Програмне забезпечення для бізнес-музики - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Voicefinder

voicefinder.io

Voicefinder — це ринок професійних послуг, який об’єднує найкращі людські голоси на планеті. Voicefinder — це ідеальний творчий інструмент, розроблений, щоб допомогти режисерам і компаніям у творчому процесі. Ми хочемо, щоб світ звучав краще і людяніше. Наше бачення просте: ми хочемо об’єднати творців і компанії з найкращими людськими голосами світу, і наша місія полягає в тому, щоб допомогти розкрити потенціал кожного таланту та створити економічні можливості, щоб люди в усьому світі могли мати краще життя.