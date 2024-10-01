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Програмне забезпечення для бізнес-музики - Найпопулярніші застосунки - Фінляндія
Музичне програмне забезпечення для бізнесу надає підприємствам доступ до повністю ліцензованого музичного каталогу, що дає їм змогу створювати привабливу атмосферу бренду, яка привертає увагу клієнтів і сприяє лояльності. Ці рішення часто включають професійно підібрані списки відтворення або опції для створення власних списків відтворення, адаптованих до ідентичності бренду. Залежно від уподобань компанії, доступні як потокове передавання, так і фізичне музичне обладнання. Ділова музика широко використовується у звичайних закладах, таких як ресторани, бари та роздрібні магазини, але її також можна інтегрувати на веб-сайти, програми чи події.
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Chartmetric
chartmetric.com
Просування музики з потужністю даних, потужностей даних, потужностей даних. Chartmetric — це універсальна платформа, яка надає повні потокові та соціальні дані для професіоналів музичної індустрії, щоб створити успішну кар’єру в музиці.
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder — це ринок професійних послуг, який об’єднує найкращі людські голоси на планеті. Voicefinder — це ідеальний творчий інструмент, розроблений, щоб допомогти режисерам і компаніям у творчому процесі. Ми хочемо, щоб світ звучав краще і людяніше. Наше бачення просте: ми хочемо об’єднати творц...
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
Трансляція музики для бізнесу – легко. Слухайте повністю ліцензовану музику з найбільшого в світі комерційного каталогу з понад 100 мільйонів пісень! Soundtrack Your Brand, раніше Spotify for Business, надає легальний глобальний сервіс, який пропонує гнучкість, як персональна платформа потокового пе...
Rockbot
rockbot.com
З 2010 року Rockbot є піонером у галузі медіа для бізнесу. Пропонуючи музику, телебачення, цифрові вивіски та рекламу через визнане одноплатформне рішення, Rockbot дозволяє найбільшим світовим компаніям, франшизам і тисячам малих і середніх підприємств забезпечувати найкращу взаємодію з клієнтами на...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, які допомагають компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які ...