Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva - це графічна платформа дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, презентації, плакати, документи та інший візуальний контент. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, розроблених та редагувати проекти та завантажувати власні фотографії через інтерфейс перетягування. Платформа безкоштовна у використанні та пропонує платні підписки, такі як Canva Pro та Canva для Enterprise для додаткової функціональності. Користувачі також можуть оплатити фізичні продукти, які підлягають надруковій та відвантаженій. Це майже подвоїло останню оцінку в 2019 році.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, раніше Google Data Studio, - це онлайн -інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлені Google 15 березня 2016 року в рамках Suite Enterprise Google Analytics 360. Розблокуйте силу своїх даних за допомогою інтерактивних інформаційних панелей та прекрасних звітів, які надихають розумніші бізнес -рішення.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа аналітики, що перетворює спосіб використання даних для вирішення проблем - незмінно людей та організацій, щоб максимально використати їхні дані. Tableau-найширша і найглибша платформа даних та аналітики. Переконайтесь, що відповідальне використання даних та досягнення кращих результатів бізнесу з повністю інтегрованим управлінням та управлінням даними, візуальною аналітикою та розповідями про дані та співпрацею-все з провідним в галузі Salesforc доступний для всіх незалежно від їх знань із інструментами візуалізації даних. Tableau Pulse доступний для користувачів Tableau Cloud і використовує потужність Tableau AI, щоб доставити дані способами, які є більш персоналізованими, контекстуальними та розумними. Дізнайтеся більше на веб-сайті https://tableaue.com/pulse tableau Cloud, що надає розумніші рішення, орієнтовані на швидку, гнучку, інтуїтивну аналітику. Дослідіть повністю розміщене хмарне рішення на корпоративному класі на світовій платформі аналітики №1. Підготовка Tableau Prep забезпечує сучасний підхід до підготовки даних, що робить його швидшим та простішим у поєднанні, формі та чистих даних для аналізу.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або публікації в соціальних мережах. Користувачі можуть легко вивчати нові техніки дизайну незалежно від рівня навичок, використовуючи функції Kittl AI для перетворення тексту в зображення та тексту в кліпарт, які створюють приголомшливі зображення, ілюстрації чи фотографії на основі текстових описів лише за кілька клацань. Створений вміст зберігається, і до нього можна отримати доступ із розділу «Завантаження». Kittl AI видаляє фон кліпартів одним клацанням миші, а інструмент пропонує попередні налаштування стилів зображень і кліпартів, щоб допомогти користувачам знайти потрібні стилі. Зображення, створені штучним інтелектом на Kittl AI, створюються за допомогою моделей глибокого навчання, що дозволяє користувачам створювати швидше та економити гроші та ресурси. Користувачі можуть використовувати створений штучним інтелектом контент для комерційних проектів, якщо вони дотримуються умов використання та ліцензування Kittl. Інструмент пропонує спеціальний довідковий центр, і користувачі можуть зв’язатися зі службою підтримки Kittl, щоб отримати допомогу щодо своїх проектів.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає людям бути більш продуктивними, вимірюючи та аналізуючи дзвінки, додатки та місцезнаходження телефонів співробітників.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus — це потужна та ефективна платформа звітності. Qalyptus є гнучким і дозволяє створювати спеціальні звіти з Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed і QlikView у різних форматах: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML тощо. Використовуючи інтерфейс перетягування, створюйте звіти для необмеженої кількості одержувачів без додаткових витрат. Звіти можна надсилати електронною поштою, зберігати в папках, публікувати в Інтернеті. Qalyptus Cloud — це 100% хмарний продукт для Qlik Sense SaaS. Qalyptus Server — це 100% локальний продукт для Qlik Sense, керований клієнтом.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримати дані та отримати професійно виглядаючу інформаційну панель перед іншими за лічені хвилини. Кодування чи навчання не потрібні. Створюйте інформаційні панелі безпосередньо у своєму браузері за допомогою простого інтерфейсу з можливістю перетягування та виводьте важливі цифри, показники та ключові показники ефективності з неживих звітів і електронних таблиць. Geckoboard робить ваші ключові дані більш привабливими для всіх завдяки візуалізаціям, які кожен може зрозуміти з першого погляду та які автоматично оновлюються, щоб завжди залишатися в курсі подій. Виділіть варті уваги зміни в певних показниках за допомогою індикаторів стану, які привертають увагу до показників, які перевищують або нижчі від очікуваних, і візуально показують цілі, над якими ви працюєте, одним клацанням миші. Незважаючи на те, що ваша команда працює, Geckoboard спрощує обмін вашими інформаційними панелями. Скопіюйте та вставте посилання на живу інформаційну панель, яку можна переглядати в будь-якому веб-переглядачі, або запросіть своїх товаришів по команді увійти, переглянути та навіть створити власні інформаційні панелі. Для регулярних оновлень ви можете запланувати надсилання скріншотів інформаційної панелі електронною поштою або публікацію на каналі Slack через регулярні проміжки часу. Для максимальної видимості Geckoboard має функцію «Надіслати на телевізор», що дозволяє вам об’єднати обліковий запис із браузером на великому екрані чи телевізорі та вибрати, які інформаційні панелі ви хочете там відображати. Він навіть може переглядати кілька інформаційних панелей на одному екрані. У нас є прості інструкції щодо того, як досягти цього за день, використовуючи доступне готове обладнання. Нарешті, ви можете відстежувати ключові цифри в дорозі, увійшовши у свій обліковий запис у браузері мобільного пристрою, де ви зможете отримати доступ до своїх інформаційних панелей, ідеально відформатованих для невеликих екранів. Створюйте свої перші інформаційні панелі безкоштовно протягом 14 днів – платіжні дані не потрібні.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — це весела наскрізна платформа аналітики даних із низьким кодом/без коду, яка дозволяє будь-кому будь-де перетворювати надзвичайні обсяги даних у швидку інформацію, що допомагає їм щодня створювати прориви. Сьогодні організації в усьому світі покладаються на Alteryx для швидкого підвищення кваліфікації своєї робочої сили та отримання ефективних бізнес-результатів. Тож відвідайте Alteryx.com, щоб розпочати безкоштовну пробну версію та отримати більше від своїх даних!
