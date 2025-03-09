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Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.
Запит на новий застосунок
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечує оцифрування карт на всіх рівнях організації. Заснована в 2009 році, Scribble Maps була створена на основі прямих відгуків користувачів. Наш командний портал дозволяє командам співпрацювати та працювати разом над картами, а завдяки безлічі параметрів експорту Scribble Maps можна інтегрувати з існуючими робочими потоками, щоб надати геопросторові можливості всій вашій організації.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — це система бізнес-аналітики та звітності, це гнучкий і простий спосіб аналізувати та візуалізувати прогрес вашої компанії. Інструмент бізнес-аналітики, який допомагає зібрати всі дані вашої компанії в одному місці, заощадити час на ручне керування даними, швидше приймати рішення та мотивувати вашу команду досягати цілей ефективнішим способом. Найкраще для: малий і середній бізнес у будь-якій сфері, який має дані в різних місцях (системи ERP, Excel або інші файли) і потребує інструменту для об’єднання всіх даних в одному місці, їх візуалізації та підготовки до аналізу. Огляд цін на flex.bi: ціна на flex.bi починається від 35 євро на місяць. flex.bi пропонує безкоштовну пробну версію. Дивіться додаткові відомості про ціни нижче https://flex.bi/pricing/
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — це хмарна платформа даних і рішення для звітності для малих і середніх організацій. Ми спеціалізуємося на даних і звітності для організацій охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та спорту.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркетинг), що полегшує впевнене зростання. Уможливлення співпраці між командами за допомогою спільних інформаційних панелей. З автоматизованими B2B KPI та показниками на основі типу вашого бізнесу (SaaS, стартап тощо) для розрахунку MRR, ARR, LTC, CAC, когортного аналізу та багато іншого! Платформа розроблена для компаній, що розвиваються, особливо тих, що мають інвесторів. ScaleXP дозволяє користувачам з упевненістю збирати кошти за допомогою наших даних у реальному часі та інформаційної панелі засновників, щоб тримати руку на пульсі ефективності бізнесу.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — це інструмент аналітики даних, який інтегрується з набором інструментів компанії, щоб забезпечити більше розуміння та ефективність. Наша мета — зробити дані легкодоступними, надавши командам прості інформаційні панелі даних.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
Cube
cubeanywhere.com
Cube - це додаток для відстеження часу та витрат, що допомагає ефективно управляти проектами, завданнями та фінансами команд.
Domo
domo.com
Domo – це платформа для інтеграції і візуалізації даних, що допомагає підприємствам аналізувати дані та підтримувати прийняття рішень.
GoodData
gooddata.com
GoodData — хмарна платформа для аналізу даних, яка дозволяє організаціям отримувати аналітику та візуалізації у реальному часі для прийняття рішень.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
Keen
keen.io
Keen.io — це комплексне рішення для керування даними подій. Наша платформа може обробляти всі аспекти керування вашими даними про події, від збору до застосування. Транслюйте, зберігайте, надсилайте запити та представляйте свої дані в одному місці та отримуйте конкурентну перевагу над конкурентами. Keen дозволяє отримати правдиве уявлення про використання вашого продукту та взаємодію за допомогою даних на основі подій. Ми спрощуємо занурення в потрібні вам дані про продукт, дозволяючи вам виявляти та вирішувати проблеми з продуктом, покращувати взаємодію з користувачами та швидше розгортати продукт.
Looker
looker.com
Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.
Metabase
metabase.com
Metabase - платформа бізнес-розвідки для аналізу та візуалізації даних, що дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі без необхідності знань програмування.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE - платформа бізнес-розвідки для аналітики даних, що підтримує інтеграцію з різними джерелами та дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics - платформа для аналізу даних, що дозволяє проводити складний аналіз за допомогою SQL, підтримує звітність про самообслуговування та колаборацію команд.
Observable
observablehq.com
Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.
Sisense
sisense.com
Sisense - це платформа бізнес-розвідки, яка спрощує аналіз даних та візуалізацію, дозволяючи користувачам приймати обґрунтовані рішення.
Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics - це програма для самостійного аналізу даних, що дозволяє візуалізувати дані, виявляти приховані інсайти та співпрацювати з колегами.
