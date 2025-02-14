Програмне забезпечення для планування бізнесу - Найпопулярніші застосунки - Сальвадор

Weezly

weezly.com

Weezly — це новаторська платформа, яка переосмислює спосіб спілкування компаній із потенційними клієнтами, поєднуючи ефективність планування з індивідуальним підходом до обміну відеоповідомленнями та універсальністю запису екрана. Розроблений для спрощення процесу охоплення, Weezly дає можливість компаніям спілкуватися з клієнтами більш значущим і ефективним способом. ПЕРЕГЛЯНУТИ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Функції Weezly: Сторінка бронювання: спростіть процес планування зустрічей за допомогою настроюваної сторінки бронювання, яка відображає вашу доступність. Ця функція дозволяє клієнтам легко призначати зустрічі без необхідності надсилати електронні листи, що спрощує ваш процес планування. Вибір часового інтервалу: розширте можливості своїх запрошених, дозволивши їм вибрати час зустрічі, який їм найбільше підходить. Ви пропонуєте доступний час, а вони обирають той, який їм найбільше підходить, що робить планування ефективним і безпроблемним. Групове опитування: координація групових зустрічей ніколи не була такою простою. Завдяки функції групового опитування запрошені можуть голосувати за найкращий час, який підходить для всіх, забезпечуючи максимальну участь із мінімальними конфліктами розкладу. Віджет веб-сайту: перетворюйте відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, додавши відео з функцією бронювання безпосередньо на свій сайт. Цей інноваційний віджет залучає відвідувачів і пропонує їм простий спосіб зв’язатися з вами. Скрінкаст: створюйте та надсилайте персоналізовані відеоповідомлення за допомогою функції скрінкасту, ідеальної альтернативи для компаній, яким потрібні більш привабливі способи спілкування. Незалежно від того, демо продукту, підручник чи особисте повідомлення, скрінкасти додають вашій цифровій комунікації індивідуальність. Скрінкаст + сторінка бронювання: Weezly — єдина платформа у світі, яка поєднує трансляцію екрану зі сторінкою бронювання. Запишіть відео та негайно запропонуйте глядачам можливість запланувати зустріч за допомогою вбудованої сторінки бронювання поруч із вашим відео. Це унікальне рішення усуває розрив між залученням і дією, покращуючи шлях клієнта. Динамічні відео: розширте охоплення за допомогою динамічних відео. Запишіть одне вступне повідомлення, введіть адресу веб-сайту та дозвольте Weezly створити персоналізоване відео, яке поєднує ваше повідомлення з прокручуванням певного веб-сайту. Ця функція забезпечує неперевершену персоналізацію, роблячи кожне повідомлення унікальним для одержувача. Переваги використання Weezly: Підвищена ефективність: інтегровані функції Weezly економлять час і оптимізують процеси планування та спілкування, дозволяючи компаніям зосередитися на зростанні та обслуговуванні клієнтів. Збільшення залученості: завдяки персоналізованим скрінкастам, динамічним відео та простим параметрам планування Weezly значно підвищує рівень залучення, перетворюючи потенційних клієнтів на клієнтів. Гнучкість і налаштування. Незалежно від того, чи плануєте ви індивідуальні зустрічі, групові зустрічі чи прагнете підвищити залученість свого веб-сайту, різноманітні функції Weezly можна налаштувати відповідно до ваших конкретних потреб. Інноваційна комунікація: поєднуючи відеоповідомлення з можливостями планування, Weezly встановлює новий стандарт ділового спілкування, пропонуючи більш особистий і ефективний спосіб спілкування з клієнтами. Підприємства, які перейняли Weezly, повідомляють про позитивні результати, зокрема: До 50% менше часу витрачається на планування зустрічей. Більш ніж на 70% збільшення показників залученості за допомогою динамічного та персоналізованого відеовмісту. Значне підвищення коефіцієнтів конверсії завдяки спрощеному процесу планування та розширеним методам зв’язку.