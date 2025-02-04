Програмне забезпечення календаря - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для календаря розроблено, щоб допомогти користувачам організовувати завдання, зустрічі та цілі в простому візуальному форматі, оптимізуючи внутрішню діяльність усієї компанії. Це дозволяє створювати електронні розклади, які можна переглядати, редагувати та ділитися з працівниками всієї компанії. Це програмне забезпечення можна використовувати для планування завдань для команд, обміну подіями в масштабах компанії та сповіщення членів команди про оплачувану відпустку їхніх колег, дні народження тощо. Програмне забезпечення для календаря можна продавати як окремий продукт, але часто входить до складу більшого офісного пакету. Будучи частиною більшого набору, програмне забезпечення календаря інтегрується з іншими стандартними офісними інструментами, такими як електронна пошта, цифрові візитні картки та інструменти для відеоконференцій. Програмне забезпечення календаря відрізняється від програмного забезпечення для онлайн-планування зустрічей. У той час як програмне забезпечення календаря в основному зосереджено на організації зустрічей, завдань і подій у візуальному форматі для внутрішнього обміну, інструменти онлайн-планування зустрічей призначені для планування зустрічей для зовнішніх користувачів, обробки платежів за зустрічі та спілкування з клієнтами. Покупці можуть розглянути рішення, які пропонують як календар, так і функції онлайн-планування зустрічей в одному продукті, але ці інструменти служать різним цілям.
Запит на новий застосунок
CalendarWiz
calendarwiz.com
Спільні календарі для команд і спільнот. Співпрацюйте зі своєю командою, діліться подіями та заходами або керуйте приватними розкладами. Календарі, дошки подій та інші плагіни швидко вбудовуються в будь-який веб-сайт. Надсилайте запрошення та нагадування та запобігайте подвійним бронюванням.
OneCal
onecal.io
Синхронізуйте свої календарі в реальному часі. Синхронізуйте події в кількох календарях, щоб ваша команда завжди знала про вашу доступність.
AddEvent
addevent.com
Інструменти для календаря та подій. - Спростіть обмін подіями та календарями за допомогою наших дивовижних кнопок додавання до календаря, красивих вбудованих віджетів, відповідей на запрошення та інструментів підписки. Додайте до Календаря та інструменти подій для веб-сайтів і інформаційних бюлетенів. Подія з відповіддю. Використовуйте в кампаніях електронною поштою, MailChimp, Marketo. Використовується Google, Microsoft, Salesforce, HubSpot.
Morgen
morgen.so
Автоматизуйте свій час на свій розсуд із спеціальними робочими процесами Morgen Assist. Поєднайте його з календарем і диспетчером завдань Morgen для повного контролю над своїм часом.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — це щоденний веб-планувальник зі штучним інтелектом, призначений для допомоги командам і зайнятим професіоналам із щоденним плануванням і управлінням часом. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: за допомогою планувальника BeforeSunset AI та програмного забезпечення to do ви можете планувати свій день за допомогою календаря та списку справ, переглядаючи вчорашні досягнення та незавершені завдання. Ви можете дотримуватися розкладу протягом дня, відстежуючи час для кожного завдання та зосереджуючись на одному завданні за раз. Крім того, оцінивши час, необхідний для виконання кожного завдання, ви можете переконатися, що ваша робота просувається за планом, і внести необхідні корективи. Завершіть день аналітикою, наданою AI BeforeSunset, щоб переглянути та обміркувати ваш прогрес. ОСОБЛИВОСТІ: Дозвольте штучному інтелекту спланувати ваш день для вас: ШІ BeforeSunset створює ідеальний розклад, синхронізуючи ваш календар і список справ, не турбуючись про це. AI оптимізує ваш список справ для ідеального розкладу: AI Assistant створює підзавдання для вас і перетворює ваші справи на практичні завдання. Складіть найкращий план для своєї рутини: для ефективного щоденного планування запитайте себе: яке завдання, скільки часу воно займе та скільки часу доступно. BeforeSunset допомагає з усіма кроками. Встановлюйте цілі за