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Послуги календаря та планування - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Служби календаря та планування – це цифрові інструменти, розроблені, щоб допомогти окремим особам і організаціям ефективно керувати своїм часом, зустрічами та подіями. Ці служби зазвичай пропонують такі функції, як створення й організація подій, налаштування нагадувань і обмін розкладами з іншими. Користувачі можуть вводити важливі дати, зустрічі та терміни, а служба часто надає сповіщення та сповіщення, щоб тримати людей у ​​курсі. Крім того, деякі платформи можуть містити функції співпраці, що дозволяє користувачам планувати зустрічі з колегами або координувати події з друзями.

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네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Календар Naver - цифровий календар для організації подій, зустрічей та нагадувань з різними переглядами та інтеграцією з іншими інструментами продуктивності.

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

Зробіть свій день. Цілком новий календар Hey розміщує час на ваш бік. Тиждень за тижнем, не місяцем за місяцем Люди думають у дні і тижні, а не місяці. Що завтра? Пізніше цього тижня? Наступного тижня? Календар ей побудований навколо того, як ви думаєте, а не як розробляли паперові календарі. Звички та основні моменти Встановіть звичку, дотримуйтесь її. Обведіть важливі події, щоб вони виділялися. Наповніть свої дні спогадами чи моментами - не лише подіями. "Десь цього тижня" імітує реальне життя Потрібно отримати зміну масла? Отримати гроші з банкомату? Напишіть подяку? Можливо, цього тижня чи наступного, просто не зовсім впевнений, коли у вас буде шанс? Гей, знає, що "можливо" - це справжня річ. І багато іншого Календар Hey-це повнофункціональний календар з багатьма оригінальними поворотами на загальних-і не настільки поширених-конвенціях. Незабаром вам буде цікаво, чому всі календарі не працюють так. - Встановіть відліки для очікуваних подій - Використовуйте денні етикетки, щоб додати контекст до днів -Налаштуйте кольорові субкаленди - гнучкі нагадування, щоб ви не пропустили

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

CalendarWiz - це додаток для спільного використання календарів, що дозволяє командам організовувати події, управляти розкладами та запрошувати учасників.

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Календар Yahoo - це веб-сервіс для організації часів та подій, що інтегрується з Yahoo Mail та синхронізується на кількох пристроях.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Flowsavvy - це додаток для управління завданнями, який дозволяє планувати час для завдань у зручному форматі.

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Календар Rise допомагає користувачам ефективно планувати та управляти часом, інтегруючи існуючі календарі та підтримуючи співпрацю.

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

Notion Calendar дозволяє планувати зустрічі, синхронізувати події з Google Календарем та інтегрувати документи Notion для ефективного управління часом.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Календар Yandex - це сервіс для планування завдань, який дозволяє створювати події, ділитися ними і отримувати сповіщення про майбутні зустрічі.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Календар Zoho - це онлайн-календар для бізнесу, що дозволяє планувати події, організовувати зустрічі та співпрацювати в командах.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Yahoo!カレンダー — це цифровий календар для управління подіями, настановами та спільним використанням графіків з можливістю кольорового кодування.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Протонний календар - це безпечний та зручний календар, який шифрує дані та підтримує інтеграцію з Proton Mail для приватного управління подіями.

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Календар Nook - це додаток для управління графіками, який дозволяє користувачам планувати, організовувати та відстежувати події та завдання.

Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Google Календар - це сервіс для управління часом і планування подій, що дозволяє створювати, редагувати та організовувати події з нагадуваннями та спільним доступом.

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Календар Outlook Business дозволяє планувати зустрічі, ділитися подіями і отримувати нагадування, легко інтегруючись з електронною поштою.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Календар Outlook дозволяє планувати та ділитися своїми зустрічами, надсилаючи запрошення та отримуючи нагадування про події.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Koalendar - програмне забезпечення для швидкого планування зустрічей, оптимізації графіків та інтеграції з платформами відеоконференцій.

Kalender

Kalender

termine.schule

Ми розміщуємо календарі для шкіл. - Як адміністрація школи ви можете редагувати календарі в браузері, в Outlook, Thunderbird або на Android та iOS. - Усі вчителі, учні та батьки можуть переглядати календар онлайн або за допомогою Outlook, Thunderbird або підписатися на Android 1 та iOS. - Для огляду ви можете переглянути річний календар і роздрукувати його безпосередньо з браузера. - Ви можете вставити свої календарі в індивідуальний дизайн на домашній сторінці школи. Ми рекомендуємо homepage.schule

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Календар iCloud дозволяє користувачам створювати та керувати подіями на різних пристроях, забезпечуючи синхронізацію та спільний доступ.

Calenday

Calenday

calenday.co

Calenday - це додаток для управління календарем, який дозволяє редагувати події, ділитися посиланнями і інтегрувати зовнішні календарі.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Календар онлайн для команд, що дозволяє легко створювати та організовувати події без входу в систему, доступний на всіх пристроях.

Calendar

Calendar

calendar.com

Додаток Календар допомагає організовувати планування, пропонує перегляди графіка, нагадування та інтеграцію з сервісами для зручності користувачів.

Amie

Amie

amie.so

Додаток для підвищення продуктивності. Ми поєднуємо ваші справи та календар. У напрочуд очевидний спосіб. Заплануйте час для справ, подій і контактів. - Використовуйте свій календар як список справ - Розфарбуйте свій календар, щоб упорядкувати його - Миттєво знати, чи хтось доступний - Відстежуйте, що ви слухали, коли - Надсилайте посилання для планування, які подобаються гостям - Завжди знайте, чим займається ваша команда

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Timetree – це календарний додаток для організації графіків, який дозволяє користувачам ділитися подіями та нагадуваннями з іншими.

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Послуги календаря та планування - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog