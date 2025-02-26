Програмне забезпечення для планування бізнесу - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для планування бізнесу оптимізує координацію календарів, синхронізуючи кілька календарів, захищаючи особисту конфіденційність. Цей інструмент виявляється безцінним для продажів, доходів і успішних команд клієнтів, полегшуючи обмін інформацією про наявність за допомогою посилань електронною поштою або вбудованих планувальників на веб-сайтах. Зводячи до мінімуму перешкоди для планування із зовнішніми сторонами, він зменшує кількість помилок і регулює частоту зустрічей за допомогою попередньо встановлених параметрів доступності. Основні функції включають планування індивідуальних або групових зустрічей, настроюваний брендинг і індивідуальні нагадування. Крім того, він часто включає гнучкість встановлення бажаних годин зустрічі.
Запит на новий застосунок
Apptoto
apptoto.com
Скористайтеся програмним забезпеченням для керування записами Apptoto, щоб скоротити дорогі випадки неявки та переконатися, що ваші клієнти та пацієнти з’являються вчасно та добре підготовленими. Apptoto — це автоматизоване нагадування про зустрічі, онлайн-планування та платформа обміну повідомленнями для клієнтів, які працюють на підприємствах, які працюють на зустрічах. Apptoto синхронізується практично з будь-яким календарем, включаючи Календар Google, Outlook, Microsoft Exchange, Salesforce, Clio тощо, щоб відображати ваші майбутні зустрічі в одному зручному для сканування інтерфейсі. Автоматично надсилайте спеціальні нагадування про зустрічі та повідомлення про підтвердження за допомогою SMS, електронної пошти або голосового виклику. Крім того, розмовляйте з клієнтами в режимі реального часу за допомогою двостороннього обміну повідомленнями, дозволяйте клієнтам призначати власні зустрічі за допомогою сторінок онлайн-бронювання та аналізуйте все це за допомогою розширених звітів. За допомогою Apptoto ви збільшите дохід, зменшите кількість завдань, що плануються вручну, і спростите процес спілкування з клієнтами.
Qualified
qualified.com
Кваліфіковано - це платформа для генерації трубопроводів для команд доходу, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtPot та VMware Trust, кваліфіковані для вирощування свого трубопроводу, використовуючи свої найбільші активи з продажу та маркетингу - корпоративний веб -сайт - для визначення найцінніших покупців, виявлення сигналів про наміри покупця та миттєво Почати розмови про продаж. Клієнти, які використовують кваліфіковані, повідомляють про збільшення зустрічей на 10 разів, 4 -кратне збільшення перетворення свинцю та збільшення трубопроводу на 6 разів. Кваліфікована, побудована на Salesforce, з'єднує веб-сайт із даними Salesforce для виявлення намірів покупця на основі рахунків та полегшення розмови про продаж у режимі реального часу. Кваліфіковано займає №1 на Salesforce AppExchange і займає №1 на понад 20 категорій на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, кваліфікована, очолюють колишній Salesforce CMO Kraig Swensrud та колишній продукт Salesforce SVP Sean Whiteley та фінансуються Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures та Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте Qualified.com.
Sidekick
sidekickai.com
Програмне забезпечення для планування, створене розумніше за допомогою ШІ та обробки мови. Досить вигадувати слова, просто кажучи, ми допомагаємо спростити планування. Ми пропонуємо кілька способів планування зустрічей для наших користувачів. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з оглядом продукту на нашому веб-сайті.
Morgen
morgen.so
Автоматизуйте свій час на свій розсуд із спеціальними робочими процесами Morgen Assist. Поєднайте його з календарем і диспетчером завдань Morgen для повного контролю над своїм часом.
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думки та інтелектуальні дані, щоб допомогти представникам скоротити цикл продажів і захопити більше клієнтів. За допомогою Avoma ви можете автоматично записувати всі свої зустрічі, отримувати повні стенограми та зведені нотатки, а також корисну інформацію, синхронізовану безпосередньо з вашою CRM. Переглядайте дзвінки та зустрічі швидше, шукаючи безпосередньо в стенограмах і використовуючи визначені теми, щоб знайти саме те, що ви шукаєте. Avoma легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами.
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet дозволяє вам перетворювати більше потенційних клієнтів на клієнтів, дозволяючи їм зв’язуватися з вами прямо з ваших цільових сторінок, електронних листів і послідовностей продажів. Потім замовлення легко додаються до вашого календаря Google або Office 365, щоб ви могли зосередитися на продажах! Клієнти повідомили про збільшення продажів до 300% і економію часу до 80% завдяки виключенню нагадувань вперед і назад, ручних нагадувань і адміністративних завдань щодо призначення зустрічей. Розпочніть безкоштовну 15-денну пробну версію та переконайтеся в результатах самі!
Kronologic
kronologic.com
Kronologic прискорює отримання прибутку шляхом автоматизації надсилання запрошень і гібридних повідомлень електронної пошти із запрошеннями, узгодження часу зустрічі за допомогою штучного інтелекту, організованого між вашими командами.
