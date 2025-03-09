Програмне забезпечення для керування стосунками з кандидатами - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування взаємовідносинами з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням досвіду кандидатів, допомагає фахівцям з кадрів, рекрутерам і менеджерам з найму підвищувати залучення кандидатів протягом усього процесу найму. Ці інструменти дозволяють персоналізувати досвід для кандидатів, тим самим підвищуючи їхню участь і задоволення. Рекрутери та відділи кадрів використовують рішення для взаємовідносин із кандидатами, щоб розвивати активну групу талантів, полегшуючи пошук кваліфікованих кандидатів на доступні ролі. Важливо відрізняти потенційне програмне забезпечення для керування взаємовідносинами від програмного забезпечення CRM, незважаючи на те, що воно пропонує подібні функції. Управління взаємовідносинами з кандидатами особливо зосереджується на покращенні шляху та досвіду кандидата. Як правило, інтегроване в маркетингові платформи найму, це програмне забезпечення часто бездоганно співпрацює з системами відстеження претендентів (ATS) і програмним забезпеченням дошки вакансій.
Запит на новий застосунок
WayUp
wayup.com
Лідер галузі для кваліфікованих і різноманітних кандидатів, які знаходять і беруть на роботу. Шукайте можливості роботи та стажування, отримуйте поради щодо кар’єри та спілкуйтеся безпосередньо з найкращими роботодавцями.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire – платформа автоматизації набору персоналу, що оптимізує процес найму за допомогою AI, включаючи автоматизацію скринінгу, планування та аналітики.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.
Workable
workable.com
Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.
Workstream
workstream.us
Workstream - це провідна платформа HR, оплати праці та наймання для погодинної робочої сили. Його розумна технологія впорядковує завдання з персоналу, щоб власники франшизи та бізнесу могли швидко рухатися, зменшити витрати на оплату праці та спростити операції - все в одному місці. 46 з 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування-включаючи Burger King, Джиммі Джон, Тако Белл,-на робочий потік, щоб найняти, утримувати та платити свої команди.
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з традиційними оголошеннями про роботу. Платформа Muse для пошуку та залучення талантів пропонує комплексне рішення для підбору персоналу, яке поєднує масштабовані інструменти розширення бренду, автентичний контент для оповідання бренду та цільовий доступ до нашої кураторської та різноманітної спільноти з 5 мільйонів спеціалістів.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - це платформа автоматизації найму, яка з'єднує роботодавців з талантами з коледжів, спрощуючи процес рекрутингу для компаній та шукачів роботи.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort – це платформа кар’єрного росту для сучасних професіоналів. Він пропонує мережу з понад 3 мільйонів професіоналів преміум-класу та вдосконалений штучний інтелект, щоб допомогти 20 тисячам рекрутерів найняти чи направити потрібних талантів, знайти можливості кар’єрного зростання та поділитися знаннями без звичайних проблем.
Beamery
beamery.com
Платформа управління життєвим циклом талантів Beamery — це наскрізне рішення, яке об’єднує дані, штучний інтелект та інтелект, щоб підприємства, орієнтовані на таланти, могли стратегічно трансформувати таланти, забезпечувати більше людського досвіду для всіх талантів і розкривати навички та потенціал своєї глобальної робочої сили. .
Interseller
interseller.io
Interseller — це SaaS-компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в технологічному просторі рекрутингу, нещодавно придбана компанією Greenhouse Software у жовтні 2021 року. З 2016 року ми допомагаємо рекрутинговим агентствам по всьому світу створювати більш передбачуваний список клієнтів і кандидатів. Наша платформа допомагає скоротити час, необхідний для взаємодії з потенційними клієнтами та кандидатами. Interseller може знайти та зв’язатися з будь-якою особистою чи робочою адресою електронної пошти за допомогою автоматизованих і персоналізованих електронних листів, підтримуючи при цьому 30+ CRM та ATS в актуальному стані.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Онлайн-програмне забезпечення для відстеження заявників для безпроблемних та спільних наймання. Включає один клацання розміщення роботи в найкращі дошки для роботи, налаштовані робочі процеси на роботу, звітність про відповідність тощо. Найм - це система відстеження заявників (ATS) від Trakstar. Легко керувати резюме, залучати кандидатів з різних джерел, керувати веб -сайтом кар'єри, співпрацювати з вашою командою з найму та створювати звіти про ваші зусилля набору персоналу - все з одним рішенням. Найм допомагає компаніям автоматизувати процес найму в кінці, від розміщення роботи до вибору ідеального кандидата. Керуйте кожним резюме. Резюме перетікає в прокат і розбирається на стабільно форматувані профілі кандидатів. Співпрацюйте з командою з найму. Менеджери та інтерв'юери з найму можуть надати відгуки кандидатів та приймати запити на інтерв'ю безпосередньо з їх електронної пошти та календаря. Виміряйте свій успіх на роботу: Створіть звіти в Trakstar Insights з тестуванням, які допомагають визначити вузькі місця у процесі набору та те, як ви ставитесь до подібних груп однолітків. Опис товару Найм - це система відстеження заявників від Trakstar. Керуйте кожним кроком процесу найму від набору талантів до вибору правильного кандидата.
