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Програмне забезпечення для планування бізнесу - Найпопулярніші застосунки - Маврикій
Програмне забезпечення для планування бізнесу оптимізує координацію календарів, синхронізуючи кілька календарів, захищаючи особисту конфіденційність. Цей інструмент виявляється безцінним для продажів, доходів і успішних команд клієнтів, полегшуючи обмін інформацією про наявність за допомогою посилань електронною поштою або вбудованих планувальників на веб-сайтах. Зводячи до мінімуму перешкоди для планування із зовнішніми сторонами, він зменшує кількість помилок і регулює частоту зустрічей за допомогою попередньо встановлених параметрів доступності. Основні функції включають планування індивідуальних або групових зустрічей, настроюваний брендинг і індивідуальні нагадування. Крім того, він часто включає гнучкість встановлення бажаних годин зустрічі.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планувальник для надання найкращих консультацій. Zoho Bookings синхронізує ваші календарі, дозволяючи клієнтам самостійно призначати та оплачувати зустрічі. Наш інтерфейс користувача автоматично налаштовується відповідно до вашої галузі, що означає, що ви почуватиметеся як удома. Привітайтес...
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі ШІ для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального п...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зуст...
Calendar
calendar.com
Календар використовує потужність машинного навчання, щоб надавати розумні пропозиції щодо того, коли, де та як можуть відбуватися ваші зустрічі.
Doodle
doodle.com
Doodle, світовий лідер у онлайн-плануванні, є найпотужнішим способом планування зустрічей із клієнтами, колегами та командами. Знайдіть найкращий час для особистих зустрічей, групових зустрічей тощо за допомогою нашого набору зручних інструментів календаря. Дізнайтеся, чому 30 мільйонів користувачів...
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізовани...
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — кор...
Consolto
consolto.com
Consolto сподівається, що завдяки їх орієнтованому на малий і середній бізнес конференц-рішенню будь-хто може запропонувати ефективні цифрові послуги «один-на-один», які не поступаються й навіть перевершують ті, що надаються більшими організаціями. Проблема Згідно з Consolto.com, на даний момент нал...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me пропонує просте, але розширене програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке працює для всіх компаній, які приймають зустрічі. Тепер ваші клієнти нарешті можуть замовляти зустрічі онлайн 24/7 і отримувати нагадування через смс/електронну пошту, щоб усунути непоявку. Ви от...
Morgen
morgen.so
Автоматизуйте свій час на свій розсуд із спеціальними робочими процесами Morgen Assist. Поєднайте його з календарем і диспетчером завдань Morgen для повного контролю над своїм часом.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані за...
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам збільшувати дохід протягом усього шляху клієнта. Ми полегшуємо життя всім, хто взаємодіє з клієнтами, а не лише SDR, автоматизуючи повторювані завдання та оптимізуючи робочі процеси. Це підвищує продуктивність і дозволяє представни...
OnceHub
oncehub.com
OnceHub допомагає великим і малим організаціям пришвидшити продажі та оптимізувати надання послуг за допомогою планування зустрічей і цифрових рішень для взаємодії, які адаптуються до вподобань клієнтів у режимі реального часу. Раніше відомі як ScheduleOnce, ми широко визнані лідерами онлайн-броню...
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування...
CalendarHero
calendarhero.com
Плануйте кожну зустріч швидше. Розумне програмне забезпечення для сучасного бізнесу. Зустрічі потребують часу, але планування – ні.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — це повнофункціональна система CRM, яка допомагає вашій команді організуватися, отримати видимість у повсякденній роботі та виконувати більше за допомогою потужної, простої у використанні платформи продажів, яка дійсно сподобається вашій команді продажів. Працюйте розумніше та швидше ...
Yesware
yesware.com
Yesware допомагає високоефективним командам продажів здійснювати значущу масову розсилку електронною поштою. Якщо вам потрібно збільшити дохід за допомогою електронної пошти, але складне програмне забезпечення для корпоративних продажів є надмірним, спробуйте Yesware. Надбудова Outlook і Gmail від Y...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — це календарний інструмент керування часом на базі штучного інтелекту, який оптимізує розклади команд, щоб у них було більше часу. Він пропонує новий спосіб роботи з гнучкістю та цілеспрямованістю. За годинниковою стрілкою використовується ШІ, зокрема GPT (генеративний попередньо навчени...
