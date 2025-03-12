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Програмне забезпечення для планування бізнесу
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Програмне забезпечення для планування бізнесу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для планування бізнесу оптимізує координацію календарів, синхронізуючи кілька календарів, захищаючи особисту конфіденційність. Цей інструмент виявляється безцінним для продажів, доходів і успішних команд клієнтів, полегшуючи обмін інформацією про наявність за допомогою посилань електронною поштою або вбудованих планувальників на веб-сайтах. Зводячи до мінімуму перешкоди для планування із зовнішніми сторонами, він зменшує кількість помилок і регулює частоту зустрічей за допомогою попередньо встановлених параметрів доступності. Основні функції включають планування індивідуальних або групових зустрічей, настроюваний брендинг і індивідуальні нагадування. Крім того, він часто включає гнучкість встановлення бажаних годин зустрічі.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim - це додаток для планування, який автоматично знаходить найкращий час для завдань, зустрічей та перерв, оптимізуючи управління календарем.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Zoho Bookings - це онлайн-додаток для планування зустрічей, який дозволяє клієнтам самостійно бронювати та оплачувати призначення.

Calendar

Calendar

calendar.com

Додаток Календар допомагає організовувати планування, пропонує перегляди графіка, нагадування та інтеграцію з сервісами для зручності користувачів.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle - додаток для планування зустрічей з клієнтами та командами, що дозволяє створювати сторінки бронювання та інтегрується з іншими програмами.

Consolto

Consolto

consolto.com

Consolto - платформа для відеозв'язку, що полегшує одноразові цифрові послуги між підприємствами та клієнтами, без обміну контактами та складних налаштувань.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Sessions.us — платформа для проведення зустрічей і вебінарів з можливістю планування, управління прогресом і співпраці з учасниками.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified — платформа для генерації угод для команд продажів, що використовують Salesforce, яка допомагає знаходити потенційних покупців через веб-сайт компанії.

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

SimplyBook.me - онлайн-система планування зустрічей, що дозволяє бронювати час 24/7, надсилати нагадування та приймати оплату.

Morgen

Morgen

morgen.so

Морген - це календар та менеджер завдань для організації часу і координації зустрічей з інтеграцією з іншими сервісами та пристроями.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax - це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам працювати з електронною поштою, автоматизувати завдання та відстежувати взаємодії з клієнтами.

Drift

Drift

drift.com

Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

Календареро спрощує планування зустрічей, дозволяючи користувачам ділитися своєю наявністю та автоматизуючи процес бронювання.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Clockwise - це інструмент управління часом, що автоматично оптимізує графіки команд, зберігаючи блоки фокусу та зменшуючи відволікання на зустрічах.

vcita

vcita

vcita.com

vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

FreeAgent CRM - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що покращує організацію та взаємодію з клієнтами через інтеграцію даних та автоматизацію процесів.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.

Harmonizely

Harmonizely

harmonizely.com

Harmonizely — це безкоштовний інструмент для планування зустрічей, що інтегрується з онлайн-календарями та дозволяє легко організовувати зустрічі з клієнтами.

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

OnceHub - платформа для планування зустрічей, управління курсами та інтеграції з CRM-системами, що спрощує комунікацію та організацію роботи.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper - це програмне забезпечення для планування, яке допомагає командам продажів ефективно управляти зустрічами та покращувати продуктивність.

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

Appointlet дозволяє легко бронювати зустрічі через веб-сторінки та електронну пошту, інтегрується з Google і Office 365 для управління графіком.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.

GReminders

GReminders

greminders.com

GReminders - це додаток для надсилання нагадувань про призначення через SMS, електронну пошту та телефон, інтегрований із Google Calendar та Microsoft Outlook.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware - це додаток для відстеження електронних листів, який інтегрується з Gmail та Outlook, допомагає управляти кампаніями та підвищує продуктивність продажів.

Groove

Groove

groove.co

Groove - платформа для залучення продажів, що допомагає лідерам з автоматизацією процесів у життєвому циклі клієнтів.

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Cronofy є інструментом для автоматизації планування інтерв'ю, який інтегрується з існуючими додатками для підбору персоналу.