Covey
getcovey.com
Рекрутингова платформа з найінтелектуальнішим інструментом ШІ, який може оцінювати таланти так, як це робите ви. Описуючи вашими власними словами, як ви оцінюєте профіль кандидата, а також будь-які компроміси, які ви б зробили, Scout створить бота для виконання вашої стратегії. Перевірка вхідних кандидатів – можна переглянути тисячі профілів і виявити 5% найкращих кандидатів протягом години. Outbound Candidat Sourcing – Scout шукатиме мільйони кандидатів, оцінюватиме їх (як і ви) і охоплюватиме їх за допомогою персоналізованих крапельних кампаній, бездоганно інтегруючись із вашою папкою «Вхідні» та іншими існуючими системами талантів. Як менеджер з найму або рекрутер, ви маєте повний контроль над своєю стратегією відбору та пошуку, а Covey Scout є вашим надійним помічником. Ви вирішуєте, як виглядатиме чудовий профіль, а все інше нехай Scout зробить! Covey також пропонує вам набір інструментів для встановлення столичних ставок, щоб пришвидшити продуктивність підбору персоналу та зменшити витрати. Covey CRM: платформа Covey для керування взаємовідносинами з кандидатами, інструмент пошуку електронної пошти та автоматизації зв’язків, аналітичний пакет і портал для рекомендацій – це лише деякі з функцій, які зроблять ваш пошук найвищим.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
TextUs
textus.com
TextUs — платформа для ефективного SMS-спілкування, яка покращує взаємодію між бізнесом і клієнтами, допомагає управляти контактами та автоматизувати процеси.
Whippy
whippy.ai
Whippy - платформа для спілкування через SMS та Email, що використовує AI для автоматизації процесів та покращення взаємодії з клієнтами.
Top Echelon
topechelon.com
Рекрутингове програмне забезпечення Top Echelon об’єднало потужні функції відстеження кандидатів (ATS) і взаємовідносин з клієнтами (CRM) в одне рішення для підбору персоналу, призначене для оптимізації процесу підбору персоналу для команд найму, починаючи з 67,15 доларів США за користувача на місяць. Top Echelon автоматизує багато функцій відстеження кандидатів, таких як аналіз резюме, аналіз електронної пошти, масове завантаження резюме, спеціальні поля, спеціальні робочі процеси, імпорт/експорт електронних таблиць, перевірка дублікатів, об’єднання записів, додавання тегів, повний текстовий пошук, пошук за радіусом і додатковий портал кандидатів. Щоб допомогти керувати процесом найму, Top Echelon має функції CRM для спілкування з кандидатами протягом життєвого циклу найму з налаштованими етапами конвеєра, інтеграцією електронної пошти, інтеграцією календаря, користувацькими гарячими списками, планувальником активності, шаблонами електронної пошти, користувальницькою діяльністю, звітністю, системою сповіщень тощо. Усе це включає в себе адаптацію, навчання та підтримку без додаткової плати.
Sense
sensehq.com
Sense — провідна платформа залучення талантів на базі штучного інтелекту — переосмислює процес найму, бездоганно поєднуючи персоналізований, багатоканальний досвід кандидатів із підвищеною ефективністю рекрутера. Sense, якому довіряють понад 1000 організацій, пропонує комплексний набір функцій, включаючи автоматизацію підбору персоналу, CRM з талантами, кампанії, підрахунок балів і підбір кандидатів, чат-бот AI, обмін текстовими повідомленнями, планування співбесід і рекомендації. Оптимізуйте кожен крок у пошуку талантів за допомогою Sense, де передові технології поєднуються з інтуїтивно зрозумілою функціональністю.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — це помічник із підбору персоналу на базі штучного інтелекту, який значно скорочує час (і вартість) найму шляхом автоматичного залучення, перевірки та планування співбесід із найкращими кандидатами за лічені хвилини.