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомогою CallPage ви можете легко: - збільшити кількість якісних потенційних клієнтів - знизити вартість залучення клієнтів - підвищити коефіцієнт конверсії - покращити взаємодію з клієнтами
Zipteams
zipteams.com
Інтелектуальні кімнати для переговорів, розроблені для внутрішніх відділів продажів і роботи з клієнтами, які надають інформацію про клієнта в реальному часі, інформацію та рекомендації, щоб зробити зустрічі з клієнтами більш цікавими та плідними.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй поштовій скриньці, щоб спілкуватися з клієнтами. Вам потрібні всі інструменти для укладання угоди в одному місці. Зв’язуйтесь із потенційними клієнтами, створюйте теплі кампанії, плануйте зустрічі та відстежуйте вкладення – все це з вашої папки "Вхідні". Завдяки нашій інтеграції з Salesforce більше не потрібно залишати свою папку "Вхідні", щоб увійти в Salesforce. Ніхто не любить зайняту роботу. Тепер ви можете переглядати та оновлювати Salesforce під час роботи. Незалежно від того, який клієнт електронної пошти ви використовуєте, ви можете автоматично синхронізувати електронні листи та зустрічі з Salesforce, відстежувати відкриття електронної пошти, встановлювати наступні нагадування, створювати й оновлювати записи Salesforce, як-от потенційні клієнти, контакти та можливості, планувати дзвінки для продажів тощо.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — це продукт для прискорення вхідного доходу, який забезпечує миттєве планування зустрічей і маршрутизацію потенційних клієнтів усіх рівнів складності для команд B2B. RevenueHero інтегрується з вашою формою реєстрації потенційних клієнтів, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів і планувати зустрічі між ними та відповідним представником вашої команди в режимі реального часу. RevenueHero допомагає командам скоротити цикли продажів і скоротити час звернення до потенційних клієнтів.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop допомагає підвищити ефективність операцій з найму персоналу за допомогою планування співбесід, навчання інтерв’юерів і комплексної аналітики. Рішення інтегрується з електронною поштою, календарем, Slack, Zoom/Google Meets і системою відстеження кандидатів, щоб допомогти вам забезпечити найкращий досвід кандидатів і внутрішній досвід найму для вашої команди. Наша платформа допомагає командам найму, невеликим командам і командам з обмеженим часом працювати ефективніше. Ви зможете: - Знайти ідеальний розклад співбесід і виконати його миттєво - Забезпечити найкращий у своєму класі досвід кандидата - Швидше навчити внутрішніх інтерв'юерів - Налаштувати потреби інтерв'юерів - Приймати рішення на основі даних, використовуючи показники ефективності підбору персоналу Перевірте нас на modernloop.io
Engageware
engageware.com
Engageware є єдиним комплексним постачальником рішень для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям і організаціям вирішувати потреби своїх клієнтів під час першої взаємодії. Наскрізна платформа взаємодії з клієнтами Engageware базується на розмовному та генеративному штучному інтелекті для автоматизації відповідей на звичайні запитання, надання миттєвого доступу до баз знань і надання організаціям цілісного уявлення про шлях клієнта. Після придбання Aivo понад 700 організацій у банківському секторі, фінансових послугах, роздрібній торгівлі, охороні здоров’я та освіті покладаються на рішення Engageware для стимулювання зростання за рахунок збільшення продажів і конверсій, покращення багатоканального досвіду клієнтів, автоматизації обслуговування клієнтів і скорочення завантаженість кол-центру. Платформа Engageware забезпечує синхронну передачу каналів і надійні дані й аналітику для прийняття стратегічних бізнес-рішень, які стимулюють зростання, ефективність і міцніші відносини з клієнтами. Engageware є портфельною компанією Clearhaven Partners.
GReminders
greminders.com
GReminders надсилає SMS/текстові повідомлення/електронну пошту/телефонні нагадування чи подальші дії ТА дозволяє онлайн-планування, створене виключно для Календаря Google і Microsoft Outlook/Office 365, Retail і Wealthbox. GReminders працює так само, як і ви, використовуючи наявні календарі. Усуньте неявку та відмовтеся від планування зустрічей. Інтегрується з Zoom, GoToMeeting, Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Skype та іншими. GReminders має потужні нагадування про зустрічі та розклад зустрічей. Одна з найкращих програм для планування зустрічей, яка пропонує нагадування про зустрічі у вигляді SMS-служб. Тепер ви можете надсилати текстові сповіщення клієнтам за допомогою календаря Google або Microsoft для бездоганної роботи та запобігання неявок.
Default
default.com
За замовчуванням усувається ручний робочий процес і усувається складність технічного стеку, об’єднуючи автоматизацію, планування, кваліфікацію, маршрутизацію, звітування та збагачення. Автоматизуйте ручні робочі процеси, які вбивають ваш конвеєр, одночасно спрощуючи операції отримання прибутку за допомогою однієї уніфікованої платформи.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Хмарна платформа планування для керівників, орієнтованих на зростання, які бажають пришвидшити процеси продажів і виконання робіт.
