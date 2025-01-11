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Програмне забезпечення для керування стосунками з кандидатами - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Програмне забезпечення для керування взаємовідносинами з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням досвіду кандидатів, допомагає фахівцям з кадрів, рекрутерам і менеджерам з найму підвищувати залучення кандидатів протягом усього процесу найму. Ці інструменти дозволяють персоналізувати досвід для кандидатів, тим самим підвищуючи їхню участь і задоволення. Рекрутери та відділи кадрів використовують рішення для взаємовідносин із кандидатами, щоб розвивати активну групу талантів, полегшуючи пошук кваліфікованих кандидатів на доступні ролі. Важливо відрізняти потенційне програмне забезпечення для керування взаємовідносинами від програмного забезпечення CRM, незважаючи на те, що воно пропонує подібні функції. Управління взаємовідносинами з кандидатами особливо зосереджується на покращенні шляху та досвіду кандидата. Як правило, інтегроване в маркетингові платформи найму, це програмне забезпечення часто бездоганно співпрацює з системами відстеження претендентів (ATS) і програмним забезпеченням дошки вакансій.
Запит на новий застосунок
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати та шукати кращих талантів через різні канали – сайт кар’єри, який швидко налаштовується, інтеграцію з кількома безкоштовними та преміальними дошками вакансій та канали соціальних мереж. Після того, як кандидати заповнені, рекрутери можуть співпрацювати з менеджерами з найму, щоб перевірити та провести співбесіду з ними, поділитися відгуками, залишити нотатки один для одного і, нарешті, найняти та розповсюдити пропозиції найкращим кандидатам. Freshteam також дає змогу команді відділу кадрів залучати нових найманців ще до першого дня — будь то заповнення форм, підписання документів чи роздача довідників, Freshteam може зробити це за кілька кліків. Крім того, це також дозволяє вам створити список завдань для адаптації та призначити його відповідним людям. Ви можете збирати всю необхідну інформацію та створювати профілі співробітників (які конкретизуються в каталозі), керувати правами доступу до інформації та документів про співробітників тощо. Програмне забезпечення для управління персоналом також повністю піклується про відпустку співробітників, самообслуговування співробітників і менеджерів для співробітники для надсилання запитів, робочі процеси затвердження керівником, звіти про відпустку для команд і всієї організації, які дають швидкий огляд майбутніх відпусток, тенденцій абсентеїзму тощо. Програми для Android та iOS дозволяють виконувати важливі дії на ходу. Freshteam є частиною сімейства продуктів Freshworks, до якого входять програмне забезпечення для підтримки клієнтів Freshdesk, програмне забезпечення для управління IT-сервісами Freshservice, програмне забезпечення Freshsales CRM тощо, з понад 150 000 компаній у всьому світі, включаючи Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux та PharmEasy.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навчання та аналітику, а також можливості повернення до офісу. Керувати своїми людьми ще ніколи не було так просто. ADP Workforce Now надає вам інструменти не лише для відстеження кадрової інформації, але й для того, щоб допомогти вам керувати своєю робочою силою та приймати рішення на основі даних. І, коли ви ростете, ви можете додавати необхідні вам функції. Розширте можливості всіх рівнів вашої організації за допомогою інструментів і можливостей, розроблених спеціально для того, щоб забезпечити привабливий досвід для бізнес-лідерів, менеджерів і працівників. • Все-в-одному: HR-платформа з можливістю конфігурації для ефективного керування всіма функціями управління персоналом — нарахуванням заробітної плати, персоналом, часом, талантами та перевагами — в одній базі даних. • Впевнена відповідність вимогам: наша провідна в галузі система безпеки зберігає ваші дані, а наші глибокі знання та рішення щодо відповідності допоможуть вам захистити ваш бізнес. • Простота використання: інноваційні, прості у використанні функції у вас під рукою, що полегшує роботу відповідно до ваших потреб, а також забезпечує кращий досвід для вашої робочої сили • Анотація в процесі роботи: приймайте рішення з впевненістю, на основі інформації з найбагатшої та найнадійнішої бази даних робочої сили в бізнесі. • Інтегрована та підключена екосистема: розширте свої можливості з управління персоналом за допомогою найбільшої екосистеми HR, яка легко та безпечно інтегрується з провідними сторонніми рішеннями. Легко зв’язуйтеся з важливими партнерами, такими як бухгалтери, брокери та фінансові постачальники. ЗАРПЛАТИ. Заощаджуйте час і зменшуйте кількість помилок за допомогою комплексного пакету, створеного цілеспрямовано, щоб допомогти вам керувати бізнесом і задовольнити потреби щодо відповідності.
Interseller
interseller.io
Interseller — це SaaS-компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в технологічному просторі рекрутингу, нещодавно придбана компанією Greenhouse Software у жовтні 2021 року. З 2016 року ми допомагаємо рекрутинговим агентствам по всьому світу створювати більш передбачуваний список клієнтів і кандидатів. Наша платформа допомагає скоротити час, необхідний для взаємодії з потенційними клієнтами та кандидатами. Interseller може знайти та зв’язатися з будь-якою особистою чи робочою адресою електронної пошти за допомогою автоматизованих і персоналізованих електронних листів, підтримуючи при цьому 30+ CRM та ATS в актуальному стані.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent — це постачальник платформ для залучення талантів, який працює, щоб об’єднати людей для розвитку компаній, кар’єри та спільнот. Наша платформа пропонує ряд програмних модулів і рішень для залучення талантів, які спеціалізуються на тому, щоб допомогти організаціям залучати, керувати та наймати потрібних людей. Наше головне програмне забезпечення :Recruit — це надійна система керування кандидатами, яка дає змогу організаціям застосовувати проактивний підхід до залучення талантів і стимулювати стратегічне зростання. :Recruit зменшує подвійну обробку, економить ваш час і знижує ризик людської помилки на цьому шляху. Scout :Recruit дозволяє: - Керувати життєвим циклом найму - Створювати, керувати та публікувати фірмові веб-сторінки з наймом - Розміщувати повідомлення безпосередньо на дошках вакансій, щоб переконатися, що вашу роль бачать правильні кандидати - Легко перевіряти кандидатів для отримання найкращих результатів - Оцінювати, рангувати та коментувати на ваших найкращих кандидатах для відстеження - Відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму - Інтегруйте з вашими улюбленими технологічними рішеннями для підбору персоналу та управління персоналом
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за допомогою тестів і перевірок навичок. Понад 7500 компаній сьогодні довіряють Hireology знайти та найняти потрібних їм людей.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початковому раунді в 2013 році, 7,5 мільйонів доларів у раунді серії A у 2014 році, 13,6 мільйонів доларів у раунді серії B у 2015 році, 35 мільйонів доларів у раунді серії C у 2015 році та 50 мільйонів доларів у раунді серії D. у 2018 році. Дослідницька компанія CB Insights у дослідженні, проведеному на замовлення The New York Times, включила Greenhouse до п’ятдесяти стартапів, які, за прогнозами, стануть єдинорогами, компаній з оцінкою щонайменше в 1 мільярд доларів.
Bryq
bryq.com
Bryq — це платформа аналізу талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати потрібних людей і дозволяє наявним талантам повністю реалізувати свій потенціал. Використовуючи найновіші розробки психології вводу-виводу, Bryq пропонує платформу на базі ШІ, яка дає змогу фахівцям і керівникам відділу кадрів зменшувати витрати на наймання, підвищувати продуктивність співробітників і ефективно керувати талантами. Bryq підтримує внутрішню мобільність, заохочує культуру навчання та розвитку, підвищує мотивацію співробітників, визначає сфери для зростання та прогнозує найкращих результатів – усе це використовуючи дані, а не лише інтуїцію. З Bryq ви також можете забезпечити дотримання трудового законодавства та значно зменшити ризик упередженого найму.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує найкращі практики на основі даних, експертний контент і спеціалізовані програмні інструменти для найму, підвищення кваліфікації, визнання та утримання співробітників, об’єднання людей і процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли відділ кадрів має інструменти, необхідні для точного планування, бездоганного виконання ініціатив людей і цілеспрямованого формування культури — ці основні стовпи максимального використання талантів є ядром нашої платформи управління талантами.
Survale
survale.com
Відзначена нагородами платформа відгуків про таланти Survale надає роботодавцям рішення «Always On» для автоматичного збору, аналізу та реагування на дані досвіду кандидатів, рекрутерів, менеджерів з найму та співробітників на кожному етапі процесу найму та протягом життєвого циклу таланту. Модуль CandidateX Module CandidateX, який отримав нагороду за найкращий HR-продукт від Survale, забезпечує досвід кандидатів на основі даних, OboardX забезпечує досвід роботи на основі даних протягом першого року, а EmployX оптимізує всі програми, спрямовані на роботу з талантами. автоматично збирає відгуки практично про всі внутрішні програми пошуку талантів. Прогностична аналітика Survale визначає пріоритети проблем і надає керівництву рекрутингу та талантів безпрецедентну інформацію про їхні операції з найму та талантів від попереднього найму до звільнення, дозволяючи їм оптимізувати та узгодити своїх людей і процеси за загальними показниками. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://survale.com.
WayUp
wayup.com
Лідер галузі для кваліфікованих і різноманітних кандидатів, які знаходять і беруть на роботу. Шукайте можливості роботи та стажування, отримуйте поради щодо кар’єри та спілкуйтеся безпосередньо з найкращими роботодавцями.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch — це платформа автоматизації набору персоналу, яка змінює спосіб пошуку роботи покоління Z. Замінивши дошки вакансій відповідністю та автоматизацією, RippleMatch усуває найбільш трудомісткі частини процесу найму як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Провідні роботодавці використовують RippleMatch для створення різноманітних, високоефективних команд, а шукачі роботи покоління Z по всій країні довіряють RippleMatch для запуску та розвитку своєї кар’єри.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — це єдина платформа найму для компаній і людей на основі штучного інтелекту. Компанії можуть у повній мірі знайти талантів для працевлаштування або укладення контракту за допомогою програмного забезпечення ATS SupportFinity, яке підключено до однієї з найбільших зростаючих професійних спільнот у світі. Люди та шукачі роботи можуть приєднатися до SupportFinity, щоб знайти роботу чи проекти та спілкуватися зі своїми однолітками та друзями. Спільнота SupportFinity пропонує доступ до вакансій і проектів, а також багато інших безкоштовних переваг, як-от бонуси, блоги та доступ до функцій лише для спільноти.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort – це платформа кар’єрного росту для сучасних професіоналів. Він пропонує мережу з понад 3 мільйонів професіоналів преміум-класу та вдосконалений штучний інтелект, щоб допомогти 20 тисячам рекрутерів найняти чи направити потрібних талантів, знайти можливості кар’єрного зростання та поділитися знаннями без звичайних проблем.