Appointlet
appointlet.com
Appointlet дозволяє вам перетворювати більше потенційних клієнтів на клієнтів, дозволяючи їм зв’язуватися з вами прямо з ваших цільових сторінок, електронних листів і послідовностей продажів. Потім замовлення легко додаються до вашого календаря Google або Office 365, щоб ви могли зосередитися на про...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпеченн...
Chili Piper
chilipiper.com
Удосконалене програмне забезпечення для планування від Chili Piper допомагає командам B2B доходів подвоїти коефіцієнт конверсії, підвищити задоволеність клієнтів і досягти нового рівня продуктивності.
Harmonizely
harmonizely.com
Компанія Harmonizely була придбана SimplyBook.me Ltd. і перейменована в SimplyMeet.me. Якщо ви хочете підписатися на чудове рішення для планування зустрічей для окремих команд, перейдіть на сайт www.simplymeet.me. Фізичні особи мають доступ БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ. Harmonizely — це безкоштовний інструм...
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результатив...
3veta
3veta.com
3veta — це повний набір інструментів для планування зустрічей і відеоконференцій для віддалених команд. Основні випадки використання: → Розклад зустрічей (сторінка бронювання, спільний календар команди, двостороння синхронізація календаря, синхронізація з Microsoft Exchange, Google Calendar, Apple C...
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думк...
Cronofy
cronofy.com
Компанії покладаються на Cronofy для забезпечення свого планування, використовуючи інструменти планування співбесід, вбудовані компоненти та API. Для рекрутерів Рекрутинг – це стосунки. Йдеться не про управління адміністрацією для підтримки ваших стосунків. Це також не про боротьбу з календарями та ...
GReminders
greminders.com
GReminders надсилає SMS/текстові повідомлення/електронну пошту/телефонні нагадування чи подальші дії ТА дозволяє онлайн-планування, створене виключно для Календаря Google і Microsoft Outlook/Office 365, Retail і Wealthbox. GReminders працює так само, як і ви, використовуючи наявні календарі. Усуньте...
MeetFox
meetfox.com
MeetFox – це хмарна програма, яка спрощує онлайн-зустрічі. Компанії будь-якого розміру можуть призначати зустрічі, проводити відеодзвінки у веб-переглядачі, стягувати плату за свої зустрічі, автоматично виставляти рахунки клієнтам і обробляти миттєві платежі.
Sidekick
sidekickai.com
Програмне забезпечення для планування, створене розумніше за допомогою ШІ та обробки мови. Досить вигадувати слова, просто кажучи, ми допомагаємо спростити планування. Ми пропонуємо кілька способів планування зустрічей для наших користувачів. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з оглядом продукту на н...
lemcal
lemcal.com
lemcal — це 1 інструмент, який вам потрібен для бронювання більшої кількості зустрічей. Почніть планувати швидше, використовуючи налаштовану сторінку бронювання, яка представляє вас. За допомогою lemcal ви можете: → Створити свою персоналізовану сторінку бронювання за лічені секунди → Швидше та прос...
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомог...
Rezrva
rezrva.com
Плануйте клієнтів, бронюйте послуги та керуйте своїм розкладом онлайн. За допомогою програмного забезпечення Reservation ви можете планувати клієнтів, керувати послугами, автоматизувати свій графік і збільшувати продажі зі свого мобільного телефону, оптимізуючи свій час, зменшуючи відсутність і роз...
Arrangr
arrangr.com
Arrangr — це найшвидший і найпростіший спосіб організувати ділову зустріч — віртуальну чи особисту. Немає більше незліченних електронних листів, текстових повідомлень та/або телефонних дзвінків, щоб узгодити дату й час. Більше не потрібно шукати URL-адресу чи PIN-код, щоб організувати відеочат або к...
Flexperto
flexperto.com
Flexperto надає комунікаційну хмару для більш ефективних продажів. Усе, що раніше ваш відділ продажів робив офлайн, тепер можливо онлайн: призначати зустрічі з клієнтами, уточнювати запитання у відеочаті, разом редагувати документи, підписувати контракти чи вітатися через Whatsapp.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує плану...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk — це платформа для автоматизації продажів, яка допомагає командам з доходів перетворювати потенційних клієнтів на зустрічі шляхом кваліфікації, маршрутизації та планування в режимі реального часу з будь-якого місця — будь то веб-форма, холодні дзвінки, кампанії тощо. Миттєва кваліфікація по...
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop допомагає підвищити ефективність операцій з найму персоналу за допомогою планування співбесід, навчання інтерв’юерів і комплексної аналітики. Рішення інтегрується з електронною поштою, календарем, Slack, Zoom/Google Meets і системою відстеження кандидатів, щоб допомогти вам забезпечити на...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй пошт...
Zipteams
zipteams.com
Інтелектуальні кімнати для переговорів, розроблені для внутрішніх відділів продажів і роботи з клієнтами, які надають інформацію про клієнта в реальному часі, інформацію та рекомендації, щоб зробити зустрічі з клієнтами більш цікавими та плідними.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic прискорює отримання прибутку шляхом автоматизації надсилання запрошень і гібридних повідомлень електронної пошти із запрошеннями, узгодження часу зустрічі за допомогою штучного інтелекту, організованого між вашими командами.
Setster
setster.com
Setster пропонує зручне планування зустрічей для будь-якого підприємства чи відділу. Він автоматизує складні правила планування та робочі процеси, пропонуючи персоналізований досвід кожного разу. Незалежно від того, чи керує ваша компанія великою мережею філій і філій, чи просто потребує рішення для...
Re:catch
recatch.cc
Re:catch — це хмарне програмне забезпечення для автоматизації воронки продажів, яке дає змогу командам із доходів досягати прискорення доходів шляхом оптимізації Speed-to-Lead і Time-to-Revenue.
Nylas
nylas.com
Сотні тисяч розробників у всьому світі використовують Nylas для збільшення швидкості та безперешкодного створення настроюваних можливостей електронної пошти та планування за допомогою найсучасніших API. Nylas — це єдина платформа, яка надає розробникам універсальний доступ до постачальників електрон...
DaySchedule
dayschedule.com
Розширене програмне забезпечення для планування зустрічей, обслуговування та вебінарів для підвищення ефективності роботи команди, зменшення кількості випадків неявки та організації всіх зустрічей, бронювання послуг і дзвінків на одній платформі
Weezly
weezly.com
Weezly — це новаторська платформа, яка переосмислює спосіб спілкування компаній із потенційними клієнтами, поєднуючи ефективність планування з індивідуальним підходом до обміну відеоповідомленнями та універсальністю запису екрана. Розроблений для спрощення процесу охоплення, Weezly дає можливість ко...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Хмарна платформа планування для керівників, орієнтованих на зростання, які бажають пришвидшити процеси продажів і виконання робіт.
Default
default.com
За замовчуванням усувається ручний робочий процес і усувається складність технічного стеку, об’єднуючи автоматизацію, планування, кваліфікацію, маршрутизацію, звітування та збагачення. Автоматизуйте ручні робочі процеси, які вбивають ваш конвеєр, одночасно спрощуючи операції отримання прибутку за до...
Apptoto
apptoto.com
Скористайтеся програмним забезпеченням для керування записами Apptoto, щоб скоротити дорогі випадки неявки та переконатися, що ваші клієнти та пацієнти з’являються вчасно та добре підготовленими. Apptoto — це автоматизоване нагадування про зустрічі, онлайн-планування та платформа обміну повідомлення...
Engageware
engageware.com
Engageware є єдиним комплексним постачальником рішень для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям і організаціям вирішувати потреби своїх клієнтів під час першої взаємодії. Наскрізна платформа взаємодії з клієнтами Engageware базується на розмовному та генеративному штучному інтелекті для автомати...
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — це продукт для прискорення вхідного доходу, який забезпечує миттєве планування зустрічей і маршрутизацію потенційних клієнтів усіх рівнів складності для команд B2B. RevenueHero інтегрується з вашою формою реєстрації потенційних клієнтів, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів і планува...