Weezly
weezly.com
Weezly — це новаторська платформа, яка переосмислює спосіб спілкування компаній із потенційними клієнтами, поєднуючи ефективність планування з індивідуальним підходом до обміну відеоповідомленнями та універсальністю запису екрана. Розроблений для спрощення процесу охоплення, Weezly дає можливість компаніям спілкуватися з клієнтами більш значущим і ефективним способом. ПЕРЕГЛЯНУТИ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Функції Weezly: Сторінка бронювання: спростіть процес планування зустрічей за допомогою настроюваної сторінки бронювання, яка відображає вашу доступність. Ця функція дозволяє клієнтам легко призначати зустрічі без необхідності надсилати електронні листи, що спрощує ваш процес планування. Вибір часового інтервалу: розширте можливості своїх запрошених, дозволивши їм вибрати час зустрічі, який їм найбільше підходить. Ви пропонуєте доступний час, а вони обирають той, який їм найбільше підходить, що робить планування ефективним і безпроблемним. Групове опитування: координація групових зустрічей ніколи не була такою простою. Завдяки функції групового опитування запрошені можуть голосувати за найкращий час, який підходить для всіх, забезпечуючи максимальну участь із мінімальними конфліктами розкладу. Віджет веб-сайту: перетворюйте відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, додавши відео з функцією бронювання безпосередньо на свій сайт. Цей інноваційний віджет залучає відвідувачів і пропонує їм простий спосіб зв’язатися з вами. Скрінкаст: створюйте та надсилайте персоналізовані відеоповідомлення за допомогою функції скрінкасту, ідеальної альтернативи для компаній, яким потрібні більш привабливі способи спілкування. Незалежно від того, демо продукту, підручник чи особисте повідомлення, скрінкасти додають вашій цифровій комунікації індивідуальність. Скрінкаст + сторінка бронювання: Weezly — єдина платформа у світі, яка поєднує трансляцію екрану зі сторінкою бронювання. Запишіть відео та негайно запропонуйте глядачам можливість запланувати зустріч за допомогою вбудованої сторінки бронювання поруч із вашим відео. Це унікальне рішення усуває розрив між залученням і дією, покращуючи шлях клієнта. Динамічні відео: розширте охоплення за допомогою динамічних відео. Запишіть одне вступне повідомлення, введіть адресу веб-сайту та дозвольте Weezly створити персоналізоване відео, яке поєднує ваше повідомлення з прокручуванням певного веб-сайту. Ця функція забезпечує неперевершену персоналізацію, роблячи кожне повідомлення унікальним для одержувача. Переваги використання Weezly: Підвищена ефективність: інтегровані функції Weezly економлять час і оптимізують процеси планування та спілкування, дозволяючи компаніям зосередитися на зростанні та обслуговуванні клієнтів. Збільшення залученості: завдяки персоналізованим скрінкастам, динамічним відео та простим параметрам планування Weezly значно підвищує рівень залучення, перетворюючи потенційних клієнтів на клієнтів. Гнучкість і налаштування. Незалежно від того, чи плануєте ви індивідуальні зустрічі, групові зустрічі чи прагнете підвищити залученість свого веб-сайту, різноманітні функції Weezly можна налаштувати відповідно до ваших конкретних потреб. Інноваційна комунікація: поєднуючи відеоповідомлення з можливостями планування, Weezly встановлює новий стандарт ділового спілкування, пропонуючи більш особистий і ефективний спосіб спілкування з клієнтами. Підприємства, які перейняли Weezly, повідомляють про позитивні результати, зокрема: До 50% менше часу витрачається на планування зустрічей. Більш ніж на 70% збільшення показників залученості за допомогою динамічного та персоналізованого відеовмісту. Значне підвищення коефіцієнтів конверсії завдяки спрощеному процесу планування та розширеним методам зв’язку.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk — це платформа для автоматизації продажів, яка допомагає командам з доходів перетворювати потенційних клієнтів на зустрічі шляхом кваліфікації, маршрутизації та планування в режимі реального часу з будь-якого місця — будь то веб-форма, холодні дзвінки, кампанії тощо. Миттєва кваліфікація потенційного клієнта – створіть трек кваліфікації потенційного клієнта в реальному часі, який оцінює потенційних клієнтів на основі інформації, яку вони самі надали, і збагачених даних. Зменште небажані зустрічі на 90% і збільште кількість кваліфікованих зустрічей на 35%. Ви можете легко фільтрувати потенційних клієнтів за допомогою особистих або тимчасових доменів електронної пошти та неперевірених електронних адрес. Маршрутизація потенційних клієнтів у реальному часі. Миттєво маршрутизуйте потенційних клієнтів на основі складних умов і відображайте календар на своєму веб-сайті, щоб потенційні клієнти могли записатися на зустрічі. Більше ніяких довгих циклів продажів. Переходьте безпосередньо на зустрічі з кваліфікованими потенційними клієнтами. Направляйте потенційних клієнтів із прихованих полів. За допомогою Clearbit або ZoomInfo ви можете збагатити свої маркетингові форми галузевими даними, розмірами компаній та іншими даними. Це допоможе вам скоротити ваші форми та спрямувати потенційних клієнтів до потрібного торгового представника. Маршрутизація власності – створюйте правила маршрутизації, які автоматично підбирають і планують відомих потенційних клієнтів і існуючих клієнтів із потрібним торговим представником на основі прав власності на обліковий запис CRM у реальному часі. Спрощене планування. Зробіть вашим клієнтам простіше планувати зустрічі на вимогу без жодних змін. Додайте Leadmonk на свій веб-сайт, електронні листи, текстові повідомлення, WhatsApp або профілі в соціальних мережах. Спостерігайте різке зростання конверсії до 150%. Форми. Створіть динамічну форму маршрутизації за лічені хвилини за допомогою Leadmonk. Leadmonk також працює з вашими існуючими формами, такими як форми HubSpot, форми Pardot і спеціальні веб-форми. Замовляйте зустрічі з вашої веб-форми – автоматично кваліфікуйте та направляйте потенційних клієнтів із вашої веб-форми, форми HubSpot і рідної форми Leadmonk і плануйте зустрічі з ними в режимі реального часу. Автоматизуйте кваліфікацію вхідного потенційного клієнта – попрощайтеся з кваліфікаційними дзвінками, відстороненнями та конфліктами. Прискорення переходу від потенційного клієнта до можливості більш ніж на 50%. Менш ніж за 2% від вартості SDR або BDR, швидко відстежуйте свої найкращі потенційні клієнти. Leadmonk підключено до вашого стека доходів. Подвоїть свою вхідну конверсію за допомогою Leadmonk.
