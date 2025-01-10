Програмне забезпечення для бізнес-музики - Найпопулярніші застосунки - Екваторіальна Гвінея

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, які допомагають компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які пропонує Kabob, включають: * Дисплеї – рішення для керування цифровими вивісками для централізованого керування та синхронізації вмісту на кількох дисплеях і пристроях. * BGM (фонова музика) – керування аудіо в магазині, що дозволяє дистанційно керувати та оновлювати фонову музику та рекламні повідомлення. * Управління персоналом - інструменти для навчання, планування та управління персоналом магазину. На додаток до основних додатків, Kabob пропонує низку розширень додатків для підтримки маркетингу, операцій та інших бізнес-функцій, таких як: * Цифровий маркетинг – інструменти для керування вмістом, багатоканального маркетингу та онлайн-опитувань. * Автоматизація операцій - рішення для формування черги замовлень, резервування та керування столиками, а також синхронізації дошки меню. * AIoT (Artificial Intelligence of Things) — інтелектуальні системи для дистанційного керування пристроями, розпізнавання обличчя, моніторингу соціального дистанціювання та відстеження зайнятості столиків. * Управління персоналом - інструменти для навчання, планування та управління персоналом магазину. Kabob позиціонує себе як універсальну платформу для мережевих брендів, пропонуючи комплексний набір хмарних рішень для оптимізації та автоматизації різних аспектів роздрібних операцій. Платформа стверджує, що забезпечує кросплатформну підтримку, масштабованість і легку інтеграцію зі сторонніми системами. Компанія представлена ​​в усьому світі з прямими філіями в материковому Китаї, Тайвані, Сінгапурі та Японії, а також партнерами-посередниками в Канаді та Австралії. Kabob обслуговує різноманітні галузі, включаючи мережі фаст-фудів, конвеєрні суші-ресторани, скандинавські домашні бренди та навіть кафе VR у Сполучених Штатах. Kabob Retail Cloud виглядає надійною та універсальною технологічною платформою роздрібної торгівлі, спрямованою на те, щоб допомогти мережевим компаніям оптимізувати свою діяльність, покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність завдяки використанню AI, IoT та хмарних рішень.