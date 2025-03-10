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Служби календаря та планування – це цифрові інструменти, розроблені, щоб допомогти окремим особам і організаціям ефективно керувати своїм часом, зустрічами та подіями. Ці служби зазвичай пропонують такі функції, як створення й організація подій, налаштування нагадувань і обмін розкладами з іншими. Користувачі можуть вводити важливі дати, зустрічі та терміни, а служба часто надає сповіщення та сповіщення, щоб тримати людей у курсі. Крім того, деякі платформи можуть містити функції співпраці, що дозволяє користувачам планувати зустрічі з колегами або координувати події з друзями.
Запит на новий застосунок
Google Calendar
workspace.google.com
Google Календар - це сервіс для управління часом і планування подій, що дозволяє створювати, редагувати та організовувати події з нагадуваннями та спільним доступом.
TimeTree
timetreeapp.com
Timetree – це календарний додаток для організації графіків, який дозволяє користувачам ділитися подіями та нагадуваннями з іншими.
Proton Calendar
proton.me
Протонний календар - це безпечний та зручний календар, який шифрує дані та підтримує інтеграцію з Proton Mail для приватного управління подіями.
iCloud Calendar
icloud.com
Календар iCloud дозволяє користувачам створювати та керувати подіями на різних пристроях, забезпечуючи синхронізацію та спільний доступ.
Notion Calendar
notion.so
Notion Calendar дозволяє планувати зустрічі, синхронізувати події з Google Календарем та інтегрувати документи Notion для ефективного управління часом.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Календар Outlook Business дозволяє планувати зустрічі, ділитися подіями і отримувати нагадування, легко інтегруючись з електронною поштою.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Календар Outlook дозволяє планувати та ділитися своїми зустрічами, надсилаючи запрошення та отримуючи нагадування про події.
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho - це онлайн-календар для бізнесу, що дозволяє планувати події, організовувати зустрічі та співпрацювати в командах.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Календар Nook - це додаток для управління графіками, який дозволяє користувачам планувати, організовувати та відстежувати події та завдання.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Календар Yandex - це сервіс для планування завдань, який дозволяє створювати події, ділитися ними і отримувати сповіщення про майбутні зустрічі.
Amie
amie.so
Amie — це додаток для продуктивності, що об'єднує ваші справи та календар, дозволяючи планувати завдання, події та контакти.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo!カレンダー — це цифровий календар для управління подіями, настановами та спільним використанням графіків з можливістю кольорового кодування.
Calendar
calendar.com
Додаток Календар допомагає організовувати планування, пропонує перегляди графіка, нагадування та інтеграцію з сервісами для зручності користувачів.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Flowsavvy - це додаток для управління завданнями, який дозволяє планувати час для завдань у зручному форматі.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Календар Naver - цифровий календар для організації подій, зустрічей та нагадувань з різними переглядами та інтеграцією з іншими інструментами продуктивності.
Rise Calendar
risecalendar.com
Календар Rise допомагає користувачам ефективно планувати та управляти часом, інтегруючи існуючі календарі та підтримуючи співпрацю.
HEY Calendar
hey.com
HEY Calendar — це сучасний календар, який допомагає планувати тижні з акцентом на дні та звички, пропонуючи гнучкі нагадування та кольорові підкалендарі.
Calenday
calenday.co
Calenday - це додаток для управління календарем, який дозволяє редагувати події, ділитися посиланнями і інтегрувати зовнішні календарі.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Календар Yahoo - це веб-сервіс для організації часів та подій, що інтегрується з Yahoo Mail та синхронізується на кількох пристроях.
Kalender
termine.schule
Kalender - це додаток для шкіл, який дозволяє адміністрації редагувати та публікувати календарі, доступні для вчителів, учнів та батьків в онлайн-режимі.
Koalendar
koalendar.com
Koalendar - програмне забезпечення для швидкого планування зустрічей, оптимізації графіків та інтеграції з платформами відеоконференцій.
Calendar.online
calendar.online
Календар онлайн для команд, що дозволяє легко створювати та організовувати події без входу в систему, доступний на всіх пристроях.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz - це додаток для спільного використання календарів, що дозволяє командам організовувати події, управляти розкладами та запрошувати учасників.
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