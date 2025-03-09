Програмне забезпечення для планування бізнесу - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для планування бізнесу оптимізує координацію календарів, синхронізуючи кілька календарів, захищаючи особисту конфіденційність. Цей інструмент виявляється безцінним для продажів, доходів і успішних команд клієнтів, полегшуючи обмін інформацією про наявність за допомогою посилань електронною поштою або вбудованих планувальників на веб-сайтах. Зводячи до мінімуму перешкоди для планування із зовнішніми сторонами, він зменшує кількість помилок і регулює частоту зустрічей за допомогою попередньо встановлених параметрів доступності. Основні функції включають планування індивідуальних або групових зустрічей, настроюваний брендинг і індивідуальні нагадування. Крім того, він часто включає гнучкість встановлення бажаних годин зустрічі.
Запит на новий застосунок
Apptoto
apptoto.com
Скористайтеся програмним забезпеченням для керування записами Apptoto, щоб скоротити дорогі випадки неявки та переконатися, що ваші клієнти та пацієнти з’являються вчасно та добре підготовленими. Apptoto — це автоматизоване нагадування про зустрічі, онлайн-планування та платформа обміну повідомленнями для клієнтів, які працюють на підприємствах, які працюють на зустрічах. Apptoto синхронізується практично з будь-яким календарем, включаючи Календар Google, Outlook, Microsoft Exchange, Salesforce, Clio тощо, щоб відображати ваші майбутні зустрічі в одному зручному для сканування інтерфейсі. Автоматично надсилайте спеціальні нагадування про зустрічі та повідомлення про підтвердження за допомогою SMS, електронної пошти або голосового виклику. Крім того, розмовляйте з клієнтами в режимі реального часу за допомогою двостороннього обміну повідомленнями, дозволяйте клієнтам призначати власні зустрічі за допомогою сторінок онлайн-бронювання та аналізуйте все це за допомогою розширених звітів. За допомогою Apptoto ви збільшите дохід, зменшите кількість завдань, що плануються вручну, і спростите процес спілкування з клієнтами.
Qualified
qualified.com
Кваліфіковано - це платформа для генерації трубопроводів для команд доходу, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtPot та VMware Trust, кваліфіковані для вирощування свого трубопроводу, використовуючи свої найбільші активи з продажу та маркетингу - корпоративний веб -сайт - для визначення найцінніших покупців, виявлення сигналів про наміри покупця та миттєво Почати розмови про продаж. Клієнти, які використовують кваліфіковані, повідомляють про збільшення зустрічей на 10 разів, 4 -кратне збільшення перетворення свинцю та збільшення трубопроводу на 6 разів. Кваліфікована, побудована на Salesforce, з'єднує веб-сайт із даними Salesforce для виявлення намірів покупця на основі рахунків та полегшення розмови про продаж у режимі реального часу. Кваліфіковано займає №1 на Salesforce AppExchange і займає №1 на понад 20 категорій на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, кваліфікована, очолюють колишній Salesforce CMO Kraig Swensrud та колишній продукт Salesforce SVP Sean Whiteley та фінансуються Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures та Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте Qualified.com.
Sidekick
sidekickai.com
Програмне забезпечення для планування, створене розумніше за допомогою ШІ та обробки мови. Досить вигадувати слова, просто кажучи, ми допомагаємо спростити планування. Ми пропонуємо кілька способів планування зустрічей для наших користувачів. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з оглядом продукту на нашому веб-сайті.
Morgen
morgen.so
Морген - це календар та менеджер завдань для організації часу і координації зустрічей з інтеграцією з іншими сервісами та пристроями.
Avoma
avoma.com
Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us — платформа для проведення зустрічей і вебінарів з можливістю планування, управління прогресом і співпраці з учасниками.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet дозволяє легко бронювати зустрічі через веб-сторінки та електронну пошту, інтегрується з Google і Office 365 для управління графіком.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic прискорює отримання прибутку шляхом автоматизації надсилання запрошень і гібридних повідомлень електронної пошти із запрошеннями, узгодження часу зустрічі за допомогою штучного інтелекту, організованого між вашими командами.