Beamery
beamery.com
Платформа управління життєвим циклом талантів Beamery — це наскрізне рішення, яке об’єднує дані, штучний інтелект та інтелект, щоб підприємства, орієнтовані на таланти, могли стратегічно трансформувати таланти, забезпечувати більше людського досвіду для всіх талантів і розкривати навички та потенціал своєї глобальної робочої сили. .
100Hires
100hires.com
Зручна система відстеження заявників: безкоштовний план, інтеграція Gmail і календаря. Швидше залучайте, співбесіду та наймайте найкращих кандидатів. Використовується стартапами, малими та середніми підприємствами та великими компаніями, такими як Siemens і Magna. Створіть свою базу даних резюме: аналізатор резюме, імпорт CSV, детектор дублікатів. Надсилайте масові кампанії електронною поштою. Плануйте та проводите співбесіди, нагадування про відгуки для інтерв’юерів. Дошка Kanban для візуалізації вашого каналу найму. Розширення Chrome для імпорту кандидатів із Linkedin, Github тощо.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — це система відстеження претендентів (ATS) від Trakstar. Легко керуйте резюме, залучайте кандидатів із різноманітних джерел, керуйте своїм веб-сайтом про кар’єру, співпрацюйте з командою найму та створюйте звіти про свої зусилля з підбору персоналу – усе за допомогою одного рішення. Hire допомагає компаніям автоматизувати наскрізний процес найму, від публікації вакансії до вибору ідеального кандидата. Керуйте кожним резюме. Резюме надходять у Hire та аналізуються на послідовно відформатовані профілі кандидатів. Співпрацюйте з командою найму. Менеджери з найму та інтерв’юери можуть надавати відгуки про кандидатів і приймати запити на співбесіду безпосередньо зі своєї електронної пошти та календаря. Вимірюйте успішність найму: створюйте звіти в Trakstar Insights за допомогою порівняльного аналізу, який допоможе вам визначити вузькі місця в процесі найму та те, як ви порівнюєтеся з подібними групами. Опис продукту Hire — це система відстеження претендентів від Trakstar. Керуйте кожним етапом процесу найму, починаючи від найму талантів і закінчуючи вибором потрібного кандидата.
Covey
getcovey.com
Рекрутингова платформа з найінтелектуальнішим інструментом ШІ, який може оцінювати таланти так, як це робите ви. Описуючи вашими власними словами, як ви оцінюєте профіль кандидата, а також будь-які компроміси, які ви б зробили, Scout створить бота для виконання вашої стратегії. Перевірка вхідних кандидатів – можна переглянути тисячі профілів і виявити 5% найкращих кандидатів протягом години. Outbound Candidat Sourcing – Scout шукатиме мільйони кандидатів, оцінюватиме їх (як і ви) і охоплюватиме їх за допомогою персоналізованих крапельних кампаній, бездоганно інтегруючись із вашою папкою «Вхідні» та іншими існуючими системами талантів. Як менеджер з найму або рекрутер, ви маєте повний контроль над своєю стратегією відбору та пошуку, а Covey Scout є вашим надійним помічником. Ви вирішуєте, як виглядатиме чудовий профіль, а все інше нехай Scout зробить! Covey також пропонує вам набір інструментів для встановлення столичних ставок, щоб пришвидшити продуктивність підбору персоналу та зменшити витрати. Covey CRM: платформа Covey для керування взаємовідносинами з кандидатами, інструмент пошуку електронної пошти та автоматизації зв’язків, аналітичний пакет і портал для рекомендацій – це лише деякі з функцій, які зроблять ваш пошук найвищим.
hireEZ
hireez.com
hireEZ — це відзначена нагородами наскрізна платформа для виїзного набору персоналу, яка централізує всі зусилля з набору для найму великих і малих команд, щоб полегшити вихідний набір. Відчуйте швидкий і простий ШІ-пошук у понад 800 млн відкритих веб-профілів і на 45+ платформах. Автоматизуйте та створюйте персоналізовані кампанії найму за допомогою шаблонів, послідовностей, відстеження та календарного планування. Досягніть якості найму за допомогою нашої хмари даних про таланти, щоб централізувати, оновлювати та знову відкривати раніше закриті дані з майже нульовим керуванням і безпечним центром даних. Для отримання додаткової інформації відвідайте hireez.com.
TextUs
textus.com
TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивність роботи, отримуючи більше відповідей швидше, покращивши конверсію циклу продажів і швидкість кандидата на ринок.
Whippy
whippy.ai
Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтеграцію AI, послідовності, потоки та огляди. Універсальне рішення Whippy оптимізує комунікацію, плавно замінює численні інструменти та дає можливість підприємствам підвищити продуктивність і максимізувати свій розвиток.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — це хмарна система управління персоналом, підбором персоналу та продуктивністю. HRLocker дозволяє компаніям автоматизувати процеси управління персоналом і підбору персоналу, оптимізуючи вимоги до персоналу в одному місці.