тегами. Використовуйте теги, щоб покращити щоденне планування за допомогою штучного інтелекту, відстежувати свій прогрес за допомогою аналітики та ефективно встановлювати цілі та класифікувати свої справи. Щотижнева аналітика: переглядайте свої щотижневі досягнення з висоти пташиного польоту та плануйте ще більший успіх. Закладки: миттєво отримуйте доступ до улюблених завдань і нотаток. Робочі завдання в одному робочому просторі: ми обіцяємо, що ваш колега не знатиме про ваш список покупок або особистих справ. Ви можете розділити робочі/командні завдання, перетягнувши їх. Залишайтеся на зв’язку за допомогою командної стрічки: ви можете ділитися своїм прогресом, якщо хочете, і переглядати оновлення в реальному часі від вашої команди. Ви також можете дізнатися про настрій свого товариша по команді та про те, що йому подобається і що не подобається. Познайомтеся зі своїми товаришами по команді: хочете зламати лід, але не знаєте як? Просто перевірте їхню інформацію, що їм подобається чи не подобається? — і дізнайтеся їх ближче. Ніколи не пропускайте день народження, і, повірте нам, ви знаєте основи, щоб розпочати першу розмову, не створюючи незручності. Встановіть місцезнаходження: подивіться, як ваше робоче місце впливає на ваше щоденне планування та продуктивність на сторінці аналітики. Створіть свій настрій і напишіть про нього: дізнайтеся про настрій свого товариша по команді, навіть не запитуючи його. Перевірте їх, якщо потрібно. Встановіть теги для кожної області: тепер ви можете встановити теги, щоб знати, над чим працює кожен член команди, або чи зможете ви працювати зі своїм найкращим в одній області.
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Bookeo
bookeo.com
Спростіть процес планування зустрічей за допомогою Bookeo Appointments. Ідеально підходить для постачальників послуг, професіоналів, салонів, спа, терапевтів, організаторів вечірок тощо. Приймайте цілодобові бронювання та платежі через Інтернет і мобільний пристрій за допомогою Bookeo. Спростіть свій графік без зусиль завдяки доступності в реальному часі та регулярним зустрічам. Попрощайтеся з подвійним бронюванням. Розвивайте свій бізнес, продаючи акції, пакети, членство та подарункові ваучери. Приймайте безпечні платежі як особисто, так і онлайн. Будьте організовані без особливих зусиль, синхронізуючи свій особистий календар, ефективно керуючи клієнтами та плануючи або переносячи зустрічі. Скористайтеся перевагами автоматичних електронних/текстових нагадувань і доступу до розширених функцій звітування. Розпочніть безкоштовну 30-денну пробну версію сьогодні, кредитна картка не потрібна.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй поштовій скриньці, щоб спілкуватися з клієнтами. Вам потрібні всі інструменти для укладання угоди в одному місці. Зв’язуйтесь із потенційними клієнтами, створюйте теплі кампанії, плануйте зустрічі та відстежуйте вкладення – все це з вашої папки "Вхідні". Завдяки нашій інтеграції з Salesforce більше не потрібно залишати свою папку "Вхідні", щоб увійти в Salesforce. Ніхто не любить зайняту роботу. Тепер ви можете переглядати та оновлювати Salesforce під час роботи. Незалежно від того, який клієнт електронної пошти ви використовуєте, ви можете автоматично синхронізувати електронні листи та зустрічі з Salesforce, відстежувати відкриття електронної пошти, встановлювати наступні нагадування, створювати й оновлювати записи Salesforce, як-от потенційні клієнти, контакти та можливості, планувати дзвінки для продажів тощо.
QReserve
get.qreserve.com
Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, одночасно надаючи широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бронювання - Керування проектами - Реєстрація/виписка бронювань і автоматичне скасування бронювань із запізненням або неявки - Інтеграція з існуючими календарями Outlook і Google - Дозволити бронювання в кіоску з прямого ефіру карти/плани поверхів -Бронювання в певні часові проміжки -Запрошення гостей до бронювань і запит на відповіді -Виставлення рахунків і обробка платежів - Обладнання для реєстрації заїзду/виїзду з інтегрованою підтримкою зчитування штрих-кодів - Діяльність доступу, фактичне використання, дані про ємність і використання - і багато іншого!