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомогою CallPage ви можете легко: - збільшити кількість якісних потенційних клієнтів - знизити вартість залучення клієнтів - підвищити коефіцієнт конверсії - покращити взаємодію з клієнтами
Zipteams
zipteams.com
Інтелектуальні кімнати для переговорів, розроблені для внутрішніх відділів продажів і роботи з клієнтами, які надають інформацію про клієнта в реальному часі, інформацію та рекомендації, щоб зробити зустрічі з клієнтами більш цікавими та плідними.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй поштовій скриньці, щоб спілкуватися з клієнтами. Вам потрібні всі інструменти для укладання угоди в одному місці. Зв’язуйтесь із потенційними клієнтами, створюйте теплі кампанії, плануйте зустрічі та відстежуйте вкладення – все це з вашої папки "Вхідні". Завдяки нашій інтеграції з Salesforce більше не потрібно залишати свою папку "Вхідні", щоб увійти в Salesforce. Ніхто не любить зайняту роботу. Тепер ви можете переглядати та оновлювати Salesforce під час роботи. Незалежно від того, який клієнт електронної пошти ви використовуєте, ви можете автоматично синхронізувати електронні листи та зустрічі з Salesforce, відстежувати відкриття електронної пошти, встановлювати наступні нагадування, створювати й оновлювати записи Salesforce, як-от потенційні клієнти, контакти та можливості, планувати дзвінки для продажів тощо.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — це продукт для прискорення вхідного доходу, який забезпечує миттєве планування зустрічей і маршрутизацію потенційних клієнтів усіх рівнів складності для команд B2B. RevenueHero інтегрується з вашою формою реєстрації потенційних клієнтів, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів і планувати зустрічі між ними та відповідним представником вашої команди в режимі реального часу. RevenueHero допомагає командам скоротити цикли продажів і скоротити час звернення до потенційних клієнтів.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop допомагає підвищити ефективність операцій з найму персоналу за допомогою планування співбесід, навчання інтерв’юерів і комплексної аналітики. Рішення інтегрується з електронною поштою, календарем, Slack, Zoom/Google Meets і системою відстеження кандидатів, щоб допомогти вам забезпечити найкращий досвід кандидатів і внутрішній досвід найму для вашої команди. Наша платформа допомагає командам найму, невеликим командам і командам з обмеженим часом працювати ефективніше. Ви зможете: - Знайти ідеальний розклад співбесід і виконати його миттєво - Забезпечити найкращий у своєму класі досвід кандидата - Швидше навчити внутрішніх інтерв'юерів - Налаштувати потреби інтерв'юерів - Приймати рішення на основі даних, використовуючи показники ефективності підбору персоналу Перевірте нас на modernloop.io
Engageware
engageware.com
Engageware є єдиним комплексним постачальником рішень для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям і організаціям вирішувати потреби своїх клієнтів під час першої взаємодії. Наскрізна платформа взаємодії з клієнтами Engageware базується на розмовному та генеративному штучному інтелекті для автоматизації відповідей на звичайні запитання, надання миттєвого доступу до баз знань і надання організаціям цілісного уявлення про шлях клієнта. Після придбання Aivo понад 700 організацій у банківському секторі, фінансових послугах, роздрібній торгівлі, охороні здоров’я та освіті покладаються на рішення Engageware для стимулювання зростання за рахунок збільшення продажів і конверсій, покращення багатоканального досвіду клієнтів, автоматизації обслуговування клієнтів і скорочення завантаженість кол-центру. Платформа Engageware забезпечує синхронну передачу каналів і надійні дані й аналітику для прийняття стратегічних бізнес-рішень, які стимулюють зростання, ефективність і міцніші відносини з клієнтами. Engageware є портфельною компанією Clearhaven Partners.
GReminders
greminders.com
GReminders - це додаток для надсилання нагадувань про призначення через SMS, електронну пошту та телефон, інтегрований із Google Calendar та Microsoft Outlook.
Default
default.com
За замовчуванням усувається ручний робочий процес і усувається складність технічного стеку, об’єднуючи автоматизацію, планування, кваліфікацію, маршрутизацію, звітування та збагачення. Автоматизуйте ручні робочі процеси, які вбивають ваш конвеєр, одночасно спрощуючи операції отримання прибутку за допомогою однієї уніфікованої платформи.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Хмарна платформа планування для керівників, орієнтованих на зростання, які бажають пришвидшити процеси продажів і виконання робіт.
