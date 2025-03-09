Програмне забезпечення календаря - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для календаря розроблено, щоб допомогти користувачам організовувати завдання, зустрічі та цілі в простому візуальному форматі, оптимізуючи внутрішню діяльність усієї компанії. Це дозволяє створювати електронні розклади, які можна переглядати, редагувати та ділитися з працівниками всієї компанії. Це програмне забезпечення можна використовувати для планування завдань для команд, обміну подіями в масштабах компанії та сповіщення членів команди про оплачувану відпустку їхніх колег, дні народження тощо. Програмне забезпечення для календаря можна продавати як окремий продукт, але часто входить до складу більшого офісного пакету. Будучи частиною більшого набору, програмне забезпечення календаря інтегрується з іншими стандартними офісними інструментами, такими як електронна пошта, цифрові візитні картки та інструменти для відеоконференцій. Програмне забезпечення календаря відрізняється від програмного забезпечення для онлайн-планування зустрічей. У той час як програмне забезпечення календаря в основному зосереджено на організації зустрічей, завдань і подій у візуальному форматі для внутрішнього обміну, інструменти онлайн-планування зустрічей призначені для планування зустрічей для зовнішніх користувачів, обробки платежів за зустрічі та спілкування з клієнтами. Покупці можуть розглянути рішення, які пропонують як календар, так і функції онлайн-планування зустрічей в одному продукті, але ці інструменти служать різним цілям.
Запит на новий застосунок
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz - це додаток для спільного використання календарів, що дозволяє командам організовувати події, управляти розкладами та запрошувати учасників.
OneCal
onecal.io
OneCal - це інструмент для синхронізації календарів Outlook та Google з можливістю перегляду в одному місці та простими посиланнями для бронювання зустрічей.
AddEvent
addevent.com
AddEvent - це інструмент для легкого планування та обміну подіями, який інтегрується з популярними календарями та допомагає організувати події.
Morgen
morgen.so
Морген - це календар та менеджер завдань для організації часу і координації зустрічей з інтеграцією з іншими сервісами та пристроями.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI - це веб-додаток для планування щоденних завдань, що допомагає командам та професіоналам ефективно керувати часом та завданнями.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us — платформа для проведення зустрічей і вебінарів з можливістю планування, управління прогресом і співпраці з учасниками.
Bookeo
bookeo.com
Спростіть процес планування зустрічей за допомогою Bookeo Appointments. Ідеально підходить для постачальників послуг, професіоналів, салонів, спа, терапевтів, організаторів вечірок тощо. Приймайте цілодобові бронювання та платежі через Інтернет і мобільний пристрій за допомогою Bookeo. Спростіть свій графік без зусиль завдяки доступності в реальному часі та регулярним зустрічам. Попрощайтеся з подвійним бронюванням. Розвивайте свій бізнес, продаючи акції, пакети, членство та подарункові ваучери. Приймайте безпечні платежі як особисто, так і онлайн. Будьте організовані без особливих зусиль, синхронізуючи свій особистий календар, ефективно керуючи клієнтами та плануючи або переносячи зустрічі. Скористайтеся перевагами автоматичних електронних/текстових нагадувань і доступу до розширених функцій звітування. Розпочніть безкоштовну 30-денну пробну версію сьогодні, кредитна картка не потрібна.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй поштовій скриньці, щоб спілкуватися з клієнтами. Вам потрібні всі інструменти для укладання угоди в одному місці. Зв’язуйтесь із потенційними клієнтами, створюйте теплі кампанії, плануйте зустрічі та відстежуйте вкладення – все це з вашої папки "Вхідні". Завдяки нашій інтеграції з Salesforce більше не потрібно залишати свою папку "Вхідні", щоб увійти в Salesforce. Ніхто не любить зайняту роботу. Тепер ви можете переглядати та оновлювати Salesforce під час роботи. Незалежно від того, який клієнт електронної пошти ви використовуєте, ви можете автоматично синхронізувати електронні листи та зустрічі з Salesforce, відстежувати відкриття електронної пошти, встановлювати наступні нагадування, створювати й оновлювати записи Salesforce, як-от потенційні клієнти, контакти та можливості, планувати дзвінки для продажів тощо.