Sense
sensehq.com
Sense — провідна платформа залучення талантів на базі штучного інтелекту — переосмислює процес найму, бездоганно поєднуючи персоналізований, багатоканальний досвід кандидатів із підвищеною ефективністю рекрутера. Sense, якому довіряють понад 1000 організацій, пропонує комплексний набір функцій, включаючи автоматизацію підбору персоналу, CRM з талантами, кампанії, підрахунок балів і підбір кандидатів, чат-бот AI, обмін текстовими повідомленнями, планування співбесід і рекомендації. Оптимізуйте кожен крок у пошуку талантів за допомогою Sense, де передові технології поєднуються з інтуїтивно зрозумілою функціональністю.
Chattr
chattr.ai
Програмне забезпечення для автоматизації управління персоналом, яке робить погодинний найм робочої сили найпростішою частиною вашого дня.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — це помічник із підбору персоналу на базі штучного інтелекту, який значно скорочує час (і вартість) найму шляхом автоматичного залучення, перевірки та планування співбесід із найкращими кандидатами за лічені хвилини.
Phenom
phenom.com
Завдяки штучному інтелекту платформа Phenom Intelligenct Talent Experience є єдиним рішенням, яке допомагає кандидатам швидше знаходити та вибирати вас, співробітникам розвивати свої навички та розвиватися, рекрутерам стати надзвичайно продуктивними, а менеджерам створити сильніші команди.
Untapped
untapped.io
Untapped — це універсальна платформа різноманітного найму, яка допомагає компаніям ефективно наймати різноманітні команди. Талант всюди; можливості немає. Ми тут, щоб швидко це змінити. Untapped — це місце, де компанії позбавляються здогадів, наймаючи різноманітні команди. Саме тут вони трансформують свою творчість, інновації та розвиток. І де вони перетворюють цілі на дії, щоб створити зміни, яких вимагає суспільство. чому Тому що різноманітність не може чекати і не чекатиме. Майбутнє схоже на вас.
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale існує, щоб автоматизувати нудну роботу, спростити нудну роботу та підтримувати розсудливість рекрутерів. Ми допомагаємо автоматизувати процес пошуку джерел і охоплення, працюючи на таких платформах, як Linkedin (хоча ми також керуємо Github, Crunchbase, Angel List, Facebook, Twitter та багатьма іншими сайтами) та інтегруємось у ваш існуючий клієнт електронної пошти та ATS/CRM.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексна платформа, призначена для розширення можливостей менеджерів з найму. Легко оптимізуйте процес найму, від залучення кандидатів до оцінювання та відстеження заявок. Легко спілкуйтеся, плануйте події, проводите віддалені співбесіди та захищайте дані. Відчуйте оптимізований робочий процес із Tacitbase. Основні характеристики: Спільна робота: Отримайте бездоганну співпрацю з гнучкими планами передплати Tacitbase. Легко співпрацюйте з членами команди над базою даних кандидатів, переглядом кандидатів і відстеженням заявок. Призначайте завдання, відстежуйте прогрес і підтримуйте спілкування в режимі реального часу, незалежно від місця розташування. Насолоджуйтесь детальним керуванням дозволами для контрольованого доступу. База даних кандидатів: Легко створюйте, керуйте та зберігайте кандидатів із різних джерел. Будь то з соціальних мереж, електронної пошти чи існуючих баз даних, Tacitbase забезпечує безпроблемну організацію кандидатів. Налаштуйте свою базу даних кандидатів за допомогою персоналізованих стовпців і шукайте потенційних кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як освіта, досвід, навички та місцезнаходження. Відстежуйте всі дії кандидатів, включаючи огляди, заявки та повідомлення, в одному централізованому місці. Огляд кандидата: Спростіть і прискоріть процес оцінювання за допомогою спільного та конструктивного перегляду кандидатів. Отримайте повне уявлення про кваліфікацію та придатність кожного кандидата для роботи, що дозволить швидше приймати рішення та підвищити якість найму. Робіть усвідомлений вибір і створіть сильну команду. TacitMail: Ефективно спілкуйтеся з кандидатами за допомогою спеціальної електронної адреси, об’єднуючи всі електронні листи, пов’язані з кандидатами, в одному місці. Використовуйте настроювані шаблони електронної пошти та автоматизовану комунікацію, щоб заощадити час, налагодити стосунки з кандидатами та забезпечити персоналізований досвід протягом усього процесу найму. Залишайтеся на зв'язку без зусиль. Відстеження програми: Безперебійно відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої системи відстеження заявок (ATS) на основі Kanban. Налаштуйте свій процес найму, співпрацюйте з членами команди та спілкуйтеся з кандидатами безпосередньо в системі. Оптимізуйте процес найму за допомогою міток і фільтрів, забезпечуючи ефективне керування кандидатами та плавний робочий процес. Розклад подій: Спростіть розклад співбесід та оцінювання за допомогою нашої зручної функції планування подій. Створюйте події, вказуйте деталі та надсилайте запрошення кандидатам безпосередньо через Tacitbase. Керуйте всіма запланованими подіями в календарі та надсилайте нагадування кандидатам, забезпечуючи безперебійний прийом на роботу та уникаючи конфліктів у плануванні. Інтеграція конференції: Проводьте безпечні віддалені співбесіди та оцінювання за допомогою можливостей інтеграції