lemcal
lemcal.com
lemcal — це 1 інструмент, який вам потрібен для бронювання більшої кількості зустрічей. Почніть планувати швидше, використовуючи налаштовану сторінку бронювання, яка представляє вас. За допомогою lemcal ви можете: → Створити свою персоналізовану сторінку бронювання за лічені секунди → Швидше та простіше планувати всі свої зустрічі → Оптимізувати холодне охоплення за допомогою інтеграції продажів → Імпортувати свої розклади Calendly одним клацанням миші Більше 1000 компаній уже перейшли на lemcal, щоб почати планувати на автопілот. Крім того, це безкоштовно. Картка не потрібна. Оновіть своє посилання планування за допомогою lemcal.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує планування співбесід, але й підтримує глибоку зацікавленість кандидатів та інтерв’юерів протягом усього шляху найму. Отримайте доступ до потужної інформації та рекомендацій на основі штучного інтелекту, щоб оптимізувати процеси та переконатися, що кожен інтерв’юер завжди добре підготовлений. Результат? Винятковий досвід кандидата, який постійно приносить вам найкращий талант. Завдяки таким розширеним функціям, як автоматичне багатоденне планування співбесід, спілкування через SMS і WhatsApp, автоматизація робочого процесу, інтелектуальний вибір інтерв’юерів, потужні дані та звіти про порівняльні показники, ми допомагаємо корпоративним компаніям скоротити час, необхідний для найму. Дізнайтесь більше на goodtime.io
DaySchedule
dayschedule.com
Розширене програмне забезпечення для планування зустрічей, обслуговування та вебінарів для підвищення ефективності роботи команди, зменшення кількості випадків неявки та організації всіх зустрічей, бронювання послуг і дзвінків на одній платформі
Nylas
nylas.com
Сотні тисяч розробників у всьому світі використовують Nylas для збільшення швидкості та безперешкодного створення настроюваних можливостей електронної пошти та планування за допомогою найсучасніших API. Nylas — це єдина платформа, яка надає розробникам універсальний доступ до постачальників електронної пошти, календаря та контактів через єдину інтеграцію. Розробники та їхні команди все частіше звертаються до Nylas для швидкого та безпечного запуску критичних функцій, що дозволяє їм витрачати менше часу на свою інфраструктуру та більше часу на створення програмного забезпечення з безмежним потенціалом. Дізнайтеся більше на www.nylas.com і слідкуйте за нами в LinkedIn, Twitter і YouTube.
Harmonizely
harmonizely.com
Компанія Harmonizely була придбана SimplyBook.me Ltd. і перейменована в SimplyMeet.me. Якщо ви хочете підписатися на чудове рішення для планування зустрічей для окремих команд, перейдіть на сайт www.simplymeet.me. Фізичні особи мають доступ БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ. Harmonizely — це безкоштовний інструмент для планування, який забезпечує надійне, дуже просте у використанні та швидке рішення для планування зустрічей із вашими клієнтами. Він інтегрується з вашим онлайн-календарем: Google, iCloud, FastMail, Nextcloud, Zoho або будь-яким календарем, сумісним з CalDAV. Завдяки інтеграції Zapier ви можете підключити Harmonizely до 1000+ програм.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch — це хмарне програмне забезпечення для автоматизації воронки продажів, яке дає змогу командам із доходів досягати прискорення доходів шляхом оптимізації Speed-to-Lead і Time-to-Revenue.
