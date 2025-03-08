Послуги календаря та планування - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

HEY Calendar

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Зробіть свій день. Цілком новий календар Hey розміщує час на ваш бік. Тиждень за тижнем, не місяцем за місяцем Люди думають у дні і тижні, а не місяці. Що завтра? Пізніше цього тижня? Наступного тижня? Календар ей побудований навколо того, як ви думаєте, а не як розробляли паперові календарі. Звички та основні моменти Встановіть звичку, дотримуйтесь її. Обведіть важливі події, щоб вони виділялися. Наповніть свої дні спогадами чи моментами - не лише подіями. "Десь цього тижня" імітує реальне життя Потрібно отримати зміну масла? Отримати гроші з банкомату? Напишіть подяку? Можливо, цього тижня чи наступного, просто не зовсім впевнений, коли у вас буде шанс? Гей, знає, що "можливо" - це справжня річ. І багато іншого Календар Hey-це повнофункціональний календар з багатьма оригінальними поворотами на загальних-і не настільки поширених-конвенціях. Незабаром вам буде цікаво, чому всі календарі не працюють так. - Встановіть відліки для очікуваних подій - Використовуйте денні етикетки, щоб додати контекст до днів -Налаштуйте кольорові субкаленди - гнучкі нагадування, щоб ви не пропустили