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Програмне забезпечення календаря - Найпопулярніші застосунки - Намібія
Програмне забезпечення для календаря розроблено, щоб допомогти користувачам організовувати завдання, зустрічі та цілі в простому візуальному форматі, оптимізуючи внутрішню діяльність усієї компанії. Це дозволяє створювати електронні розклади, які можна переглядати, редагувати та ділитися з працівниками всієї компанії. Це програмне забезпечення можна використовувати для планування завдань для команд, обміну подіями в масштабах компанії та сповіщення членів команди про оплачувану відпустку їхніх колег, дні народження тощо. Програмне забезпечення для календаря можна продавати як окремий продукт, але часто входить до складу більшого офісного пакету. Будучи частиною більшого набору, програмне забезпечення календаря інтегрується з іншими стандартними офісними інструментами, такими як електронна пошта, цифрові візитні картки та інструменти для відеоконференцій. Програмне забезпечення календаря відрізняється від програмного забезпечення для онлайн-планування зустрічей. У той час як програмне забезпечення календаря в основному зосереджено на організації зустрічей, завдань і подій у візуальному форматі для внутрішнього обміну, інструменти онлайн-планування зустрічей призначені для планування зустрічей для зовнішніх користувачів, обробки платежів за зустрічі та спілкування з клієнтами. Покупці можуть розглянути рішення, які пропонують як календар, так і функції онлайн-планування зустрічей в одному продукті, але ці інструменти служать різним цілям.
Запит на новий застосунок
Outlook Calendar
outlook.live.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошт...
Teamup
teamup.com
Teamup — це програма онлайн-календаря для груп, яка дає змогу організовувати людей і ресурси, планувати роботу, керувати доступністю та ділитися подіями. Teamup
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі ШІ для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального п...
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho — це онлайн-діловий календар, розроблений для того, щоб усі члени команди були на одній сторінці. Ви можете миттєво призначати зустрічі, організовувати події та бронювати ресурси. Основні переваги та функції включають: 1. Співпраця в різних часових поясах Під час роботи з колегами в рі...
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зуст...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Planyway
planyway.com
Найкращий спосіб візуально керувати своїм розкладом і планувати командну роботу в календарі або часовій шкалі. Керуйте всім – від щоденного розкладу до командної роботи та великих проектів – усе в одному календарі для Trello!
Akiflow
akiflow.com
Akiflow — це персональний диспетчер завдань + програма для настільного календаря (win+mac), яка допоможе вам завжди бути організованим. Коли ви станете в 10 разів швидшими на основах, підтримання себе в порядку не буде тягарем або потребуватиме надто багато часу протягом дня ЧОМУ AKIFLOW? Ми створил...
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — це щоденний веб-планувальник зі штучним інтелектом, призначений для допомоги командам і зайнятим професіоналам із щоденним плануванням і управлінням часом. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: за допомогою планувальника BeforeSunset AI та програмного забезпечення to do ви можете планувати свій день за до...
OneCal
onecal.io
Синхронізуйте свої календарі в реальному часі. Синхронізуйте події в кількох календарях, щоб ваша команда завжди знала про вашу доступність.
Morgen
morgen.so
Автоматизуйте свій час на свій розсуд із спеціальними робочими процесами Morgen Assist. Поєднайте його з календарем і диспетчером завдань Morgen для повного контролю над своїм часом.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані за...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — це календарний інструмент керування часом на базі штучного інтелекту, який оптимізує розклади команд, щоб у них було більше часу. Він пропонує новий спосіб роботи з гнучкістю та цілеспрямованістю. За годинниковою стрілкою використовується ШІ, зокрема GPT (генеративний попередньо навчени...
AddEvent
addevent.com
Інструменти для календаря та подій. - Спростіть обмін подіями та календарями за допомогою наших дивовижних кнопок додавання до календаря, красивих вбудованих віджетів, відповідей на запрошення та інструментів підписки. Додайте до Календаря та інструменти подій для веб-сайтів і інформаційних бюлетен...