Tacitbase для популярних конференц-платформ, таких як Zoom і Google Meet. Плануйте та запрошуйте кандидатів на віртуальні співбесіди, записуйте сеанси для використання в майбутньому та оптимізуйте свою роботу з дистанційного найму. Долайте відстані без зусиль. Розширений пошук: Використовуйте потужність наших розширених пошукових фільтрів, щоб ідентифікувати кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як навички, досвід, освіта тощо. Уточніть результати пошуку за допомогою ряду параметрів пошуку та фільтрів, заощаджуючи час і забезпечуючи вибір найбільш підходящих кандидатів для кожної вакансії. Ефективно знайдіть ідеальну пару. Безпека даних: У Tacitbase безпека даних є нашим головним пріоритетом. Ми використовуємо надійні заходи безпеки для захисту конфіденційної інформації про кандидатів, зокрема безпеку на рівні рядків і регулярне резервне копіювання даних. Наша платформа відповідає нормам захисту даних, а інтеграція зі сторонніми службами відповідає суворим стандартам безпеки. Довірте нам свої дані. Підвищте свій успіх у працевлаштуванні за допомогою Tacitbase. Розкрийте силу спрощених робочих процесів, розширених функцій і аналізу на основі даних. Відчуйте максимальну перевагу під час найму та зробіть революцію у своїй грі з Tacitbase!
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бізнес.•Упевнено наймайте, оплачуйте, керуйте та утримуйте працівників• Отримайте досвідчену підтримку, відзначену нагородами, де та коли вам це потрібно з нашою командою підтримки в реальному часі, яка працює цілодобово, без вихідних і 365 днів у США• Попереджайте зміни законів і правил разом із нашими експертами з відповідності• Отримуйте доступ до своєї інформації на ходу за допомогою Управління талантами в мобільному додатку Paychex Flex: наймайте, утримуйте та розвивайте найкращих талантів за допомогою єдиної HR-платформи та оптимізуйте процес найму та адаптації. Управління персоналом: підвищте ефективність і продуктивність співробітників за допомогою наших життєво важливих ресурсів управління персоналом. Розрахунок заробітної плати та фінансова підтримка: легко оплачуйте працівникам і керуйте податками, витратами тощо, щоб ви могли й надалі зосереджуватися на своєму бізнесі. Пільги для працівників: залучайте та утримуйте найкращих талантів, пропонуючи цінні переваги для працівників, спрощуючи адміністрування вашого плану. PEO та HR-аутсорсинг: підтримуйте свій бізнес протягом усього життєвого циклу співробітників за допомогою наших комплексних рішень HR-аутсорсингу. Досвід співробітників: заощаджуйте час і підвищуйте точність, надаючи співробітникам доступ до самообслуговування кадрових, навчальних і фінансових інструментів. Інтеграція: Автоматичне й точне підключення та обмін даними між вашим програмним забезпеченням і Paychex Flex. Виберіть правильний рівень технології та підтримки для свого бізнесу зараз, зберігаючи при цьому можливість розвиватися відповідно до змін ваших потреб. Дізнайтеся, чому Paychex є найбільшою HR-компанією для малого та середнього бізнесу, і дозвольте нам спростити вашу роботу з розрахунком заробітної плати.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дає змогу командам талантів запускати процеси найму світового рівня за допомогою дієвої аналітики, вбудованих найкращих практик і комплексного рішення, яке усуває додаткові компоненти. Вплив — надійні дані в режимі реального часу, незмінно чудовий досвід кандидатів і рекрутерів, а також єдине джерело правди. Консолідація без компромісів, масштабування без обмежень. Консолідоване комплексне рішення Ashby поєднує ATS, CRM, планування та аналітику в одне масштабоване рішення з найкращими у своєму класі функціями. Усуньте додаткові компоненти та зменшіть витрати на програмне забезпечення для найму. Навчіть свою команду використовувати лише один інструмент для впровадження операційних процесів найму світового рівня. Потужна аналітика рекрутингу Отримуйте надійні дані в режимі реального часу та практичну інформацію для своєї команди, щоб покращити робочі процеси, безперешкодно спілкуватися із зацікавленими сторонами та стимулювати вдосконалення процесів у масштабі. Використовуйте аналітику Ashby, щоб стати оповідачем стратегічних даних, прогнозувати потенціал найму персоналу, відстежувати та оптимізувати досягнення цілей найму. Усуньте застарілі електронні таблиці, тривалий час очікування для створення звіту та будь-які сумніви щодо точності ваших даних. Вбудовані найкращі методи Ashby надає вам вбудовану структуру та автоматизовані робочі процеси, необхідні для послідовних і справедливих результатів найму. Завжди забезпечуйте винятковий досвід кандидатів, заощаджуючи час завдяки перевіреним шаблонам, настроюваним сповіщенням і візуалізаціям конвеєрів, якими можна ділитися. Допоможіть своїй команді зосередитися на корисних, складних аспектах підбору персоналу, які їм подобаються.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кваліфікованих кандидатів і проводячи перший раунд перевірки телефону для вас. Braintrust AIR, якій довіряють сотні компаній зі списку Fortune 1000, включаючи Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs і Nike, робить спеціалістів із залучення талантів у 100 разів ефективнішими та економить компаніям сотні тисяч доларів на витратах на підбір персоналу.
