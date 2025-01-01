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Програмне забезпечення для бізнес-музики
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Програмне забезпечення для бізнес-музики - Найпопулярніші застосунки

Музичне програмне забезпечення для бізнесу надає підприємствам доступ до повністю ліцензованого музичного каталогу, що дає їм змогу створювати привабливу атмосферу бренду, яка привертає увагу клієнтів і сприяє лояльності. Ці рішення часто включають професійно підібрані списки відтворення або опції для створення власних списків відтворення, адаптованих до ідентичності бренду. Залежно від уподобань компанії, доступні як потокове передавання, так і фізичне музичне обладнання. Ділова музика широко використовується у звичайних закладах, таких як ресторани, бари та роздрібні магазини, але її також можна інтегрувати на веб-сайти, програми чи події.

Запит на новий застосунок


Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

Chartmetric - платформа, що надає аналітику потокових даних і соціальних мереж для професіоналів музичної індустрії для підтримки розвитку кар'єри.

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob - це платформа для автоматизації роздрібної торгівлі, яка пропонує рішення для управління дисплеями, фоновою музикою та персоналом.

Rockbot

Rockbot

rockbot.com

Rockbot - це платформа для надання ліцензованої фонового музики, що дозволяє бізнесам створювати власні плейлисти та управляти музикою в різних зонах.

Soundtrack Your Brand

Soundtrack Your Brand

soundtrackyourbrand.com

Soundtrack Your Brand - це сервіс потокової музики для бізнесу, який забезпечує ліцензований музичний контент для використання в комерційних приміщеннях.

Voicefinder

Voicefinder

voicefinder.io

Voicefinder - це платформа для підбору професійних голосів, що з'єднує творців та компанії з кращими голосами по всьому світу.

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