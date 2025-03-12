Програмне забезпечення для планування бізнесу - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для планування бізнесу оптимізує координацію календарів, синхронізуючи кілька календарів, захищаючи особисту конфіденційність. Цей інструмент виявляється безцінним для продажів, доходів і успішних команд клієнтів, полегшуючи обмін інформацією про наявність за допомогою посилань електронною поштою або вбудованих планувальників на веб-сайтах. Зводячи до мінімуму перешкоди для планування із зовнішніми сторонами, він зменшує кількість помилок і регулює частоту зустрічей за допомогою попередньо встановлених параметрів доступності. Основні функції включають планування індивідуальних або групових зустрічей, настроюваний брендинг і індивідуальні нагадування. Крім того, він часто включає гнучкість встановлення бажаних годин зустрічі.
Запит на новий застосунок
Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim - це додаток для планування, який автоматично знаходить найкращий час для завдань, зустрічей та перерв, оптимізуючи управління календарем.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings - це онлайн-додаток для планування зустрічей, який дозволяє клієнтам самостійно бронювати та оплачувати призначення.
Calendar
calendar.com
Додаток Календар допомагає організовувати планування, пропонує перегляди графіка, нагадування та інтеграцію з сервісами для зручності користувачів.
Doodle
doodle.com
Doodle - додаток для планування зустрічей з клієнтами та командами, що дозволяє створювати сторінки бронювання та інтегрується з іншими програмами.
Consolto
consolto.com
Consolto - платформа для відеозв'язку, що полегшує одноразові цифрові послуги між підприємствами та клієнтами, без обміну контактами та складних налаштувань.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us — платформа для проведення зустрічей і вебінарів з можливістю планування, управління прогресом і співпраці з учасниками.
Qualified
qualified.com
Qualified — платформа для генерації угод для команд продажів, що використовують Salesforce, яка допомагає знаходити потенційних покупців через веб-сайт компанії.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me - онлайн-система планування зустрічей, що дозволяє бронювати час 24/7, надсилати нагадування та приймати оплату.
Morgen
morgen.so
Морген - це календар та менеджер завдань для організації часу і координації зустрічей з інтеграцією з іншими сервісами та пристроями.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax - це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам працювати з електронною поштою, автоматизувати завдання та відстежувати взаємодії з клієнтами.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
CalendarHero
calendarhero.com
Календареро спрощує планування зустрічей, дозволяючи користувачам ділитися своєю наявністю та автоматизуючи процес бронювання.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise - це інструмент управління часом, що автоматично оптимізує графіки команд, зберігаючи блоки фокусу та зменшуючи відволікання на зустрічах.
vcita
vcita.com
vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що покращує організацію та взаємодію з клієнтами через інтеграцію даних та автоматизацію процесів.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely — це безкоштовний інструмент для планування зустрічей, що інтегрується з онлайн-календарями та дозволяє легко організовувати зустрічі з клієнтами.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub - платформа для планування зустрічей, управління курсами та інтеграції з CRM-системами, що спрощує комунікацію та організацію роботи.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - це програмне забезпечення для планування, яке допомагає командам продажів ефективно управляти зустрічами та покращувати продуктивність.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet дозволяє легко бронювати зустрічі через веб-сторінки та електронну пошту, інтегрується з Google і Office 365 для управління графіком.
Avoma
avoma.com
Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.
GReminders
greminders.com
GReminders - це додаток для надсилання нагадувань про призначення через SMS, електронну пошту та телефон, інтегрований із Google Calendar та Microsoft Outlook.
Yesware
yesware.com
Yesware - це додаток для відстеження електронних листів, який інтегрується з Gmail та Outlook, допомагає управляти кампаніями та підвищує продуктивність продажів.
Groove
groove.co
Groove - платформа для залучення продажів, що допомагає лідерам з автоматизацією процесів у життєвому циклі клієнтів.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy є інструментом для автоматизації планування інтерв'ю, який інтегрується з існуючими додатками для підбору персоналу.