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календар з багатьма функціями для команд і груп. Calendar.online — це безкоштовний онлайн-календар для команд і груп із легким доступом через посилання доступу без входу.
Chili Piper
chilipiper.com
Удосконалене програмне забезпечення для планування від Chili Piper допомагає командам B2B доходів подвоїти коефіцієнт конверсії, підвищити задоволеність клієнтів і досягти нового рівня продуктивності.
3veta
3veta.com
3veta — це повний набір інструментів для планування зустрічей і відеоконференцій для віддалених команд. Основні випадки використання: → Розклад зустрічей (сторінка бронювання, спільний календар команди, двостороння синхронізація календаря, синхронізація з Microsoft Exchange, Google Calendar, Apple C...
TimeTackle
timetackle.com
Tackle допомагає вам автоматично й без зусиль відстежувати час і збирати інформацію про продуктивність за допомогою календаря, інструментів керування проектами та співпраці. Він бездоганно працює з вашим календарем Google і допомагає відстежувати вашу діяльність прямо з інтерфейсу календаря. Tackle ...
CalendarWiz
calendarwiz.com
Спільні календарі для команд і спільнот. Співпрацюйте зі своєю командою, діліться подіями та заходами або керуйте приватними розкладами. Календарі, дошки подій та інші плагіни швидко вбудовуються в будь-який веб-сайт. Надсилайте запрошення та нагадування та запобігайте подвійним бронюванням.
Pyas
pyas.io
Pyas — це рішення API для інтеграції календаря для стартапів і індивідуальних розробників. Створіть свою функцію інтеграції календаря за хвилини замість місяців. Легко інтегруйте з Календарем Google і Microsoft Outlook. Інтегруйте Zoom і Google Meet для відеоконференцій за допомогою єдиного API.
Retime
retime.so
Retime – це інструмент підвищення продуктивності, який допомагає вам оптимізувати свої зустрічі, керуючи своїм календарем, створюючи порядок денний, роблячи нотатки та створюючи завдання в одному місці. За допомогою Retime ви можете легко планувати зустрічі та встановлювати порядок денний, робити но...
Planzer
planzer.io
Planzer.io створено, щоб допомогти користувачам економити час на щоденних справах. Користувачі можуть виробити звичку починати день із Planzer.io і закінчувати свій день із Planzer.io. Рішення збирає всі завдання та електронні листи з кількох джерел в одному поданні. Інтеграція Trello Інтегрується з...
imeetify
imeetify.com
imeetify.com – онлайн-платформа для планування зустрічей, планувальник часу, планувальник, керування календарем Наш динамічний, але простий у використанні планувальник дозволяє вам зосередитися та узгодити свої щоденні завдання. Позбавтеся від клопоту, пов’язаного з надсиланням кількох електронних л...
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge синхронізує календарі разом у режимі реального часу та надає сторінки планування, створені для людей із кількома календарями
Bookeo
bookeo.com
Спростіть процес планування зустрічей за допомогою Bookeo Appointments. Ідеально підходить для постачальників послуг, професіоналів, салонів, спа, терапевтів, організаторів вечірок тощо. Приймайте цілодобові бронювання та платежі через Інтернет і мобільний пристрій за допомогою Bookeo. Спростіть сві...
GoodTime
goodtime.io
GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує плану...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй пошт...
Calday
calday.app
Calday — це інструмент для планування зустрічей для консультантів, професіоналів, окремих постачальників послуг і малого бізнесу. Незалежно від того, чи ви терапевт, репетитор, консультант чи коуч, Calday може допомогти вам створити свою присутність в Інтернеті. Програма Calday розроблена так, щоб б...
Weezly
weezly.com
Weezly — це новаторська платформа, яка переосмислює спосіб спілкування компаній із потенційними клієнтами, поєднуючи ефективність планування з індивідуальним підходом до обміну відеоповідомленнями та універсальністю запису екрана. Розроблений для спрощення процесу охоплення, Weezly дає можливість ко...
QReserve
get.qreserve.com
Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, одночасно надаючи широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бр...