3veta
3veta.com
3veta — це повний набір інструментів для планування зустрічей і відеоконференцій для віддалених команд. Основні випадки використання: → Розклад зустрічей (сторінка бронювання, спільний календар команди, двостороння синхронізація календаря, синхронізація з Microsoft Exchange, Google Calendar, Apple Calendar; нагадування про зустрічі тощо) → Відеоконференції у форматі Full HD → Спеціальний брендинг ((можливість повністю біла мітка весь досвід) → Інтеграція з 5000+ іншими веб-додатками
Weezly
weezly.com
Weezly — це новаторська платформа, яка переосмислює спосіб спілкування компаній із потенційними клієнтами, поєднуючи ефективність планування з індивідуальним підходом до обміну відеоповідомленнями та універсальністю запису екрана. Розроблений для спрощення процесу охоплення, Weezly дає можливість компаніям спілкуватися з клієнтами більш значущим і ефективним способом. ПЕРЕГЛЯНУТИ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Функції Weezly: Сторінка бронювання: спростіть процес планування зустрічей за допомогою настроюваної сторінки бронювання, яка відображає вашу доступність. Ця функція дозволяє клієнтам легко призначати зустрічі без необхідності надсилати електронні листи, що спрощує ваш процес планування. Вибір часового інтервалу: розширте можливості своїх запрошених, дозволивши їм вибрати час зустрічі, який їм найбільше підходить. Ви пропонуєте доступний час, а вони обирають той, який їм найбільше підходить, що робить планування ефективним і безпроблемним. Групове опитування: координація групових зустрічей ніколи не була такою простою. Завдяки функції групового опитування запрошені можуть голосувати за найкращий час, який підходить для всіх, забезпечуючи максимальну участь із мінімальними конфліктами розкладу. Віджет веб-сайту: перетворюйте відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, додавши відео з функцією бронювання безпосередньо на свій сайт. Цей інноваційний віджет залучає відвідувачів і пропонує їм простий спосіб зв’язатися з вами. Скрінкаст: створюйте та надсилайте персоналізовані відеоповідомлення за допомогою функції скрінкасту, ідеальної альтернативи для компаній, яким потрібні більш привабливі способи спілкування. Незалежно від того, демо продукту, підручник чи особисте повідомлення, скрінкасти додають вашій цифровій комунікації індивідуальність. Скрінкаст + сторінка бронювання: Weezly — єдина платформа у світі, яка поєднує трансляцію екрану зі сторінкою бронювання. Запишіть відео та негайно запропонуйте глядачам можливість запланувати зустріч за допомогою вбудованої сторінки бронювання поруч із вашим відео. Це унікальне рішення усуває розрив між залученням і дією, покращуючи шлях клієнта. Динамічні відео: розширте охоплення за допомогою динамічних відео. Запишіть одне вступне повідомлення, введіть адресу веб-сайту та дозвольте Weezly створити персоналізоване відео, яке поєднує ваше повідомлення з прокручуванням певного веб-сайту. Ця функція забезпечує неперевершену персоналізацію, роблячи кожне повідомлення унікальним для одержувача. Переваги використання Weezly: Підвищена ефективність: інтегровані функції Weezly економлять час і оптимізують процеси планування та спілкування, дозволяючи компаніям зосередитися на зростанні та обслуговуванні клієнтів. Збільшення залученості: завдяки персоналізованим скрінкастам, динамічним відео та простим параметрам планування Weezly значно підвищує рівень залучення, перетворюючи потенційних клієнтів на клієнтів. Гнучкість і налаштування. Незалежно від того, чи плануєте ви індивідуальні зустрічі, групові зустрічі чи прагнете підвищити залученість свого веб-сайту, різноманітні функції Weezly можна налаштувати відповідно до ваших конкретних потреб. Інноваційна комунікація: поєднуючи відеоповідомлення з можливостями планування, Weezly встановлює новий стандарт ділового спілкування, пропонуючи більш особистий і ефективний спосіб спілкування з клієнтами. Підприємства, які перейняли Weezly, повідомляють про позитивні результати, зокрема: До 50% менше часу витрачається на планування зустрічей. Більш ніж на 70% збільшення показників залученості за допомогою динамічного та персоналізованого відеовмісту. Значне підвищення коефіцієнтів конверсії завдяки спрощеному процесу планування та розширеним методам зв’язку.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує планування співбесід, але й підтримує глибоку зацікавленість кандидатів та інтерв’юерів протягом усього шляху найму. Отримайте доступ до потужної інформації та рекомендацій на основі штучного інтелекту, щоб оптимізувати процеси та переконатися, що кожен інтерв’юер завжди добре підготовлений. Результат? Винятковий досвід кандидата, який постійно приносить вам найкращий талант. Завдяки таким розширеним функціям, як автоматичне багатоденне планування співбесід, спілкування через SMS і WhatsApp, автоматизація робочого процесу, інтелектуальний вибір інтерв’юерів, потужні дані та звіти про порівняльні показники, ми допомагаємо корпоративним компаніям скоротити час, необхідний для найму. Дізнайтесь більше на goodtime.io
Retime
retime.so
Retime – це інструмент підвищення продуктивності, який допомагає вам оптимізувати свої зустрічі, керуючи своїм календарем, створюючи порядок денний, роблячи нотатки та створюючи завдання в одному місці. За допомогою Retime ви можете легко планувати зустрічі та встановлювати порядок денний, робити нотатки під час зустрічі та створювати завдання після зустрічі. Це допомагає зробити ваші зустрічі коротшими та продуктивнішими, дозволяючи максимізувати час і виконувати більше.