3veta
3veta.com
3veta - це платформа для планування зустрічей та відеоконференцій для віддалених команд, включаючи інтеграції з іншими додатками.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox - це хмарний додаток для організації онлайн-зустрічей, планування, відеодзвінків та автоматизації виставлення рахунків.
lemcal
lemcal.com
Lemcal - це інструмент для швидкого планування зустрічей з можливістю налаштування сторінок бронювання та інтеграції з календарями.
CallPage
callpage.io
CallPage - віджет для миттєвого з'єднання відвідувачів веб-сайту з консультантами через безкоштовні дзвінки, що покращує залучення клієнтів.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic - це AI асистент для автоматизації планування зустрічей, інтегрований з CRM, що спрощує процес організації і управління зустрічами.
Sidekick
sidekickai.com
Sidekick - це додаток для планування, що використовує AI для спрощення організації зустрічей і управління завданнями.
Rezrva
rezrva.com
Rezrva - це додаток для онлайн-бронювання послуг, управління клієнтами та розкладом на мобільному телефоні.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto – це платформа для управління продажами, яка дозволяє організовувати зустрічі з клієнтами, спілкуватися через відеочат і підписувати договори онлайн.
DaySchedule
dayschedule.com
Dayschedule - це додаток для планування зустрічей і сервісів, що допомагає організувати графіки, зменшити пропуски та автоматизувати управління часом.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime автоматизує керування інтерв'ю, спрощує процеси найму та забезпечує взаємодію між кандидатами і роботодавцями.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk - це платформа автоматизації продажів, яка допомагає бізнесам кваліфікувати, маршрутизувати і планувати зустрічі з потенційними клієнтами в реальному часі.
Weezly
weezly.com
Weezly — платформа для ефективного спілкування бізнесу з клієнтами через відео-повідомлення, планування зустрічей та запис екрана.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop оптимізує процес набору, плануючи інтерв'ю, тренуючи інтерв'юерів та надаючи аналітику для покращення взаємодії з кандидатами.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight - плагін для Gmail та Outlook, що допомагає продажникам інтегрувати Salesforce, відстежувати електронні листи та керувати угодами з поштової скриньки.
Zipteams
zipteams.com
Zipteams — інтелектуальні кімнати для зустрічей, що надають командам внутрішніх продажів та успіху клієнтів контекст, інсайти та рекомендації для покращення зустрічей.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr - це додаток для швидкого та простого планування ділових зустрічей, як віртуальних, так і особистих, без зайвих комунікацій.
Setster
setster.com
Setster - це додаток для автоматизації планування зустрічей, який полегшує управління бронюваннями та оптимізує ресурси для бізнесу.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch — це програмне забезпечення для автоматизації продажів у хмарі, яке оптимізує швидкість реагування на запити та час до отримання доходу.
Nylas
nylas.com
Nylas - платформа для інтеграції електронної пошти, календарів і контактів через API, що спрощує автоматизацію робочих процесів у додатках.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
DeawmentCore - це хмарна платформа для ефективного управління плануванням та призначеннями, яка спрощує бронювання та організацію зустрічей.
Default
default.com
Default автоматизує робочі процеси, спрощує управління доходами, об'єднуючи автоматизацію, планування, звітність та інші функції в одній платформі.
Apptoto
apptoto.com
Apptoto - це програма для управління призначеннями, яка автоматично надсилає нагадування та дозволяє клієнтам самостійно планувати зустрічі.
Engageware
engageware.com
Engageware пропонує рішення для взаємодії з клієнтами, автоматизуючи відповіді на запитання та покращуючи обслуговування через AI, зосереджуючись на подорожі клієнта.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero - це додаток для автоматизації планування зустрічей та маршрутизації лідів для команд продажів B2B у режимі реального часу.
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