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Програмне забезпечення для управління табором
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Програмне забезпечення для управління табором - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування таборами оптимізує адміністративні завдання для літніх таборів, спортивних таборів і позашкільних програм. Хоча більшість рішень призначені для широкого кола таборів, деякі спеціально розроблені для тих, які керують релігійні організації. Використовуючи це програмне забезпечення, табори можуть заощадити час, покращити робочі процеси, покращити досвід для батьків і відвідувачів і зосередитися на наданні виняткової підтримки клієнтів. Важливо зауважити, що програмне забезпечення для керування табором відрізняється від програмного забезпечення для керування кемпінгом, яке зосереджується на управлінні об’єктами, реєстрації, розкладі та дотриманні вимог для автостоянок і кемпінгів.

Запит на новий застосунок


Campminder

Campminder

campminder.com

Campminder - це веб-програмне забезпечення для управління літніми таборами, яке спрощує процеси зарахування, управління персоналом та комунікації між батьками і табором.

Jackrabbit

Jackrabbit

jackrabbitclass.com

Додаток Jackrabbit управляє реєстрацією, платежами та відвідуваністю в сферах гімнастики, музики, танців та дитячого догляду.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia - це платформа для управління організаціями, що забезпечує онлайн-реєстрацію, обробку платежів та управління членством для покращення залучення громади.

Campcation

Campcation

campcation.com

Campcation - платформа для управління бронюваннями на кемпінгах, що оптимізує завантаженість, покращує обслуговування клієнтів та автоматизує операції.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula - це платформа для онлайн-реєстрації, обробки платежів і керування курсами для навчальних закладів, спортивних таборів та інших програм.

Regpack

Regpack

regpack.com

Regpack - це платформа для управління реєстрацією та платежами, що допомагає організаціям автоматизувати процеси обробки учасників.

ClassForKids

ClassForKids

classforkids.io

ClassForKids – знайдіть тисячі дитячих класів поблизу. Введіть своє місцезнаходження та оберіть ідеальний клас для вашої дитини.

CampDoc

CampDoc

campdoc.com

CampDoc - це система онлайн-управління таборами з електронними медичними записами, що забезпечує реєстрацію, трекінг ліків та комунікацію між персоналом і батьками.

NetCamps

NetCamps

netcamps.com

NetCamps - онлайн-платформа для реєстрації, оплати і управління спортивними таборами без паперів. Дозволяє організаторам ефективно координувати заходи.

Campio

Campio

campio.no

Campio - це система бронювання для кемпінгів і автопарків, що сприяє підвищенню заповнюваності, задоволеності гостей та доходу без додаткових витрат.

Okrabook

Okrabook

okrabook.com

Okrabook — онлайн-система для планування та бронювання в спортбізнесі, академіях, фітнес-центрах та студіях. Забезпечує управління розкладом, оплатами та CRM.

Bookinglayer

Bookinglayer

bookinglayer.com

Bookinglayer — програмне забезпечення для управління бронюваннями, яке дозволяє продавати пригодницькі активності та налаштовувати пакети для клієнтів.

Campify

Campify

camplify.com.au

Campify - це простий та настроювальний додаток для планування якісних розкладів табору швидко та без труднощів.

ActivityHero

ActivityHero

activityhero.com

ActivityHero - це платформа для реєстрації в таборах та заняттях для дітей, яка допомагає сім'ям шукати, порівнювати та записувати дітей на різні програми.

Camping.care

Camping.care

camping.care

Camping.care - сучасна платформа для резервування кемпінгів, що покращує досвід гостей та допомагає збільшити кількість бронювань.

FunJoin

FunJoin

funjoin.com

FunJoin — програмне забезпечення та мобільний додаток для літніх таборів, що дозволяє ефективно керувати розкладом та цінами на програми.

Enrollsy

Enrollsy

enrollsy.com

Enrollsy - це програмне забезпечення для автоматизації процесів зарахування, управління платежами та клієнтськими даними для бізнесу.

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Програмне забезпечення для управління табором - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog