпечення для відстеження заявників для безпроблемних та спільних наймання. Включає один клацання розміщення роботи в найкращі дошки для роботи, налаштовані робочі процеси на роботу, звітність про відповідність тощо. Найм - це система відстеження заявників (ATS) від Trakstar. Легко керувати резюме, залучати кандидатів з різних джерел, керувати веб -сайтом кар'єри, співпрацювати з вашою командою з найму та створювати звіти про ваші зусилля набору персоналу - все з одним рішенням. Найм допомагає компаніям автоматизувати процес найму в кінці, від розміщення роботи до вибору ідеального кандидата. Керуйте кожним резюме. Резюме перетікає в прокат і розбирається на стабільно форматувані профілі кандидатів. Співпрацюйте з командою з найму. Менеджери та інтерв'юери з найму можуть надати відгуки кандидатів та приймати запити на інтерв'ю безпосередньо з їх електронної пошти та календаря. Виміряйте свій успіх на роботу: Створіть звіти в Trakstar Insights з тестуванням, які допомагають визначити вузькі місця у процесі набору та те, як ви ставитесь до подібних груп однолітків. Опис товару Найм - це система відстеження заявників від Trakstar. Керуйте кожним кроком процесу найму від набору талантів до вибору правильного кандидата.
Team Engine
teamengine.io
Роботодавці вибору використовують команду для набору, утримання, залучення та вдосконалення своїх польових робочих сил. Команда Engine - це набір автоматизації кадрів, який допомагає вирощувати компанії перевищувати найкращі таланти та впроваджувати найкращі практики залучення працівників. Організації можуть попрощатися з ручними, розрізненими, трудомісткими процесами та привіт інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично виконує критичні, чутливі до часу компоненти виняткової стратегії талантів. В даний час використовується сотні зростаючих компаній, текстова комунікаційна платформа Team Engine обслуговує унікальні потреби організацій з розподіленою робочою силою в цій галузі. Це тому, що польові працівники шукають швидкості та простоти, як у процесі найму, так і в щоденній роботі. Завдяки командному двигуні організації можуть подолати виклики залучення, унікальні для їхньої галузі, щоб спочатку перевершити та найняти найкращих людей, а потім сприяти утриманню та залученню з послідовними можливостями спілкування та зворотним зв'язком. Командний двигун допоможе організаціям: * Знайдіть і наймайте чудових людей: автоматизуйте зайві завдання в процесі найму, щоб вони могли додати цінність там, де це найбільше має значення. * Мотивуйте та зберігайте якісні працівники: Зробіть нові наймання, щоб добре почати зі структурованими один на одного та можливість надати відгуки про досвід. * Виконати та постійно вдосконалюйте: Створіть зв’язок по всій компанії, щоб виконати роботу, створити ефективні процеси та виховувати культуру зростання та розвитку. Погляд на те, як допомагає командний двигун: * Надсилання текстових повідомлень з працівниками без столу та заявників на роботу * Автоматизовані повідомлення для спілкування з часом (наприклад, нагадування про інтерв'ю та відкриті терміни реєстрації) * Вбудована реклама набору на Craigslist, Facebook та Instagram * Перекладені комунікації для іспанських ораторів * Централізований центр для організації всієї рекрутингової діяльності та деталей заявника * Диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
LiveHire
livehire.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу LiveHires забезпечує інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні досвід кандидатів і рекрутерів світового класу, який дозволяє вашій організації: - Створити більш продуктивну та високофункціональну команду підбору персоналу - Захистити репутацію свого бренду, зменшивши відмову кандидатів - Досягти цільових показників найму під час скорочення витрат - Наймайте людей, які зацікавлені та зацікавлені у вашому бренді - Створюйте справжні та справжні стосунки з кандидатами - Створюйте більш різноманітну робочу силу
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - це платформа автоматизації найму, яка з'єднує роботодавців з талантами з коледжів, спрощуючи процес рекрутингу для компаній та шукачів роботи.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних спільнот у світі. Люди та шукачі роботи можуть приєднатися до SupportFinity, щоб знайти роботу чи проекти та спілкуватися зі своїми однолітками та друзями. Спільнота SupportFinity пропонує доступ до вакансій і проектів, а також багато інших безкоштовних переваг, як-от бонуси, блоги та доступ до функцій лише для спільноти.
