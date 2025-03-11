Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Постачальники даних про наміри покупця
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Постачальники даних про наміри покупця - Найпопулярніші застосунки

Постачальники даних про наміри покупців збирають і надають інформацію про моменти, коли потенційні та існуючі клієнти взаємодіють із брендом. Намір покупця означає ймовірність того, що клієнт зробить покупку, і ці інструменти збирають інформацію про реальні шляхи покупця та показники їхньої схильності до покупки. Організації використовують інструменти даних про наміри покупців для цільових маркетингових кампаній на основі облікових записів (ABM), адаптації веб-сайту для онлайн-відвідувачів і визначення пріоритетів вхідних потенційних клієнтів на основі їх взаємодії з компанією. Крім того, компанії використовують ці дані, щоб активно боротися з відтоком клієнтів, виявляючи випадки взаємодії з конкурентами та оцінюючи потенціал для зміни постачальника. Дані про наміри покупців також допомагають компаніям зрозуміти додаткові продукти чи інтеграції, які можуть завчасно задовольнити потреби клієнтів.

Запит на новий застосунок


Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

LinkedIn Sales Navigator – це інструмент для ефективного пошуку, залучення та управління потенційними клієнтами у продажах.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

G2

G2

g2.com

G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.

Drift

Drift

drift.com

Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI - це пошукова система для B2B-продажів, яка надає перевірену контактну інформацію для цілевих клієнтів та дані про наміри покупців.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.

NetLine

NetLine

netline.com

NetLine - це платформа для B2B-маркетологів, яка забезпечує дані про наміри покупців і можливості генерації лідів в режимі реального часу.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich - це додаток для знаходження цільових клієнтів, активації їх за допомогою цифрової реклами та передачі готових лідів командам продажу.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor - платформа для визначення анонімних відвідувачів веб-сайту, відстеження даних про наміри та управління продажами.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel - платформа, що забезпечує розвідку даних для команд з продажу та маркетингу, допомагаючи покращити ефективність трубопроводу завдяки аналізу даних про клієнтів.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront - платформа для збуту та маркетингу, що забезпечує команди даними про потенційних клієнтів та оптимізує процеси продажів.

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo – платформа для перетворення пасивного трафіку веб-сайтів на активні ліди за допомогою чат-ботів та персоналізації для підвищення конверсії.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics - це ПЗ для B2B, яке ідентифікує анонімних відвідувачів веб-сайтів та надає контактні дані для покращення продажів.

PeerSpot

PeerSpot

peerspot.com

PeerSpot - платформа для отримання оглядів і порад про рішення для підприємств, яка допомагає в прийнятті рішень при виборі технологій.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue - це програма для виявлення потенційних клієнтів, яка надає інформацію про відвідувачів веб-сайту та допомагає персоналізувати їх досвід.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale допомагає командам продажів автоматизувати процеси, знаходячи найбільш ймовірних покупців та підвищуючи ефективність маркетингових кампаній.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.

IntentHub

IntentHub

intenthub.com

IntentHub збирає та аналізує сигнали намірів покупців з понад 1 млн B2B сайтів, надаючи клієнтам корисні аналітичні дані для прийняття рішень.

Signum

Signum

signum.ai

Залишайтеся в курсі змін у компаніях, галузях та кар’єрі ваших клієнтів, використовуючи резюме, створені ШІ, для ефективних розмов.

inMarket

inMarket

inmarket.com

InMarket - додаток для управління та оптимізації маркетингових зусиль, надає аналітику та інструменти для адаптації стратегій відповідно до поведінки клієнтів.

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

Intentsify надає B2B-компаніям точну аналітику покупницького наміру та рішення для активації цієї інформації.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne — платформа ШІ для прогнозування, що допомагає командам з продажу та маркетингу ідентифікувати потенційних клієнтів та покращувати продажі.

Aptivio

Aptivio

aptiv.io

Aptivio - автоматизована платформа для продажу, що допомагає B2B компаніям знаходити потенційних клієнтів на основі їх намірів.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket - це платформа продажів на основі AI, яка допомагає компаніям знаходити і залучати клієнтів через автоматизацію і персоналізацію.

CANDDi

CANDDi

canddi.com

CANDDi - інструмент для відстеження відвідувачів веб-сайтів, що дозволяє виявляти компанії та осіб, які переглядають ваш сайт.

Revmonk

Revmonk

revmonk.io

Revmonk - платформа автоматизації B2B-маркетингу з функціями для аналізу трафіку, управління контактами та стимулювання продажів.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Постачальники даних про наміри покупця - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog