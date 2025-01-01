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Програмне забезпечення для бізнес-планування розроблено, щоб допомогти створювати бізнес-плани для нових підприємств чи інвестицій, керувати ними та обмінюватися ними. Це програмне забезпечення допомагає користувачам визначати цілі, стратегії та фінансові вимоги, необхідні для початку нового бізнесу чи реалізації значного проекту. Він також окреслює можливості та ризики, пов’язані з новою компанією чи проектом. Підприємці, особливо ті, хто шукає зовнішніх інвестицій, в основному використовують програмне забезпечення для складання бізнес-плану. Крім того, його можуть використовувати працівники, які прагнуть отримати фінансування для нових проектів. Важливо відрізняти програмне забезпечення для бізнес-планування від програмного забезпечення для стратегічного планування. Програмне забезпечення для стратегічного планування використовується для поточних стратегічних операцій і вступає в дію після успішної реалізації бізнес-плану. Програмне забезпечення для бізнес-планування часто інтегрується з програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку для створення фінансової звітності та з програмним забезпеченням для створення документів для створення документації для інвесторів.
Запит на новий застосунок
LivePlan
liveplan.com
LivePlan - це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає підприємцям створювати бізнес-плани, бюджети, прогнози та відслідковувати продуктивність.
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy - це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає розробити ідеї, створити бізнес-моделі та підготувати бізнес-плани з покроковими інструкціями.
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics — програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає створити бізнес-плани, фінансові прогнози та вести командну роботу у реальному часі.
Vizologi
vizologi.com
Vizologi - інструмент на базі AI для автоматизації створення бізнес-планів, генерування ідей та аналізу ринку і конкурентів.
Planium Pro
planiumpro.com
Planium Pro - додаток для бізнес-консультантів, що забезпечує інструменти для стратегічного планування, автоматизовані таблиці змісту та ресурсів для клієнтів.
Maus
maus.com
Maus - це платформа для стратегічного, фінансового та виходу з бізнесу, яка дозволяє планувати, реалізовувати, вимірювати та розвивати ваш бізнес.
Bizplan
bizplan.com
Bizplan допомагає підприємцям створити бізнес-плани за допомогою керованого творця та автоматизованих фінансових прогнозів.
Cuttles
cuttles.io
Cuttles - інструмент для бізнес-планування, що допомагає створювати бізнес-плани та фінансові прогнози з простим і зрозумілим інтерфейсом.
Modeliks
modeliks.com
Modeliks - програмне забезпечення для бізнес-планування, що допомагає стартапам і МСП створювати бізнес-плани, фінансові моделі та звіти для інвесторів.
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