Phenom
phenom.com
Завдяки штучному інтелекту платформа Phenom Intelligenct Talent Experience є єдиним рішенням, яке допомагає кандидатам швидше знаходити та вибирати вас, співробітникам розвивати свої навички та розвиватися, рекрутерам стати надзвичайно продуктивними, а менеджерам створити сильніші команди.
Untapped
untapped.io
Untapped — це універсальна платформа різноманітного найму, яка допомагає компаніям ефективно наймати різноманітні команди. Талант всюди; можливості немає. Ми тут, щоб швидко це змінити. Untapped — це місце, де компанії позбавляються здогадів, наймаючи різноманітні команди. Саме тут вони трансформують свою творчість, інновації та розвиток. І де вони перетворюють цілі на дії, щоб створити зміни, яких вимагає суспільство. чому Тому що різноманітність не може чекати і не чекатиме. Майбутнє схоже на вас.
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
flair HR
flair.hr
FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker - хмарна система для автоматизації управління кадрами, рекрутингу та виконання завдань у компаніях.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексна платформа, призначена для розширення можливостей менеджерів з найму. Легко оптимізуйте процес найму, від залучення кандидатів до оцінювання та відстеження заявок. Легко спілкуйтеся, плануйте події, проводите віддалені співбесіди та захищайте дані. Відчуйте оптимізований робочий процес із Tacitbase. Основні характеристики: Спільна робота: Отримайте бездоганну співпрацю з гнучкими планами передплати Tacitbase. Легко співпрацюйте з членами команди над базою даних кандидатів, переглядом кандидатів і відстеженням заявок. Призначайте завдання, відстежуйте прогрес і підтримуйте спілкування в режимі реального часу, незалежно від місця розташування. Насолоджуйтесь детальним керуванням дозволами для контрольованого доступу. База даних кандидатів: Легко створюйте, керуйте та зберігайте кандидатів із різних джерел. Будь то з соціальних мереж, електронної пошти чи існуючих баз даних, Tacitbase забезпечує безпроблемну організацію кандидатів. Налаштуйте свою базу даних кандидатів за допомогою персоналізованих стовпців і шукайте потенційних кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як освіта, досвід, навички та місцезнаходження. Відстежуйте всі дії кандидатів, включаючи огляди, заявки та повідомлення, в одному централізованому місці. Огляд кандидата: Спростіть і прискоріть процес оцінювання за допомогою спільного та конструктивного перегляду кандидатів. Отримайте повне уявлення про кваліфікацію та придатність кожного кандидата для роботи, що дозволить швидше приймати рішення та підвищити якість найму. Робіть усвідомлений вибір і створіть сильну команду. TacitMail: Ефективно спілкуйтеся з кандидатами за допомогою спеціальної електронної адреси, об’єднуючи всі електронні листи, пов’язані з кандидатами, в одному місці. Використовуйте настроювані шаблони електронної пошти та автоматизовану комунікацію, щоб заощадити час, налагодити стосунки з кандидатами та забезпечити персоналізований досвід протягом усього процесу найму. Залишайтеся на зв'язку без зусиль. Відстеження програми: Безперебійно відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої системи відстеження заявок (ATS) на основі Kanban. Налаштуйте свій процес найму, співпрацюйте з членами команди та спілкуйтеся з кандидатами безпосередньо в системі. Оптимізуйте процес найму за допомогою міток і фільтрів, забезпечуючи ефективне керування кандидатами та плавний робочий процес. Розклад подій: Спростіть розклад співбесід та оцінювання за допомогою нашої зручної функції планування подій. Створюйте події, вказуйте деталі та надсилайте запрошення кандидатам безпосередньо через Tacitbase. Керуйте всіма запланованими подіями в календарі та надсилайте нагадування кандидатам, забезпечуючи безперебійний прийом на роботу та уникаючи конфліктів у плануванні. Інтеграція конференції: Проводьте безпечні віддалені співбесіди та оцінювання за допомогою можливостей інтеграції Tacitbase для популярних конференц-платформ, таких як Zoom і Google Meet. Плануйте та запрошуйте кандидатів на віртуальні співбесіди, записуйте сеанси для використання в майбутньому та оптимізуйте свою роботу з дистанційного найму. Долайте відстані без зусиль. Розширений пошук: Використовуйте потужність наших розширених пошукових фільтрів, щоб ідентифікувати кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як навички, досвід, освіта тощо. Уточніть результати пошуку за допомогою ряду параметрів пошуку та фільтрів, заощаджуючи час і забезпечуючи вибір найбільш підходящих кандидатів для кожної вакансії. Ефективно знайдіть ідеальну пару. Безпека даних: У Tacitbase безпека даних є нашим головним пріоритетом. Ми використовуємо надійні заходи безпеки для захисту конфіденційної інформації про кандидатів, зокрема безпеку на рівні рядків і регулярне резервне копіювання даних. Наша платформа відповідає нормам захисту даних, а інтеграція зі сторонніми службами відповідає суворим стандартам безпеки. Довірте нам свої дані. Підвищте свій успіх у працевлаштуванні за допомогою Tacitbase. Розкрийте силу спрощених робочих процесів, розширених функцій і аналізу на основі даних. Відчуйте максимальну перевагу під час найму та зробіть революцію у своїй грі з Tacitbase!
