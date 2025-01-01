Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки

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Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.
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Canva
canva.com
Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.
Kittl
kittl.com
Kittl - це інструмент дизайну, що генерує зображення та ілюстрації на основі текстових описів за допомогою AI.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio - це онлайн-інструмент для створення звітів та інформаційних панелей на основі даних з різних джерел.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps - це інструмент для досліджень, що візуалізує мережі цитування наукових робіт та сповіщає про нові документи у певних областях.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics - це програма для самостійного аналізу даних, що дозволяє візуалізувати дані, виявляти приховані інсайти та співпрацювати з колегами.
Looker
looker.com
Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі ШІ для дослідження даних, що спрощує пошук, очищення, візуалізацію і трансформацію даних.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Grow
grow.com
Grow — це платформа бізнес-аналітики без коду, яка дозволяє організаціям приймати рішення на основі даних, об'єднуючи ETL, сховища даних та візуалізацію.
Flourish
flourish.studio
Flourish - платформа для створення інтерактивних візуалізацій даних, що забезпечує доступність для усіх користувачів через чіткі назви та підтримку зчитувачів екрану.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – це онлайн-інструмент для створення карт, анотацій, аналізу даних та оптимізації маршрутів, що дозволяє командам працювати спільно та інтегруватися з існуючими процесами.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics - це платформа для звітності про маркетинг, що дозволяє агентствам інтегрувати та контролювати дані з різних маркетингових каналів у зручному форматі.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами та аналізу просторових даних.
Infogram
infogram.com
Infogram - це простий у використанні інструмент для створення інфографіки, діаграм та інтерактивних карт, що дозволяє ділитися результатами онлайн.
Venngage
venngage.com
Venngage - це платформа для створення візуального контенту, яка пропонує шаблони для інфографіки, звітів та інших матеріалів без потреби в дизайнері.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - це платформа для створення карт та геопросторових функцій, яка надає дані, інструменти та API для розробки веб- і мобільних додатків.
Grist
getgrist.com
Grist - це інструмент, що поєднує електронні таблиці та бази даних, дозволяючи організувати дані та створювати інформаційні панелі з підтримкою формул Python.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Додаток IP Geolocation надає дані про геолокацію на основі IP-адреси, включаючи країну, місто, поштовий код і час для тестування локалізованого контенту.
Metabase
metabase.com
Metabase - платформа бізнес-розвідки для аналізу та візуалізації даних, що дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі без необхідності знань програмування.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для спільної роботи з аналітикою та наукою про дані, яка дозволяє використовувати кодові ноутбуки, дані та керування знаннями.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap – платформа для доступу до високоякісних повітряних зображень і геопросторових даних для аналізу та прийняття рішень в різних сферах.
Observable
observablehq.com
Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo – це програмне забезпечення для якісного аналізу даних, що допомагає дослідникам організувати та аналізувати неструктуровану інформацію.
Domo
domo.com
Domo – це платформа для інтеграції і візуалізації даних, що допомагає підприємствам аналізувати дані та підтримувати прийняття рішень.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime – це API, яке розраховує час подорожі будь-яким видом транспорту до тисячі локацій за мілісекунди.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard - це інструмент для створення та обміну приладними панелями бізнесу, який інтегрує дані з різних джерел і оновлює інформацію в режимі реального часу.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai - це платформа для аналізу даних про відвідування місць, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегії та приймати обґрунтовані рішення.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph - платформа для автоматизації збору та візуалізації маркетингових даних з різних каналів в одному місці, спрощуючи звітність і аналіз.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio дозволяє виконувати SQL запити до баз даних та візуалізувати результати у інтерактивних інформаційних панелях, які легко ділитися з командою.
Reportei
reportei.com
Reportei - це додаток для швидкого створення звітів та інформаційних панелей з різних платформ цифрового маркетингу.
datapine
datapine.com
DataPine - це програмне забезпечення для бізнес-інтелекту, що дозволяє користувачам аналізувати, візуалізувати та ділитися даними з різних джерел.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO надає детальну інформацію про IP-адреси, включаючи геолокацію, що допомагає підприємствам у безпеці, аналізі даних та маркетингу.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe - це хмарний додаток для бізнес-аналітики, що дозволяє інтегрувати та візуалізувати дані з різних джерел у єдиній інформаційній панелі.
DashThis
dashthis.com
DashThis - це інструмент для звітності в digital-маркетингу, який інтегрується з понад 30 джерелами даних та дозволяє створювати інформаційні панелі без коду.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle - платформа для аналітики маркетингу, яка допомагає візуалізувати дані з соціальних медіа та реклами, полегшуючи прийняття рішень для маркетологів.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly - додаток для гео-націлювання, який дозволяє показувати контент в залежності від місцезнаходження користувачів за їх IP-адресою.
Databox
databox.com
Databox - це платформа для аналітики бізнесу, яка об'єднує дані з різних джерел і дозволяє користувачам створювати інформаційні панелі та моніторити продуктивність.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew - це веб-додаток з відкритим кодом для створення діаграм і інформаційних панелей з даних різних джерел, таких як бази даних та API.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics - платформа для аналізу даних, що дозволяє проводити складний аналіз за допомогою SQL, підтримує звітність про самообслуговування та колаборацію команд.
Aiven
aiven.io
Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT - платформа для управління геопросторовими даними та IoT-додатками, що дозволяє візуалізувати та аналізувати дані в реальному часі.
GoodData
gooddata.com
GoodData — хмарна платформа для аналізу даних, яка дозволяє організаціям отримувати аналітику та візуалізації у реальному часі для прийняття рішень.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - додаток для доступу до глобальних поштових та географічних даних, що містить дані для 247 країн.
Reportz
reportz.io
Reportz – інструмент для автоматизації звітності, який дозволяє створювати, налаштовувати та аналізувати дані з різних джерел у режимі реального часу.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti – програмне забезпечення для якісного аналізу даних, яке допомагає користувачам організовувати, кодувати та інтерпретувати неструктуровані дані.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — платформа без коду для створення внутрішніх інструментів та порталів з можливістю інтеграції та налаштування додатків.
Radar
radar.com
Radar - це інфраструктура локації для продуктів та послуг, яка дозволяє компаніям використовувати SDK та API для локаційно-орієнтованих функцій.
Sisense
sisense.com
Sisense - це платформа бізнес-розвідки, яка спрощує аналіз даних та візуалізацію, дозволяючи користувачам приймати обґрунтовані рішення.
Mapline
mapline.com
Mapline - програмне забезпечення для візуалізації та аналізу географічних даних, що дозволяє створювати карти, маршрути та звіти.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це платформа для аналізу супутникових та безпілотних знімків з можливістю виявлення об'єктів, зміни та аномалії в геопросторових даних.
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