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
Grow
grow.com
Grow-це платформа без коду з повної стекла бізнес-розвідки (BI), яка дає можливість усім у вашій організації приймати рішення, керовані даними. Поєднуючи ETL, зберігання даних та візуалізацію на одній простих у використанні платформи, будь-яка організація може підключати та вивчити свої дані до поверхневих ознак. Наша модель ліцензії Unlimited-користувача дає всім доступ до необхідних відповідей, не чекаючи в черзі для аналітика. Тепер кожен може приймати великі рішення в режимі реального часу, щоб прискорити своє зростання.
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture-це мобільна перша операційна платформа, яка дає вам знання, інструменти та процеси, які вам потрібно безпечно працювати, відповідати більш високим стандартам та вдосконалюватись щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що розпочалося як цифровий додаток до контрольного списку, перетворилося на платформу для проведення інспекцій, підняття та вирішення проблем, управління активами та навчальних команд на ходу. SafetyCulture також допомагає командам робити більше, ніж просто поставити галочки для управління, ризику та дотримання - це може допомогти встановити середовище, стандарти охорони здоров'я та безпеки та підняти планку, коли мова йде про оперативну майстерність. Завдяки захопленню даних у режимі реального часу в реальному часі під рукою, ви завжди будете знати, що працює, а що не так, ви можете зосередитись на тому, що справді має значення-щодня покращується. Розблокуйте потенціал своїх робочих команд, щоб просунути ваш бізнес вперед за допомогою безпеки.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — це відзначена нагородами сучасна платформа бізнес-аналітики (BI) і аналітики, спеціально створена для хмари. З Sigma будь-хто може використовувати функції та формули електронних таблиць, які вони вже знають, щоб досліджувати живі дані в хмарному масштабі, аж до найдрібнішої деталізації. Наш знайомий інтерфейс, схожий на електронну таблицю, надає повну потужність SQL у руки будь-якого користувача, зберігаючи актуальність і безпеку даних у хмарних сховищах даних. Компанії, які орієнтуються на дані, використовують Sigma, щоб надати своїм співробітникам, клієнтам і партнерам можливість вирватися з обмежень інформаційної панелі та самостійно досліджувати дані, щоб приймати кращі та швидші рішення. Наше програмне забезпечення було створено, щоб отримати вигоду від продуктивності хмарних сховищ даних для об’єднання джерел даних і миттєвого аналізу мільярдів рядків даних – без необхідності кодування.
Datapad
datapad.io
Datapad — це платформа звітності без коду. Це допомагає будь-якій компанії миттєво інтегруватися з понад 15 джерелами, консолідувати свої дані в єдиному місці та співпрацювати зі своїми командами та клієнтами. Інструмент вирізняється простотою у використанні, дизайном і простотою. Деякі основні функції: - 15+ інтеграцій - Шаблони показників і інформаційної панелі - Генерація AI Insight - Побудовник діаграм Google Таблиць - Посилання на інформаційну панель і вбудовування - Щоденні таблиці результатів електронною поштою - Співпраця команди KPI
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інформація про безпеку, часовий пояс, поточний час, час заходу та сходу сонця, час заходу та сходу місяця з будь-якої адреси IPv4 та IPv6 у форматі REST, JSON та XML через HTTPS.