Setster
setster.com
Setster пропонує зручне планування зустрічей для будь-якого підприємства чи відділу. Він автоматизує складні правила планування та робочі процеси, пропонуючи персоналізований досвід кожного разу. Незалежно від того, чи керує ваша компанія великою мережею філій і філій, чи просто потребує рішення для віртуальних зустрічей, хмарна або локальна альтернатива Setster розроблена відповідно до вашого зростання, забезпечуючи надійне рішення для ваших потреб, що постійно розвиваються. Легко керуйте плануванням зустрічей і ресурсів, підвищуйте продуктивність і скорочуйте дорогі неявки. Його потужна всеохоплююча платформа містить багатий набір функцій, який легко налаштовується керівником продукту або програмно за допомогою API та наборів інструментів розробника. Робіть більше з Setster.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto надає комунікаційну хмару для більш ефективних продажів. Усе, що раніше ваш відділ продажів робив офлайн, тепер можливо онлайн: призначати зустрічі з клієнтами, уточнювати запитання у відеочаті, разом редагувати документи, підписувати контракти чи вітатися через Whatsapp.
Mixmax
mixmax.com
MixMax-це найпростіша у використанні платформа залучення продажів, розроблена для того, щоб допомогти командам доходів вийти за рамки "розпилення та молитви". За допомогою AI, що працюють на AI, він керує вами, з ким контактувати, коли звертатися, як підключитися та яке повідомлення надсилати. MixMax допомагає Reps залучати важкодоступних покупців з персоналізованими, багатоканальними послідовностями, відстеженням та шаблонами електронної пошти, календарем та залученням вдосконалень електронної пошти, як опитування та опитування. Вони заощаджують час, працюючи зі своєї поштової скриньки замість вкладок перемикання та автоматизації повторюваних завдань, таких як оновлення Salesforce. MixMax має інтуїтивний інтерфейс, який повторює любити, допомагаючи їм швидко встати і працювати. Без дублікату або "тінь" CRM, реалізація займає дні, а не місяці.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr — це найшвидший і найпростіший спосіб організувати ділову зустріч — віртуальну чи особисту. Немає більше незліченних електронних листів, текстових повідомлень та/або телефонних дзвінків, щоб узгодити дату й час. Більше не потрібно шукати URL-адресу чи PIN-код, щоб організувати відеочат або конференц-дзвінок. Більше не потрібно відкривати інший веб-переглядач, щоб знайти кафе з потрібною атмосферою та місцем для проведення вашої важливої зустрічі. Arrangr об’єднує всі ці завдання в зрозумілий сервіс, зберігаючи швидкість, простоту та ясність. Всього за 30 секунд можна організувати повну зустріч у спосіб, який ми всі хочемо й потребуємо.
Calendar
calendar.com
Календар використовує потужність машинного навчання, щоб надавати розумні пропозиції щодо того, коли, де та як можуть відбуватися ваші зустрічі.
CalendarHero
calendarhero.com
Плануйте кожну зустріч швидше. Розумне програмне забезпечення для сучасного бізнесу. Зустрічі потребують часу, але планування – ні.
Calendly
calendly.com
Calendly-це найпростіший спосіб для того, щоб команди планували, підготувати та подальші на зовнішніх зустрічах. Calendly - єдина централізована платформа автоматизації планування, побудована для масштабування в організації, щоб допомогти людям закрити угоди, наземні кандидатів, будувати стосунки та швидше розвивати свій бізнес. Calendly допомагає людям, командам та організаціям в усьому світі автоматизувати життєвий цикл зустрічей, видаливши назад і назад за допомогою планування. Calendly дозволяє компаніям закривати угоди, найняти кандидатів, будувати стосунки та розвивати свій бізнес - володар. Більше 20 мільйонів користувачів у 230 країнах використовують календарі для спрощення зустрічей та ефективніше співпраці.
Chili Piper
chilipiper.com
Удосконалене програмне забезпечення для планування від Chili Piper допомагає командам B2B доходів подвоїти коефіцієнт конверсії, підвищити задоволеність клієнтів і досягти нового рівня продуктивності.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — це календарний інструмент керування часом на базі штучного інтелекту, який оптимізує розклади команд, щоб у них було більше часу. Він пропонує новий спосіб роботи з гнучкістю та цілеспрямованістю. За годинниковою стрілкою використовується ШІ, зокрема GPT (генеративний попередньо навчений трансформатор), щоб створити ідеальний день для користувачів на основі їхніх уподобань і моделей продуктивності. Інструмент автоматично переносить гнучкі зустрічі, як-от зустрічі один на один, у найефективніший час і вирішує конфлікти в розкладах. Він також створює блоки безперервного часу зосередженості, працюючи між календарями, дозволяючи людям бути присутніми під час спільної роботи та зосередженими, коли працюють незалежно. Під час Focus Time Clockwise мінімізує відволікання завдяки інтеграції з такими інструментами, як Slack і Asana, забезпечуючи поточний стан і збільшуючи продуктивність. Clockwise використовують понад 15 000 організацій, у тому числі такі відомі компанії, як Amplitude, Asana, Etsy, Twitter і Uber. Інструмент отримав позитивні відгуки від клієнтів, покращуючи ефективність співпраці та дозволяючи краще керувати календарями. Менеджери можуть отримати уявлення про пропускну здатність своїх команд і допомогти встановити здорові межі за допомогою аналітики в реальному часі. Інструмент зручний у використанні, спрощує робочий день і зменшує потребу в постійному веденні календаря. Clockwise доступний через безкоштовну реєстрацію та пропонує такі функції, як огляд і демонстрація, щоб допомогти користувачам розпочати роботу. Це забезпечує цінність, максимізуючи час, дозволяючи користувачам зосередитися на важливих завданнях і підтримувати баланс між роботою та особистим життям.
