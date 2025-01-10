Магазин вебзастосунків
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Програмне забезпечення для бізнес-музики - Найпопулярніші застосунки - Екваторіальна Гвінея
Музичне програмне забезпечення для бізнесу надає підприємствам доступ до повністю ліцензованого музичного каталогу, що дає їм змогу створювати привабливу атмосферу бренду, яка привертає увагу клієнтів і сприяє лояльності. Ці рішення часто включають професійно підібрані списки відтворення або опції для створення власних списків відтворення, адаптованих до ідентичності бренду. Залежно від уподобань компанії, доступні як потокове передавання, так і фізичне музичне обладнання. Ділова музика широко використовується у звичайних закладах, таких як ресторани, бари та роздрібні магазини, але її також можна інтегрувати на веб-сайти, програми чи події.
Запит на новий застосунок
Chartmetric
chartmetric.com
Просування музики з потужністю даних, потужностей даних, потужностей даних. Chartmetric — це універсальна платформа, яка надає повні потокові та соціальні дані для професіоналів музичної індустрії, щоб створити успішну кар’єру в музиці.
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, які допомагають компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які пропонує Kabob, включають: * Дисплеї – рішення для керування цифровими вивісками для централізованого керування та синхронізації вмісту на кількох дисплеях і пристроях. * BGM (фонова музика) – керування аудіо в магазині, що дозволяє дистанційно керувати та оновлювати фонову музику та рекламні повідомлення. * Управління персоналом - інструменти для навчання, планування та управління персоналом магазину. На додаток до основних додатків, Kabob пропонує низку розширень додатків для підтримки маркетингу, операцій та інших бізнес-функцій, таких як: * Цифровий маркетинг – інструменти для керування вмістом, багатоканального маркетингу та онлайн-опитувань. * Автоматизація операцій - рішення для формування черги замовлень, резервування та керування столиками, а також синхронізації дошки меню. * AIoT (Artificial Intelligence of Things) — інтелектуальні системи для дистанційного керування пристроями, розпізнавання обличчя, моніторингу соціального дистанціювання та відстеження зайнятості столиків. * Управління персоналом - інструменти для навчання, планування та управління персоналом магазину. Kabob позиціонує себе як універсальну платформу для мережевих брендів, пропонуючи комплексний набір хмарних рішень для оптимізації та автоматизації різних аспектів роздрібних операцій. Платформа стверджує, що забезпечує кросплатформну підтримку, масштабованість і легку інтеграцію зі сторонніми системами. Компанія представлена в усьому світі з прямими філіями в материковому Китаї, Тайвані, Сінгапурі та Японії, а також партнерами-посередниками в Канаді та Австралії. Kabob обслуговує різноманітні галузі, включаючи мережі фаст-фудів, конвеєрні суші-ресторани, скандинавські домашні бренди та навіть кафе VR у Сполучених Штатах. Kabob Retail Cloud виглядає надійною та універсальною технологічною платформою роздрібної торгівлі, спрямованою на те, щоб допомогти мережевим компаніям оптимізувати свою діяльність, покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність завдяки використанню AI, IoT та хмарних рішень.
Rockbot
rockbot.com
З 2010 року Rockbot є піонером у галузі медіа для бізнесу. Пропонуючи музику, телебачення, цифрові вивіски та рекламу через визнане одноплатформне рішення, Rockbot дозволяє найбільшим світовим компаніям, франшизам і тисячам малих і середніх підприємств забезпечувати найкращу взаємодію з клієнтами на місці. Підтримуючи Google і довіряючи майже 50 000 компаній у Північній Америці, клієнтами Rockbot є Planet Fitness, Walmart, Shake Shack і Ashley Furniture. Дізнайтесь більше на www.rockbot.com.
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
Трансляція музики для бізнесу – легко. Слухайте повністю ліцензовану музику з найбільшого в світі комерційного каталогу з понад 100 мільйонів пісень! Soundtrack Your Brand, раніше Spotify for Business, надає легальний глобальний сервіс, який пропонує гнучкість, як персональна платформа потокового передавання. Ідеально підходить для підприємств, які покращують свій бренд за допомогою музики; включаючи ресторани, бари, готелі та роздрібну торгівлю. Слухайте понад 1300 готових списків відтворення від музичних кураторів Soundtrack або надихайтеся створити свій власний. Використовуйте спеціальні інструменти, такі як планування музики, обмін повідомленнями клієнтів, імпорт Spotify і фільтр відвертих текстів. Керуйте своїм звуком за допомогою програми Soundtrack або керуйте з робочого столу, якщо хочете. Відвідайте SoundtrackYourBrand.com сьогодні!
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder — це ринок професійних послуг, який об’єднує найкращі людські голоси на планеті. Voicefinder — це ідеальний творчий інструмент, розроблений, щоб допомогти режисерам і компаніям у творчому процесі. Ми хочемо, щоб світ звучав краще і людяніше. Наше бачення просте: ми хочемо об’єднати творців і компанії з найкращими людськими голосами світу, і наша місія полягає в тому, щоб допомогти розкрити потенціал кожного таланту та створити економічні можливості, щоб люди в усьому світі могли мати краще життя.