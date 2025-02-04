Програмне забезпечення календаря - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI — це щоденний веб-планувальник зі штучним інтелектом, призначений для допомоги командам і зайнятим професіоналам із щоденним плануванням і управлінням часом. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: за допомогою планувальника BeforeSunset AI та програмного забезпечення to do ви можете планувати свій день за допомогою календаря та списку справ, переглядаючи вчорашні досягнення та незавершені завдання. Ви можете дотримуватися розкладу протягом дня, відстежуючи час для кожного завдання та зосереджуючись на одному завданні за раз. Крім того, оцінивши час, необхідний для виконання кожного завдання, ви можете переконатися, що ваша робота просувається за планом, і внести необхідні корективи. Завершіть день аналітикою, наданою AI BeforeSunset, щоб переглянути та обміркувати ваш прогрес. ОСОБЛИВОСТІ: Дозвольте штучному інтелекту спланувати ваш день для вас: ШІ BeforeSunset створює ідеальний розклад, синхронізуючи ваш календар і список справ, не турбуючись про це. AI оптимізує ваш список справ для ідеального розкладу: AI Assistant створює підзавдання для вас і перетворює ваші справи на практичні завдання. Складіть найкращий план для своєї рутини: для ефективного щоденного планування запитайте себе: яке завдання, скільки часу воно займе та скільки часу доступно. BeforeSunset допомагає з усіма кроками. Встановлюйте цілі за тегами. Використовуйте теги, щоб покращити щоденне планування за допомогою штучного інтелекту, відстежувати свій прогрес за допомогою аналітики та ефективно встановлювати цілі та класифікувати свої справи. Щотижнева аналітика: переглядайте свої щотижневі досягнення з висоти пташиного польоту та плануйте ще більший успіх. Закладки: миттєво отримуйте доступ до улюблених завдань і нотаток. Робочі завдання в одному робочому просторі: ми обіцяємо, що ваш колега не знатиме про ваш список покупок або особистих справ. Ви можете розділити робочі/командні завдання, перетягнувши їх. Залишайтеся на зв’язку за допомогою командної стрічки: ви можете ділитися своїм прогресом, якщо хочете, і переглядати оновлення в реальному часі від вашої команди. Ви також можете дізнатися про настрій свого товариша по команді та про те, що йому подобається і що не подобається. Познайомтеся зі своїми товаришами по команді: хочете зламати лід, але не знаєте як? Просто перевірте їхню інформацію, що їм подобається чи не подобається? — і дізнайтеся їх ближче. Ніколи не пропускайте день народження, і, повірте нам, ви знаєте основи, щоб розпочати першу розмову, не створюючи незручності. Встановіть місцезнаходження: подивіться, як ваше робоче місце впливає на ваше щоденне планування та продуктивність на сторінці аналітики. Створіть свій настрій і напишіть про нього: дізнайтеся про настрій свого товариша по команді, навіть не запитуючи його. Перевірте їх, якщо потрібно. Встановіть теги для кожної області: тепер ви можете встановити теги, щоб знати, над чим працює кожен член команди, або чи зможете ви працювати зі своїм найкращим в одній області.