Pyas
pyas.io
Pyas — це рішення API для інтеграції календаря для стартапів і індивідуальних розробників. Створіть свою функцію інтеграції календаря за хвилини замість місяців. Легко інтегруйте з Календарем Google і Microsoft Outlook. Інтегруйте Zoom і Google Meet для відеоконференцій за допомогою єдиного API.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge синхронізує календарі разом у режимі реального часу та надає сторінки планування, створені для людей із кількома календарями
imeetify
imeetify.com
imeetify.com – онлайн-платформа для планування зустрічей, планувальник часу, планувальник, керування календарем Наш динамічний, але простий у використанні планувальник дозволяє вам зосередитися та узгодити свої щоденні завдання. Позбавтеся від клопоту, пов’язаного з надсиланням кількох електронних листів, і дозвольте джину-розкладнику полегшити вам завдання. Приєднуйтеся до цієї потужної групи професіоналів, щоб керувати своїм часом і підвищити продуктивність.
Calday
calday.app
Calday — це інструмент для планування зустрічей для консультантів, професіоналів, окремих постачальників послуг і малого бізнесу. Незалежно від того, чи ви терапевт, репетитор, консультант чи коуч, Calday може допомогти вам створити свою присутність в Інтернеті. Програма Calday розроблена так, щоб бути простою у використанні та пропонує розширені функції, які дозволяють користувачам планувати зустрічі, керувати зустрічами та надсилати автоматичні нагадування. Створіть власне посилання для запису на зустріч і поділіться ним із потенційними клієнтами для безперешкодного бронювання або автоматизуйте робочі процеси та дозвольте своїм клієнтам бронювати, переносити, скасовувати та оплачувати ваші послуги самостійно. Calday легко інтегрується з Календарем Google та іншими програмами, такими як Zoom. Щоб дізнатися більше, відвідайте Calday.app.
Planzer
planzer.io
Planzer.io створено, щоб допомогти користувачам економити час на щоденних справах. Користувачі можуть виробити звичку починати день із Planzer.io і закінчувати свій день із Planzer.io. Рішення збирає всі завдання та електронні листи з кількох джерел в одному поданні. Інтеграція Trello Інтегрується з Trello, щоб користувачі могли легко інтегрувати свої облікові записи, почати завантажувати свої завдання Trello та обробляти їх у Planzer.io, щоб заощадити час на перемикання між програмами. Інтеграція Notion Додайте свій обліковий запис Notion і переглядайте всі свої завдання в Planzer.io, щоб легко планувати їх на певні дні. Інтеграція електронної пошти Інтегрується з електронною поштою Outlook, щоб отримати електронні листи користувачів, щоб вони могли планувати, коли обробляти різні електронні листи. Інтеграція календаря Інтегрується як з Google Calendar, так і з календарем Outlook, щоб користувачі мали свій щоденний календар в одному поданні за допомогою модуля цілей Planzer.io. Встановлюйте щотижневі цілі та прикріплюйте завдання, які гарантуватимуть, що користувачі досягнуть своїх цілей. Модуль завдань Керує всіма завданнями в одному поданні, включно з невиконаними завданнями та багатьма іншими.
Planyway
planyway.com
Найкращий спосіб візуально керувати своїм розкладом і планувати командну роботу в календарі або часовій шкалі. Керуйте всім – від щоденного розкладу до командної роботи та великих проектів – усе в одному календарі для Trello!