3veta

3veta

3veta.com

3veta - це платформа для планування зустрічей та відеоконференцій для віддалених команд, включаючи інтеграції з іншими додатками.

MeetFox

MeetFox

meetfox.com

MeetFox - це хмарний додаток для організації онлайн-зустрічей, планування, відеодзвінків та автоматизації виставлення рахунків.

lemcal

lemcal

lemcal.com

Lemcal - це інструмент для швидкого планування зустрічей з можливістю налаштування сторінок бронювання та інтеграції з календарями.

CallPage

CallPage

callpage.io

CallPage - віджет для миттєвого з'єднання відвідувачів веб-сайту з консультантами через безкоштовні дзвінки, що покращує залучення клієнтів.

Kronologic

Kronologic

kronologic.com

Kronologic - це AI асистент для автоматизації планування зустрічей, інтегрований з CRM, що спрощує процес організації і управління зустрічами.

Sidekick

Sidekick

sidekickai.com

Sidekick - це додаток для планування, що використовує AI для спрощення організації зустрічей і управління завданнями.

Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Rezrva - це додаток для онлайн-бронювання послуг, управління клієнтами та розкладом на мобільному телефоні.

Flexperto

Flexperto

flexperto.com

Flexperto – це платформа для управління продажами, яка дозволяє організовувати зустрічі з клієнтами, спілкуватися через відеочат і підписувати договори онлайн.

DaySchedule

DaySchedule

dayschedule.com

Dayschedule - це додаток для планування зустрічей і сервісів, що допомагає організувати графіки, зменшити пропуски та автоматизувати управління часом.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime автоматизує керування інтерв'ю, спрощує процеси найму та забезпечує взаємодію між кандидатами і роботодавцями.

Leadmonk

Leadmonk

leadmonk.io

Leadmonk - це платформа автоматизації продажів, яка допомагає бізнесам кваліфікувати, маршрутизувати і планувати зустрічі з потенційними клієнтами в реальному часі.

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly — платформа для ефективного спілкування бізнесу з клієнтами через відео-повідомлення, планування зустрічей та запис екрана.

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop оптимізує процес набору, плануючи інтерв'ю, тренуючи інтерв'юерів та надаючи аналітику для покращення взаємодії з кандидатами.

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight - плагін для Gmail та Outlook, що допомагає продажникам інтегрувати Salesforce, відстежувати електронні листи та керувати угодами з поштової скриньки.

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Zipteams — інтелектуальні кімнати для зустрічей, що надають командам внутрішніх продажів та успіху клієнтів контекст, інсайти та рекомендації для покращення зустрічей.

Arrangr

Arrangr

arrangr.com

Arrangr - це додаток для швидкого та простого планування ділових зустрічей, як віртуальних, так і особистих, без зайвих комунікацій.

Setster

Setster

setster.com

Setster - це додаток для автоматизації планування зустрічей, який полегшує управління бронюваннями та оптимізує ресурси для бізнесу.

Re:catch

Re:catch

recatch.cc

Re:catch — це програмне забезпечення для автоматизації продажів у хмарі, яке оптимізує швидкість реагування на запити та час до отримання доходу.

Nylas

Nylas

nylas.com

Nylas - платформа для інтеграції електронної пошти, календарів і контактів через API, що спрощує автоматизацію робочих процесів у додатках.

AppointmentCore

AppointmentCore

get.appointmentcore.com

DeawmentCore - це хмарна платформа для ефективного управління плануванням та призначеннями, яка спрощує бронювання та організацію зустрічей.

Default

Default

default.com

Default автоматизує робочі процеси, спрощує управління доходами, об'єднуючи автоматизацію, планування, звітність та інші функції в одній платформі.

Apptoto

Apptoto

apptoto.com

Apptoto - це програма для управління призначеннями, яка автоматично надсилає нагадування та дозволяє клієнтам самостійно планувати зустрічі.

Engageware

Engageware

engageware.com

Engageware пропонує рішення для взаємодії з клієнтами, автоматизуючи відповіді на запитання та покращуючи обслуговування через AI, зосереджуючись на подорожі клієнта.

RevenueHero

RevenueHero

revenuehero.io

RevenueHero - це додаток для автоматизації планування зустрічей та маршрутизації лідів для команд продажів B2B у режимі реального часу.

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