Weezly
weezly.com
Weezly — це новаторська платформа, яка переосмислює спосіб спілкування компаній із потенційними клієнтами, поєднуючи ефективність планування з індивідуальним підходом до обміну відеоповідомленнями та універсальністю запису екрана. Розроблений для спрощення процесу охоплення, Weezly дає можливість компаніям спілкуватися з клієнтами більш значущим і ефективним способом. ПЕРЕГЛЯНУТИ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Функції Weezly: Сторінка бронювання: спростіть процес планування зустрічей за допомогою настроюваної сторінки бронювання, яка відображає вашу доступність. Ця функція дозволяє клієнтам легко призначати зустрічі без необхідності надсилати електронні листи, що спрощує ваш процес планування. Вибір часового інтервалу: розширте можливості своїх запрошених, дозволивши їм вибрати час зустрічі, який їм найбільше підходить. Ви пропонуєте доступний час, а вони обирають той, який їм найбільше підходить, що робить планування ефективним і безпроблемним. Групове опитування: координація групових зустрічей ніколи не була такою простою. Завдяки функції групового опитування запрошені можуть голосувати за найкращий час, який підходить для всіх, забезпечуючи максимальну участь із мінімальними конфліктами розкладу. Віджет веб-сайту: перетворюйте відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, додавши відео з функцією бронювання безпосередньо на свій сайт. Цей інноваційний віджет залучає відвідувачів і пропонує їм простий спосіб зв’язатися з вами. Скрінкаст: створюйте та надсилайте персоналізовані відеоповідомлення за допомогою функції скрінкасту, ідеальної альтернативи для компаній, яким потрібні більш привабливі способи спілкування. Незалежно від того, демо продукту, підручник чи особисте повідомлення, скрінкасти додають вашій цифровій комунікації індивідуальність. Скрінкаст + сторінка бронювання: Weezly — єдина платформа у світі, яка поєднує трансляцію екрану зі сторінкою бронювання. Запишіть відео та негайно запропонуйте глядачам можливість запланувати зустріч за допомогою вбудованої сторінки бронювання поруч із вашим відео. Це унікальне рішення усуває розрив між залученням і дією, покращуючи шлях клієнта. Динамічні відео: розширте охоплення за допомогою динамічних відео. Запишіть одне вступне повідомлення, введіть адресу веб-сайту та дозвольте Weezly створити персоналізоване відео, яке поєднує ваше повідомлення з прокручуванням певного веб-сайту. Ця функція забезпечує неперевершену персоналізацію, роблячи кожне повідомлення унікальним для одержувача. Переваги використання Weezly: Підвищена ефективність: інтегровані функції Weezly економлять час і оптимізують процеси планування та спілкування, дозволяючи компаніям зосередитися на зростанні та обслуговуванні клієнтів. Збільшення залученості: завдяки персоналізованим скрінкастам, динамічним відео та простим параметрам планування Weezly значно підвищує рівень залучення, перетворюючи потенційних клієнтів на клієнтів. Гнучкість і налаштування. Незалежно від того, чи плануєте ви індивідуальні зустрічі, групові зустрічі чи прагнете підвищити залученість свого веб-сайту, різноманітні функції Weezly можна налаштувати відповідно до ваших конкретних потреб. Інноваційна комунікація: поєднуючи відеоповідомлення з можливостями планування, Weezly встановлює новий стандарт ділового спілкування, пропонуючи більш особистий і ефективний спосіб спілкування з клієнтами. Підприємства, які перейняли Weezly, повідомляють про позитивні результати, зокрема: До 50% менше часу витрачається на планування зустрічей. Більш ніж на 70% збільшення показників залученості за допомогою динамічного та персоналізованого відеовмісту. Значне підвищення коефіцієнтів конверсії завдяки спрощеному процесу планування та розширеним методам зв’язку.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk — це платформа для автоматизації продажів, яка допомагає командам з доходів перетворювати потенційних клієнтів на зустрічі шляхом кваліфікації, маршрутизації та планування в режимі реального часу з будь-якого місця — будь то веб-форма, холодні дзвінки, кампанії тощо. Миттєва кваліфікація потенційного клієнта – створіть трек кваліфікації потенційного клієнта в реальному часі, який оцінює потенційних клієнтів на основі інформації, яку вони самі надали, і збагачених даних. Зменште небажані зустрічі на 90% і збільште кількість кваліфікованих зустрічей на 35%. Ви можете легко фільтрувати потенційних клієнтів за допомогою особистих або тимчасових доменів електронної пошти та неперевірених електронних адрес. Маршрутизація потенційних клієнтів у реальному часі. Миттєво маршрутизуйте потенційних клієнтів на основі складних умов і відображайте календар на своєму веб-сайті, щоб потенційні клієнти могли записатися на зустрічі. Більше ніяких довгих циклів продажів. Переходьте безпосередньо на зустрічі з кваліфікованими потенційними клієнтами. Направляйте потенційних клієнтів із прихованих полів. За допомогою Clearbit або ZoomInfo ви можете збагатити свої маркетингові форми галузевими даними, розмірами компаній та іншими даними. Це допоможе вам скоротити ваші форми та спрямувати потенційних клієнтів до потрібного торгового представника. Маршрутизація власності – створюйте правила маршрутизації, які автоматично підбирають і планують відомих потенційних клієнтів і існуючих клієнтів із потрібним торговим представником на основі прав власності на обліковий запис CRM у реальному часі. Спрощене планування. Зробіть вашим клієнтам простіше планувати зустрічі на вимогу без жодних змін. Додайте Leadmonk на свій веб-сайт, електронні листи, текстові повідомлення, WhatsApp або профілі в соціальних мережах. Спостерігайте різке зростання конверсії до 150%. Форми. Створіть динамічну форму маршрутизації за лічені хвилини за допомогою Leadmonk. Leadmonk також працює з вашими існуючими формами, такими як форми HubSpot, форми Pardot і спеціальні веб-форми. Замовляйте зустрічі з вашої веб-форми – автоматично кваліфікуйте та направляйте потенційних клієнтів із вашої веб-форми, форми HubSpot і рідної форми Leadmonk і плануйте зустрічі з ними в режимі реального часу. Автоматизуйте кваліфікацію вхідного потенційного клієнта – попрощайтеся з кваліфікаційними дзвінками, відстороненнями та конфліктами. Прискорення переходу від потенційного клієнта до можливості більш ніж на 50%. Менш ніж за 2% від вартості SDR або BDR, швидко відстежуйте свої найкращі потенційні клієнти. Leadmonk підключено до вашого стека доходів. Подвоїть свою вхідну конверсію за допомогою Leadmonk.
lemcal
lemcal.com
lemcal — це 1 інструмент, який вам потрібен для бронювання більшої кількості зустрічей. Почніть планувати швидше, використовуючи налаштовану сторінку бронювання, яка представляє вас. За допомогою lemcal ви можете: → Створити свою персоналізовану сторінку бронювання за лічені секунди → Швидше та простіше планувати всі свої зустрічі → Оптимізувати холодне охоплення за допомогою інтеграції продажів → Імпортувати свої розклади Calendly одним клацанням миші Більше 1000 компаній уже перейшли на lemcal, щоб почати планувати на автопілот. Крім того, це безкоштовно. Картка не потрібна. Оновіть своє посилання планування за допомогою lemcal.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує планування співбесід, але й підтримує глибоку зацікавленість кандидатів та інтерв’юерів протягом усього шляху найму. Отримайте доступ до потужної інформації та рекомендацій на основі штучного інтелекту, щоб оптимізувати процеси та переконатися, що кожен інтерв’юер завжди добре підготовлений. Результат? Винятковий досвід кандидата, який постійно приносить вам найкращий талант. Завдяки таким розширеним функціям, як автоматичне багатоденне планування співбесід, спілкування через SMS і WhatsApp, автоматизація робочого процесу, інтелектуальний вибір інтерв’юерів, потужні дані та звіти про порівняльні показники, ми допомагаємо корпоративним компаніям скоротити час, необхідний для найму. Дізнайтесь більше на goodtime.io
DaySchedule
dayschedule.com
Розширене програмне забезпечення для планування зустрічей, обслуговування та вебінарів для підвищення ефективності роботи команди, зменшення кількості випадків неявки та організації всіх зустрічей, бронювання послуг і дзвінків на одній платформі
Nylas
nylas.com
Сотні тисяч розробників у всьому світі використовують Nylas для збільшення швидкості та безперешкодного створення настроюваних можливостей електронної пошти та планування за допомогою найсучасніших API. Nylas — це єдина платформа, яка надає розробникам універсальний доступ до постачальників електронної пошти, календаря та контактів через єдину інтеграцію. Розробники та їхні команди все частіше звертаються до Nylas для швидкого та безпечного запуску критичних функцій, що дозволяє їм витрачати менше часу на свою інфраструктуру та більше часу на створення програмного забезпечення з безмежним потенціалом. Дізнайтеся більше на www.nylas.com і слідкуйте за нами в LinkedIn, Twitter і YouTube.
