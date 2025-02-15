Послуги календаря та планування - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

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Служби календаря та планування – це цифрові інструменти, розроблені, щоб допомогти окремим особам і організаціям ефективно керувати своїм часом, зустрічами та подіями. Ці служби зазвичай пропонують такі функції, як створення й організація подій, налаштування нагадувань і обмін розкладами з іншими. Користувачі можуть вводити важливі дати, зустрічі та терміни, а служба часто надає сповіщення та сповіщення, щоб тримати людей у курсі. Крім того, деякі платформи можуть містити функції співпраці, що дозволяє користувачам планувати зустрічі з колегами або координувати події з друзями.
Запит на новий застосунок
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Розважайтеся, плануючи свій день за допомогою програми NAVER Calendar - Різні дизайни для перегляду вашого календаря та темного режиму - 700 безкоштовних наклейок для персоналізації - Інформація про погоду та Smart Briefing дня
HEY Calendar
hey.com
Зробіть свій день. З абсолютно новим календарем HEY час на вашому боці. Тиждень за тижнем, а не місяць за місяцем Люди думають днями й тижнями, а не місяцями. що завтра? Пізніше цього тижня? Наступного тижня? Календар HEY побудовано на основі того, як ви думаєте, а не на тому, як були розроблені паперові календарі. Звички та основні моменти Виробіть звичку, дотримуйтеся її. Обведіть важливі події кружечком, щоб вони виділялися. Наповнюйте свої дні спогадами чи моментами, а не просто подіями. «Якось цього тижня» імітує реальне життя Потрібно замінити масло? Отримати готівку в банкоматі? Написати подяку? Можливо, цього тижня чи наступного, просто ви не впевнені, коли у вас буде шанс? ВІЙ знає, що «можливо» це реальна річ. І багато іншого Календар HEY — це повнофункціональний календар із багатьма оригінальними поворотами щодо поширених — і не дуже — умовностей. Незабаром ви будете дивуватися, чому не всі календарі працюють так. - Встановіть зворотний відлік для очікуваних подій - Використовуйте мітки днів, щоб додати контекст до днів - Налаштуйте підкалендарі з кольоровим кодуванням - Гнучкі нагадування, щоб ви не пропустили
CalendarWiz
calendarwiz.com
Спільні календарі для команд і спільнот. Співпрацюйте зі своєю командою, діліться подіями та заходами або керуйте приватними розкладами. Календарі, дошки подій та інші плагіни швидко вбудовуються в будь-який веб-сайт. Надсилайте запрошення та нагадування та запобігайте подвійним бронюванням.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar — це веб-служба календаря від Yahoo!. Він може читати канали календарів і події, синдиковані із сайтів, які використовують опубліковані інтерфейси програмування календаря Yahoo.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокування часу в легкому режимі. Більше, ніж список завдань. Більше ніж календар. Розумний календар, який блокує час для вас.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — це календар нового покоління, який допомагає знаходити час для важливого.
Notion Calendar
notion.so
Календар Notion дозволяє планувати зустрічі та контролювати свій час, як ніколи раніше. Він глибоко інтегрується з обліковими записами Календаря Google, щоб синхронізувати всі ваші події. Окрім режимів швидкості, краси та світла/темності, Notion Calendar містить потужні функції: - CONNECTED TO NOTION — додайте документи, проекти та графіки Notion. - КІЛЬКА ЧАСНИХ ПОЯСІВ — потягніть колонку часового поясу праворуч, щоб «подорожувати в будь-яке місто» та додати більше часових поясів. - ВСЕ В ОДНОМУ МІСЦІ — перегляньте одне уніфіковане представлення кількох календарів і автоматично синхронізуйте події між ними. - ВІДЖЕТИ — виберіть із 6 віджетів на головному екрані, які містять багатий попередній перегляд майбутніх подій, огляди місяців, кнопки швидкого додавання подій тощо! Віджет екрану блокування дозволяє відразу побачити, що відбувається, коли ви берете телефон. - ДОСТУПНІ 12 МОВАМИ — японською, корейською, французькою, німецькою, іспанською, португальською, датською, голландською, фінською, норвезькою та шведською. Настав час. Раніше календар Cron
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календар — це сервіс для планування повсякденних завдань, від регулярних подій до важливих зустрічей.
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho — це онлайн-діловий календар, розроблений для того, щоб усі члени команди були на одній сторінці. Ви можете миттєво призначати зустрічі, організовувати події та бронювати ресурси. Основні переваги та функції включають: 1. Співпраця в різних часових поясах Під час роботи з колегами в різних часових поясах ви можете встановити їхній місцевий часовий пояс як додатковий часовий пояс для свого календаря. Це допоможе вам уникнути плутанини та краще координувати роботу з географічно розосередженою командою. 2. Розумне планування Миттєво плануйте події за допомогою наших функцій Smart Add і Quick Add. Розумне додавання заощаджує час і зусилля, розумно створюючи подію з фразою, яку ви вводите, або вибираючи фразу в електронному листі. За допомогою швидкого додавання ви можете запланувати подію, натиснувши на сітку календаря. 3. Запрошення та надання доступу учасникам Плануйте події залежно від наявності учасників. Під час планування події ви можете перевірити вільний і невільний час учасника. Запрошуючи учасників, ви можете надати їм різні рівні доступу, наприклад редагувати, переглядати та додавати учасників. 4. Нагадування Ніколи не пропускайте оновлення чи подію. Завдяки багаторівневим нагадуванням календаря Zoho ви можете не відставати від свого розкладу. Існує три типи сповіщень: спливаюче вікно, повідомлення електронною поштою та дзвіночок. 5. Бронювання ресурсів Завдяки функції резервування ресурсів у Zoho Calendar проводити особисті зустрічі дуже просто. Адміністратори можуть додавати кімнати для нарад і конференц-зали, а також переглядати ресурси, доступні в цих кімнатах, і відповідно бронювати. Зареєструйтесь безкоштовно та організуйте свою команду.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Остаточний безкоштовний календарний додаток Yahoo! Ви можете легко позначити свій розклад кольором, щоб не пропустити жодного важливого розкладу. Коли ви зайняті, ви можете легко призначати зустрічі за допомогою зручної функції штампа.
Proton Calendar
proton.me
Зберігайте свої плани в таємниці за допомогою зашифрованого календаря з відкритим кодом від розробників ProtonMail.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — це програма-календар для окремих осіб і команд, яким потрібен контроль і гнучкість у розкладах.
Google Calendar
workspace.google.com
Календар Google – це служба календаря для керування часом і планування, розроблена Google. Він став доступним у бета-версії 13 квітня 2006 року та в загальному випуску в липні 2009 року в Інтернеті та як мобільні програми для платформ Android та iOS. Календар Google дозволяє користувачам створювати та редагувати події. Для подій можна ввімкнути нагадування з параметрами типу та часу. Також можна додавати місця проведення подій і запрошувати інших користувачів на події. Користувачі можуть увімкнути або вимкнути видимість спеціальних календарів, зокрема «Дні народження», де програма отримує дати народження з контактів Google і щорічно відображає листівки з днем народження, а також «Свята» — календар для певної країни, який відображає дати особливих подій. Згодом Google додав функції, які використовують машинне навчання, зокрема «Події з Gmail», де інформація про події з повідомлень Gmail користувача автоматично додається до Календаря Google; «Нагадування», де користувачі додають справи, які можуть автоматично оновлюватися новою інформацією; «Розумні пропозиції», де додаток рекомендує назви, контакти та місця під час створення подій; і «Цілі», де користувачі вводять інформацію про визначену особисту ціль, а програма автоматично планує діяльність у оптимальний час. Мобільні програми Календаря Google отримали різні відгуки. Огляди програм для Android та iOS за 2015 рік як хвалили, так і критикували дизайн. Хоча деякі критики хвалили дизайн за те, що він «чистіший», «сміливіший» і використовує «барвисту графіку», інші рецензенти стверджували, що графіка займає забагато місця. Функція Smart Suggestions також подобалася і не подобалася, з різними рівнями успіху в додатку, який фактично встигав запропонувати відповідну інформацію після створення події. Проте інтеграція між Google Calendar і Gmail отримала високу оцінку, а критики написали, що «тут усі необхідні деталі».
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Календар Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтеграцію надбудов, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, які охоплюють усі веб-програми. Інтернет-версія Outlook доступна для абонентів Office 365 і Exchange Online і входить до складу локального сервера Exchange, щоб користувачі могли підключатися до своїх облікових записів електронної пошти через веб-браузер, не вимагаючи встановлення Microsoft Outlook або інших клієнтів електронної пошти. .
Outlook Calendar
outlook.live.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтеграцію надбудов, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, які охоплюють усі веб-програми.
Koalendar
koalendar.com
Усуньте туди-сюди планування зустрічей. Призначайте зустрічі швидше та забудьте про зворотні листи. Ваш календар залишається заповненим, а ви – продуктивними.
Kalender
termine.schule
Ми розміщуємо календарі для шкіл. - Як адміністрація школи ви можете редагувати календарі в браузері, в Outlook, Thunderbird або на Android та iOS. - Усі вчителі, учні та батьки можуть переглядати календар онлайн або за допомогою Outlook, Thunderbird або підписатися на Android 1 та iOS. - Для огляду ви можете переглянути річний календар і роздрукувати його безпосередньо з браузера. - Ви можете вставити свої календарі в індивідуальний дизайн на домашній сторінці школи. Ми рекомендуємо homepage.schule
iCloud Calendar
icloud.com
Ви можете створювати та керувати календарями для всіх сфер свого життя за допомогою Календаря на iCloud.com. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і скрізь, де ви налаштували iCloud для календаря, зокрема в програмі «Календар» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або в Microsoft Outlook на комп’ютері з ОС Windows.
Calenday
calenday.co
Визначте свої плани за допомогою редагування календаря в реальному часі, пропозицій, голосування, обміну посиланнями та зовнішньої інтеграції календаря.
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календар з багатьма функціями для команд і груп. Calendar.online — це безкоштовний онлайн-календар для команд і груп із легким доступом через посилання доступу без входу.
Calendar
calendar.com
Календар використовує потужність машинного навчання, щоб надавати розумні пропозиції щодо того, коли, де та як можуть відбуватися ваші зустрічі.
Amie
amie.so
Додаток для підвищення продуктивності. Ми поєднуємо ваші справи та календар. У напрочуд очевидний спосіб. Заплануйте час для справ, подій і контактів. - Використовуйте свій календар як список справ - Розфарбуйте свій календар, щоб упорядкувати його - Миттєво знати, чи хтось доступний - Відстежуйте, що ви слухали, коли - Надсилайте посилання для планування, які подобаються гостям - Завжди знайте, чим займається ваша команда
TimeTree
timetreeapp.com
Якщо ви зв’яжете свій час з тими, хто поділяє ваші інтереси, і людьми, з якими ви спілкуєтеся, ви зможете планувати ще більш видатне майбутнє.
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