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma – це хмарна платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє користувачам аналізувати дані за допомогою знайомих функцій таблиць без кодування.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — це аналітична платформа, орієнтована на клієнтів, яка дозволяє компаніям стимулювати залучення за допомогою оповідання даних. Завдяки найкращому настроюваному досвіду для кінцевого користувача на будь-якому пристрої щороку переглядається понад 4 мільйони історій Toucan. Хмарна платформа без програмного коду Toucan скорочує витрати на розробку та скорочує час завдяки швидкому бездоганному впровадженню. Користувачі можуть підключатися до будь-яких даних, хмарних чи інших, потокових або збережених, використовуючи Toucan’s AnyConnect™ — набір із сотень включених конекторів. Підготовка даних настільки ж проста з Toucan YouPrep™, функцією візуальної готовності даних, яка дозволяє діловим людям виконувати завдання з даними, які зазвичай потребують експерта з даних. Візуалізація приймає форму «розповіді даних», де кожна діаграма супроводжується контекстом (наприклад, визначеннями), співпрацею та анотаціями, щоб користувачі розуміли «чому», а не лише «що» їхніх даних. Щоб спростити початок роботи, Toucan містить «Галерею додатків» початкових інформаційних панелей, GuidedDesign™ для допомоги у виборі та компонуванні діаграм, а також зразки наборів даних для швидкого створення прототипів. Нарешті, розгортання та керування спрощуються завдяки розгортанню одним дотиком від етапу до виробництва, легкому вбудовуванню за допомогою веб-компонентів або iFrames і публікації на будь-якому пристрої — Інтернеті, смартфонах, планшетах або кіосках/настінних дисплеях — однією дією. Усе це регулюється безпекою на рівні рядків, ролей або користувачів із повним журналом аудиту, а підключення та залучення допомагають вбудовані функції автоматизації та керування користувачами.
Bold Reports
boldreports.com
Бізнес-звіти не повинні обтяжувати ІТ-команду чи бюджет. Bolds Reports від Syncfusion змінює як спосіб представлення даних організацією, так і досвід зацікавлених сторін. Завдяки локальному рішенню Bold Reports, вбудованим інструментам звітування та SDK для перегляду звітів команда може впровадити справді сучасну систему керування звітами з розширеними функціями та необмеженою кількістю користувачів. Створюйте та редагуйте звіти за допомогою конструктора звітів, який використовує досвід користувальницького інтерфейсу Syncfusion для створення десятків елементів звіту, інтерактивних функцій, привабливих стилів і настроюваних параметрів форматування. Потім використовуйте сервер звітів, щоб публікувати та експортувати свої звіти, керувати їхніми правами доступу та доставляти їх користувачам у мережі. Коли звіти доступні будь-де, відповідні зацікавлені сторони можуть співпрацювати для прийняття кращих бізнес-рішень. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. У ході цієї роботи було виявлено потребу спростити те, як підприємства створюють, зберігають і обмінюються життєво важливими бізнес-звітами, а потім приступили до створення веб-рішення для керування звітами. Результатом є Bold Reports, які охоплюють дрібниці, щоб автори звітів могли зосередитися на загальній картині. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
ClicData
clicdata.com
ClicData — це провідна наскрізна платформа аналітики даних, розроблена для того, щоб дати можливість особам, які приймають рішення, і аналітикам досягти справжньої продуктивності та оприлюднювати ідеї на основі надійних, актуальних і уніфікованих даних. Отримайте користь від ClicData за кілька днів за допомогою нашої простої у використанні, але дуже потужної хмарної платформи, яка оптимізує підключення до даних, керування даними, візуалізацію даних і обмін ними з вашими командами чи клієнтами. Від інтеграції та керування даними до аналізу даних, візуалізації та спільного використання — ми надаємо вам усе, що вам потрібно, щоб легко зрозуміти свої дані, відстежувати ефективність і слідкувати за ключовими показниками на спеціальних, повністю інтерактивних інформаційних панелях. У світі, де рішення на основі даних є ключовими для успіху, наша місія полягає в підтримці організацій у всіх галузях, щоб отримати видимість їх ефективності за допомогою автоматизованого аналізу даних і звітності, роблячи складне простим. ClicData довіряють і використовують понад 1000 провідних організацій у багатьох галузях (роздрібна торгівля та електронна комерція, охорона здоров’я, медіа та реклама, готельний бізнес, виробництво, державний сектор тощо) у 25+ країнах.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — це платформа аналізу контекстних рішень, створена на основі запатентованих методів розширеного розмовного штучного інтелекту та аналітики. Помічник зі штучного інтелекту ConverSight, Athena, надає інформацію про бізнес, підключаючись до даних клієнтів і генеруючи інформацію та рекомендації за допомогою методів машинного навчання. Завдяки ConverSight компанії можуть застосовувати штучний інтелект у своїх методах планування реагування, що забезпечує кращу точність, ефективніше прийняття рішень і плавніший час реакції, що в кінцевому підсумку зменшує витрати та значно покращує роботу ланцюжка поставок. ConverSight діє як контрольна вежа ланцюга поставок, щоб допомогти компаніям оптимізувати роботу, мінімізувати збої та вирішувати критичні проблеми в режимі реального часу. Бізнес-помічник ConverSight зі штучним інтелектом, Athena, пропонує компаніям кращу видимість даних і розуміння для проактивного вдосконалення своїх ланцюжків поставок і прийняття інших точних, обґрунтованих рішень
Bold BI
boldbi.com
Bold BI — це платформа для вбудованої аналітики і бізнес-розвідки, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі та працювати з даними в реальному часі.