Chattr
chattr.ai
Програмне забезпечення для автоматизації управління персоналом, яке робить погодинний найм робочої сили найпростішою частиною вашого дня.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексна платформа, призначена для розширення можливостей менеджерів з найму. Легко оптимізуйте процес найму, від залучення кандидатів до оцінювання та відстеження заявок. Легко спілкуйтеся, плануйте події, проводите віддалені співбесіди та захищайте дані. Відчуйте оптимізований робочий процес із Tacitbase. Основні характеристики: Спільна робота: Отримайте бездоганну співпрацю з гнучкими планами передплати Tacitbase. Легко співпрацюйте з членами команди над базою даних кандидатів, переглядом кандидатів і відстеженням заявок. Призначайте завдання, відстежуйте прогрес і підтримуйте спілкування в режимі реального часу, незалежно від місця розташування. Насолоджуйтесь детальним керуванням дозволами для контрольованого доступу. База даних кандидатів: Легко створюйте, керуйте та зберігайте кандидатів із різних джерел. Будь то з соціальних мереж, електронної пошти чи існуючих баз даних, Tacitbase забезпечує безпроблемну організацію кандидатів. Налаштуйте свою базу даних кандидатів за допомогою персоналізованих стовпців і шукайте потенційних кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як освіта, досвід, навички та місцезнаходження. Відстежуйте всі дії кандидатів, включаючи огляди, заявки та повідомлення, в одному централізованому місці. Огляд кандидата: Спростіть і прискоріть процес оцінювання за допомогою спільного та конструктивного перегляду кандидатів. Отримайте повне уявлення про кваліфікацію та придатність кожного кандидата для роботи, що дозволить швидше приймати рішення та підвищити якість найму. Робіть усвідомлений вибір і створіть сильну команду. TacitMail: Ефективно спілкуйтеся з кандидатами за допомогою спеціальної електронної адреси, об’єднуючи всі електронні листи, пов’язані з кандидатами, в одному місці. Використовуйте настроювані шаблони електронної пошти та автоматизовану комунікацію, щоб заощадити час, налагодити стосунки з кандидатами та забезпечити персоналізований досвід протягом усього процесу найму. Залишайтеся на зв'язку без зусиль. Відстеження програми: Безперебійно відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої системи відстеження заявок (ATS) на основі Kanban. Налаштуйте свій процес найму, співпрацюйте з членами команди та спілкуйтеся з кандидатами безпосередньо в системі. Оптимізуйте процес найму за допомогою міток і фільтрів, забезпечуючи ефективне керування кандидатами та плавний робочий процес. Розклад подій: Спростіть розклад співбесід та оцінювання за допомогою нашої зручної функції планування подій. Створюйте події, вказуйте деталі та надсилайте запрошення кандидатам безпосередньо через Tacitbase. Керуйте всіма запланованими подіями в календарі та надсилайте нагадування кандидатам, забезпечуючи безперебійний прийом на роботу та уникаючи конфліктів у плануванні. Інтеграція конференції: Проводьте безпечні віддалені співбесіди та оцінювання за допомогою можливостей інтеграції Tacitbase для популярних конференц-платформ, таких як Zoom і Google Meet. Плануйте та запрошуйте кандидатів на віртуальні співбесіди, записуйте сеанси для використання в майбутньому та оптимізуйте свою роботу з дистанційного найму. Долайте відстані без зусиль. Розширений пошук: Використовуйте потужність наших розширених пошукових фільтрів, щоб ідентифікувати кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як навички, досвід, освіта тощо. Уточніть результати пошуку за допомогою ряду параметрів пошуку та фільтрів, заощаджуючи час і забезпечуючи вибір найбільш підходящих кандидатів для кожної вакансії. Ефективно знайдіть ідеальну пару. Безпека даних: У Tacitbase безпека даних є нашим головним пріоритетом. Ми використовуємо надійні заходи безпеки для захисту конфіденційної інформації про кандидатів, зокрема безпеку на рівні рядків і регулярне резервне копіювання даних. Наша платформа відповідає нормам захисту даних, а інтеграція зі сторонніми службами відповідає суворим стандартам безпеки. Довірте нам свої дані. Підвищте свій успіх у працевлаштуванні за допомогою Tacitbase. Розкрийте силу спрощених робочих процесів, розширених функцій і аналізу на основі даних. Відчуйте максимальну перевагу під час найму та зробіть революцію у своїй грі з Tacitbase!
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — це помічник із підбору персоналу на базі штучного інтелекту, який значно скорочує час (і вартість) найму шляхом автоматичного залучення, перевірки та планування співбесід із найкращими кандидатами за лічені хвилини.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — це рекрутингова платформа, яка переосмислює, як кращі роботодавці наймають молодих людей. Платформа Rakuna включає Rakuna Recruit, найпростіший мобільний додаток для набору офлайн-подій, і Rakuna Recruit Dashboard, інформаційну панель керування подіями та керування взаємовідносинами з кандидатами для рекрутингу на кампусі/подіях. Ми продовжуємо розширювати набори наших продуктів, включаючи інструменти рекрутингу, які допомагають оптимізувати операції рекрутингу та активізувати маркетингові зусилля компаній із рекрутингу, як-от планування співбесід, рекрутинг через SMS, рекрутинг CRM тощо. Ми – те, як компанії наймають міленіалів: https://www.rakuna .co/
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.
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