CareerBuilder
careerbuilder.com
Інтуїтивно зрозуміла система відстеження кандидатів, яка допоможе вам спростити процес найму та залучити якісних кандидатів.
Crelate
crelate.com
Crelate — це сучасне, швидке, повнофункціональне рішення для відстеження кандидатів, CRM для підбору персоналу та керування взаємовідносинами з талантами, створене спеціально для агенцій з пошуку кадрів, фірм з пошуку керівників і професійних корпоративних рекрутерів. Crelate пропонує всі функції, які потрібні зайнятим рекрутерам, такі як інтеграція клієнта Outlook, відстеження електронної пошти, гнучкі робочі процеси, портал для кандидатів, мобільний доступ, подання клієнтами тощо; а також навчання, навчання та обслуговування, які вони очікують, і ми робимо все за розумною ціною.
Criteria
criteriacorp.com
Приймайте кращі рішення щодо талантів. Ваша мета - створити найкращу команду. Наша мета – допомогти вам досягти цього за допомогою багатовимірних оцінок, які підтверджуються наукою та здійснюються через нашу надійну та зручну платформу.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). Ви забудете про електронні таблиці, вирішуючи проблеми за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який дозволяє оптимізувати та оцифрувати всі ваші ручні процеси. Комплексне рішення для управління персоналом, яке автоматизує, спрощує та оптимізує адміністративні процеси, надаючи інформацію та аналітику, щоб допомогти компаніям покращити управління та зменшити витрати.
Fountain
fountain.com
Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fountain доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях, тому ви можете найняти кандидатів, незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі.
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платформу рекрутингу або розширте наявну ATS за допомогою інтегрованих продуктів для CRM, пошуку джерел, планування, аналітики, сайтів кар’єри, подій тощо. Понад 1000 компаній – від стартапів до лідерів галузі, таких як Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash і Zillow – довіряють Gem швидкий і легкий найм.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка відповідає їхнім інтересам і навичкам, вони починають цю подорож із Handshake. Зустрічайте свого наступного чудового працівника на Handshake. Запит на демонстрацію: https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
HiPeople
hipeople.io
Наймання найкращих спеціалістів є критичним завданням, яке вимагає ретельного відбору. Сучасні команди технічної допомоги використовують комплексний інструментарій перевірки HiPeople, щоб скоротити час перевірки на 95%. Наш найсучасніший інструментарій скринінгу поєднує в собі потужність оцінок на основі штучного інтелекту та автоматизованих перевірок рекомендацій, що дає вам змогу приймати керовані даними рішення щодо найму найкращого для вашої організації. За допомогою наших оцінок на основі штучного інтелекту ви можете оцінювати кандидатів за жорсткими навичками, м’якими навичками, рисами особистості, відповідністю культурі та когнітивними здібностями. Перевірте кандидатів на сотні конкретних навичок, пов’язаних із роботою, від менеджера з успіху клієнтів до уваги до деталей. Аналізуючи результати кандидата, ви можете порівняти практичні висновки, щоб оцінити його відповідність роботі та визначити, чи володіє він необхідними навичками для успіху у вашій організації. Наші автоматичні перевірки референсів дають безцінне уявлення про минулі керівники, групи колег або прямі звіти щодо минулої ефективності кандидата. Усунувши потребу в ручній перевірці довідок, наші автоматизовані перевірки довідок спрощують процес найму та мінімізують ризик найняти не ту особу. За допомогою набору інструментів перевірки HiPeople ви можете приймати кращі рішення щодо найму, зменшити ризик поганого найму та підвищити загальну якість вашої організації. Завдяки HiPeople ви можете бути впевнені, що наймете відповідного таланта для цієї роботи. Повністю автоматизовано Збирайте та аналізуйте багату аналітику талантів і рекрутингу на 95% швидше, ніж звичайні процеси. Наукова підтримка Вибирайте з величезної бібліотеки науково обґрунтованих моделей і отримуйте глибоку інформацію, якій можна довіряти. Або створіть власні запитання. Це залежить від вас! Уніфікований користувальницький досвід на одній платформі Створіть чудовий користувацький досвід для своїх кандидатів і команди рекрутингу. HiPeople — це ваше єдине місце для аналізу талантів і найму персоналу, що дозволяє скоротити ваші інструменти на 75%. Платформа Secure HiPeople є приватною за дизайном, повністю сумісна з GDPR і сертифікована SOC 2 типу II. Використовуйте HiPeople у всьому світі, одночасно застосовуючи користувацькі політики операцій з даними для різних регіонів.
