Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Постачальники даних про наміри покупця - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао Найпопулярніші Нещодавно додані

Постачальники даних про наміри покупців збирають і надають інформацію про моменти, коли потенційні та існуючі клієнти взаємодіють із брендом. Намір покупця означає ймовірність того, що клієнт зробить покупку, і ці інструменти збирають інформацію про реальні шляхи покупця та показники їхньої схильності до покупки. Організації використовують інструменти даних про наміри покупців для цільових маркетингових кампаній на основі облікових записів (ABM), адаптації веб-сайту для онлайн-відвідувачів і визначення пріоритетів вхідних потенційних клієнтів на основі їх взаємодії з компанією. Крім того, компанії використовують ці дані, щоб активно боротися з відтоком клієнтів, виявляючи випадки взаємодії з конкурентами та оцінюючи потенціал для зміни постачальника. Дані про наміри покупців також допомагають компаніям зрозуміти додаткові продукти чи інтеграції, які можуть завчасно задовольнити потреби клієнтів.