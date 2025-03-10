Постачальники даних про наміри покупця - Найпопулярніші застосунки

CANDDi

canddi.com

98% потенційних клієнтів, які відвідують ваш веб-сайт, ніколи не вийдуть на зв’язок. Що, якби ви могли ідентифікувати цих людей, зв’язатися з ними та укласти угоду? CANDDi — це інструмент відстеження відвідувачів веб-сайту, який допомагає виявити, які КОМПАНІЇ та ФІЗИЧНІ ОСОБИ переглядають ваш веб-сайт. Ми виходимо за рамки просто «відстеження на рівні компанії», яке пропонують інші інструменти на ринку, тобто ви отримуєте максимальну видимість своїх продажів і маркетингових воронок. Але не вірте нам на слово; ми пропонуємо 30-денну безкоштовну пробну версію, щоб ви могли дійсно протестувати CANDDi та перевірити, чи підходить це інструмент для вашого бізнесу! Щойно ви додасте наш код відстеження на свій веб-сайт, ви працюватимете з нашою чудовою командою успіху клієнтів. Вони проведуть вас через CANDDi та допоможуть вибрати функції, які скоротять ваш цикл продажів, отримають глибше розуміння ваших зусиль у сфері цифрового маркетингу та ефективніше визначать пріоритети вашого часу. CANDDi не просто повідомляє вам, які компанії відвідували ваш веб-сайт... CANDDi вписується у ваші процеси, щоб ви могли діяти на основі цієї інформації та укласти угоду.