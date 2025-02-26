Послуги календаря та планування - Найпопулярніші застосунки - Туніс

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Служби календаря та планування – це цифрові інструменти, розроблені, щоб допомогти окремим особам і організаціям ефективно керувати своїм часом, зустрічами та подіями. Ці служби зазвичай пропонують такі функції, як створення й організація подій, налаштування нагадувань і обмін розкладами з іншими. Користувачі можуть вводити важливі дати, зустрічі та терміни, а служба часто надає сповіщення та сповіщення, щоб тримати людей у курсі. Крім того, деякі платформи можуть містити функції співпраці, що дозволяє користувачам планувати зустрічі з колегами або координувати події з друзями.
Запит на новий застосунок
Google Calendar
workspace.google.com
Календар Google-це послуга календаря з управління та планування часу, розроблена Google. Він став доступним у бета -версії 13 квітня 2006 року, а в загальному випуску в липні 2009 року в Інтернеті та як мобільні додатки для платформ Android та iOS. Календар Google дозволяє користувачам створювати та редагувати події. Нагадування можна ввімкнути для подій, з опціями, доступними для типу та часу. Також можна додати місця події, а інші користувачі можуть бути запрошені на події. Користувачі можуть включати або відключити видимість спеціальних календарів, включаючи дні народження, де додаток щорічно отримує дати народження з контактів Google та відображає картки дня народження, а також відпустку, конкретний календар, який відображає дати особливих випадків. З часом Google додала функціональність, яка використовує машинне навчання, включаючи "події з Gmail", де інформація про події з повідомлень Gmail користувача автоматично додається до календаря Google; "Нагадування", де користувачі додають справу, які можна автоматично оновлювати новою інформацією; "Розумні пропозиції", де додаток рекомендує заголовки, контакти та місця при створенні подій; та "цілі", де користувачі вводять інформацію про визначену особисту мету, а додаток автоматично планує діяльність в оптимальні часи. Мобільні додатки Google Календар отримали поляризовані відгуки. 2015 року огляди додатків Android та iOS оцінили, і критикували дизайн. Хоча деякі критики високо оцінили дизайн за те, що вони "чистіші", "сміливі" та використання "барвистої графіки", інші рецензенти стверджували, що графіка зайняла занадто багато місця. Функція SMART пропозицій також сподобалася та не сподобалася, з різними рівнями успіху в додатку, який фактично керує, щоб запропонувати відповідну інформацію про створення подій. Інтеграція між календарем Google та Gmail була оцінена, однак, критики пишуть, що "всі відповідні деталі є".
iCloud Calendar
icloud.com
Ви можете створювати та керувати календарами для всіх областей свого життя, використовуючи календар на iCloud.com. Зміни, які ви вносите, з'являються автоматично на iCloud.com та де б ви не встановили iCloud для календаря, включаючи додаток календаря на вашому iPhone, iPad, iPod Touch або Mac або Microsoft Outlook на комп'ютері Windows.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — це програма-календар для окремих осіб і команд, яким потрібен контроль і гнучкість у розкладах.
TimeTree
timetreeapp.com
Якщо ви пов'язуєте свій час з тими, хто ділиться вашими інтересами та людьми, з якими ви спілкуєтесь, ви зможете спланувати ще більш видатне майбутнє.
Amie
amie.so
Додаток для підвищення продуктивності. Ми поєднуємо ваші справи та календар. У напрочуд очевидний спосіб. Заплануйте час для справ, подій і контактів. - Використовуйте свій календар як список справ - Розфарбуйте свій календар, щоб упорядкувати його - Миттєво знати, чи хтось доступний - Відстежуйте, що ви слухали, коли - Надсилайте посилання для планування, які подобаються гостям - Завжди знайте, чим займається ваша команда
Calendar
calendar.com
Календар використовує потужність машинного навчання, щоб надавати розумні пропозиції щодо того, коли, де та як можуть відбуватися ваші зустрічі.
Proton Calendar
proton.me
Зберігайте свої плани приватними зашифрованим, календарем з відкритим кодом від розробників протонної пошти.
HEY Calendar
hey.com
Зробіть свій день. З абсолютно новим календарем HEY час на вашому боці. Тиждень за тижнем, а не місяць за місяцем Люди думають днями й тижнями, а не місяцями. що завтра? Пізніше цього тижня? Наступного тижня? Календар HEY побудовано на основі того, як ви думаєте, а не на тому, як були розроблені паперові календарі. Звички та основні моменти Виробіть звичку, дотримуйтеся її. Обведіть важливі події кружечком, щоб вони виділялися. Наповнюйте свої дні спогадами чи моментами, а не просто подіями. «Якось цього тижня» імітує реальне життя Потрібно замінити масло? Отримати готівку в банкоматі? Написати подяку? Можливо, цього тижня чи наступного, просто ви не впевнені, коли у вас буде шанс? ВІЙ знає, що «можливо» це реальна річ. І багато іншого Календар HEY — це повнофункціональний календар із багатьма оригінальними поворотами щодо поширених — і не дуже — умовностей. Незабаром ви будете дивуватися, чому не всі календарі працюють так. - Встановіть зворотний відлік для очікуваних подій - Використовуйте мітки днів, щоб додати контекст до днів - Налаштуйте підкалендарі з кольоровим кодуванням - Гнучкі нагадування, щоб ви не пропустили
CalendarWiz
calendarwiz.com
Спільні календарі для команд і спільнот. Співпрацюйте зі своєю командою, діліться подіями та заходами або керуйте приватними розкладами. Календарі, дошки подій та інші плагіни швидко вбудовуються в будь-який веб-сайт. Надсилайте запрошення та нагадування та запобігайте подвійним бронюванням.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar — це веб-служба календаря від Yahoo!. Він може читати канали календарів і події, синдиковані із сайтів, які використовують опубліковані інтерфейси програмування календаря Yahoo.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокування часу в легкому режимі. Більше, ніж список завдань. Більше ніж календар. Розумний календар, який блокує час для вас.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — це календар нового покоління, який допомагає знаходити час для важливого.
Notion Calendar
notion.so
Поняття календар дозволяє планувати зустрічі та контролювати свій час, як ніколи. Він глибоко інтегрується з обліковими записами Google Календар, щоб усі ваші події були синхронізовані. Поряд зі швидкістю, красою та світлими/темними режимами, календар поняття включає потужні функції: - підключений до поняття - додайте поняття документи, проекти та терміни. - Кілька часових поясів - витягніть колонку часового поясу праворуч, щоб «подорожувати до будь -якого міста» та додати більше часових поясів. - Все в одному місці- Дивіться один єдиний вигляд у декількох календарях та події автоматичного синхронізації між ними. - Віджети- Виберіть з 6 віджетів головного екрану із багатими попередніми переглядами майбутніх подій, місячних оглядів, кнопки швидких додаткових подій тощо! Віджет із блокуванням дозволяє вам побачити, що йде з першого погляду, підбираючи телефон. - Доступно на 12 мовах - японська, корейська, французька, німецька, іспанська, португальська, датська, голландська, фінська, норвезька та шведська. Настав час. Раніше Крон Календар
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календар — це сервіс для планування повсякденних завдань, від регулярних подій до важливих зустрічей.
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho — це онлайн-діловий календар, розроблений для того, щоб усі члени команди були на одній сторінці. Ви можете миттєво призначати зустрічі, організовувати події та бронювати ресурси. Основні переваги та функції включають: 1. Співпраця в різних часових поясах Під час роботи з колегами в різних часових поясах ви можете встановити їхній місцевий часовий пояс як додатковий часовий пояс для свого календаря. Це допоможе вам уникнути плутанини та краще координувати роботу з географічно розосередженою командою. 2. Розумне планування Миттєво плануйте події за допомогою наших функцій Smart Add і Quick Add. Розумне додавання заощаджує час і зусилля, розумно створюючи подію з фразою, яку ви вводите, або вибираючи фразу в електронному листі. За допомогою швидкого додавання ви можете запланувати подію, натиснувши на сітку календаря. 3. Запрошення та надання доступу учасникам Плануйте події залежно від наявності учасників. Під час планування події ви можете перевірити вільний і невільний час учасника. Запрошуючи учасників, ви можете надати їм різні рівні доступу, наприклад редагувати, переглядати та додавати учасників. 4. Нагадування Ніколи не пропускайте оновлення чи подію. Завдяки багаторівневим нагадуванням календаря Zoho ви можете не відставати від свого розкладу. Існує три типи сповіщень: спливаюче вікно, повідомлення електронною поштою та дзвіночок. 5. Бронювання ресурсів Завдяки функції резервування ресурсів у Zoho Calendar проводити особисті зустрічі дуже просто. Адміністратори можуть додавати кімнати для нарад і конференц-зали, а також переглядати ресурси, доступні в цих кімнатах, і відповідно бронювати. Зареєструйтесь безкоштовно та організуйте свою команду.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Остаточний безкоштовний календарний додаток Yahoo! Ви можете легко позначити свій розклад кольором, щоб не пропустити жодного важливого розкладу. Коли ви зайняті, ви можете легко призначати зустрічі за допомогою зручної функції штампа.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Розважайтеся, плануючи свій день за допомогою програми NAVER Calendar - Різні дизайни для перегляду вашого календаря та темного режиму - 700 безкоштовних наклейок для персоналізації - Інформація про погоду та Smart Briefing дня
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Календар Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтеграцію надбудов, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, які охоплюють усі веб-програми. Інтернет-версія Outlook доступна для абонентів Office 365 і Exchange Online і входить до складу локального сервера Exchange, щоб користувачі могли підключатися до своїх облікових записів електронної пошти через веб-браузер, не вимагаючи встановлення Microsoft Outlook або інших клієнтів електронної пошти. .
Outlook Calendar
outlook.live.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтеграцію надбудов, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, які охоплюють усі веб-програми.
Koalendar
koalendar.com
Усуньте туди-сюди планування зустрічей. Призначайте зустрічі швидше та забудьте про зворотні листи. Ваш календар залишається заповненим, а ви – продуктивними.
Kalender
termine.schule
Ми розміщуємо календарі для шкіл. - Як адміністрація школи ви можете редагувати календарі в браузері, в Outlook, Thunderbird або на Android та iOS. - Усі вчителі, учні та батьки можуть переглядати календар онлайн або за допомогою Outlook, Thunderbird або підписатися на Android 1 та iOS. - Для огляду ви можете переглянути річний календар і роздрукувати його безпосередньо з браузера. - Ви можете вставити свої календарі в індивідуальний дизайн на домашній сторінці школи. Ми рекомендуємо homepage.schule
Calenday
calenday.co
Визначте свої плани за допомогою редагування календаря в реальному часі, пропозицій, голосування, обміну посиланнями та зовнішньої інтеграції календаря.
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календар з багатьма функціями для команд і груп. Calendar.online — це безкоштовний онлайн-календар для команд і груп із легким доступом через посилання доступу без входу.
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