QReserve
get.qreserve.com
Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, одночасно надаючи широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бронювання - Керування проектами - Реєстрація/виписка бронювань і автоматичне скасування бронювань із запізненням або неявки - Інтеграція з існуючими календарями Outlook і Google - Дозволити бронювання в кіоску з прямого ефіру карти/плани поверхів -Бронювання в певні часові проміжки -Запрошення гостей до бронювань і запит на відповіді -Виставлення рахунків і обробка платежів - Обладнання для реєстрації заїзду/виїзду з інтегрованою підтримкою зчитування штрих-кодів - Діяльність доступу, фактичне використання, дані про ємність і використання - і багато іншого!
3veta
3veta.com
3veta - це платформа для планування зустрічей та відеоконференцій для віддалених команд, включаючи інтеграції з іншими додатками.
Weezly
weezly.com
Weezly — це новаторська платформа, яка переосмислює спосіб спілкування компаній із потенційними клієнтами, поєднуючи ефективність планування з індивідуальним підходом до обміну відеоповідомленнями та універсальністю запису екрана. Розроблений для спрощення процесу охоплення, Weezly дає можливість компаніям спілкуватися з клієнтами більш значущим і ефективним способом. ПЕРЕГЛЯНУТИ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Функції Weezly: Сторінка бронювання: спростіть процес планування зустрічей за допомогою настроюваної сторінки бронювання, яка відображає вашу доступність. Ця функція дозволяє клієнтам легко призначати зустрічі без необхідності надсилати електронні листи, що спрощує ваш процес планування. Вибір часового інтервалу: розширте можливості своїх запрошених, дозволивши їм вибрати час зустрічі, який їм найбільше підходить. Ви пропонуєте доступний час, а вони обирають той, який їм найбільше підходить, що робить планування ефективним і безпроблемним. Групове опитування: координація групових зустрічей ніколи не була такою простою. Завдяки функції групового опитування запрошені можуть голосувати за найкращий час, який підходить для всіх, забезпечуючи максимальну участь із мінімальними конфліктами розкладу. Віджет веб-сайту: перетворюйте відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, додавши відео з функцією бронювання безпосередньо на свій сайт. Цей інноваційний віджет залучає відвідувачів і пропонує їм простий спосіб зв’язатися з вами. Скрінкаст: створюйте та надсилайте персоналізовані відеоповідомлення за допомогою функції скрінкасту, ідеальної альтернативи для компаній, яким потрібні більш привабливі способи спілкування. Незалежно від того, демо продукту, підручник чи особисте повідомлення, скрінкасти додають вашій цифровій комунікації індивідуальність. Скрінкаст + сторінка бронювання: Weezly — єдина платформа у світі, яка поєднує трансляцію екрану зі сторінкою бронювання. Запишіть відео та негайно запропонуйте глядачам можливість запланувати зустріч за допомогою вбудованої сторінки бронювання поруч із вашим відео. Це унікальне рішення усуває розрив між залученням і дією, покращуючи шлях клієнта. Динамічні відео: розширте охоплення за допомогою динамічних відео. Запишіть одне вступне повідомлення, введіть адресу веб-сайту та дозвольте Weezly створити персоналізоване відео, яке поєднує ваше повідомлення з прокручуванням певного веб-сайту. Ця функція забезпечує неперевершену персоналізацію, роблячи кожне повідомлення унікальним для одержувача. Переваги використання Weezly: Підвищена ефективність: інтегровані функції Weezly економлять час і оптимізують процеси планування та спілкування, дозволяючи компаніям зосередитися на зростанні та обслуговуванні клієнтів. Збільшення залученості: завдяки персоналізованим скрінкастам, динамічним відео та простим параметрам планування Weezly значно підвищує рівень залучення, перетворюючи потенційних клієнтів на клієнтів. Гнучкість і налаштування. Незалежно від того, чи плануєте ви індивідуальні зустрічі, групові зустрічі чи прагнете підвищити залученість свого веб-сайту, різноманітні функції Weezly можна налаштувати відповідно до ваших конкретних потреб. Інноваційна комунікація: поєднуючи відеоповідомлення з можливостями планування, Weezly встановлює новий стандарт ділового спілкування, пропонуючи більш особистий і ефективний спосіб спілкування з клієнтами. Підприємства, які перейняли Weezly, повідомляють про позитивні результати, зокрема: До 50% менше часу витрачається на планування зустрічей. Більш ніж на 70% збільшення показників залученості за допомогою динамічного та персоналізованого відеовмісту. Значне підвищення коефіцієнтів конверсії завдяки спрощеному процесу планування та розширеним методам зв’язку.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує планування співбесід, але й підтримує глибоку зацікавленість кандидатів та інтерв’юерів протягом усього шляху найму. Отримайте доступ до потужної інформації та рекомендацій на основі штучного інтелекту, щоб оптимізувати процеси та переконатися, що кожен інтерв’юер завжди добре підготовлений. Результат? Винятковий досвід кандидата, який постійно приносить вам найкращий талант. Завдяки таким розширеним функціям, як автоматичне багатоденне планування співбесід, спілкування через SMS і WhatsApp, автоматизація робочого процесу, інтелектуальний вибір інтерв’юерів, потужні дані та звіти про порівняльні показники, ми допомагаємо корпоративним компаніям скоротити час, необхідний для найму. Дізнайтесь більше на goodtime.io
Retime
retime.so
Retime – це інструмент для управління часом, що дозволяє планувати зустрічі, створювати порядки денні, робити нотатки та завдання в одному додатку.
