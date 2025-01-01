Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення бізнес-аналітики
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки

Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.

Запит на новий застосунок


Canva

Canva

canva.com

Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl - це інструмент дизайну, що генерує зображення та ілюстрації на основі текстових описів за допомогою AI.

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio - це онлайн-інструмент для створення звітів та інформаційних панелей на основі даних з різних джерел.

Genially

Genially

genial.ly

Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps - це інструмент для досліджень, що візуалізує мережі цитування наукових робіт та сповіщає про нові документи у певних областях.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics - це програма для самостійного аналізу даних, що дозволяє візуалізувати дані, виявляти приховані інсайти та співпрацювати з колегами.

Looker

Looker

looker.com

Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose — це інструмент на основі ШІ для дослідження даних, що спрощує пошук, очищення, візуалізацію і трансформацію даних.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Flourish - платформа для створення інтерактивних візуалізацій даних, що забезпечує доступність для усіх користувачів через чіткі назви та підтримку зчитувачів екрану.

Grow

Grow

grow.com

Grow — це платформа бізнес-аналітики без коду, яка дозволяє організаціям приймати рішення на основі даних, об'єднуючи ETL, сховища даних та візуалізацію.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps – це онлайн-інструмент для створення карт, анотацій, аналізу даних та оптимізації маршрутів, що дозволяє командам працювати спільно та інтегруватися з існуючими процесами.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics - це платформа для звітності про маркетинг, що дозволяє агентствам інтегрувати та контролювати дані з різних маркетингових каналів у зручному форматі.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online - хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами та аналізу просторових даних.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram - це простий у використанні інструмент для створення інфографіки, діаграм та інтерактивних карт, що дозволяє ділитися результатами онлайн.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage - це платформа для створення візуального контенту, яка пропонує шаблони для інфографіки, звітів та інших матеріалів без потреби в дизайнері.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox - це платформа для створення карт та геопросторових функцій, яка надає дані, інструменти та API для розробки веб- і мобільних додатків.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist - це інструмент, що поєднує електронні таблиці та бази даних, дозволяючи організувати дані та створювати інформаційні панелі з підтримкою формул Python.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Додаток IP Geolocation надає дані про геолокацію на основі IP-адреси, включаючи країну, місто, поштовий код і час для тестування локалізованого контенту.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase - платформа бізнес-розвідки для аналізу та візуалізації даних, що дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі без необхідності знань програмування.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — платформа для спільної роботи з аналітикою та наукою про дані, яка дозволяє використовувати кодові ноутбуки, дані та керування знаннями.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Nearmap – платформа для доступу до високоякісних повітряних зображень і геопросторових даних для аналізу та прийняття рішень в різних сферах.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.

Domo

Domo

domo.com

Domo – це платформа для інтеграції і візуалізації даних, що допомагає підприємствам аналізувати дані та підтримувати прийняття рішень.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo – це програмне забезпечення для якісного аналізу даних, що допомагає дослідникам організувати та аналізувати неструктуровану інформацію.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime – це API, яке розраховує час подорожі будь-яким видом транспорту до тисячі локацій за мілісекунди.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard - це інструмент для створення та обміну приладними панелями бізнесу, який інтегрує дані з різних джерел і оновлює інформацію в режимі реального часу.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai - це платформа для аналізу даних про відвідування місць, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегії та приймати обґрунтовані рішення.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph - платформа для автоматизації збору та візуалізації маркетингових даних з різних каналів в одному місці, спрощуючи звітність і аналіз.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio дозволяє виконувати SQL запити до баз даних та візуалізувати результати у інтерактивних інформаційних панелях, які легко ділитися з командою.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei - це додаток для швидкого створення звітів та інформаційних панелей з різних платформ цифрового маркетингу.

datapine

datapine

datapine.com

DataPine - це програмне забезпечення для бізнес-інтелекту, що дозволяє користувачам аналізувати, візуалізувати та ділитися даними з різних джерел.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe - це хмарний додаток для бізнес-аналітики, що дозволяє інтегрувати та візуалізувати дані з різних джерел у єдиній інформаційній панелі.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis - це інструмент для звітності в digital-маркетингу, який інтегрується з понад 30 джерелами даних та дозволяє створювати інформаційні панелі без коду.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle - платформа для аналітики маркетингу, яка допомагає візуалізувати дані з соціальних медіа та реклами, полегшуючи прийняття рішень для маркетологів.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly - додаток для гео-націлювання, який дозволяє показувати контент в залежності від місцезнаходження користувачів за їх IP-адресою.

Databox

Databox

databox.com

Databox - це платформа для аналітики бізнесу, яка об'єднує дані з різних джерел і дозволяє користувачам створювати інформаційні панелі та моніторити продуктивність.

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew - це веб-додаток з відкритим кодом для створення діаграм і інформаційних панелей з даних різних джерел, таких як бази даних та API.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics - платформа для аналізу даних, що дозволяє проводити складний аналіз за допомогою SQL, підтримує звітність про самообслуговування та колаборацію команд.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPINFO надає детальну інформацію про IP-адреси, включаючи геолокацію, що допомагає підприємствам у безпеці, аналізі даних та маркетингу.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — хмарна платформа для аналізу даних, яка дозволяє організаціям отримувати аналітику та візуалізації у реальному часі для прийняття рішень.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT - платформа для управління геопросторовими даними та IoT-додатками, що дозволяє візуалізувати та аналізувати дані в реальному часі.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes - додаток для доступу до глобальних поштових та географічних даних, що містить дані для 247 країн.

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz – інструмент для автоматизації звітності, який дозволяє створювати, налаштовувати та аналізувати дані з різних джерел у режимі реального часу.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti – програмне забезпечення для якісного аналізу даних, яке допомагає користувачам організовувати, кодувати та інтерпретувати неструктуровані дані.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin — платформа без коду для створення внутрішніх інструментів та порталів з можливістю інтеграції та налаштування додатків.

Radar

Radar

radar.com

Radar - це інфраструктура локації для продуктів та послуг, яка дозволяє компаніям використовувати SDK та API для локаційно-орієнтованих функцій.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense - це платформа бізнес-розвідки, яка спрощує аналіз даних та візуалізацію, дозволяючи користувачам приймати обґрунтовані рішення.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline - програмне забезпечення для візуалізації та аналізу географічних даних, що дозволяє створювати карти, маршрути та звіти.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI — це платформа для аналізу супутникових та безпілотних знімків з можливістю виявлення об'єктів, зміни та аномалії в геопросторових даних.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.