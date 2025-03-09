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Служби календаря та планування – це цифрові інструменти, розроблені, щоб допомогти окремим особам і організаціям ефективно керувати своїм часом, зустрічами та подіями. Ці служби зазвичай пропонують такі функції, як створення й організація подій, налаштування нагадувань і обмін розкладами з іншими. Користувачі можуть вводити важливі дати, зустрічі та терміни, а служба часто надає сповіщення та сповіщення, щоб тримати людей у курсі. Крім того, деякі платформи можуть містити функції співпраці, що дозволяє користувачам планувати зустрічі з колегами або координувати події з друзями.
Запит на новий застосунок
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Календар Naver - цифровий календар для організації подій, зустрічей та нагадувань з різними переглядами та інтеграцією з іншими інструментами продуктивності.
HEY Calendar
hey.com
Зробіть свій день. Цілком новий календар Hey розміщує час на ваш бік. Тиждень за тижнем, не місяцем за місяцем Люди думають у дні і тижні, а не місяці. Що завтра? Пізніше цього тижня? Наступного тижня? Календар ей побудований навколо того, як ви думаєте, а не як розробляли паперові календарі. Звички та основні моменти Встановіть звичку, дотримуйтесь її. Обведіть важливі події, щоб вони виділялися. Наповніть свої дні спогадами чи моментами - не лише подіями. "Десь цього тижня" імітує реальне життя Потрібно отримати зміну масла? Отримати гроші з банкомату? Напишіть подяку? Можливо, цього тижня чи наступного, просто не зовсім впевнений, коли у вас буде шанс? Гей, знає, що "можливо" - це справжня річ. І багато іншого Календар Hey-це повнофункціональний календар з багатьма оригінальними поворотами на загальних-і не настільки поширених-конвенціях. Незабаром вам буде цікаво, чому всі календарі не працюють так. - Встановіть відліки для очікуваних подій - Використовуйте денні етикетки, щоб додати контекст до днів -Налаштуйте кольорові субкаленди - гнучкі нагадування, щоб ви не пропустили
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz - це додаток для спільного використання календарів, що дозволяє командам організовувати події, управляти розкладами та запрошувати учасників.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Календар Yahoo - це веб-сервіс для організації часів та подій, що інтегрується з Yahoo Mail та синхронізується на кількох пристроях.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Flowsavvy - це додаток для управління завданнями, який дозволяє планувати час для завдань у зручному форматі.
Rise Calendar
risecalendar.com
Календар Rise допомагає користувачам ефективно планувати та управляти часом, інтегруючи існуючі календарі та підтримуючи співпрацю.
Notion Calendar
notion.so
Notion Calendar дозволяє планувати зустрічі, синхронізувати події з Google Календарем та інтегрувати документи Notion для ефективного управління часом.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Календар Yandex - це сервіс для планування завдань, який дозволяє створювати події, ділитися ними і отримувати сповіщення про майбутні зустрічі.
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho - це онлайн-календар для бізнесу, що дозволяє планувати події, організовувати зустрічі та співпрацювати в командах.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo!カレンダー — це цифровий календар для управління подіями, настановами та спільним використанням графіків з можливістю кольорового кодування.
Proton Calendar
proton.me
Протонний календар - це безпечний та зручний календар, який шифрує дані та підтримує інтеграцію з Proton Mail для приватного управління подіями.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Календар Nook - це додаток для управління графіками, який дозволяє користувачам планувати, організовувати та відстежувати події та завдання.
Google Calendar
workspace.google.com
Google Календар - це сервіс для управління часом і планування подій, що дозволяє створювати, редагувати та організовувати події з нагадуваннями та спільним доступом.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Календар Outlook Business дозволяє планувати зустрічі, ділитися подіями і отримувати нагадування, легко інтегруючись з електронною поштою.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Календар Outlook дозволяє планувати та ділитися своїми зустрічами, надсилаючи запрошення та отримуючи нагадування про події.
Koalendar
koalendar.com
Koalendar - програмне забезпечення для швидкого планування зустрічей, оптимізації графіків та інтеграції з платформами відеоконференцій.
Kalender
termine.schule
Ми розміщуємо календарі для шкіл. - Як адміністрація школи ви можете редагувати календарі в браузері, в Outlook, Thunderbird або на Android та iOS. - Усі вчителі, учні та батьки можуть переглядати календар онлайн або за допомогою Outlook, Thunderbird або підписатися на Android 1 та iOS. - Для огляду ви можете переглянути річний календар і роздрукувати його безпосередньо з браузера. - Ви можете вставити свої календарі в індивідуальний дизайн на домашній сторінці школи. Ми рекомендуємо homepage.schule
iCloud Calendar
icloud.com
Календар iCloud дозволяє користувачам створювати та керувати подіями на різних пристроях, забезпечуючи синхронізацію та спільний доступ.
Calenday
calenday.co
Calenday - це додаток для управління календарем, який дозволяє редагувати події, ділитися посиланнями і інтегрувати зовнішні календарі.
Calendar.online
calendar.online
Календар онлайн для команд, що дозволяє легко створювати та організовувати події без входу в систему, доступний на всіх пристроях.
Calendar
calendar.com
Додаток Календар допомагає організовувати планування, пропонує перегляди графіка, нагадування та інтеграцію з сервісами для зручності користувачів.
Amie
amie.so
Додаток для підвищення продуктивності. Ми поєднуємо ваші справи та календар. У напрочуд очевидний спосіб. Заплануйте час для справ, подій і контактів. - Використовуйте свій календар як список справ - Розфарбуйте свій календар, щоб упорядкувати його - Миттєво знати, чи хтось доступний - Відстежуйте, що ви слухали, коли - Надсилайте посилання для планування, які подобаються гостям - Завжди знайте, чим займається ваша команда
TimeTree
timetreeapp.com
Timetree – це календарний додаток для організації графіків, який дозволяє користувачам ділитися подіями та нагадуваннями з іншими.
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