Akiflow
akiflow.com
Akiflow — це персональний диспетчер завдань + програма для настільного календаря (win+mac), яка допоможе вам завжди бути організованим. Коли ви станете в 10 разів швидшими на основах, підтримання себе в порядку не буде тягарем або потребуватиме надто багато часу протягом дня ЧОМУ AKIFLOW? Ми створили Akiflow, зосередившись на прискоренні основ продуктивності: захопленні завдань, їх обробці та завжди знанні, над чим працювати. → Зменште зусилля. Ставши в 10 разів швидшим на базовому рівні, підтримання себе в порядку не буде тягарем або потребуватиме надто багато часу протягом дня. → Запобігання помилкам Akiflow створено для запобігання найпоширенішим помилкам, які впливають на продуктивність. Наші функції розроблено, щоб допомогти вам уникнути когнітивного перевантаження, відволікання, надмірного планування та перемикання контексту. → Душевний спокій Єдине джерело правди. Чіткий графік. Сповіщення, які допоможуть вам протягом дня. Усе на відстані одного швидкого доступу. Akiflow створено, щоб ваш розум був ясним і зосередженим. НАШІ КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ ВКЛЮЧАЮТЬ → Універсальну папку вхідних завдань – знімайте будь-що будь-де. Централізуйте свої завдання. → Панель команд - сортуйте речі за секунди. Розставляйте пріоритети, плануйте та відкладайте за допомогою комбінацій клавіш. → Один інструмент - більше немає перемикання контексту. Завдання + Календарі. Ваше єдине джерело правди. → Сповіщення в треї - завжди знати, що робити далі. Ваш день коротко. БАГАТО ФУНКЦІЙ → Діліться доступністю – більше не потрібно ping-ping між вкладками електронної пошти та календаря, щоб поділитися своєю доступністю. Швидко виберіть і поділіться своїми слотами за лічені секунди. → Періодичні завдання - створюйте завдання з будь-якою повторюваністю: щодня, кожного 1-го числа місяця, настроювані - що завгодно. → Управління пріоритетами - встановіть в Akiflow свої реальні цілі - завдання, які допоможуть вам прогресувати - і почніть їх виконувати. → Блокування часу - зафіксуйте час у своєму календарі для своїх завдань. Akiflow створить подію у вашому календарі, щоб повідомити ваших колег, коли ви зайняті. → Часові пояси - натисніть один ярлик, щоб показати часовий пояс кожного міста у вашому календарі поруч із місцевим часом. → Розумні списки – користувацькі мітки для організації роботи так, як вам зручно. Легко додати, вони допоможуть вам мати візуальне чітке уявлення про свій день. → Розумні сповіщення - те, що вам потрібно, у потрібний час. Ніколи не пропускайте зустрічі, швидко переходьте до виклику. А ще краще, повністю настроюється. ІНТЕГРОВАНО З УСІМИ ВАШИМИ ПРОГРАМАМИ Gmail, Calendar, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman тощо. Ви також можете надіслати запит на інтеграцію, яку хочете.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календар з багатьма функціями для команд і груп. Calendar.online — це безкоштовний онлайн-календар для команд і груп із легким доступом через посилання доступу без входу.
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувачів у 230 країнах використовують Calendly для спрощення зустрічей і більш ефективної та результативної співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте Calendly.com Calendly значно покращує задоволеність клієнтів і рівень утримання клієнтів, цикли найму, економію коштів, продуктивність команди тощо, як зазначено в дослідженні Forrester TEI, яке демонструє 318% рентабельності інвестицій і 687 тис. доларів США в загальних чистих вигодах Calendly клієнти можуть розраховувати на трирічні інвестиції. Завантажте повний звіт тут: https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei.