Bryq
bryq.com
Bryq — це платформа аналізу талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати потрібних людей і дозволяє наявним талантам повністю реалізувати свій потенціал. Використовуючи найновіші розробки психології вводу-виводу, Bryq пропонує платформу на базі ШІ, яка дає змогу фахівцям і керівникам відділу кадрів зменшувати витрати на наймання, підвищувати продуктивність співробітників і ефективно керувати талантами. Bryq підтримує внутрішню мобільність, заохочує культуру навчання та розвитку, підвищує мотивацію співробітників, визначає сфери для зростання та прогнозує найкращих результатів – усе це використовуючи дані, а не лише інтуїцію. З Bryq ви також можете забезпечити дотримання трудового законодавства та значно зменшити ризик упередженого найму.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale автоматизує процес підбору кандидатів через платформи, такі як LinkedIn, інтегруються з CRM для ефективного спілкування та управління даними.
Chattr
chattr.ai
Програмне забезпечення для автоматизації управління персоналом, яке робить погодинний найм робочої сили найпростішою частиною вашого дня.
Survale
survale.com
Платформа зворотного зв'язку з нагородами Talent, що виграє нагороду, надає роботодавцям рішення "завжди на" для автоматичного збору, аналізу та дії на досвідчених даних від кандидатів, рекрутерів, наймаючих менеджерів та службовців на кожному етапі процесу найму та протягом усього життєвого циклу талантів. Найпопулярніший модуль кандидатури, що виграє нагороди за HR, надає досвід, керований даними, досвід, Oboardx надає досвід, керований даними першого досвіду, а Eskelx оптимізує всі програми, що стикаються з талантами. Автоматично збирає відгуки практично на всі внутрішні програми, що стоять перед талантом. Прогнозована аналітика Survale надає пріоритетній пріоритетній проблемі та надає наборі та талант-лідерстві з безпрецедентним уявленням про їхні набори та талантні операції від попереднього найму до виходу, що дозволяє їм оптимізувати та вирівняти своїх людей та процесів навколо загальних метрик.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних спільнот у світі. Люди та шукачі роботи можуть приєднатися до SupportFinity, щоб знайти роботу чи проекти та спілкуватися зі своїми однолітками та друзями. Спільнота SupportFinity пропонує доступ до вакансій і проектів, а також багато інших безкоштовних переваг, як-от бонуси, блоги та доступ до функцій лише для спільноти.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
Crelate
crelate.com
Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.
Criteria
criteriacorp.com
Приймайте кращі рішення щодо талантів. Ваша мета - створити найкращу команду. Наша мета – допомогти вам досягти цього за допомогою багатовимірних оцінок, які підтверджуються наукою та здійснюються через нашу надійну та зручну платформу.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
Fountain
fountain.com
Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fountain доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях, тому ви можете найняти кандидатів, незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платформу рекрутингу або розширте наявну ATS за допомогою інтегрованих продуктів для CRM, пошуку джерел, планування, аналітики, сайтів кар’єри, подій тощо. Понад 1000 компаній – від стартапів до лідерів галузі, таких як Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash і Zillow – довіряють Gem швидкий і легкий найм.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.
