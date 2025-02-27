Послуги календаря та планування - Найпопулярніші застосунки - Тонга

Google Calendar

workspace.google.com

Календар Google-це послуга календаря з управління та планування часу, розроблена Google. Він став доступним у бета -версії 13 квітня 2006 року, а в загальному випуску в липні 2009 року в Інтернеті та як мобільні додатки для платформ Android та iOS. Календар Google дозволяє користувачам створювати та редагувати події. Нагадування можна ввімкнути для подій, з опціями, доступними для типу та часу. Також можна додати місця події, а інші користувачі можуть бути запрошені на події. Користувачі можуть включати або відключити видимість спеціальних календарів, включаючи дні народження, де додаток щорічно отримує дати народження з контактів Google та відображає картки дня народження, а також відпустку, конкретний календар, який відображає дати особливих випадків. З часом Google додала функціональність, яка використовує машинне навчання, включаючи "події з Gmail", де інформація про події з повідомлень Gmail користувача автоматично додається до календаря Google; "Нагадування", де користувачі додають справу, які можна автоматично оновлювати новою інформацією; "Розумні пропозиції", де додаток рекомендує заголовки, контакти та місця при створенні подій; та "цілі", де користувачі вводять інформацію про визначену особисту мету, а додаток автоматично планує діяльність в оптимальні часи. Мобільні додатки Google Календар отримали поляризовані відгуки. 2015 року огляди додатків Android та iOS оцінили, і критикували дизайн. Хоча деякі критики високо оцінили дизайн за те, що вони "чистіші", "сміливі" та використання "барвистої графіки", інші рецензенти стверджували, що графіка зайняла занадто багато місця. Функція SMART пропозицій також сподобалася та не сподобалася, з різними рівнями успіху в додатку, який фактично керує, щоб запропонувати відповідну інформацію про створення подій. Інтеграція між календарем Google та Gmail була оцінена, однак, критики пишуть, що "всі відповідні деталі є".