panintelligence
panintelligence.com
Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурення в дані. pi створено таким чином, щоб він був низьким кодом для вас і без коду для ваших клієнтів. Ви можете зосередити свій час розробника на своїй основній пропозиції, щоб пришвидшити свою дорожню карту, а ваш клієнт зможе самостійно приймати рішення на основі даних, не потребуючи технічних навичок.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 – програмне забезпечення для управління складними процедурними процесами, що зменшує помилки та економить час операторів.
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на основі даних завдяки платформі Decision Intelligence від Kleene.
Datazip
datazip.io
Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними, об’єднавши розосереджені джерела даних, використовуючи ETL, сховище даних і можливості трансформації. Завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі Datazip створіть надійну масштабовану інфраструктуру даних лише за 45 хвилин. Насолоджуйтеся швидкими з’єднаннями для передачі даних, надійними запитами та плавним експортом, щоб приймати глибокі рішення.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, зареєструвавшись. Ви зможете завантажувати власні дані та випробувати більшість функцій AnswerDock у безкоштовній версії. Використовуючи AnswerDock, бізнес-користувачі створюють власні звіти та інформаційні панелі, вводячи свої запитання, так само, як за допомогою веб-пошукової системи. Наприклад, користувачі можуть ввести 10 найкращих продавців за зростанням кількості потенційних клієнтів у цьому кварталі. AnswerDock запускає аналіз і миттєво відображає оптимальну візуалізацію. AnswerDock використовує потужні алгоритми інтелектуального аналізу даних, щоб відповісти на запитання, поставлені природною мовою, як-от: • Що стимулює мій коефіцієнт конверсії? • Чому продажі зросли вчора? • Що спонукає до затримки статусу відправлення? • Як перегляди сторінок впливають на дохід? AnswerDock підключається до різноманітних джерел: від файлів Excel до реляційних баз даних (Mysql, SQL Server тощо) і сторонніх API, таких як Google Analytics. Користувачі можуть створювати інформаційні панелі, поєднуючи кілька джерел, що дає їм змогу мати інтегроване уявлення про свій бізнес. Професіонали галузі з будь-якої бізнес-функції можуть використовувати AnswerDock, щоб легко досліджувати дані своєї компанії, використовуючи інтуїтивно зрозумілий пошуковий інтерфейс без необхідного навчання. AnswerDock підтримує професіоналів у роздрібній торгівлі та електронній комерції, фінансах і страхуванні, охороні здоров’я, транспорті та логістиці, зв’язку та медіа, виробництві та інших галузях. AnswerDock надає комплексну платформу даних із безліччю функцій: • Обробка природної мови • Автоматичний вибір діаграми • 30+ інтерактивних типів діаграм • 50+ параметрів налаштування • Інтелектуальний аналіз даних і аналіз даних • Пояснення аналізу • Спеціальні ключові слова • Автоматичне індексування даних • Спільний доступ і співпраця • Стовпці на основі формул • Об’єднання наборів даних • Консоль адміністрування • Заплановані завантаження даних • Експорт у CSV, PNG або PDF • Дозволи для стовпців, рядків і наборів даних • Керування користувачами • Інтерактивні інформаційні панелі
Kyligence
kyligence.io
Ласкаво просимо до наступного покоління бізнес-аналітики, де бізнес-показники — це не просто цифри, а джерело інтелектуальних даних у вас під рукою. Зануртеся в Kyligence Zen, ваш централізований центр вимірювань, який перетворює дані в практичну інформацію. Спираючись на єдине джерело правдивих показників, Kyligence Zen надає кожному точну, комплексну та інтелектуальну підтримку прийняття рішень, спеціально розроблену для сучасних підприємств.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL або API і без проблем вставити інформаційну панель як компонент React або Vue. Оскільки продукт дуже розширюється за допомогою коду, ви матимете повний контроль над продуктом і створеним вами досвідом користувача.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore допомагає компаніям перетворювати дані на ефективну бізнес-аналітику за допомогою потужності штучного інтелекту, запитів природною мовою та прогнозної аналітики. Завдяки спеціальним галузевим рішенням, вбудованим у потужну платформу BI, Lumenore перетворює ваші необроблені дані на точні висновки. Забезпечте безперебійну інтеграцію даних, увімкніть сучасний бізнес-розповідь і заохочуйте розширене відкриття інформації. Створіть універсальний всесвіт даних для ефективного прийняття рішень у бізнес-функціях за допомогою Lumenore.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами та аналізу просторових даних.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій за кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO надає детальну інформацію про IP-адреси, включаючи геолокацію, що допомагає підприємствам у безпеці, аналізі даних та маркетингу.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - це платформа для створення карт та геопросторових функцій, яка надає дані, інструменти та API для розробки веб- і мобільних додатків.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap – платформа для доступу до високоякісних повітряних зображень і геопросторових даних для аналізу та прийняття рішень в різних сферах.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai - це платформа для аналізу даних про відвідування місць, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегії та приймати обґрунтовані рішення.
