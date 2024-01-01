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Програмне забезпечення для бізнес-плану - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для бізнес-планування розроблено, щоб допомогти створювати бізнес-плани для нових підприємств чи інвестицій, керувати ними та обмінюватися ними. Це програмне забезпечення допомагає користувачам визначати цілі, стратегії та фінансові вимоги, необхідні для початку нового бізнесу чи реалізації значного проекту. Він також окреслює можливості та ризики, пов’язані з новою компанією чи проектом. Підприємці, особливо ті, хто шукає зовнішніх інвестицій, в основному використовують програмне забезпечення для складання бізнес-плану. Крім того, його можуть використовувати працівники, які прагнуть отримати фінансування для нових проектів. Важливо відрізняти програмне забезпечення для бізнес-планування від програмного забезпечення для стратегічного планування. Програмне забезпечення для стратегічного планування використовується для поточних стратегічних операцій і вступає в дію після успішного впровадження бізнес-плану. Програмне забезпечення для бізнес-плану часто інтегрується з програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку для створення фінансової звітності та з програмним забезпеченням для створення документів для створення документації для інвестора.

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LivePlan

LivePlan

liveplan.com

Плануйте, фінансуйте та розвивайте свій бізнес. Легко напишіть бізнес-план, забезпечте фінансування та отримуйте інформацію, яка допоможе вам досягти своїх цілей.

IdeaBuddy

IdeaBuddy

ideabuddy.com

Втілюйте свою бізнес-ідею в життя. Універсальне програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допоможе вам перетворити чудову ідею на успішний бізнес

Upmetrics

Upmetrics

upmetrics.co

Перетворіть свої бізнес-ідеї на плани дій. Прокладайте шлях до успіху за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення для бізнес-планування, яке поєднує ефективне планування, прогнозування в реальному часі та глибоку звітність.

Vizologi

Vizologi

vizologi.com

Отримайте відповіді, створені ШІ, на всі ваші бізнес-запитання про компанії, ринки та контекстну бізнес-аналітику, що стимулює трансформаційні зміни.

Planium Pro

Planium Pro

planiumpro.com

Незалежно від того, чи є ви бізнес-консультантом, бухгалтером чи консультантом, Planium Pro дозволить вам створити нові джерела доходу для вашого бізнесу без виділення надмірних ресурсів або додаткового персоналу. За допомогою нашої привабливої, добре розробленої інформаційної панелі, автоматизовано...

Bizplan

Bizplan

bizplan.com

Створіть свій план, розвивайте свій бізнес. Припиніть гадати. Скористайтеся нашим інструментом створення бізнес-плану та отримайте фінансування.

Maus

Maus

maus.com

Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...

Cuttles

Cuttles

cuttles.io

Як мрійники та підприємці розробляють ідеї та створюють стартапи Створіть свою презентацію. Напишіть свій бізнес-план. Займіться фінансами. Сплануйте свою дорожню карту. Пройдіть навчання для стартапів і презентуйте все всім. Почати бізнес стало простіше, швидше та ефективніше, ніж будь-коли.

Modeliks

Modeliks

modeliks.com

Створіть фінансову презентацію, бізнес- і фінансовий план і звіти для інвесторів. Будь-хто може це зробити, досвід фінансового планування не потрібен.

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