LiveHire
livehire.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу LiveHires забезпечує інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні досвід кандидатів і рекрутерів світового класу, який дозволяє вашій організації: - Створити більш продуктивну та високофункціональну команду підбору персоналу - Захистити репутацію свого бренду, зменшивши відмову кандидатів - Досягти цільових показників найму під час скорочення витрат - Наймайте людей, які зацікавлені та зацікавлені у вашому бренді - Створюйте справжні та справжні стосунки з кандидатами - Створюйте більш різноманітну робочу силу
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з традиційними оголошеннями про роботу. Платформа Muse для пошуку та залучення талантів пропонує комплексне рішення для підбору персоналу, яке поєднує масштабовані інструменти розширення бренду, автентичний контент для оповідання бренду та цільовий доступ до нашої кураторської та різноманітної спільноти з 5 мільйонів спеціалістів.
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
QJumpers
qjumpers.com
Програмне забезпечення для відстеження кандидатів QJumpers — це проста у використанні веб-платформа, яка полегшує співпрацю з менеджерами з найму, щоб швидко отримати найякіснішу роботу. Автоматизовані робочі процеси значно скорочують час адміністрування за допомогою інструментів ранжування та автоматичного сортування за допомогою новітніх технологій. Покращуйте досвід свого кандидата та легко керуйте віддаленим набором персоналу. Делегуйте прийняття рішень відповідно до способу найму.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, який використовується понад 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500, є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та аналізу опитувальних досліджень. За допомогою CoreXM ви можете об’єднати відокремлені або передані на аутсорсинг операції в цілісну наскрізну платформу для всіх ідей, які ви хочете збирати та використовувати. Завдяки можливостям і рішенням для кожного відділу CoreXM допоможе вам охопити свою аудиторію, де б вона не була, гарантуючи, що ви отримаєте інформацію швидше, ніж будь-коли раніше. Ви навіть можете створювати власні проекти або використовувати проекти, розроблені експертами Qualtrics — для бренду, аналізу клієнтів, дослідження продуктів або досвіду співробітників — щоб ви могли діяти там, де це найбільше потрібно. За допомогою Qualtrics CoreXM ви дозволяєте кожному фіксувати, аналізувати та ділитися корисною інформацією, а також використовувати її для визначення або вдосконалення існуючих продуктів, послуг і досвіду. Настав час підвищити ефективність даних вашого досвіду за допомогою найбільш гнучкого у світі рішення для сучасних досліджень і відгуків. 1) Зосередьтеся на правильних результатах. Підтримуйте кожне рішення за допомогою прогнозної інформації та рекомендацій на основі ШІ, щоб вживати правильних дій і покращувати досвід. Це включає текстову аналітику на основі штучного інтелекту для розуміння відкритого відгуку в масштабі, звітність для кожної зацікавленої сторони та багато іншого. 2) Спрощене складне дослідження. Створюйте, налаштовуйте та змінюйте будь-який дослідницький проект за лічені хвилини за допомогою інтерфейсу користувача «наведіть і клацніть», методологій, підтриманих доктором наук, і надійної бібліотеки з понад 100 типів питань і шаблонів, розроблених дослідниками. Усе готове до використання, без кодування. 3) Підвищення швидкості та гнучкості. Масштабуйте доступ до аналітичних даних у всій організації за допомогою спеціально створених рішень, робочих процесів і легкої співпраці. Додайте до цього гнучку платформу з неперевершеною інтеграцією в системи, які вже використовує ваша організація. 4) Економте час і гроші. Стандартизуйте своє дослідження на єдиній платформі, щоб побудувати комплексну систему запису для всіх даних ваших респондентів. Станьте дослідником із ШІ, який виконує за вас важку роботу, пропонуючи рекомендації щодо покращення якості опитування та сумісності. 5) Консолідація та оптимізація досліджень Завдяки одній уніфікованій системі, яка об’єднує та централізує здатність кожного слухати, розуміти та реагувати на відгуки та можливості досвіду, глибше вивчати дані, розробляти особистий досвід у масштабі та різко підвищити ефективність дослідження. 6) Зменшення ризику Qualtrics CoreXM має неперевершену безпеку корпоративного рівня, функціональність відповідності та управління, сертифіковану GDPR, HITRUST, ISO 27001 і FedRAMP. 7) Розширте свою пропускну здатність за допомогою експертів за запитом. Зробіть так, щоб ваші дані працювали на вас більше. Заручіться нашими дослідницькими службами та мережею партнерів для підтримки з розробки, аналітики, звітності та пошуку респондентів. Крім того, завдяки повністю гнучкій моделі залучення, використовуйте нас стільки чи менше, скільки вам потрібно. Основні характеристики продукту Qualtrics CoreXM - Експертні шаблони - Конструктор опитувань за допомогою перетягування - Автоматизовані рішення XM - Настроювані теми опитування - Повні інструменти для співпраці - Розширена логіка опитування - Управління квотами - Вбудована методологія, керована штучним інтелектом, і аналіз якості запитань (ExpertReview) - Аналітика та інтелект на основі AI (Stats iQ & Text iQ) - Перехресні таблиці — Доступ REST API для системної інтеграції - Розсилка СМС - Сумісність з WCAG 2.0 - Підтримка електронною поштою та чатом
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — це рекрутингова платформа, яка переосмислює, як кращі роботодавці наймають молодих людей. Платформа Rakuna включає Rakuna Recruit, найпростіший мобільний додаток для набору офлайн-подій, і Rakuna Recruit Dashboard, інформаційну панель керування подіями та керування взаємовідносинами з кандидатами для рекрутингу на кампусі/подіях. Ми продовжуємо розширювати набори наших продуктів, включаючи інструменти рекрутингу, які допомагають оптимізувати операції рекрутингу та активізувати маркетингові зусилля компаній із рекрутингу, як-от планування співбесід, рекрутинг через SMS, рекрутинг CRM тощо. Ми – те, як компанії наймають міленіалів: https://www.rakuna .co/
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження роботодавцями погодинних працівників, починаючи з найму, найму, навчання та залучення. Багато з найвідоміших світових брендів довіряють TalentReef надання корисної інформації, необхідної для оптимізації та стимулювання процесів управління талантами.