Smappen
smappen.com
Smappen — це онлайн-інструмент картографування території, який надає компаніям інформацію про місцезнаходження для ефективного дослідження ринку. Візуалізуйте торговельні зони, отримуйте доступ до статистичних даних про населення та аналізуйте конкурентів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо найкращих місць для бізнесу. Завдяки зонам, які проводять час, ви також можете з легкістю керувати логістикою та здійснювати місцеві маркетингові стратегії. Розкрийте силу інтелектуального визначення місцезнаходження та оптимізуйте успіх свого бізнесу за допомогою Smappen вже сьогодні!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимізує стратегію роздрібних торговців нерухомістю, щоб швидше та точніше приймати рішення. Проста у використанні та централізована платформа даних пропонує розширену прогнозну аналітику національним франчайзерам і мережам із доступом до провідних галузевих даних, які покращують інструменти планування ринку та моделі прогнозування PiinPoints.
Combain
combain.com
За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — це платформа ринку, керована даними, яка змінює спосіб купівлі та продажу мережевих послуг компаніями. Завдяки оптимізації закупівель і спрощенню діяльності з продажу Cloudscene відкриває шлях для міцніших зв’язків, легшого відстеження та управління, уповноважених і гнучких команд, економії часу та витрат і підвищення продуктивності для перспективних організацій. Наша платформа підтримується неперевершеним ринковим аналізом, оскільки ми вважаємо, що найкращі бізнес-рішення ґрунтуються на потужних даних.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — це платформа геолокаційного аналізу, яка показує цінність кожного місця — людей, їхньої поведінки, бізнесу та потенціалу — як легко використовуваних шарів на картах.
IdealSpot
idealspot.com
За останні вісім років IdealSpot збирав дані про споживачів і роздрібний ринок, щоб побудувати найповнішу, актуальну та географічно детальну карту ринку роздрібної торгівлі США, доступну в світі. Окрім наших баз даних, ми набули досвіду в аналізі поведінки споживачів і роздрібних мереж, працюючи з тисячами роздрібних брендів по всій країні. Ми пропонуємо нашим клієнтам кілька шляхів отримання інформації: SaaS із самообслуговуванням, консультації на основі проектів, інтеграція API та обмін корпоративними даними. Що стосується SaaS, то наша гнучка платформа самообслуговування дозволяє дослідникам детально отримувати саме ту інформацію та звіти, які їм потрібні, у будь-якому місці, яке вони вивчають. Для підприємств, які досягли зрілості даних, ми збагачуємо дані про місцезнаходження в промислових масштабах і залучаємо високоспеціалізованих аналітиків для розробки нових рішень бізнес-проблем за допомогою власних статистичних методів.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це платформа для аналізу супутникових та безпілотних знімків з можливістю виявлення об'єктів, зміни та аномалії в геопросторових даних.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — це платформа Location Intelligence, яка допомагає професіоналам із галузей роздрібної торгівлі, нерухомості та FMCG зрозуміти, як місцезнаходження впливає на ефективність їхнього бізнесу. Розширена аналітика даних і прогнозна статистика дають змогу компаніям проводити поглиблені дослідження ринку, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо своїх стратегій. Цінні відомості, отримані в результаті цих аналізів, миттєво відображаються в орієнтованому на карту інтерфейсі, який простий у навігації та зрозумілий. Ця конкурентна бізнес-аналітика використовується для максимізації ефективності мереж магазинів, точного прогнозування продажів, оновлення маркетингових комплексів і планів розширення.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - додаток для доступу до глобальних поштових та географічних даних, що містить дані для 247 країн.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin - це програма для створення інтерактивних 3D-карт закритих приміщень та навігації, яка підтримує реальний моніторинг та спільну роботу з картами.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — це API із повністю інтегрованим набором функцій перевірки для форм реєстрації клієнтів. Додайте одну або кілька функцій до наявної форми та спостерігайте за покращенням коефіцієнтів конверсії та якості даних. - Пошук адреси Використовуйте пошук поштового індексу або автозаповнення, щоб фіксувати адреси в 5 разів швидше без помилок - Геокодування на даху Отримувати координати для адрес по всьому світу - Перевірка банківських рахунків Перевірка банківських рахунків для прямих дебетів і грошових переказів - Перевірка електронної пошти та мобільних пристроїв Зберігайте дійсні адреси електронної пошти та мобільного телефону номери від клієнтів і потенційних клієнтів - перевірка OTP Захист облікових записів клієнтів за допомогою одноразового пароля Перевірка SMS Навіщо використовувати Postcoder? Postcoder допомагає понад 9000 організаціям у Великій Британії та в усьому світі досягти відчутних покращень у перетвореннях форм і якості даних. Після інтеграції Postcoder багато хто повідомляє про збільшення кількості клієнтів, швидше заповнення форм і різке зростання кількості потенційних клієнтів.
