Постачальники даних про наміри покупця - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Постачальники даних про наміри покупців збирають і надають інформацію про моменти, коли потенційні та існуючі клієнти взаємодіють із брендом. Намір покупця означає ймовірність того, що клієнт зробить покупку, і ці інструменти збирають інформацію про реальні шляхи покупця та показники їхньої схильності до покупки. Організації використовують інструменти даних про наміри покупців для цільових маркетингових кампаній на основі облікових записів (ABM), адаптації веб-сайту для онлайн-відвідувачів і визначення пріоритетів вхідних потенційних клієнтів на основі їх взаємодії з компанією. Крім того, компанії використовують ці дані, щоб активно боротися з відтоком клієнтів, виявляючи випадки взаємодії з конкурентами та оцінюючи потенціал для зміни постачальника. Дані про наміри покупців також допомагають компаніям зрозуміти додаткові продукти чи інтеграції, які можуть завчасно задовольнити потреби клієнтів.
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Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові записи серед десятків мільйонів компаній у всьому світі, орієнтуючись на впровадження технологій і сотні бізнес-атрибутів. Наша платформа AI передбачає, кому потрібні ваші технологічні продукти та коли вони готові їх купити. Більше того, Enlyft за лічені секунди надає вашим командам доступ до критично важливих даних про кожен обліковий запис для впевненого, цілеспрямованого та ефективного охоплення. Ми робимо це шляхом поєднання оптимізованих для продажів і маркетингу моделей штучного інтелекту з власними механізмами збору даних для створення найбагатшої, найнадійнішої та найновішої бази даних потенційних клієнтів на ринку. Enlyft є безперебійною частиною вашого робочого процесу завдяки простому у користуванні веб-сайту, плагіну, завантаженню даних, контактам LinkedIn, інтеграції CRM та багато іншого. Від Fortune 100 до стартапів – найпродуктивніші у світі команди продажів і маркетингу покладаються на генерацію попиту Enlyft, керовану штучним інтелектом, для забезпечення потужності та визначення пріоритетів у своїй перспективній діяльності та залучення більшого бізнесу – за частку свого бюджету.
Aptivio
aptiv.io
Найдосконаліша на планеті автоматизована платформа мережевих продажів у поєднанні з реальним бажанням покупця, що допомагає B2B-компаніям підвищити зростання доходів, виявляючи облікові записи, які, швидше за все, конвертуються, і найкоротший шлях до закриття. Удосконалені сигнали штучного інтелекту Aptivio визначають і визначають пріоритетність намірів покупця на кожному етапі циклу покупця, тому ваша команда доходів зосереджується на важливих потенційних клієнтах. Наша платформа додає в середньому на 25% більше кваліфікованих потенційних клієнтів за перші 60 днів використання та на 40% через 6 місяців. Розкрийте максимальний потенціал свого трубопроводу за допомогою ШІ Aptivio.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — це платформа автоматизації B2B-маркетингу на базі ШІ. Він має низку функцій, які були б дуже корисними для відділів маркетингу та продажів, зокрема: - Виявлення органічного та платного веб-трафіку: це може допомогти командам зрозуміти, які канали спрямовують найбільше трафіку на їхній веб-сайт, і визначити потенційних клієнтів, які вже висловили інтерес до їхніх продуктів або послуг. - Збагачення контактної інформації потенційних потенційних клієнтів: це може допомогти командам ефективніше кваліфікувати потенційних клієнтів і створювати більш персоналізовані маркетингові кампанії. - Налаштування параметрів профілю ідеального клієнта (ICP) і створення списку цільових облікових записів: це може допомогти командам зосередити свої зусилля на найперспективніших потенційних клієнтах і підвищити їхні коефіцієнти конверсії. - Створення списків і синхронізація облікових записів/контактів із CRM у реальному часі: це може допомогти командам підтримувати актуальність своїх даних CRM і гарантувати, що вони завжди працюють над найрелевантнішими потенційними клієнтами. - Надсилання гіперперсоналізованої електронної пошти за допомогою спеціального LLM: це може допомогти командам створювати більш привабливі та ефективні кампанії електронної пошти. - Налаштування сповіщень Slack, коли ключові облікові записи/контакти відвідують ваш веб-сайт: це може допомогти командам швидко відслідковувати потенційних клієнтів і збільшити їхні шанси на закриття угод. - Загалом Revmonk має низку функцій, які можуть допомогти командам автоматизувати робочі процеси, підвищити ефективність і збільшити кількість потенційних клієнтів і продажів.