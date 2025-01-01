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Програмне забезпечення календаря
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Програмне забезпечення календаря - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для календаря розроблено, щоб допомогти користувачам організовувати завдання, зустрічі та цілі в простому візуальному форматі, оптимізуючи внутрішню діяльність усієї компанії. Це дозволяє створювати електронні розклади, які можна переглядати, редагувати та ділитися з працівниками всієї компанії. Це програмне забезпечення можна використовувати для планування завдань для команд, обміну подіями в масштабах компанії та сповіщення членів команди про оплачувану відпустку їхніх колег, дні народження тощо. Програмне забезпечення для календаря можна продавати як окремий продукт, але часто входить до складу більшого офісного пакету. Будучи частиною більшого набору, програмне забезпечення календаря інтегрується з іншими стандартними офісними інструментами, такими як електронна пошта, цифрові візитні картки та інструменти для відеоконференцій. Програмне забезпечення календаря відрізняється від програмного забезпечення для онлайн-планування зустрічей. У той час як програмне забезпечення календаря в основному зосереджено на організації зустрічей, завдань і подій у візуальному форматі для внутрішнього обміну, інструменти онлайн-планування зустрічей призначені для планування зустрічей для зовнішніх користувачів, обробки платежів за зустрічі та спілкування з клієнтами. Покупці можуть розглянути рішення, які пропонують як календар, так і функції онлайн-планування зустрічей в одному продукті, але ці інструменти служать різним цілям.

Запит на новий застосунок


Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Календар Outlook дозволяє планувати та ділитися своїми зустрічами, надсилаючи запрошення та отримуючи нагадування про події.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Календар Zoho - це онлайн-календар для бізнесу, що дозволяє планувати події, організовувати зустрічі та співпрацювати в командах.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim - це додаток для планування, який автоматично знаходить найкращий час для завдань, зустрічей та перерв, оптимізуючи управління календарем.

Teamup

Teamup

teamup.com

Teamup - онлайн-календар для груп, що дозволяє організувати людей і ресурси, планувати роботу та ділитися подіями.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

Planyway

Planyway

planyway.com

Planyway - додаток для управління часом, що інтегрується з календарем, дозволяє планувати завдання та покращувати командну співпрацю.

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI - це веб-додаток для планування щоденних завдань, що допомагає командам та професіоналам ефективно керувати часом та завданнями.

OneCal

OneCal

onecal.io

OneCal - це інструмент для синхронізації календарів Outlook та Google з можливістю перегляду в одному місці та простими посиланнями для бронювання зустрічей.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Sessions.us — платформа для проведення зустрічей і вебінарів з можливістю планування, управління прогресом і співпраці з учасниками.

Akiflow

Akiflow

akiflow.com

Akiflow - це особистий менеджер завдань і календар, який допомагає організувати роботу на комп'ютерах Windows та Mac.

Morgen

Morgen

morgen.so

Морген - це календар та менеджер завдань для організації часу і координації зустрічей з інтеграцією з іншими сервісами та пристроями.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Календар онлайн для команд, що дозволяє легко створювати та організовувати події без входу в систему, доступний на всіх пристроях.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Clockwise - це інструмент управління часом, що автоматично оптимізує графіки команд, зберігаючи блоки фокусу та зменшуючи відволікання на зустрічах.

AddEvent

AddEvent

addevent.com

AddEvent - це інструмент для легкого планування та обміну подіями, який інтегрується з популярними календарями та допомагає організувати події.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper - це програмне забезпечення для планування, яке допомагає командам продажів ефективно управляти зустрічами та покращувати продуктивність.

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

CalendarWiz - це додаток для спільного використання календарів, що дозволяє командам організовувати події, управляти розкладами та запрошувати учасників.

CalendarBridge

CalendarBridge

calendarbridge.com

CalendarBridge синхронізує декілька календарів в реальному часі та пропонує сторінки для планування подій.

Retime

Retime

retime.so

Retime – це інструмент для управління часом, що дозволяє планувати зустрічі, створювати порядки денні, робити нотатки та завдання в одному додатку.

TimeTackle

TimeTackle

timetackle.com

TimeTackle автоматично відстежує час, інтегрується з календарями та надає аналітику для оптимізації продуктивності командами.

3veta

3veta

3veta.com

3veta - це платформа для планування зустрічей та відеоконференцій для віддалених команд, включаючи інтеграції з іншими додатками.

imeetify

imeetify

imeetify.com

Imeetify - це платформа для онлайн-планування зустрічей, яка дозволяє ефективно управляти зустрічами та автоматизувати робочі процеси.

Pyas

Pyas

pyas.io

Pyas — API для інтеграції календарів. Легко інтегрує Google Calendar, Microsoft Outlook, Zoom і Google Meet для відеоконференцій.

Planzer

Planzer

planzer.io

Planzer.io допомагає користувачам організувати щоденні завдання, об'єднуючи їх із Trello, Notion, електронною поштою та календарями в одному інтерфейсі.

Bookeo

Bookeo

bookeo.com

Bookeo - це програма для онлайн-бронювання зустрічей, яка дозволяє легко планувати, керувати бронюваннями та отримувати платежі цілодобово.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime автоматизує керування інтерв'ю, спрощує процеси найму та забезпечує взаємодію між кандидатами і роботодавцями.

Calday

Calday

calday.app

Calday - це сервіс для запису на прийом, що дозволяє професіоналам планувати зустрічі, управляти записами та надсилати нагадування.

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly — платформа для ефективного спілкування бізнесу з клієнтами через відео-повідомлення, планування зустрічей та запис екрана.

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight - плагін для Gmail та Outlook, що допомагає продажникам інтегрувати Salesforce, відстежувати електронні листи та керувати угодами з поштової скриньки.

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

QReserve – платформа для планування, яка допомагає управляти бронюваннями обладнання, лабораторій, залів та проектів, з підтримкою звітності та інтеграції з календарями.

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