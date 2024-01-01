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Програмне забезпечення для бізнес-плану - Найпопулярніші застосунки - Бразилія
Програмне забезпечення для бізнес-планування розроблено, щоб допомогти створювати бізнес-плани для нових підприємств чи інвестицій, керувати ними та обмінюватися ними. Це програмне забезпечення допомагає користувачам визначати цілі, стратегії та фінансові вимоги, необхідні для початку нового бізнесу чи реалізації значного проекту. Він також окреслює можливості та ризики, пов’язані з новою компанією чи проектом. Підприємці, особливо ті, хто шукає зовнішніх інвестицій, в основному використовують програмне забезпечення для складання бізнес-плану. Крім того, його можуть використовувати працівники, які прагнуть отримати фінансування для нових проектів. Важливо відрізняти програмне забезпечення для бізнес-планування від програмного забезпечення для стратегічного планування. Програмне забезпечення для стратегічного планування використовується для поточних стратегічних операцій і вступає в дію після успішної реалізації бізнес-плану. Програмне забезпечення для бізнес-планування часто інтегрується з програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку для створення фінансової звітності та з програмним забезпеченням для створення документів для створення документації для інвесторів.
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LivePlan
liveplan.com
LivePlan спрощує бізнес-планування, складання бюджету, прогнозування та відстеження ефективності для малого бізнесу та стартапів. Станьте впевненішим власником бізнесу та стратегічно керуйте своїм бізнесом із першого дня й надалі за допомогою LivePlan. LivePlan працює для будь-якого бізнесу на будь-...
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy — це інноваційне програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає підприємцям і стартапам розвивати свої ідеї, створювати бізнес-модель, перевіряти бізнес-концепцію та складати вражаючий бізнес-план. Усе це супроводжується покроковими інструкціями та шаблонами, які можна редагув...
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics — це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке революціонізує бізнес-планування за допомогою ШІ, допомагаючи підприємцям і власникам малого бізнесу досягти успіху в процесах бізнес-планування та стратегіях зростання. Написати бізнес-план легше, ніж будь-коли, з Upmetrics AI Assista...
Vizologi
vizologi.com
Vizologi — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для покращення бізнес-стратегії. Інструмент слугує генератором бізнес-планів, автоматизуючи створення бізнес-планів, щоб заощадити час користувачів і забезпечити глибокий аналіз. Vizologi допомагає користувачам генерувати необмежену...
Bizplan
bizplan.com
Створіть свій план, розвивайте свій бізнес. Припиніть гадати. Скористайтеся нашим інструментом створення бізнес-плану та отримайте фінансування.
Planium Pro
planiumpro.com
Незалежно від того, чи є ви бізнес-консультантом, бухгалтером чи консультантом, Planium Pro дозволить вам створити нові джерела доходу для вашого бізнесу без виділення надмірних ресурсів або додаткового персоналу. За допомогою нашої привабливої, добре розробленої інформаційної панелі, автоматизовано...
Cuttles
cuttles.io
Як мрійники та підприємці розробляють ідеї та створюють стартапи Створіть свою презентацію. Напишіть свій бізнес-план. Займіться фінансами. Сплануйте свою дорожню карту. Пройдіть навчання для стартапів і презентуйте все всім. Почати бізнес стало простіше, швидше та ефективніше, ніж будь-коли.
Maus
maus.com
Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...
Modeliks
modeliks.com
Modeliks — це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає стартапам і малим і середнім підприємствам створювати презентації, бізнес або фінансові плани та звіти для інвесторів. Створіть свій план самостійно або у співпраці зі своєю командою та поділіться ним з інвесторами та зовнішні...