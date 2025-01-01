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Послуги календаря та планування
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Послуги календаря та планування - Найпопулярніші застосунки

Служби календаря та планування – це цифрові інструменти, розроблені, щоб допомогти окремим особам і організаціям ефективно керувати своїм часом, зустрічами та подіями. Ці служби зазвичай пропонують такі функції, як створення й організація подій, налаштування нагадувань і обмін розкладами з іншими. Користувачі можуть вводити важливі дати, зустрічі та терміни, а служба часто надає сповіщення та сповіщення, щоб тримати людей у ​​курсі. Крім того, деякі платформи можуть містити функції співпраці, що дозволяє користувачам планувати зустрічі з колегами або координувати події з друзями.

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Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Google Календар - це сервіс для управління часом і планування подій, що дозволяє створювати, редагувати та організовувати події з нагадуваннями та спільним доступом.

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Timetree – це календарний додаток для організації графіків, який дозволяє користувачам ділитися подіями та нагадуваннями з іншими.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Протонний календар - це безпечний та зручний календар, який шифрує дані та підтримує інтеграцію з Proton Mail для приватного управління подіями.

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Календар iCloud дозволяє користувачам створювати та керувати подіями на різних пристроях, забезпечуючи синхронізацію та спільний доступ.

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

Notion Calendar дозволяє планувати зустрічі, синхронізувати події з Google Календарем та інтегрувати документи Notion для ефективного управління часом.

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Календар Outlook Business дозволяє планувати зустрічі, ділитися подіями і отримувати нагадування, легко інтегруючись з електронною поштою.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Календар Outlook дозволяє планувати та ділитися своїми зустрічами, надсилаючи запрошення та отримуючи нагадування про події.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Календар Zoho - це онлайн-календар для бізнесу, що дозволяє планувати події, організовувати зустрічі та співпрацювати в командах.

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Календар Nook - це додаток для управління графіками, який дозволяє користувачам планувати, організовувати та відстежувати події та завдання.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Календар Yandex - це сервіс для планування завдань, який дозволяє створювати події, ділитися ними і отримувати сповіщення про майбутні зустрічі.

Amie

Amie

amie.so

Amie — це додаток для продуктивності, що об'єднує ваші справи та календар, дозволяючи планувати завдання, події та контакти.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Yahoo!カレンダー — це цифровий календар для управління подіями, настановами та спільним використанням графіків з можливістю кольорового кодування.

Calendar

Calendar

calendar.com

Додаток Календар допомагає організовувати планування, пропонує перегляди графіка, нагадування та інтеграцію з сервісами для зручності користувачів.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Flowsavvy - це додаток для управління завданнями, який дозволяє планувати час для завдань у зручному форматі.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Календар Naver - цифровий календар для організації подій, зустрічей та нагадувань з різними переглядами та інтеграцією з іншими інструментами продуктивності.

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Календар Rise допомагає користувачам ефективно планувати та управляти часом, інтегруючи існуючі календарі та підтримуючи співпрацю.

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

HEY Calendar — це сучасний календар, який допомагає планувати тижні з акцентом на дні та звички, пропонуючи гнучкі нагадування та кольорові підкалендарі.

Calenday

Calenday

calenday.co

Calenday - це додаток для управління календарем, який дозволяє редагувати події, ділитися посиланнями і інтегрувати зовнішні календарі.

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Календар Yahoo - це веб-сервіс для організації часів та подій, що інтегрується з Yahoo Mail та синхронізується на кількох пристроях.

Kalender

Kalender

termine.schule

Kalender - це додаток для шкіл, який дозволяє адміністрації редагувати та публікувати календарі, доступні для вчителів, учнів та батьків в онлайн-режимі.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Koalendar - програмне забезпечення для швидкого планування зустрічей, оптимізації графіків та інтеграції з платформами відеоконференцій.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Календар онлайн для команд, що дозволяє легко створювати та організовувати події без входу в систему, доступний на всіх пристроях.

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

CalendarWiz - це додаток для спільного використання календарів, що дозволяє командам організовувати події, управляти розкладами та запрошувати учасників.

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