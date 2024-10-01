Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для керування стосунками з кандидатами - Найпопулярніші застосунки - Фарерські Острови

Програмне забезпечення для керування взаємовідносинами з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням досвіду кандидатів, допомагає фахівцям з кадрів, рекрутерам і менеджерам з найму підвищувати залучення кандидатів протягом усього процесу найму. Ці інструменти дозволяють персоналізувати досвід для кандидатів, тим самим підвищуючи їхню участь і задоволення. Рекрутери та відділи кадрів використовують рішення для взаємовідносин із кандидатами, щоб розвивати активну групу талантів, полегшуючи пошук кваліфікованих кандидатів на доступні ролі. Важливо відрізняти потенційне програмне забезпечення для керування взаємовідносинами від програмного забезпечення CRM, незважаючи на те, що воно пропонує подібні функції. Управління взаємовідносинами з кандидатами особливо зосереджується на покращенні шляху та досвіду кандидата. Як правило, інтегроване в маркетингові платформи найму, це програмне забезпечення часто бездоганно співпрацює з системами відстеження претендентів (ATS) і програмним забезпеченням дошки вакансій.