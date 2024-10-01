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Послуги календаря та планування - Найпопулярніші застосунки - Коста-Рика
Служби календаря та планування – це цифрові інструменти, розроблені, щоб допомогти окремим особам і організаціям ефективно керувати своїм часом, зустрічами та подіями. Ці служби зазвичай пропонують такі функції, як створення й організація подій, налаштування нагадувань і обмін розкладами з іншими. Користувачі можуть вводити важливі дати, зустрічі та терміни, а служба часто надає сповіщення та сповіщення, щоб тримати людей у курсі. Крім того, деякі платформи можуть містити функції співпраці, що дозволяє користувачам планувати зустрічі з колегами або координувати події з друзями.
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Google Calendar
workspace.google.com
Календар Google – це служба календаря для керування часом і планування, розроблена Google. Він став доступним у бета-версії 13 квітня 2006 року та в загальному випуску в липні 2009 року в Інтернеті та як мобільні програми для платформ Android та iOS. Календар Google дозволяє користувачам створювати...
Proton Calendar
proton.me
Зберігайте свої плани в таємниці за допомогою зашифрованого календаря з відкритим кодом від розробників ProtonMail.
TimeTree
timetreeapp.com
Якщо ви зв’яжете свій час з тими, хто поділяє ваші інтереси, і людьми, з якими ви спілкуєтеся, ви зможете планувати ще більш видатне майбутнє.
iCloud Calendar
icloud.com
Ви можете створювати та керувати календарями для всіх сфер свого життя за допомогою Календаря на iCloud.com. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і скрізь, де ви налаштували iCloud для календаря, зокрема в програмі «Календар» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або в M...
Outlook Calendar
outlook.live.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошт...
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Календар Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування о...
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho — це онлайн-діловий календар, розроблений для того, щоб усі члени команди були на одній сторінці. Ви можете миттєво призначати зустрічі, організовувати події та бронювати ресурси. Основні переваги та функції включають: 1. Співпраця в різних часових поясах Під час роботи з колегами в рі...
Notion Calendar
notion.so
Календар Notion дозволяє планувати зустрічі та контролювати свій час, як ніколи раніше. Він глибоко інтегрується з обліковими записами Календаря Google, щоб синхронізувати всі ваші події. Окрім режимів швидкості, краси та світла/темності, Notion Calendar містить потужні функції: - CONNECTED TO N...
Calendar
calendar.com
Календар використовує потужність машинного навчання, щоб надавати розумні пропозиції щодо того, коли, де та як можуть відбуватися ваші зустрічі.
Amie
amie.so
Додаток для підвищення продуктивності. Ми поєднуємо ваші справи та календар. У напрочуд очевидний спосіб. Заплануйте час для справ, подій і контактів. - Використовуйте свій календар як список справ - Розфарбуйте свій календар, щоб упорядкувати його - Миттєво знати, чи хтось доступний - Відстежуйте...
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — це програма-календар для окремих осіб і команд, яким потрібен контроль і гнучкість у розкладах.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Розважайтеся, плануючи свій день за допомогою програми NAVER Calendar - Різні дизайни для перегляду вашого календаря та темного режиму - 700 безкоштовних наклейок для персоналізації - Інформація про погоду та Smart Briefing дня
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Остаточний безкоштовний календарний додаток Yahoo! Ви можете легко позначити свій розклад кольором, щоб не пропустити жодного важливого розкладу. Коли ви зайняті, ви можете легко призначати зустрічі за допомогою зручної функції штампа.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календар — це сервіс для планування повсякденних завдань, від регулярних подій до важливих зустрічей.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокування часу в легкому режимі. Більше, ніж список завдань. Більше ніж календар. Розумний календар, який блокує час для вас.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — це календар нового покоління, який допомагає знаходити час для важливого.
Kalender
termine.schule
Ми розміщуємо календарі для шкіл. - Як адміністрація школи ви можете редагувати календарі в браузері, в Outlook, Thunderbird або на Android та iOS. - Усі вчителі, учні та батьки можуть переглядати календар онлайн або за допомогою Outlook, Thunderbird або підписатися на Android 1 та iOS. - Для огляд...
Calenday
calenday.co
Визначте свої плани за допомогою редагування календаря в реальному часі, пропозицій, голосування, обміну посиланнями та зовнішньої інтеграції календаря.
Koalendar
koalendar.com
Усуньте туди-сюди планування зустрічей. Призначайте зустрічі швидше та забудьте про зворотні листи. Ваш календар залишається заповненим, а ви – продуктивними.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar — це веб-служба календаря від Yahoo!. Він може читати канали календарів і події, синдиковані із сайтів, які використовують опубліковані інтерфейси програмування календаря Yahoo.
HEY Calendar
hey.com
Зробіть свій день. З абсолютно новим календарем HEY час на вашому боці. Тиждень за тижнем, а не місяць за місяцем Люди думають днями й тижнями, а не місяцями. що завтра? Пізніше цього тижня? Наступного тижня? Календар HEY побудовано на основі того, як ви думаєте, а не на тому, як були розроблені ...
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календар з багатьма функціями для команд і груп. Calendar.online — це безкоштовний онлайн-календар для команд і груп із легким доступом через посилання доступу без входу.
CalendarWiz
calendarwiz.com
Спільні календарі для команд і спільнот. Співпрацюйте зі своєю командою, діліться подіями та заходами або керуйте приватними розкладами. Календарі, дошки подій та інші плагіни швидко вбудовуються в будь-який веб-сайт. Надсилайте запрошення та нагадування та запобігайте подвійним бронюванням.