Cronofy
cronofy.com
Компанії покладаються на Cronofy для забезпечення свого планування, використовуючи інструменти планування співбесід, вбудовані компоненти та API. Для рекрутерів Рекрутинг – це стосунки. Йдеться не про управління адміністрацією для підтримки ваших стосунків. Це також не про боротьбу з календарями та нескінченне ведення щоденників. З потужним програмним забезпеченням планування Cronofy попрощайтеся з подвійними бронюваннями та конфліктами планування. Привітайтеся з плавнішим плануванням, яке подобається інтерв’юерам і кандидатам. Призначайте співбесіди швидше – у 12 разів швидше. Використовуйте ці функції, що економлять час, безпосередньо з вашого ATS. Ми інтегруємося з понад 80 ATS. - Наш Планувальник співбесід дозволяє вам махати на прощання електронною поштою вперед і назад. Створіть одноразове посилання для запрошення на нараду, яке може включати доступність кількох людей і спеціальні налаштування. Ваша команда може ділитися інформацією про доступність у реальному часі з кандидатами та менеджерами з найму, пропонуючи їм час для зустрічей, зустрічей або співбесід. Ви також можете планувати, де б ви не були в Інтернеті, використовуючи наші розширення, у ваших улюблених браузерах, програмах та електронній пошті. - Наші API пропонують постачальникам програмного забезпечення можливість інтегрувати складні функції планування, підключаючись до всіх основних календарів і базуючись на доступності в реальному часі. Cronofy дуже серйозно ставиться до безпеки, конфіденційності та відповідності даних. Кілька центрів обробки даних, де ви перебуваєте, щоб ваші дані могли безпечно зберігатися в регіоні, який ви виберете. Ми постійно працюємо над тим, щоб відповідати галузевим і географічним стандартам, гарантуючи, що наші операції виходять за межі, дотримуючись не лише мінімальних вимог. Ми постійно вдосконалюємо наші операції та практику та пишаємося тим, що відповідаємо вимогам GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA та CCPA. Дізнайтеся більше про нашу політику тут: https://www.cronofy.com/privacy
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані завдання та оптимізує весь процес продажу, дозволяючи торговим представникам зосередитися на налагодженні відносин і укладанні угод. Такі функції, як автоматичне планування, створення нотаток у реальному часі та інтеграція CRM, оптимізують ефективність і продуктивність. За допомогою Demodesk спеціалісти з продажу можуть надати захоплюючі демонстрації продукту, які виходять за рамки простих слайд-шоу. Платформа пропонує революційні можливості спільного використання екрана та інтерактивні можливості для створення захоплюючого та персоналізованого досвіду для потенційних клієнтів, що сприяє підвищенню залученості та вищим коефіцієнтам конверсії. Такі функції, як відстеження або інтегровані підручники та бойові картки, дають змогу коучингувати в реальному часі під час віртуальних дзвінків. Платформа пропонує комплексні функції аналітики та звітності, які надають практичну інформацію про ефективність продажів. Озброївшись цими цінними даними, керівники продажів можуть приймати рішення на основі даних, оптимізувати процеси продажів і визначати сфери, які потрібно вдосконалити. Компанії будь-якого розміру покладаються на нас, щоб оцифрувати продажі, підвищити продуктивність і збільшити дохід. Ключові результати від наших клієнтів: +25% економія часу на ручних завданнях (Pipedrive) ↑ 2x коефіцієнт конверсії (Clark) +30% вищий дохід на продавця (Treatwell) ↑ 3x підвищення продуктивності агента (Eigensonne) Для отримання додаткової інформації відвідайте demodesk.com .
Doodle
doodle.com
Doodle, світовий лідер у онлайн-плануванні, є найпотужнішим способом планування зустрічей із клієнтами, колегами та командами. Знайдіть найкращий час для особистих зустрічей, групових зустрічей тощо за допомогою нашого набору зручних інструментів календаря. Дізнайтеся, чому 30 мільйонів користувачів щомісяця довіряють Doodle, щоб об’єднати людей, незалежно від календарного рішення, яке вони використовують.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — це повнофункціональна система CRM, яка допомагає вашій команді організуватися, отримати видимість у повсякденній роботі та виконувати більше за допомогою потужної, простої у використанні платформи продажів, яка дійсно сподобається вашій команді продажів. Працюйте розумніше та швидше завдяки миттєвій видимості, що дає змогу командам продажів робити більше з меншими витратами. Зберігаючи всі інструменти в одному зручному місці, прискорюйте тривалість циклу, укладайте більше угод, заощаджуйте час, покращуйте бізнес-процеси та гарантуйте, що ніщо не пропаде. Розвивайте свій бізнес за допомогою електронних таблиць і електронної пошти та вигравайте робочі дні за допомогою FreeAgent CRM.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox – це хмарна програма, яка спрощує онлайн-зустрічі. Компанії будь-якого розміру можуть призначати зустрічі, проводити відеодзвінки у веб-переглядачі, стягувати плату за свої зустрічі, автоматично виставляти рахунки клієнтам і обробляти миттєві платежі.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зустрічей, пропонуючи перегляд у реальному часі свого вільного часу. Він має можливість автоматично синхронізувати календарі відповідно до часових поясів користувачів і може надсилати регулярні сповіщення та нагадування користувачам щодо їхніх розкладів зустрічей. Набір функцій планування Acuity Scheduling включає настроювані форми прийому, вбудовані календарі, синхронізацію календаря сторонніх програм і планування груп для семінарів. Acuity Scheduling підходить для компаній, що надають послуги, таких як навчальні та репетиторські центри, коучинг і консультації, фото- та відеопродукції, фітнес-студії, салони та спа-центри, медичні та стоматологічні клініки. Рішення пропонує безкоштовний базовий модуль і доступне як місячна підписка. Продукт пропонує API та інтегрується зі сторонніми програмами, такими як QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics і WordPress.