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — це передбачувана платформа штучного інтелекту, розроблена для відділів продажів і маркетингу. Платформа використовує дані клієнтів для побудови прогнозних моделей, які допомагають компаніям визначати потенційних клієнтів для нових клієнтів, розширювати продажі, перехресні продажі та виявляти клієнтів із ризиком. Основні функції включають підрахунок лідерів ШІ, підрахунок MQL у реальному часі, фільтри графів ідентичності та збагачення в реальному часі. Він також надає такі функції, як автоматичне зшивання даних клієнтів і механізми запобігання відтоку. Інтеграція Toplyne Sync і CRM Copilot забезпечує безперебійну синхронізацію даних із системами CRM, забезпечуючи включення ключових осіб, які приймають економічні рішення, до бази даних CRM. Прогнозні моделі Toplyne створені для встановлення за короткий проміжок часу, що забезпечує швидший вплив на бізнес порівняно з власними прогнозними моделями. Платформа дозволяє користувачам персоналізувати взаємодію, автоматизуючи продажі та маркетингові робочі процеси. Крім прогнозування потенційних клієнтів і продажів, Toplyne також надає інформацію про моделі використання та сигнали, які стимулюють наміри клієнта, які можна ефективно використовувати в продажах і маркетингових кампаніях. Платформа знайшла застосування в різних галузях і командах, включаючи B2B SaaS, банківські та фінансові послуги, споживчий Інтернет, страхування, продажі, доходи, маркетинг, керування обліковими записами та успіх клієнтів.
Propensity
propensity.com
Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків облікових записів і контактів на ринку, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і щоденно надаємо список висококваліфікованих потенційних клієнтів до продажів. Результатом є автоматизована, постійно ввімкнена система ABM, яка забезпечує потік MQA та 5-кратне залучення продажів порівняно з традиційною тактикою зростання B2B. Чому Propensity? - Створіть аудиторію за 5 хвилин, запустіть менше ніж за 2 тижні - Створення необмеженого списку облікових записів із даними про наміри - Повністю збагачені контакти для кожного списку облікових записів - Щотижневий список розігрітих облікових записів і контактів для продажу - Програмна медійна реклама - Розсилка маркетингової електронної пошти - Доступ до нашої бібліотеки підручників ABM - Генератор вмісту штучного інтелекту - Щотижневі зустрічі з Propensity CSM - Інтеграції, включаючи Hubspot і Salesforce - Рекордний час ROI — 30-180 днів залежно від вашої підручника Основні функції Propensity: Бібліотека підручників - Попередньо створені підручники від 30 до 90 днів Редактор Playbook - Легко редагуйте кожну п'єсу у вибраній користувачем playbook Audience Builder - Використовує ліцензовані сторонні дані про наміри на рівні облікового запису, щоб зрозуміти інтерес і поведінку покупця зі схильністю купувати моделі, побудовані в Buying Circles - Створення та керування цільовими контактами на основі намірів на рівні облікового запису. Менеджер каналів – оркестрування та активація міжканальної кампанії. Інформаційна панель ABM – вимірювання та аналітика облікового запису для кількісної оцінки зростання та ефективності. Інтеграція з маркетинговими технологіями та технологіями продажів.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди точок даних у режимі реального часу, ми можемо точно підключити підтверджені офлайн-дані бізнесу до онлайн-світу та надати маркетологам рішення світового класу для націлювання B2B і маркетингу на основі облікових записів у їхніх цифрових рекламних зусиллях.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
CANDDi
canddi.com
98% потенційних клієнтів, які відвідують ваш веб-сайт, ніколи не вийдуть на зв’язок. Що, якби ви могли ідентифікувати цих людей, зв’язатися з ними та укласти угоду? CANDDi — це інструмент відстеження відвідувачів веб-сайту, який допомагає виявити, які КОМПАНІЇ та ФІЗИЧНІ ОСОБИ переглядають ваш веб-сайт. Ми виходимо за рамки просто «відстеження на рівні компанії», яке пропонують інші інструменти на ринку, тобто ви отримуєте максимальну видимість своїх продажів і маркетингових воронок. Але не вірте нам на слово; ми пропонуємо 30-денну безкоштовну пробну версію, щоб ви могли дійсно протестувати CANDDi та перевірити, чи підходить це інструмент для вашого бізнесу! Щойно ви додасте наш код відстеження на свій веб-сайт, ви працюватимете з нашою чудовою командою успіху клієнтів. Вони проведуть вас через CANDDi та допоможуть вибрати функції, які скоротять ваш цикл продажів, отримають глибше розуміння ваших зусиль у сфері цифрового маркетингу та ефективніше визначать пріоритети вашого часу. CANDDi не просто повідомляє вам, які компанії відвідували ваш веб-сайт... CANDDi вписується у ваші процеси, щоб ви могли діяти на основі цієї інформації та укласти угоду.