100Hires
100hires.com
100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
LiveHire
livehire.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу LiveHires забезпечує інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні досвід кандидатів і рекрутерів світового класу, який дозволяє вашій організації: - Створити більш продуктивну та високофункціональну команду підбору персоналу - Захистити репутацію свого бренду, зменшивши відмову кандидатів - Досягти цільових показників найму під час скорочення витрат - Наймайте людей, які зацікавлені та зацікавлені у вашому бренді - Створюйте справжні та справжні стосунки з кандидатами - Створюйте більш різноманітну робочу силу
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
QJumpers
qjumpers.com
Програмне забезпечення для відстеження кандидатів QJumpers — це проста у використанні веб-платформа, яка полегшує співпрацю з менеджерами з найму, щоб швидко отримати найякіснішу роботу. Автоматизовані робочі процеси значно скорочують час адміністрування за допомогою інструментів ранжування та автоматичного сортування за допомогою новітніх технологій. Покращуйте досвід свого кандидата та легко керуйте віддаленим набором персоналу. Делегуйте прийняття рішень відповідно до способу найму.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — це рекрутингова платформа, яка переосмислює, як кращі роботодавці наймають молодих людей. Платформа Rakuna включає Rakuna Recruit, найпростіший мобільний додаток для набору офлайн-подій, і Rakuna Recruit Dashboard, інформаційну панель керування подіями та керування взаємовідносинами з кандидатами для рекрутингу на кампусі/подіях. Ми продовжуємо розширювати набори наших продуктів, включаючи інструменти рекрутингу, які допомагають оптимізувати операції рекрутингу та активізувати маркетингові зусилля компаній із рекрутингу, як-от планування співбесід, рекрутинг через SMS, рекрутинг CRM тощо. Ми – те, як компанії наймають міленіалів: https://www.rakuna .co/
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent — це постачальник платформ для залучення талантів, який працює, щоб об’єднати людей для розвитку компаній, кар’єри та спільнот. Наша платформа пропонує ряд програмних модулів і рішень для залучення талантів, які спеціалізуються на тому, щоб допомогти організаціям залучати, керувати та наймати потрібних людей. Наше головне програмне забезпечення :Recruit — це надійна система керування кандидатами, яка дає змогу організаціям застосовувати проактивний підхід до залучення талантів і стимулювати стратегічне зростання. :Recruit зменшує подвійну обробку, економить ваш час і знижує ризик людської помилки на цьому шляху. Scout :Recruit дозволяє: - Керувати життєвим циклом найму - Створювати, керувати та публікувати фірмові веб-сторінки з наймом - Розміщувати повідомлення безпосередньо на дошках вакансій, щоб переконатися, що вашу роль бачать правильні кандидати - Легко перевіряти кандидатів для отримання найкращих результатів - Оцінювати, рангувати та коментувати на ваших найкращих кандидатах для відстеження - Відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму - Інтегруйте з вашими улюбленими технологічними рішеннями для підбору персоналу та управління персоналом
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження роботодавцями погодинних працівників, починаючи з найму, найму, навчання та залучення. Багато з найвідоміших світових брендів довіряють TalentReef надання корисної інформації, необхідної для оптимізації та стимулювання процесів управління талантами.
Team Engine
teamengine.io
Роботодавці вибору використовують команду для набору, утримання, залучення та вдосконалення своїх польових робочих сил. Команда Engine - це набір автоматизації кадрів, який допомагає вирощувати компанії перевищувати найкращі таланти та впроваджувати найкращі практики залучення працівників. Організації можуть попрощатися з ручними, розрізненими, трудомісткими процесами та привіт інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично виконує критичні, чутливі до часу компоненти виняткової стратегії талантів. В даний час використовується сотні зростаючих компаній, текстова комунікаційна платформа Team Engine обслуговує унікальні потреби організацій з розподіленою робочою силою в цій галузі. Це тому, що польові працівники шукають швидкості та простоти, як у процесі найму, так і в щоденній роботі. Завдяки командному двигуні організації можуть подолати виклики залучення, унікальні для їхньої галузі, щоб спочатку перевершити та найняти найкращих людей, а потім сприяти утриманню та залученню з послідовними можливостями спілкування та зворотним зв'язком. Командний двигун допоможе організаціям: * Знайдіть і наймайте чудових людей: автоматизуйте зайві завдання в процесі найму, щоб вони могли додати цінність там, де це найбільше має значення. * Мотивуйте та зберігайте якісні працівники: Зробіть нові наймання, щоб добре почати зі структурованими один на одного та можливість надати відгуки про досвід. * Виконати та постійно вдосконалюйте: Створіть зв’язок по всій компанії, щоб виконати роботу, створити ефективні процеси та виховувати культуру зростання та розвитку. Погляд на те, як допомагає командний двигун: * Надсилання текстових повідомлень з працівниками без столу та заявників на роботу * Автоматизовані повідомлення для спілкування з часом (наприклад, нагадування про інтерв'ю та відкриті терміни реєстрації) * Вбудована реклама набору на Craigslist, Facebook та Instagram * Перекладені комунікації для іспанських ораторів * Централізований центр для організації всієї рекрутингової діяльності та деталей заявника * Диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення
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