OnceHub
oncehub.com
Один раз допомагає організаціям великим та малим для швидких продажів та впорядкувати надання послуг із плануванням призначення та цифровими рішеннями, які адаптуються до уподобань своїх клієнтів у режимі реального часу. Раніше відомий як HadeOnce, ми широко визнані лідером в онлайн-бронюваннях та календарі, але наша пропозиція виходить далеко за рамки цього на провідний ринок інструментів, призначених для захоплення, кваліфікації, залучення та конвертування потенційних клієнтів з максимальною ефективністю та регуляторним- сумісна безпека. Фрілансери, власники-оператори, агенти, філії та власні команди в кожній галузі покладаються на нас, щоб збільшити свої цифрові продажі та маркетинг, досягти своїх цілей набору та надання якісних послуг, один на один або в команді, особисто , віддалено, або обидва. Можливості екрану та ваги, автоматично направляйте їх до відповідного персоналу, керувати ресурсними басейнами для співпраці в команді, а також резервні кімнати чи обладнання, коли ви їдете. Коли час підходить, стрибайте на дзвінок, перейдіть на відео або поспілкуйтеся в прямому ефірі. Почніть безкоштовно, потім оновіть свій план. Почати просте. Близький неймовірний.
Reclaim
reclaim.ai
Додаток планування, що працює на AI, для зайнятих команд, які знаходять найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей та перерв. Отримайте назад до 40% робочого тижня з адаптивним плануванням у режимі реального часу, зберігаючи свій календар гнучким з прогнозним інтелектом, щоб динамічно захищати пріоритети, коли ваш тиждень заповнюється-тому ви завжди маєте час для цілеспрямованої роботи, залишаючись відкритими для співпраці з вашою командою. Ви можете сказати, як саме ви хочете запланувати ваші пріоритети, як і ви чудовий помічник. І коли плани змінюються, це автоматично переробляє ваш графік за лічені секунди. Reclaim.ai-це додаток для планування AI, який автоматично знаходить найкращий час у вашому календарі для зустрічей, завдань, звичок та перерв, щоб повернутись до 40% робочого тижня. Ви встановлюєте свої пріоритети та відновлюють автоматично свій графік навколо того, що найбільше має значення (як би чудовий помічник!) Топ -функції Reclaim: * Завдання: Автоматичні довідки у вашому календарі * Звички: блокувати гнучкий час для процедур * Розумні зустрічі: автоматичний розклад у найкращий час для всіх відвідувачів * Посилання на планування: Поділіться своєю наявністю * Синхронізація календаря: синхронізуйте всі ваші календарі * Час буфера: автоматичне розриви та час подорожі * Кодування кольору: Автоматично кольоровий код вашого календаря * Дні без зборів: Захистіть продуктивний час * Відстеження часу: проаналізуйте, де ви проводите свій час * Інтеграції завдань: для Asana, Todoist, Jira, ClickUP, Linear & Google * Інтеграція Slack: синхронізуйте статус слабкої вашої календаря
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me пропонує просте, але розширене програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке працює для всіх компаній, які приймають зустрічі. Тепер ваші клієнти нарешті можуть замовляти зустрічі онлайн 24/7 і отримувати нагадування через смс/електронну пошту, щоб усунути непоявку. Ви отримаєте веб-сторінку бронювання, кнопку бронювання у Facebook, синхронізацію календаря Google, рекламну функцію, можливість продавати продукти після бронювання, функції членства, продаж подарункових карток, статистику ваших бронювань, кнопку бронювання, якщо у вас уже є веб-сайт і ви можете прийняти передоплати. Перегляньте наш веб-сайт SimplyBook.me, щоб побачити всі наші функції!