Team Engine
teamengine.io
Щоб виграти війну з талантами, вам потрібен блискавичний процес найму та стійка до збоїв система для постійного спілкування як з кандидатами, так і з працівниками. Team Engine допомагає вам залучати більше кандидатів, швидше їх наймати і, що важливо, підтримувати їхню зацікавленість протягом усього періоду роботи. Team Engine прискорює процес найму, автоматизуючи ручні (але чутливі до часу) кроки, необхідні для просування кандидатів, навіть якщо ваша команда не працює! Охоплюйте кандидатів і співробітників там, де вони воліють спілкуватися (у своїх текстах) за допомогою нашої автоматизованої платформи обміну повідомленнями, яка тримає всіх у курсі подій. Автоматизуючи найкращі методи найму й утримання, ви забезпечите найкращий досвід для своїх кандидатів і співробітників. Team Engine допоможе вам: Знайдіть і найміть чудових людей — автоматизуйте надлишкові завдання в процесі найму, щоб ви могли додати цінність там, де це найбільш важливо. Мотивуйте та утримуйте якісних співробітників — забезпечте хороші старти новим працівникам за допомогою структурованих особистих зустрічей і можливості надати відгук про досвід. Виконуйте та постійно вдосконалюйтеся — створюйте зв’язок у всій компанії, щоб виконувати роботу, створювати ефективні процеси та плекати культуру зростання та розвитку. Короткий огляд того, як ми допомагаємо: • обмін текстовими повідомленнями з нестаціонарними працівниками та претендентами на роботу • автоматичний обмін повідомленнями для зв’язку, що залежить від часу (наприклад, нагадування про співбесіду та відкриті терміни реєстрації) • вбудована реклама про найм на Craigslist, Facebook та Instagram • переклад повідомлень для іспанської мови. доповідачі • централізований центр для організації всієї діяльності з підбору персоналу та інформації про кандидатів • диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення.
Top Echelon
topechelon.com
Рекрутингове програмне забезпечення Top Echelon об’єднало потужні функції відстеження кандидатів (ATS) і взаємовідносин з клієнтами (CRM) в одне рішення для підбору персоналу, призначене для оптимізації процесу підбору персоналу для команд найму, починаючи з 67,15 доларів США за користувача на місяць. Top Echelon автоматизує багато функцій відстеження кандидатів, таких як аналіз резюме, аналіз електронної пошти, масове завантаження резюме, спеціальні поля, спеціальні робочі процеси, імпорт/експорт електронних таблиць, перевірка дублікатів, об’єднання записів, додавання тегів, повний текстовий пошук, пошук за радіусом і додатковий портал кандидатів. Щоб допомогти керувати процесом найму, Top Echelon має функції CRM для спілкування з кандидатами протягом життєвого циклу найму з налаштованими етапами конвеєра, інтеграцією електронної пошти, інтеграцією календаря, користувацькими гарячими списками, планувальником активності, шаблонами електронної пошти, користувальницькою діяльністю, звітністю, системою сповіщень тощо. Усе це включає в себе адаптацію, навчання та підтримку без додаткової плати.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — це комплексна платформа для автоматизації підбору персоналу, створена для вирішення різноманітних завдань підбору персоналу. Інструмент інтегрує автоматизацію та інтелект на кожному етапі процесу найму. Створений для великого обсягу найму, він оптимізує процес масштабування команд за короткий проміжок часу. Крім того, він дуже зручний і наповнений автоматизацією. TurboHire надає пріоритет досвіду кандидата, підтримуючи стосунки з кандидатами від початкової взаємодії до адаптації. Інструмент забезпечує відповідність у багатьох місцях завдяки своїй безпечній платформі. Інтелект TurboHire також можна інтегрувати в системи, які вибирають користувачі, через Restful API. Пропозиція включає сім життєво важливих модулів, які охоплюють наскрізний набір персоналу, наприклад вихідний набір для пошуку пасивних кандидатів, підрахунок кандидатів за допомогою штучного інтелекту для оптимізації перевірки талантів, автоматизацію планування для спрощення співбесід, рекрутинговий чат-бот для залучення кандидатів та інформаційні панелі в режимі реального часу. для аналітики підбору персоналу. TurboHire, якому довіряють компанії з основних галузей промисловості, відповідає світовим стандартам відповідності та має приклади в таких секторах, як ІТ, виробництво, BFSI та фармацевтика.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.
Workstream
workstream.us
Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — усе в одному місці. 46 із 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування, включно з Burger King, Jimmy John’s, Taco Bell, покладаються на Workstream для найму, утримання та оплати праці своїх команд. Дізнайтесь більше на workstream.us.