Intentsify
intentsify.io
ЩО МИ РОБИМО Intentsify надає B2B-організаціям найточнішу, повну інформацію про наміри покупця на сучасному ринку, а також рішення для роботи на основі цієї інформації. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО Доставляючи та активуючи власні точні дані наступного покоління, платформа Intelligence Activation Platform від Intentsify виявляє компанії, які демонструють дослідницьку поведінку, безпосередньо пов’язану з вашими бізнес-рішеннями, точно визначає, де вони знаходяться в процесі купівлі, висвітлює проблеми, які їх найбільше хвилюють, і дає змогу швидко й ефективно залучати визначені компанії. ЧОМУ МИ ЦЕ РОБИМО Щоб змінити спосіб, у який B2B-організації споживають, інтерпретують і активують наміри, забезпечуючи виняткову повну послідовність покупок, що сприяє прибутку.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний досвід веб-сайту. За допомогою наших послуг із створення потенційних клієнтів визначте імена, контактні дані та дані користувачів компаній, які відвідують ваш веб-сайт. Минули часи холодних дзвінків і здогадок, ми надаємо вашій команді продажів гарячі потенційні клієнти, які вже виявили інтерес до ваших продуктів і/або послуг. Оскільки 98% відвідувачів веб-сайту зникають з вашого веб-сайту безслідно, чи не час вам дізнатися, хто вони? Зробіть унікальне ставлення до відвідувачів свого веб-сайту за допомогою нашої нової функції персоналізації веб-сайту. Надайте відвідувачам власний вигляд вашого веб-сайту на основі фірмових даних, таких як географічне розташування, розмір компанії або навіть її назва. Покажіть їм відповідні тематичні дослідження, випадки використання та відгуки на основі їхніх якостей. Ми створили Visitor Queue, тому що ми на власні очі побачили чіткі області для вдосконалення серед поточного програмного забезпечення на ринку. Не вірте нам на слово, спробуйте безкоштовно сьогодні!
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам із доходів створювати та закривати більше конвеєрів, надаючи найімовірніших покупців. Що стосується продажів, LoneScale автоматизує наміри продажів у масштабі в CRM, щоб надавати кваліфіковані конвеєри та точки продажу щодня, щоб представники бронювали більше зустрічей і збільшували дохід. Для маркетингу LoneScale фіксує всі ключові наміри та контакти, щоб автоматизувати високоефективні кампанії ABM, зменшити CAC і збільшити внесок у дохід. Використовуючи штучний інтелект, LoneScale автоматично підживлює CRM з покупцями, які відповідають вашим найкращим клієнтам. Це означає, що представники можуть зосередитися на продажах, а не на дослідженні даних. Компанії, що швидко розвиваються, довіряють LoneScale збільшити свої показники виграшів у 3 рази, заощадити +10 годин за повторення та збільшити свій конвеєр на 100 тис. $ ARR.
Albacross
albacross.com
Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів сайту пасивні і не готові до покупки. У середньому 98% відвідувачів залишають сайт без конверсії. Ці низькі коефіцієнти конверсії можуть погіршити продуктивність. Тож вони виконують місію — об’єднати та розширити можливості команд маркетингу та продажів, щоб разом покращити конверсію та створити нову комерційну ефективність. Вони роблять це через: * Залучення локальних ботів для стимулювання конверсій * Потужна персоналізація для покращення взаємодії з користувачем * Ідентифікація компанії для виявлення перспектив * Відображення шляху користувача для відображення циклів продажів * Аналітика для розуміння користувачів * AI для автоматичних відповідей на запитання користувачів на основі вмісту сайту * Сповіщення про продажі для підтримки комерційних команд * Інтеграція CRM, щоб об’єднати все це разом * Leadoo також має спеціальну команду експертів з конверсії, які налаштовують і постійно оптимізують шляхи конверсії через сайт. Для 800 клієнтів Leadoo протягом перших 12 місяців роботи з ними вони виявили, що середнє збільшення базового коефіцієнта конверсії становило 74%. Простими словами, Leadoo надає всі інструменти та інформацію, необхідні для: * Ідентифікація відвідувачів веб-сайту * Активуйте їх на місці * Виховуйте їх під час їхніх подорожей за покупкою * Зрештою перетворите більше їх на клієнтів
inMarket
inmarket.com
У InMarket бути найкращим у своєму класі означає надавати нашим клієнтам доступ до найбільш точних і точних даних про місцезнаходження, отриманих на основі дозволів і SDK, доступних сьогодні. Це також означає створення проривного досвіду за допомогою гіперрелевантних, своєчасних повідомлень у важливі моменти, забезпечуючи трансформаційні 360-градусні вимірювання та надаючи споживчу інформацію, яка робить рекламодавців розумнішими з кожною взаємодією.
