Програмне забезпечення для бізнес-музики - Найпопулярніші застосунки

Музичне програмне забезпечення для бізнесу надає підприємствам доступ до повністю ліцензованого музичного каталогу, що дає їм змогу створювати привабливу атмосферу бренду, яка привертає увагу клієнтів і сприяє лояльності. Ці рішення часто включають професійно підібрані списки відтворення або опції для створення власних списків відтворення, адаптованих до ідентичності бренду. Залежно від уподобань компанії, доступні як потокове передавання, так і фізичне музичне обладнання. Ділова музика широко використовується у звичайних закладах, таких як ресторани, бари та роздрібні магазини, але її також можна інтегрувати на веб-сайти, програми чи події.
Запит на новий застосунок
Chartmetric
chartmetric.com
Chartmetric - платформа, що надає аналітику потокових даних і соціальних мереж для професіоналів музичної індустрії для підтримки розвитку кар'єри.
KABOB
kabob.io
Kabob - це платформа для автоматизації роздрібної торгівлі, яка пропонує рішення для управління дисплеями, фоновою музикою та персоналом.
Rockbot
rockbot.com
Rockbot - це платформа для надання ліцензованої фонового музики, що дозволяє бізнесам створювати власні плейлисти та управляти музикою в різних зонах.
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
Soundtrack Your Brand - це сервіс потокової музики для бізнесу, який забезпечує ліцензований музичний контент для використання в комерційних приміщеннях.
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder - це платформа для підбору професійних голосів, що з'єднує творців та компанії з кращими голосами по всьому світу.
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