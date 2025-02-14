Програмне забезпечення для бізнес-плану - Найпопулярніші застосунки - Сальвадор

LivePlan

liveplan.com

LivePlan спрощує бізнес-планування, складання бюджету, прогнозування та відстеження ефективності для малого бізнесу та стартапів. Станьте впевненішим власником бізнесу та стратегічно керуйте своїм бізнесом із першого дня й надалі за допомогою LivePlan. LivePlan працює для будь-якого бізнесу на будь-якому етапі. Незалежно від того, чи хочете ви скласти свій бізнес-план чи разом шукати фінансування, чи ви зараз є власником бізнесу, який хоче скласти прогноз як дорожню карту свого майбутнього – LivePlan допоможе вам легко спланувати, фінансувати та розвивати свій бізнес . Завдяки покроковим інструкціям, рекомендаціям експертів, навчальним посібникам, вебінарам і понад 500 зразкам бізнес-планів створення професійного бізнес-плану ніколи не було таким простим. Немає потреби у складних електронних таблицях чи обробці чисел. Автоматизовані фінансові показники LivePlan із вбудованими формулами означають, що ваші прогнози та фінансові дані надзвичайно точні. Поділіться короткою презентацією вашої бізнес-моделі на одній сторінці з кредиторами, інвесторами та внутрішніми командами, щоб усі були на одній сторінці, без необхідності ділитися повним документом бізнес-плану. Бюджети та прогнози продажів є критично важливими елементами успіху бізнесу. Оживіть ці цифри за допомогою інформаційної панелі продуктивності LivePlan. Ці інформаційні панелі спрощують роботу й автоматично створюють вражаючі діаграми та графіки. Синхронізуйте QuickBooks або Xero з LivePlan, щоб отримати фактичні облікові дані. Використовуйте ці дані як основу для своїх прогнозів, бюджетів і подивіться, як ваша поточна ефективність порівнюється з прогнозованим планом.