Послуги календаря та планування - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Служби календаря та планування – це цифрові інструменти, розроблені, щоб допомогти окремим особам і організаціям ефективно керувати своїм часом, зустрічами та подіями. Ці служби зазвичай пропонують такі функції, як створення й організація подій, налаштування нагадувань і обмін розкладами з іншими. Користувачі можуть вводити важливі дати, зустрічі та терміни, а служба часто надає сповіщення та сповіщення, щоб тримати людей у курсі. Крім того, деякі платформи можуть містити функції співпраці, що дозволяє користувачам планувати зустрічі з колегами або координувати події з друзями.
Запит на новий застосунок
Google Calendar
workspace.google.com
Google Календар - це сервіс для управління часом і планування подій, що дозволяє створювати, редагувати та організовувати події з нагадуваннями та спільним доступом.
Notion Calendar
notion.so
Notion Calendar дозволяє планувати зустрічі, синхронізувати події з Google Календарем та інтегрувати документи Notion для ефективного управління часом.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — це програма-календар для окремих осіб і команд, яким потрібен контроль і гнучкість у розкладах.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календар — це сервіс для планування повсякденних завдань, від регулярних подій до важливих зустрічей.
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho - це онлайн-календар для бізнесу, що дозволяє планувати події, організовувати зустрічі та співпрацювати в командах.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Календар Outlook дозволяє планувати та ділитися своїми зустрічами, надсилаючи запрошення та отримуючи нагадування про події.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Розважайтеся, плануючи свій день за допомогою програми NAVER Calendar - Різні дизайни для перегляду вашого календаря та темного режиму - 700 безкоштовних наклейок для персоналізації - Інформація про погоду та Smart Briefing дня
HEY Calendar
hey.com
Зробіть свій день. Цілком новий календар Hey розміщує час на ваш бік. Тиждень за тижнем, не місяцем за місяцем Люди думають у дні і тижні, а не місяці. Що завтра? Пізніше цього тижня? Наступного тижня? Календар ей побудований навколо того, як ви думаєте, а не як розробляли паперові календарі. Звички та основні моменти Встановіть звичку, дотримуйтесь її. Обведіть важливі події, щоб вони виділялися. Наповніть свої дні спогадами чи моментами - не лише подіями. "Десь цього тижня" імітує реальне життя Потрібно отримати зміну масла? Отримати гроші з банкомату? Напишіть подяку? Можливо, цього тижня чи наступного, просто не зовсім впевнений, коли у вас буде шанс? Гей, знає, що "можливо" - це справжня річ. І багато іншого Календар Hey-це повнофункціональний календар з багатьма оригінальними поворотами на загальних-і не настільки поширених-конвенціях. Незабаром вам буде цікаво, чому всі календарі не працюють так. - Встановіть відліки для очікуваних подій - Використовуйте денні етикетки, щоб додати контекст до днів -Налаштуйте кольорові субкаленди - гнучкі нагадування, щоб ви не пропустили
CalendarWiz
calendarwiz.com
Спільні календарі для команд і спільнот. Співпрацюйте зі своєю командою, діліться подіями та заходами або керуйте приватними розкладами. Календарі, дошки подій та інші плагіни швидко вбудовуються в будь-який веб-сайт. Надсилайте запрошення та нагадування та запобігайте подвійним бронюванням.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar — це веб-служба календаря від Yahoo!. Він може читати канали календарів і події, синдиковані із сайтів, які використовують опубліковані інтерфейси програмування календаря Yahoo.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокування часу в легкому режимі. Більше, ніж список завдань. Більше ніж календар. Розумний календар, який блокує час для вас.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — це календар нового покоління, який допомагає знаходити час для важливого.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo! Календар - це остаточний безкоштовний додаток Календар! Кодувати свої плани легко, тому ви не пропустите важливі плани. Коли ви зайняті, ви можете легко зареєструвати свій графік за допомогою зручної функції штампу.
Proton Calendar
proton.me
Протонний календар - це безпечний та зручний календар, який шифрує дані та підтримує інтеграцію з Proton Mail для приватного управління подіями.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Календар Outlook Business дозволяє планувати зустрічі, ділитися подіями і отримувати нагадування, легко інтегруючись з електронною поштою.
Koalendar
koalendar.com
Усуньте туди-сюди планування зустрічей. Призначайте зустрічі швидше та забудьте про зворотні листи. Ваш календар залишається заповненим, а ви – продуктивними.
Kalender
termine.schule
Ми розміщуємо календарі для шкіл. - Як адміністрація школи ви можете редагувати календарі в браузері, в Outlook, Thunderbird або на Android та iOS. - Усі вчителі, учні та батьки можуть переглядати календар онлайн або за допомогою Outlook, Thunderbird або підписатися на Android 1 та iOS. - Для огляду ви можете переглянути річний календар і роздрукувати його безпосередньо з браузера. - Ви можете вставити свої календарі в індивідуальний дизайн на домашній сторінці школи. Ми рекомендуємо homepage.schule
iCloud Calendar
icloud.com
Календар iCloud дозволяє користувачам створювати та керувати подіями на різних пристроях, забезпечуючи синхронізацію та спільний доступ.
Calenday
calenday.co
Визначте свої плани за допомогою редагування календаря в реальному часі, пропозицій, голосування, обміну посиланнями та зовнішньої інтеграції календаря.
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календар з багатьма функціями для команд і груп. Calendar.online — це безкоштовний онлайн-календар для команд і груп із легким доступом через посилання доступу без входу.
Calendar
calendar.com
Календар використовує потужність машинного навчання, щоб надавати розумні пропозиції щодо того, коли, де та як можуть відбуватися ваші зустрічі.
Amie
amie.so
Додаток для підвищення продуктивності. Ми поєднуємо ваші справи та календар. У напрочуд очевидний спосіб. Заплануйте час для справ, подій і контактів. - Використовуйте свій календар як список справ - Розфарбуйте свій календар, щоб упорядкувати його - Миттєво знати, чи хтось доступний - Відстежуйте, що ви слухали, коли - Надсилайте посилання для планування, які подобаються гостям - Завжди знайте, чим займається ваша команда
TimeTree
timetreeapp.com
Timetree – це календарний додаток для організації графіків, який дозволяє користувачам ділитися подіями та нагадуваннями з іншими.
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