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot - платформа для отримання оглядів і порад про рішення для підприємств, яка допомагає в прийнятті рішень при виборі технологій.
Signum
signum.ai
Будьте в курсі змін у компаніях, галузях і розвитку кар’єри ваших клієнтів і використовуйте підсумки, згенеровані ШІ, для ефективних розмов.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.
NetLine
netline.com
Успішні маркетологи B2B починають тут. NetLine дає можливість B2B-маркетологам збільшити дохід за допомогою комплексної платформи залучення покупців, яка надає неперевершені дані про наміри покупців і можливості для залучення... Показати більше. Керуючи єдиною платформою намірів на рівні покупців, INTENTIVE, яка надає статистику в реальному часі
IntentHub
intenthub.com
IntentHub збирає та обробляє ранні сигнали про наміри покупців від понад 1 млн. Веб-сайти B2B, які дають клієнтам практичну інформацію про облікові записи зацікавлених клієнтів. Дізнайтеся більше: intenthub.com IntentHub розроблено N.Rich – фінською компанією, яка розробляє платформу виходу на ринок на основі облікових записів, якій довіряють General Electric Healthcare, Powell Software, Rise Up та інші.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі облікових записів, розвідку про конкурентів, розвідку про шаблони електронної пошти, посилання на соціальні профілі, інтеграцію Salesforce і 12 інших CRM, надійний API тощо. .
Bombora
bombora.com
Пропозиція Bombora визначає, які компанії зараз досліджують, які теми та інтенсивність цих зусиль. Він оцінює ці сигнали, щоб потім допомогти відділам продажів і маркетингу визначити пріоритети цільових облікових записів, налаштувати їх спілкування з ними та оптимізувати маркетингові зусилля. Bombora надає найбільшу цінність організаціям із понад 100 співробітниками.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.
Common Room
commonroom.io
Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
G2
g2.com
G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics - це ПЗ для B2B, яке ідентифікує анонімних відвідувачів веб-сайтів та надає контактні дані для покращення продажів.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn Sales Navigator – це інструмент для ефективного пошуку, залучення та управління потенційними клієнтами у продажах.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI - це пошукова система для B2B-продажів, яка надає перевірену контактну інформацію для цілевих клієнтів та дані про наміри покупців.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor - платформа для визначення анонімних відвідувачів веб-сайту, відстеження даних про наміри та управління продажами.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel - платформа, що забезпечує розвідку даних для команд з продажу та маркетингу, допомагаючи покращити ефективність трубопроводу завдяки аналізу даних про клієнтів.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку Deel. * Vanta: як Vanta закривається більше та швидше завдяки даним про наміри купівлі Amplemarket (9x ROI) Приєднуйтесь до сотень компаній із Deel, Rippling, Vanta та багатьох інших, які покращують свої продажі завдяки Amplemarket. Ось що ви отримуєте: * Власні дані: легко знайдіть дані, які допоможуть вам укладати угоди. * Вбудована персоналізація: утричі збільште ваші показники відповідей завдяки гіперперсоналізованим повідомленням. * Багатоканальний охоплення: електронна пошта, телефон, LinkedIn тощо. * Завдяки штучному інтелекту: дозвольте представникам зосередитися на продажах, а штучний інтелект подбає про інше. * Оптимізація доставки: надсилайте свої електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень потенційного клієнта. * Сигнали наміру купувати: націлюйтеся на покупців, які активно шукають рішення, подібне до вашого.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront - платформа для збуту та маркетингу, що забезпечує команди даними про потенційних клієнтів та оптимізує процеси продажів.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
N.Rich
nrich.ai
Збільште свій конвеєр, залишаючись у межах бюджету. Знаходьте облікові записи ICP із перевіреними намірами покупців, активуйте їх за допомогою багатоканальної цифрової реклами та доставляйте гарячі облікові записи до відділів продажів.
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