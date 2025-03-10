Постачальники даних про наміри покупця - Найпопулярніші застосунки

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Постачальники даних про наміри покупців збирають і надають інформацію про моменти, коли потенційні та існуючі клієнти взаємодіють із брендом. Намір покупця означає ймовірність того, що клієнт зробить покупку, і ці інструменти збирають інформацію про реальні шляхи покупця та показники їхньої схильності до покупки. Організації використовують інструменти даних про наміри покупців для цільових маркетингових кампаній на основі облікових записів (ABM), адаптації веб-сайту для онлайн-відвідувачів і визначення пріоритетів вхідних потенційних клієнтів на основі їх взаємодії з компанією. Крім того, компанії використовують ці дані, щоб активно боротися з відтоком клієнтів, виявляючи випадки взаємодії з конкурентами та оцінюючи потенціал для зміни постачальника. Дані про наміри покупців також допомагають компаніям зрозуміти додаткові продукти чи інтеграції, які можуть завчасно задовольнити потреби клієнтів.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn Sales Navigator – це інструмент для ефективного пошуку, залучення та управління потенційними клієнтами у продажах.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
G2
g2.com
G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI - це пошукова система для B2B-продажів, яка надає перевірену контактну інформацію для цілевих клієнтів та дані про наміри покупців.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.
NetLine
netline.com
NetLine - це платформа для B2B-маркетологів, яка забезпечує дані про наміри покупців і можливості генерації лідів в режимі реального часу.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
N.Rich
nrich.ai
N.Rich - це додаток для знаходження цільових клієнтів, активації їх за допомогою цифрової реклами та передачі готових лідів командам продажу.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor - платформа для визначення анонімних відвідувачів веб-сайту, відстеження даних про наміри та управління продажами.
Common Room
commonroom.io
Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel - платформа, що забезпечує розвідку даних для команд з продажу та маркетингу, допомагаючи покращити ефективність трубопроводу завдяки аналізу даних про клієнтів.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront - платформа для збуту та маркетингу, що забезпечує команди даними про потенційних клієнтів та оптимізує процеси продажів.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo – платформа для перетворення пасивного трафіку веб-сайтів на активні ліди за допомогою чат-ботів та персоналізації для підвищення конверсії.
Albacross
albacross.com
Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics - це ПЗ для B2B, яке ідентифікує анонімних відвідувачів веб-сайтів та надає контактні дані для покращення продажів.
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot - платформа для отримання оглядів і порад про рішення для підприємств, яка допомагає в прийнятті рішень при виборі технологій.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue - це програма для виявлення потенційних клієнтів, яка надає інформацію про відвідувачів веб-сайту та допомагає персоналізувати їх досвід.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам продажів автоматизувати процеси, знаходячи найбільш ймовірних покупців та підвищуючи ефективність маркетингових кампаній.
Bombora
bombora.com
Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.
IntentHub
intenthub.com
IntentHub збирає та аналізує сигнали намірів покупців з понад 1 млн B2B сайтів, надаючи клієнтам корисні аналітичні дані для прийняття рішень.
Signum
signum.ai
Залишайтеся в курсі змін у компаніях, галузях та кар’єрі ваших клієнтів, використовуючи резюме, створені ШІ, для ефективних розмов.
inMarket
inmarket.com
InMarket - додаток для управління та оптимізації маркетингових зусиль, надає аналітику та інструменти для адаптації стратегій відповідно до поведінки клієнтів.
Intentsify
intentsify.io
Intentsify надає B2B-компаніям точну аналітику покупницького наміру та рішення для активації цієї інформації.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — платформа ШІ для прогнозування, що допомагає командам з продажу та маркетингу ідентифікувати потенційних клієнтів та покращувати продажі.
Aptivio
aptiv.io
Aptivio - автоматизована платформа для продажу, що допомагає B2B компаніям знаходити потенційних клієнтів на основі їх намірів.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket - це платформа продажів на основі AI, яка допомагає компаніям знаходити і залучати клієнтів через автоматизацію і персоналізацію.
CANDDi
canddi.com
98% потенційних клієнтів, які відвідують ваш веб-сайт, ніколи не вийдуть на зв’язок. Що, якби ви могли ідентифікувати цих людей, зв’язатися з ними та укласти угоду? CANDDi — це інструмент відстеження відвідувачів веб-сайту, який допомагає виявити, які КОМПАНІЇ та ФІЗИЧНІ ОСОБИ переглядають ваш веб-сайт. Ми виходимо за рамки просто «відстеження на рівні компанії», яке пропонують інші інструменти на ринку, тобто ви отримуєте максимальну видимість своїх продажів і маркетингових воронок. Але не вірте нам на слово; ми пропонуємо 30-денну безкоштовну пробну версію, щоб ви могли дійсно протестувати CANDDi та перевірити, чи підходить це інструмент для вашого бізнесу! Щойно ви додасте наш код відстеження на свій веб-сайт, ви працюватимете з нашою чудовою командою успіху клієнтів. Вони проведуть вас через CANDDi та допоможуть вибрати функції, які скоротять ваш цикл продажів, отримають глибше розуміння ваших зусиль у сфері цифрового маркетингу та ефективніше визначать пріоритети вашого часу. CANDDi не просто повідомляє вам, які компанії відвідували ваш веб-сайт... CANDDi вписується у ваші процеси, щоб ви могли діяти на основі цієї інформації та укласти угоду.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — це платформа автоматизації B2B-маркетингу на базі ШІ. Він має низку функцій, які були б дуже корисними для відділів маркетингу та продажів, зокрема: - Виявлення органічного та платного веб-трафіку: це може допомогти командам зрозуміти, які канали спрямовують найбільше трафіку на їхній веб-сайт, і визначити потенційних клієнтів, які вже висловили інтерес до їхніх продуктів або послуг. - Збагачення контактної інформації потенційних потенційних клієнтів: це може допомогти командам ефективніше кваліфікувати потенційних клієнтів і створювати більш персоналізовані маркетингові кампанії. - Налаштування параметрів профілю ідеального клієнта (ICP) і створення списку цільових облікових записів: це може допомогти командам зосередити свої зусилля на найперспективніших потенційних клієнтах і підвищити їхні коефіцієнти конверсії. - Створення списків і синхронізація облікових записів/контактів із CRM у реальному часі: це може допомогти командам підтримувати актуальність своїх даних CRM і гарантувати, що вони завжди працюють над найрелевантнішими потенційними клієнтами. - Надсилання гіперперсоналізованої електронної пошти за допомогою спеціального LLM: це може допомогти командам створювати більш привабливі та ефективні кампанії електронної пошти. - Налаштування сповіщень Slack, коли ключові облікові записи/контакти відвідують ваш веб-сайт: це може допомогти командам швидко відслідковувати потенційних клієнтів і збільшити їхні шанси на закриття угод. - Загалом Revmonk має низку функцій, які можуть допомогти командам автоматизувати робочі процеси, підвищити ефективність і збільшити кількість потенційних клієнтів і продажів.
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