Pyas
pyas.io
Pyas — це рішення API для інтеграції календаря для стартапів і індивідуальних розробників. Створіть свою функцію інтеграції календаря за хвилини замість місяців. Легко інтегруйте з Календарем Google і Microsoft Outlook. Інтегруйте Zoom і Google Meet для відеоконференцій за допомогою єдиного API.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge синхронізує декілька календарів в реальному часі та пропонує сторінки для планування подій.
imeetify
imeetify.com
imeetify.com – онлайн-платформа для планування зустрічей, планувальник часу, планувальник, керування календарем Наш динамічний, але простий у використанні планувальник дозволяє вам зосередитися та узгодити свої щоденні завдання. Позбавтеся від клопоту, пов’язаного з надсиланням кількох електронних листів, і дозвольте джину-розкладнику полегшити вам завдання. Приєднуйтеся до цієї потужної групи професіоналів, щоб керувати своїм часом і підвищити продуктивність.
Calday
calday.app
Calday — це інструмент для планування зустрічей для консультантів, професіоналів, окремих постачальників послуг і малого бізнесу. Незалежно від того, чи ви терапевт, репетитор, консультант чи коуч, Calday може допомогти вам створити свою присутність в Інтернеті. Програма Calday розроблена так, щоб бути простою у використанні та пропонує розширені функції, які дозволяють користувачам планувати зустрічі, керувати зустрічами та надсилати автоматичні нагадування. Створіть власне посилання для запису на зустріч і поділіться ним із потенційними клієнтами для безперешкодного бронювання або автоматизуйте робочі процеси та дозвольте своїм клієнтам бронювати, переносити, скасовувати та оплачувати ваші послуги самостійно. Calday легко інтегрується з Календарем Google та іншими програмами, такими як Zoom. Щоб дізнатися більше, відвідайте Calday.app.
Planzer
planzer.io
Planzer.io створено, щоб допомогти користувачам економити час на щоденних справах. Користувачі можуть виробити звичку починати день із Planzer.io і закінчувати свій день із Planzer.io. Рішення збирає всі завдання та електронні листи з кількох джерел в одному поданні. Інтеграція Trello Інтегрується з Trello, щоб користувачі могли легко інтегрувати свої облікові записи, почати завантажувати свої завдання Trello та обробляти їх у Planzer.io, щоб заощадити час на перемикання між програмами. Інтеграція Notion Додайте свій обліковий запис Notion і переглядайте всі свої завдання в Planzer.io, щоб легко планувати їх на певні дні. Інтеграція електронної пошти Інтегрується з електронною поштою Outlook, щоб отримати електронні листи користувачів, щоб вони могли планувати, коли обробляти різні електронні листи. Інтеграція календаря Інтегрується як з Google Calendar, так і з календарем Outlook, щоб користувачі мали свій щоденний календар в одному поданні за допомогою модуля цілей Planzer.io. Встановлюйте щотижневі цілі та прикріплюйте завдання, які гарантуватимуть, що користувачі досягнуть своїх цілей. Модуль завдань Керує всіма завданнями в одному поданні, включно з невиконаними завданнями та багатьма іншими.
Planyway
planyway.com
Planyway - додаток для управління часом, що інтегрується з календарем, дозволяє планувати завдання та покращувати командну співпрацю.
Akiflow
akiflow.com
Akiflow — це персональний диспетчер завдань + програма для настільного календаря (win+mac), яка допоможе вам завжди бути організованим. Коли ви станете в 10 разів швидшими на основах, підтримання себе в порядку не буде тягарем або потребуватиме надто багато часу протягом дня ЧОМУ AKIFLOW? Ми створили Akiflow, зосередившись на прискоренні основ продуктивності: захопленні завдань, їх обробці та завжди знанні, над чим працювати. → Зменште зусилля. Ставши в 10 разів швидшим на базовому рівні, підтримання себе в порядку не буде тягарем або потребуватиме надто багато часу протягом дня. → Запобігання помилкам Akiflow створено для запобігання найпоширенішим помилкам, які впливають на продуктивність. Наші функції розроблено, щоб допомогти вам уникнути когнітивного перевантаження, відволікання, надмірного планування та перемикання контексту. → Душевний спокій Єдине джерело правди. Чіткий графік. Сповіщення, які допоможуть вам протягом дня. Усе на відстані одного швидкого доступу. Akiflow створено, щоб ваш розум був ясним і зосередженим. НАШІ КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ ВКЛЮЧАЮТЬ → Універсальну папку вхідних завдань – знімайте будь-що будь-де. Централізуйте свої завдання. → Панель команд - сортуйте речі за секунди. Розставляйте пріоритети, плануйте та відкладайте за допомогою комбінацій клавіш. → Один інструмент - більше немає перемикання контексту. Завдання + Календарі. Ваше єдине джерело правди. → Сповіщення в треї - завжди знати, що робити далі. Ваш день коротко. БАГАТО ФУНКЦІЙ → Діліться доступністю – більше не потрібно ping-ping між вкладками електронної пошти та календаря, щоб поділитися своєю доступністю. Швидко виберіть і поділіться своїми слотами за лічені секунди. → Періодичні завдання - створюйте завдання з будь-якою повторюваністю: щодня, кожного 1-го числа місяця, настроювані - що завгодно. → Управління пріоритетами - встановіть в Akiflow свої реальні цілі - завдання, які допоможуть вам прогресувати - і почніть їх виконувати. → Блокування часу - зафіксуйте час у своєму календарі для своїх завдань. Akiflow створить подію у вашому календарі, щоб повідомити ваших колег, коли ви зайняті. → Часові пояси - натисніть один ярлик, щоб показати часовий пояс кожного міста у вашому календарі поруч із місцевим часом. → Розумні списки – користувацькі мітки для організації роботи так, як вам зручно. Легко додати, вони допоможуть вам мати візуальне чітке уявлення про свій день. → Розумні сповіщення - те, що вам потрібно, у потрібний час. Ніколи не пропускайте зустрічі, швидко переходьте до виклику. А ще краще, повністю настроюється. ІНТЕГРОВАНО З УСІМИ ВАШИМИ ПРОГРАМАМИ Gmail, Calendar, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman тощо. Ви також можете надіслати запит на інтеграцію, яку хочете.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Calendar.online
calendar.online
Календар онлайн для команд, що дозволяє легко створювати та організовувати події без входу в систему, доступний на всіх пристроях.
Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - це програмне забезпечення для планування, яке допомагає командам продажів ефективно управляти зустрічами та покращувати продуктивність.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise - це інструмент управління часом, що автоматично оптимізує графіки команд, зберігаючи блоки фокусу та зменшуючи відволікання на зустрічах.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Календар Outlook дозволяє планувати та ділитися своїми зустрічами, надсилаючи запрошення та отримуючи нагадування про події.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim - це додаток для планування, який автоматично знаходить найкращий час для завдань, зустрічей та перерв, оптимізуючи управління календарем.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Teamup
teamup.com
Teamup - онлайн-календар для груп, що дозволяє організувати людей і ресурси, планувати роботу та ділитися подіями.
TimeTackle
timetackle.com
TimeTackle автоматично відстежує час, інтегрується з календарями та надає аналітику для оптимізації продуктивності командами.
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho - це онлайн-календар для бізнесу, що дозволяє планувати події, організовувати зустрічі та співпрацювати в командах.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.
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