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування, нагадування клієнтам і керування ними. Відстежуйте свою взаємодію з клієнтами, ведучи нотатки та переглядаючи історію платежів клієнтів на зручній інформаційній панелі.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпечення (ISV) і медіакомпанії. Платформа Vendasta дозволяє цим групам легко приймати нові рішення з ринку хмарних технологій, які вони можуть продавати під власним брендом своїм клієнтам малого та середнього бізнесу. Платформа забезпечує автоматизацію маркетингу на основі штучного інтелекту, інструменти продажів та інтегровану CRM для полегшення виходу на ринок. Він також включає системи керування проектами, замовленнями та виставленням рахунків, які допомагають масштабувати роботу за допомогою роботизованої автоматизації процесів. Підприємства малого та середнього бізнесу мають один обліковий запис для всіх рішень, придбаних під брендом клієнта Vendasta. Вони користуються єдиною інтегрованою інформаційною панеллю з рецептами, контекстом і відстеженням. За допомогою інформаційної панелі Business App підприємства малого та середнього бізнесу можуть керувати інформацією та рішеннями, які роблять їхній бізнес успішним в Інтернеті.
Yesware
yesware.com
Yesware допомагає високоефективним командам продажів здійснювати значущу масову розсилку електронною поштою. Якщо вам потрібно збільшити дохід за допомогою електронної пошти, але складне програмне забезпечення для корпоративних продажів є надмірним, спробуйте Yesware. Надбудова Outlook і Gmail від Yesware живе прямо у вашій папці "Вхідні", відстежує вашу активність і легко інтегрується з інструментами, які ви вже використовуєте. Такі компанії, як Yelp, Experian і Teach for America, використовують Yesware, щоб побудувати кращий конвеєр і збільшити конверсію до закритих можливостей. Yesware — це приватна компанія, розташована в Бостоні, штат Массачусетс. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.yesware.com.
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планувальник для надання найкращих консультацій. Zoho Bookings синхронізує ваші календарі, дозволяючи клієнтам самостійно призначати та оплачувати зустрічі. Наш інтерфейс користувача автоматично налаштовується відповідно до вашої галузі, що означає, що ви почуватиметеся як удома. Привітайтеся з розумним плануванням!
Consolto
consolto.com
Сподіваємось, що Consolto полягає в тому, що за допомогою їх рішення, орієнтованого на SMB, будь-хто може запропонувати цифрові послуги з високим впливом, один на один, які знаходяться на номіналі, і навіть перевищуватимуть ті, що надаються більшими організаціями. Проблема, згідно з Consolto.com, зараз налаштування відеохату з клієнтом може бути дещо незручним процесом із поточними рішеннями, такими як Zoom, Skype або Google Hangouts, які не були побудовані для бізнесу до сценаріїв клієнтів. Вони потребують будь -якого: якась установка клієнта - облом. Ім'я користувача/пароля - де цей проклятий пароль? Надіслати посилання або електронний лист для зв’язку з потенційними клієнтами - стомлюючими. Додавання до контактів - конфіденційність когось? Мало, щоб не повернути можливості. Як слід робити будь -який бізнес? Ще одним важливим аспектом, який погано вирішує ці рішення, є їх здатність керувати сеансами. Наприклад, Zoom не врятує тексти від чатів, тому важливі нотатки та розуміння, написані під час сеансів, втрачаються. Ці типи рішень ускладнюють управління сесіями з продажу чи консультацій. Consolto розглядає своє рішення як VCRM-платформу управління відносинами з клієнтами на основі відеохатів, яка була розроблена для покращення ділових взаємодій. Це дозволяє анонімним, безконтактним (без обміну контактними даними), без тертя (без завантажень, без облікових даних) спілкування в режимі реального часу через відео. Їх продукт доступний або як віджет веб -сайту, або пряме посилання, що увімкнено через особисту сторінку. Повністю оптимізований для потреб малих та середніх підприємств та фрілансерів, Consolto's Easy Install Solution (лише один рядок коду) розгортає вражаючий список функціональних можливостей високого впливу, який спрощує управління взаємодіями VideoChat Business. Ці функціональні можливості включають планування зустрічей, виставлення на виставку та платежі, пам’ятки, транскрипцію сеансу (незабаром), CRM-подібні сповіщення, аналітика клієнтів та стійкі повідомлення, щоб назвати лише декілька.
3veta
3veta.com
3Veta - це повний набір інструментів планування зустрічей та відеоконференцій для віддалених команд. Видатні випадки використання: → Планування зустрічей (сторінка бронювання, спільний календар команди, двостороння синхронізація календаря, синхронізація з Microsoft Exchange, календар Google, календар Apple; Зустрічі нагадування тощо) → Повна HD Video Conferencing → Спеціальна брендинг ((можливість до Повністю білий мітка весь досвід) → інтеграція з 5000+ інших веб -додатків
Rezrva
rezrva.com
Плануйте клієнтів, бронюйте послуги та керуйте своїм розкладом онлайн. За допомогою програмного забезпечення Reservation ви можете планувати клієнтів, керувати послугами, автоматизувати свій графік і збільшувати продажі зі свого мобільного телефону, оптимізуючи свій час, зменшуючи відсутність і розвиваючи свій бізнес, швидко й легко 24 години на добу.
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результативність протягом життєвого циклу клієнта. Groove дозволяє більш ніж 75 000 користувачів в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One та інших великих підприємствах бути більш ефективними та ефективними. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://groove.co.
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