Symaps.io
symaps.io
Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та витягує цінність різних типів даних про місцезнаходження (соціально-демографічні показники, кількість відвідувачів, конкурентне середовище, приватні дані), щоб визначити та оцінити найкращі місця. Доступно багато функціональних можливостей: візуалізація покриття мережі, дослідження зон водозбору, порівняння місць, визначення білих зон, націлювання на нові зони зростання відповідно до попередньо визначеного набору критеріїв, пошук подібних місць, порівняння з конкурентами,... Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і проста візуалізація шарів даних на карті, імпорт та експорт даних. Платформа Symaps працює по всьому світу та наразі використовується в 15 країнах.
intuizi
intuizi.com
Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потенційних клієнтів, а також значно покращити фінансова віддача від цифрових витрат. З самого початку ми хотіли створити рішення для обробки даних, яке ґрунтувалося б на згоді користувачів (і відповідало б GDPR і CCPA), не було б моторошним і давало б кращі фінансові результати як для видавців, так і для рекламодавців. Нам хотілося рішення, яке б відповідало існуючому робочому процесу, щоб його можна було використовувати в поєднанні з поточними DSP, SSP, DMP, CMP тощо, а не замінювати їх. Ми хотіли мати можливість переглядати будь-який набір даних і порівнювати його з будь-якими іншими на загальнодоступній чи приватній основі. Ми також хотіли створити платформу, де ви могли б на власні очі побачити, чи були чиїсь дані корисними. Нарешті, ми хотіли створити рішення, яке було б настільки ж цінним за межами індустрії маркетингу. Розробляючи платформу Intuizi, ми вирішуємо великі проблеми з агрегацією, обробкою та відображенням даних. Ми вже пропонуємо найбільш економічно ефективний спосіб покращити рентабельність інвестицій у рекламу для цифрових кампаній, і ми покращуємося для кожного постачальника сигналів і кожного клієнта, якого ми додаємо. Зараз ми готуємо нашу платформу для використання поза маркетингом для таких речей, як дослідження, громадські послуги, охорона здоров’я та оздоровлення.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходження вашого підприємства, включаючи демографічні показники клієнтів, роздрібні продажі та пропозиції зон обслуговування. Статті, отримані за допомогою цього методу, можна використовувати для вивчення та покращення торговельних і гостинних закладів, а також для планування розвитку та оптимізації мережі. Аналітика на основі штучного інтелекту може точно прогнозувати продажі з точністю 80-90%, а також знаходити чинники успіху компаній і можливості зростання.
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для вирішення складних проблем планування, маршрутизації та планування. Solvice впроваджує технології штучного інтелекту у ваші програми. Ми використовуємо досвід глибокого дослідження операцій, щоб прискорити та покращити розвиток вашого рішення. Продукти Solvice OnRoute та OnShift є ідеальною відповіддю на всі ваші проблеми планування та логістики. Наші розв’язувачі обчислюють найкраще рішення за лічені секунди та надсилають ці дані вашій команді розробників. Наші API допоможуть вам підняти ефективність на абсолютно новий рівень. Почніть оптимізувати безкоштовно за допомогою нашої 30-денної пробної версії.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic - хмарна платформа для створення інтерактивних карт і обробки геолокаційних даних, що підтримує проекти спільноти та залучає громаду.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, графічної та часової аналітики або запуску контейнерного ML моделі
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