Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для бізнес-плану
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для бізнес-плану - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для бізнес-планування розроблено, щоб допомогти створювати бізнес-плани для нових підприємств чи інвестицій, керувати ними та обмінюватися ними. Це програмне забезпечення допомагає користувачам визначати цілі, стратегії та фінансові вимоги, необхідні для початку нового бізнесу чи реалізації значного проекту. Він також окреслює можливості та ризики, пов’язані з новою компанією чи проектом. Підприємці, особливо ті, хто шукає зовнішніх інвестицій, в основному використовують програмне забезпечення для складання бізнес-плану. Крім того, його можуть використовувати працівники, які прагнуть отримати фінансування для нових проектів. Важливо відрізняти програмне забезпечення для бізнес-планування від програмного забезпечення для стратегічного планування. Програмне забезпечення для стратегічного планування використовується для поточних стратегічних операцій і вступає в дію після успішної реалізації бізнес-плану. Програмне забезпечення для бізнес-планування часто інтегрується з програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку для створення фінансової звітності та з програмним забезпеченням для створення документів для створення документації для інвесторів.

Запит на новий застосунок


LivePlan

LivePlan

liveplan.com

LivePlan - це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає підприємцям створювати бізнес-плани, бюджети, прогнози та відслідковувати продуктивність.

IdeaBuddy

IdeaBuddy

ideabuddy.com

IdeaBuddy - це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає розробити ідеї, створити бізнес-моделі та підготувати бізнес-плани з покроковими інструкціями.

Upmetrics

Upmetrics

upmetrics.co

Upmetrics — програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає створити бізнес-плани, фінансові прогнози та вести командну роботу у реальному часі.

Vizologi

Vizologi

vizologi.com

Vizologi - інструмент на базі AI для автоматизації створення бізнес-планів, генерування ідей та аналізу ринку і конкурентів.

Planium Pro

Planium Pro

planiumpro.com

Planium Pro - додаток для бізнес-консультантів, що забезпечує інструменти для стратегічного планування, автоматизовані таблиці змісту та ресурсів для клієнтів.

Maus

Maus

maus.com

Maus - це платформа для стратегічного, фінансового та виходу з бізнесу, яка дозволяє планувати, реалізовувати, вимірювати та розвивати ваш бізнес.

Bizplan

Bizplan

bizplan.com

Bizplan допомагає підприємцям створити бізнес-плани за допомогою керованого творця та автоматизованих фінансових прогнозів.

Cuttles

Cuttles

cuttles.io

Cuttles - інструмент для бізнес-планування, що допомагає створювати бізнес-плани та фінансові прогнози з простим і зрозумілим інтерфейсом.

Modeliks

Modeliks

modeliks.com

Modeliks - програмне забезпечення для бізнес-планування, що допомагає стартапам і МСП створювати бізнес-плани, фінансові моделі та звіти для інвесторів.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.