Harmonizely
harmonizely.com
Компанія Harmonizely була придбана SimplyBook.me Ltd. і перейменована в SimplyMeet.me. Якщо ви хочете підписатися на чудове рішення для планування зустрічей для окремих команд, перейдіть на сайт www.simplymeet.me. Фізичні особи мають доступ БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ. Harmonizely — це безкоштовний інструмент для планування, який забезпечує надійне, дуже просте у використанні та швидке рішення для планування зустрічей із вашими клієнтами. Він інтегрується з вашим онлайн-календарем: Google, iCloud, FastMail, Nextcloud, Zoho або будь-яким календарем, сумісним з CalDAV. Завдяки інтеграції Zapier ви можете підключити Harmonizely до 1000+ програм.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch — це хмарне програмне забезпечення для автоматизації воронки продажів, яке дає змогу командам із доходів досягати прискорення доходів шляхом оптимізації Speed-to-Lead і Time-to-Revenue.
Setster
setster.com
Setster пропонує зручне планування зустрічей для будь-якого підприємства чи відділу. Він автоматизує складні правила планування та робочі процеси, пропонуючи персоналізований досвід кожного разу. Незалежно від того, чи керує ваша компанія великою мережею філій і філій, чи просто потребує рішення для віртуальних зустрічей, хмарна або локальна альтернатива Setster розроблена відповідно до вашого зростання, забезпечуючи надійне рішення для ваших потреб, що постійно розвиваються. Легко керуйте плануванням зустрічей і ресурсів, підвищуйте продуктивність і скорочуйте дорогі неявки. Його потужна всеохоплююча платформа містить багатий набір функцій, який легко налаштовується керівником продукту або програмно за допомогою API та наборів інструментів розробника. Робіть більше з Setster.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto надає комунікаційну хмару для більш ефективних продажів. Усе, що раніше ваш відділ продажів робив офлайн, тепер можливо онлайн: призначати зустрічі з клієнтами, уточнювати запитання у відеочаті, разом редагувати документи, підписувати контракти чи вітатися через Whatsapp.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax - це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам працювати з електронною поштою, автоматизувати завдання та відстежувати взаємодії з клієнтами.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr — це найшвидший і найпростіший спосіб організувати ділову зустріч — віртуальну чи особисту. Немає більше незліченних електронних листів, текстових повідомлень та/або телефонних дзвінків, щоб узгодити дату й час. Більше не потрібно шукати URL-адресу чи PIN-код, щоб організувати відеочат або конференц-дзвінок. Більше не потрібно відкривати інший веб-переглядач, щоб знайти кафе з потрібною атмосферою та місцем для проведення вашої важливої зустрічі. Arrangr об’єднує всі ці завдання в зрозумілий сервіс, зберігаючи швидкість, простоту та ясність. Всього за 30 секунд можна організувати повну зустріч у спосіб, який ми всі хочемо й потребуємо.
Calendar
calendar.com
Додаток Календар допомагає організовувати планування, пропонує перегляди графіка, нагадування та інтеграцію з сервісами для зручності користувачів.
CalendarHero
calendarhero.com
Календареро спрощує планування зустрічей, дозволяючи користувачам ділитися своєю наявністю та автоматизуючи процес бронювання.
Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - це програмне забезпечення для планування, яке допомагає командам продажів ефективно управляти зустрічами та покращувати продуктивність.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise - це інструмент управління часом, що автоматично оптимізує графіки команд, зберігаючи блоки фокусу та зменшуючи відволікання на зустрічах.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy є інструментом для автоматизації планування інтерв'ю, який інтегрується з існуючими додатками для підбору персоналу.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
Doodle
doodle.com
Doodle - додаток для планування зустрічей з клієнтами та командами, що дозволяє створювати сторінки бронювання та інтегрується з іншими програмами.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що покращує організацію та взаємодію з клієнтами через інтеграцію даних та автоматизацію процесів.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox - це хмарний додаток для організації онлайн-зустрічей, планування, відеодзвінків та автоматизації виставлення рахунків.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub - платформа для планування зустрічей, управління курсами та інтеграції з CRM-системами, що спрощує комунікацію та організацію роботи.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim - це додаток для планування, який автоматично знаходить найкращий час для завдань, зустрічей та перерв, оптимізуючи управління календарем.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me - онлайн-система планування зустрічей, що дозволяє бронювати час 24/7, надсилати нагадування та приймати оплату.
vcita
vcita.com
vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
Yesware
yesware.com
Yesware - це додаток для відстеження електронних листів, який інтегрується з Gmail та Outlook, допомагає управляти кампаніями та підвищує продуктивність продажів.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings - це онлайн-додаток для планування зустрічей, який дозволяє клієнтам самостійно бронювати та оплачувати призначення.
Consolto
consolto.com
Сподіваємось, що Consolto полягає в тому, що за допомогою їх рішення, орієнтованого на SMB, будь-хто може запропонувати цифрові послуги з високим впливом, один на один, які знаходяться на номіналі, і навіть перевищуватимуть ті, що надаються більшими організаціями. Проблема, згідно з Consolto.com, зараз налаштування відеохату з клієнтом може бути дещо незручним процесом із поточними рішеннями, такими як Zoom, Skype або Google Hangouts, які не були побудовані для бізнесу до сценаріїв клієнтів. Вони потребують будь -якого: якась установка клієнта - облом. Ім'я користувача/пароля - де цей проклятий пароль? Надіслати посилання або електронний лист для зв’язку з потенційними клієнтами - стомлюючими. Додавання до контактів - конфіденційність когось? Мало, щоб не повернути можливості. Як слід робити будь -який бізнес? Ще одним важливим аспектом, який погано вирішує ці рішення, є їх здатність керувати сеансами. Наприклад, Zoom не врятує тексти від чатів, тому важливі нотатки та розуміння, написані під час сеансів, втрачаються. Ці типи рішень ускладнюють управління сесіями з продажу чи консультацій. Consolto розглядає своє рішення як VCRM-платформу управління відносинами з клієнтами на основі відеохатів, яка була розроблена для покращення ділових взаємодій. Це дозволяє анонімним, безконтактним (без обміну контактними даними), без тертя (без завантажень, без облікових даних) спілкування в режимі реального часу через відео. Їх продукт доступний або як віджет веб -сайту, або пряме посилання, що увімкнено через особисту сторінку. Повністю оптимізований для потреб малих та середніх підприємств та фрілансерів, Consolto's Easy Install Solution (лише один рядок коду) розгортає вражаючий список функціональних можливостей високого впливу, який спрощує управління взаємодіями VideoChat Business. Ці функціональні можливості включають планування зустрічей, виставлення на виставку та платежі, пам’ятки, транскрипцію сеансу (незабаром), CRM-подібні сповіщення, аналітика клієнтів та стійкі повідомлення, щоб назвати лише декілька.
3veta
3veta.com
3veta - це платформа для планування зустрічей та відеоконференцій для віддалених команд, включаючи інтеграції з іншими додатками.
Rezrva
rezrva.com
Плануйте клієнтів, бронюйте послуги та керуйте своїм розкладом онлайн. За допомогою програмного забезпечення Reservation ви можете планувати клієнтів, керувати послугами, автоматизувати свій графік і збільшувати продажі зі свого мобільного телефону, оптимізуючи свій час, зменшуючи відсутність і розвиваючи свій бізнес, швидко й легко 24 години на добу.
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результативність протягом життєвого циклу клієнта. Groove дозволяє більш ніж 75 000 користувачів в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One та інших великих підприємствах бути більш ефективними та ефективними. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://groove.co.
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