Chili Piper
chilipiper.com
Удосконалене програмне забезпечення для планування від Chili Piper допомагає командам B2B доходів подвоїти коефіцієнт конверсії, підвищити задоволеність клієнтів і досягти нового рівня продуктивності.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — це календарний інструмент керування часом на базі штучного інтелекту, який оптимізує розклади команд, щоб у них було більше часу. Він пропонує новий спосіб роботи з гнучкістю та цілеспрямованістю. За годинниковою стрілкою використовується ШІ, зокрема GPT (генеративний попередньо навчений трансформатор), щоб створити ідеальний день для користувачів на основі їхніх уподобань і моделей продуктивності. Інструмент автоматично переносить гнучкі зустрічі, як-от зустрічі один на один, у найефективніший час і вирішує конфлікти в розкладах. Він також створює блоки безперервного часу зосередженості, працюючи між календарями, дозволяючи людям бути присутніми під час спільної роботи та зосередженими, коли працюють незалежно. Під час Focus Time Clockwise мінімізує відволікання завдяки інтеграції з такими інструментами, як Slack і Asana, забезпечуючи поточний стан і збільшуючи продуктивність. Clockwise використовують понад 15 000 організацій, у тому числі такі відомі компанії, як Amplitude, Asana, Etsy, Twitter і Uber. Інструмент отримав позитивні відгуки від клієнтів, покращуючи ефективність співпраці та дозволяючи краще керувати календарями. Менеджери можуть отримати уявлення про пропускну здатність своїх команд і допомогти встановити здорові межі за допомогою аналітики в реальному часі. Інструмент зручний у використанні, спрощує робочий день і зменшує потребу в постійному веденні календаря. Clockwise доступний через безкоштовну реєстрацію та пропонує такі функції, як огляд і демонстрація, щоб допомогти користувачам розпочати роботу. Це забезпечує цінність, максимізуючи час, дозволяючи користувачам зосередитися на важливих завданнях і підтримувати баланс між роботою та особистим життям.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані завдання та оптимізує весь процес продажу, дозволяючи торговим представникам зосередитися на налагодженні відносин і укладанні угод. Такі функції, як автоматичне планування, створення нотаток у реальному часі та інтеграція CRM, оптимізують ефективність і продуктивність. За допомогою Demodesk спеціалісти з продажу можуть надати захоплюючі демонстрації продукту, які виходять за рамки простих слайд-шоу. Платформа пропонує революційні можливості спільного використання екрана та інтерактивні можливості для створення захоплюючого та персоналізованого досвіду для потенційних клієнтів, що сприяє підвищенню залученості та вищим коефіцієнтам конверсії. Такі функції, як відстеження або інтегровані підручники та бойові картки, дають змогу коучингувати в реальному часі під час віртуальних дзвінків. Платформа пропонує комплексні функції аналітики та звітності, які надають практичну інформацію про ефективність продажів. Озброївшись цими цінними даними, керівники продажів можуть приймати рішення на основі даних, оптимізувати процеси продажів і визначати сфери, які потрібно вдосконалити. Компанії будь-якого розміру покладаються на нас, щоб оцифрувати продажі, підвищити продуктивність і збільшити дохід. Ключові результати від наших клієнтів: +25% економія часу на ручних завданнях (Pipedrive) ↑ 2x коефіцієнт конверсії (Clark) +30% вищий дохід на продавця (Treatwell) ↑ 3x підвищення продуктивності агента (Eigensonne) Для отримання додаткової інформації відвідайте demodesk.com .
Outlook Calendar
outlook.live.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтеграцію надбудов, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, які охоплюють усі веб-програми.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зустрічей, пропонуючи перегляд у реальному часі свого вільного часу. Він має можливість автоматично синхронізувати календарі відповідно до часових поясів користувачів і може надсилати регулярні сповіщення та нагадування користувачам щодо їхніх розкладів зустрічей. Набір функцій планування Acuity Scheduling включає настроювані форми прийому, вбудовані календарі, синхронізацію календаря сторонніх програм і планування груп для семінарів. Acuity Scheduling підходить для компаній, що надають послуги, таких як навчальні та репетиторські центри, коучинг і консультації, фото- та відеопродукції, фітнес-студії, салони та спа-центри, медичні та стоматологічні клініки. Рішення пропонує безкоштовний базовий модуль і доступне як місячна підписка. Продукт пропонує API та інтегрується зі сторонніми програмами, такими як QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics і WordPress.
Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі AI для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального прогнозування, щоб динамічно відстоювати пріоритети в міру наповнення тижня, щоб у вас завжди був час для зосередженої роботи, залишаючись відкритим для співпраці зі своєю командою. Ви можете повідомити Reclaim, як саме ви хочете, щоб ваші пріоритети були розкладені, як і ваш чудовий помічник. А коли плани змінюються, він автоматично перебудовує ваш графік за лічені секунди. Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся лише з деякими функціями Reclaim нижче: • Завдання: автоматично плануйте свої справи у своєму календарі • Звички: блокуйте гнучкий час для повторюваних процедур • Розумний 1:1: знайдіть найкращий час для зустрічей один на один • Планування Посилання: бронюйте розумніше за допомогою гнучких посилань на зустрічі • Синхронізація календаря: блокуйте свою доступність у календарях • Час буфера: автоматично плануйте перерви та час у дорозі • Кольорове кодування: автоматично позначайте свої події кольоровим кодом за категоріями • Дні без зустрічей: запобігайте зустрічам і автоматично плануйте роботу з головою • Аналітика команди: відстежуйте час вашої команди на зустрічах, завданнях, показниках самопочуття тощо • Завдання Інтеграції: синхронізуйте завдання з Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear і Google Tasks у свій календар • Інтеграція Slack: налаштуйте та синхронізуйте свій статус Slack із ваш календар у режимі реального часу Понад 20 000 компаній покладаються на Reclaim, щоб отримати більше від своїх робочих тижнів. Зареєструйтеся та почніть безкоштовно, щоб ви та ваша команда могли щотижня проводити час там, де це найважливіше.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Teamup
teamup.com
Teamup — це програма онлайн-календаря для груп, яка дає змогу організовувати людей і ресурси, планувати роботу, керувати доступністю та ділитися подіями. Teamup
TimeTackle
timetackle.com
Tackle допомагає вам автоматично й без зусиль відстежувати час і збирати інформацію про продуктивність за допомогою календаря, інструментів керування проектами та співпраці. Він бездоганно працює з вашим календарем Google і допомагає відстежувати вашу діяльність прямо з інтерфейсу календаря. Tackle забезпечує ясність, гарантуючи, що у вас є потрібні люди для правильних проектів, і гарантує рентабельність ваших інвестицій. Він вимірює операційну ефективність, легко відстежує робочий час команди та підтримує проекти в межах бюджету завдяки постановці цілей. Tackle підвищує продуктивність і відстеження часу в різних секторах. Від агентств до некомерційних організацій, його індивідуальні рішення, автоматизація відстеження часу та цінні відомості приносять операційну ефективність будь-якому бізнесу. Понад 300 команд прийняли Tackle як рішення для своїх завдань із відстеженням часу, і їм вдалося підвищити продуктивність у середньому на 20%. Tackle, ваш універсальний союзник, підвищує продуктивність у різних секторах. Від агентств до некомерційних організацій, він пропонує індивідуальні рішення, автоматизуючи завдання та надаючи цінну інформацію для ефективної роботи. Досягайте своїх цілей як бос із Tackle! **Як ми позиціонуємо себе на тлі наших конкурентів?** Tackle забезпечує безперебійний відлік робочого часу, надаючи співробітникам цінну інформацію для оптимізації продуктивності. Він пропонує детальну аналітику для будь-якої команди, що дозволяє приймати рішення на основі даних щодо розподілу та ефективності проекту. Крім того, він виділяється своєю надзвичайною зручністю, простотою та широкими можливостями звітування.
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho — це онлайн-діловий календар, розроблений для того, щоб усі члени команди були на одній сторінці. Ви можете миттєво призначати зустрічі, організовувати події та бронювати ресурси. Основні переваги та функції включають: 1. Співпраця в різних часових поясах Під час роботи з колегами в різних часових поясах ви можете встановити їхній місцевий часовий пояс як додатковий часовий пояс для свого календаря. Це допоможе вам уникнути плутанини та краще координувати роботу з географічно розосередженою командою. 2. Розумне планування Миттєво плануйте події за допомогою наших функцій Smart Add і Quick Add. Розумне додавання заощаджує час і зусилля, розумно створюючи подію з фразою, яку ви вводите, або вибираючи фразу в електронному листі. За допомогою швидкого додавання ви можете запланувати подію, натиснувши на сітку календаря. 3. Запрошення та надання доступу учасникам Плануйте події залежно від наявності учасників. Під час планування події ви можете перевірити вільний і невільний час учасника. Запрошуючи учасників, ви можете надати їм різні рівні доступу, наприклад редагувати, переглядати та додавати учасників. 4. Нагадування Ніколи не пропускайте оновлення чи подію. Завдяки багаторівневим нагадуванням календаря Zoho ви можете не відставати від свого розкладу. Існує три типи сповіщень: спливаюче вікно, повідомлення електронною поштою та дзвіночок. 5. Бронювання ресурсів Завдяки функції резервування ресурсів у Zoho Calendar проводити особисті зустрічі дуже просто. Адміністратори можуть додавати кімнати для нарад і конференц-зали, а також переглядати ресурси, доступні в цих кімнатах, і відповідно бронювати. Зареєструйтесь безкоштовно та організуйте свою команду.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню коментарів, ставок "подобається" та обміну. Zoho Mail добре інтегрована з усіма іншими програмами Zoho, а також з популярними зовнішніми програмами.
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