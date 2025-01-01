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Програмне забезпечення для керування таборами оптимізує адміністративні завдання для літніх таборів, спортивних таборів і позашкільних програм. Хоча більшість рішень призначені для широкого кола таборів, деякі спеціально розроблені для тих, які керують релігійні організації. Використовуючи це програмне забезпечення, табори можуть заощадити час, покращити робочі процеси, покращити досвід для батьків і відвідувачів і зосередитися на наданні виняткової підтримки клієнтів. Важливо зауважити, що програмне забезпечення для керування табором відрізняється від програмного забезпечення для керування кемпінгом, яке зосереджується на управлінні об’єктами, реєстрації, розкладі та дотриманні вимог для автостоянок і кемпінгів.
Запит на новий застосунок
Campminder
campminder.com
Campminder - це веб-програмне забезпечення для управління літніми таборами, яке спрощує процеси зарахування, управління персоналом та комунікації між батьками і табором.
Jackrabbit
jackrabbitclass.com
Додаток Jackrabbit управляє реєстрацією, платежами та відвідуваністю в сферах гімнастики, музики, танців та дитячого догляду.
Amilia
amilia.com
Amilia - це платформа для управління організаціями, що забезпечує онлайн-реєстрацію, обробку платежів та управління членством для покращення залучення громади.
Campcation
campcation.com
Campcation - платформа для управління бронюваннями на кемпінгах, що оптимізує завантаженість, покращує обслуговування клієнтів та автоматизує операції.
Omnify
getomnify.com
Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula - це платформа для онлайн-реєстрації, обробки платежів і керування курсами для навчальних закладів, спортивних таборів та інших програм.
Regpack
regpack.com
Regpack - це платформа для управління реєстрацією та платежами, що допомагає організаціям автоматизувати процеси обробки учасників.
ClassForKids
classforkids.io
ClassForKids – знайдіть тисячі дитячих класів поблизу. Введіть своє місцезнаходження та оберіть ідеальний клас для вашої дитини.
CampDoc
campdoc.com
CampDoc - це система онлайн-управління таборами з електронними медичними записами, що забезпечує реєстрацію, трекінг ліків та комунікацію між персоналом і батьками.
NetCamps
netcamps.com
NetCamps - онлайн-платформа для реєстрації, оплати і управління спортивними таборами без паперів. Дозволяє організаторам ефективно координувати заходи.
Campio
campio.no
Campio - це система бронювання для кемпінгів і автопарків, що сприяє підвищенню заповнюваності, задоволеності гостей та доходу без додаткових витрат.
Okrabook
okrabook.com
Okrabook — онлайн-система для планування та бронювання в спортбізнесі, академіях, фітнес-центрах та студіях. Забезпечує управління розкладом, оплатами та CRM.
Bookinglayer
bookinglayer.com
Bookinglayer — програмне забезпечення для управління бронюваннями, яке дозволяє продавати пригодницькі активності та налаштовувати пакети для клієнтів.
Campify
camplify.com.au
Campify - це простий та настроювальний додаток для планування якісних розкладів табору швидко та без труднощів.
ActivityHero
activityhero.com
ActivityHero - це платформа для реєстрації в таборах та заняттях для дітей, яка допомагає сім'ям шукати, порівнювати та записувати дітей на різні програми.
Camping.care
camping.care
Camping.care - сучасна платформа для резервування кемпінгів, що покращує досвід гостей та допомагає збільшити кількість бронювань.
FunJoin
funjoin.com
FunJoin — програмне забезпечення та мобільний додаток для літніх таборів, що дозволяє ефективно керувати розкладом та цінами на програми.
Enrollsy
enrollsy.com
Enrollsy - це програмне забезпечення для автоматизації процесів зарахування, управління платежами та клієнтськими даними для бізнесу.
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