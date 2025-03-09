Програмне забезпечення календаря - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Akiflow

akiflow.com

Akiflow — це персональний диспетчер завдань + програма для настільного календаря (win+mac), яка допоможе вам завжди бути організованим. Коли ви станете в 10 разів швидшими на основах, підтримання себе в порядку не буде тягарем або потребуватиме надто багато часу протягом дня ЧОМУ AKIFLOW? Ми створили Akiflow, зосередившись на прискоренні основ продуктивності: захопленні завдань, їх обробці та завжди знанні, над чим працювати. → Зменште зусилля. Ставши в 10 разів швидшим на базовому рівні, підтримання себе в порядку не буде тягарем або потребуватиме надто багато часу протягом дня. → Запобігання помилкам Akiflow створено для запобігання найпоширенішим помилкам, які впливають на продуктивність. Наші функції розроблено, щоб допомогти вам уникнути когнітивного перевантаження, відволікання, надмірного планування та перемикання контексту. → Душевний спокій Єдине джерело правди. Чіткий графік. Сповіщення, які допоможуть вам протягом дня. Усе на відстані одного швидкого доступу. Akiflow створено, щоб ваш розум був ясним і зосередженим. НАШІ КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ ВКЛЮЧАЮТЬ → Універсальну папку вхідних завдань – знімайте будь-що будь-де. Централізуйте свої завдання. → Панель команд - сортуйте речі за секунди. Розставляйте пріоритети, плануйте та відкладайте за допомогою комбінацій клавіш. → Один інструмент - більше немає перемикання контексту. Завдання + Календарі. Ваше єдине джерело правди. → Сповіщення в треї - завжди знати, що робити далі. Ваш день коротко. БАГАТО ФУНКЦІЙ → Діліться доступністю – більше не потрібно ping-ping між вкладками електронної пошти та календаря, щоб поділитися своєю доступністю. Швидко виберіть і поділіться своїми слотами за лічені секунди. → Періодичні завдання - створюйте завдання з будь-якою повторюваністю: щодня, кожного 1-го числа місяця, настроювані - що завгодно. → Управління пріоритетами - встановіть в Akiflow свої реальні цілі - завдання, які допоможуть вам прогресувати - і почніть їх виконувати. → Блокування часу - зафіксуйте час у своєму календарі для своїх завдань. Akiflow створить подію у вашому календарі, щоб повідомити ваших колег, коли ви зайняті. → Часові пояси - натисніть один ярлик, щоб показати часовий пояс кожного міста у вашому календарі поруч із місцевим часом. → Розумні списки – користувацькі мітки для організації роботи так, як вам зручно. Легко додати, вони допоможуть вам мати візуальне чітке уявлення про свій день. → Розумні сповіщення - те, що вам потрібно, у потрібний час. Ніколи не пропускайте зустрічі, швидко переходьте до виклику. А ще краще, повністю настроюється. ІНТЕГРОВАНО З УСІМИ ВАШИМИ ПРОГРАМАМИ Gmail, Calendar, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman тощо. Ви також можете надіслати запит на інтеграцію, яку хочете.