Screenful
screenful.com
Screenful — це найпростіший спосіб отримати візуальну інформаційну панель і автоматизовані звіти про статус команди, щоб тримати кожну зацікавлену сторону в курсі статусу проекту. Screenful інтегрується з найпоширенішими інструментами керування завданнями, такими як Jira або Trello, GitLab і Asana, і створює звіти та аналітику на основі ваших проектів і завдань. Це готова інформаційна панель із мінімальними налаштуваннями, необхідними від користувача. Завдяки інформаційним панелям Screenful користувачі можуть відстежувати такі речі, як швидкість роботи команди, тривалість і цикл виконання завдань/проблем, поточні вузькі місця та отримувати повний огляд усіх своїх проектів. Розглядайте це як панелі інструментів у стероїдах вашого улюбленого інструменту керування завданнями!
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
Visme
visme.co
VISME-це все-в-одна платформа, яка надає можливості професіоналів, які не є провідними компаніями, трансформувати те, як вони створюють та діляться та публікують захоплюючі презентації, документи, візуальні звіти, візуалізації даних та інші візуальні формати за менший час. Користувачі IBM, Goldenstate Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент створення контенту, щоб розповісти та представити свої історії та перекладати нудні дані на залучення візуальних зображень. Працювати індивідуально або як команда для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вбудуйте на свій сайт або завантажте для офлайн -використання. Користувачі можуть співпрацювати, організовувати дані проекту у папках та надавати дозволи на основі ролей відповідним командам або особам. Більше того, Visme поставляється з декількома функціями автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановити час для автоматизації онлайн -презентацій та аналітики для відстеження ефективності опублікованого контенту.
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вони добре структуровані та зберігаються в одному місці. Жодного дублювання, жодних сварок із електронними таблицями та об’єднання документів. Співпрацюйте в режимі реального часу, захищаючи свої дані за допомогою спеціальних правил доступу, які контролюють дозволи аж до комірки. Дозвольте всім працювати з однаковими даними без шкоди для конфіденційності чи стабільності. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис команди або розмістіть Grist самостійно – у будь-якому випадку ваші дані завжди будуть вашими.
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за допомогою Sisense Fusion – аналітичної хмарної платформи на основі штучного інтелекту, яка надає інтелект у потрібному місці та в потрібний час щоразу. Понад 2000 глобальних компаній покладаються на Sisense, щоб впроваджувати інновації, руйнувати ринки та стимулювати значні зміни у світі. Sisense, визнана компанією № 1 у галузі бізнес-аналітики з точки зору успіху клієнтів, також п’ять років поспіль була названа однією зі 100 найкращих хмарних компаній світу за версією Forbes. Відвідайте нас на www.sisense.com і зв’яжіться з нами в LinkedIn, Twitter і Facebook.
panintelligence
panintelligence.com
Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурення в дані. pi створено таким чином, щоб він був низьким кодом для вас і без коду для ваших клієнтів. Ви можете зосередити свій час розробника на своїй основній пропозиції, щоб пришвидшити свою дорожню карту, а ваш клієнт зможе самостійно приймати рішення на основі даних, не потребуючи технічних навичок.
Smappen
smappen.com
Smappen — це онлайн-інструмент картографування території, який надає компаніям інформацію про місцезнаходження для ефективного дослідження ринку. Візуалізуйте торговельні зони, отримуйте доступ до статистичних даних про населення та аналізуйте конкурентів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо найкращих місць для бізнесу. Завдяки зонам, які проводять час, ви також можете з легкістю керувати логістикою та здійснювати місцеві маркетингові стратегії. Розкрийте силу інтелектуального визначення місцезнаходження та оптимізуйте успіх свого бізнесу за допомогою Smappen вже сьогодні!
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG, інвестори та муніципалітети покладаються на Placer.ai для прийняття обґрунтованих рішень і виграшних пропозицій. Основні функції включають: - Вимірювання відвідувань і тенденції - Справжня зона торгівлі - Статистика клієнтів і демографічні показники - Подорожі клієнтів - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності - Аналіз мережі та галузі - Платформа онлайн-аналітики - Канал даних, спеціальні звіти та API Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний обліковий запис і Placer. ai
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою аналізу місцезнаходження. Клієнти охоплюють автомобільну сферу, логістику, бізнес-аналітику, роздрібну торгівлю, подорожі, візуалізацію даних, споживчі програми, погоду, Інтернет речей, геопросторовий аналіз тощо. Завдяки передовій технології візуалізації карт для Інтернету та мобільних пристроїв, Mapbox відомий тим, що надає високопродуктивні, настроювані, надійні та масштабовані послуги визначення місця розташування, яким довіряють розробники, компанії та бізнес-лідери. Послуги Mapbox включають глобальні картографічні дані, дорожній рух у реальному часі, геокодування та пошук адрес, а також маршрути та вказівки для навігації. Створюйте за допомогою Mapbox за допомогою API, бібліотек коду, SDK і вичерпної документації для розробників. Розроблений для підприємств будь-якого розміру, Mapbox можна безкоштовно почати розробляти, а ціна базується на місячному використанні, попередні ліцензії чи контракти не потрібні. Mapbox — це глобальна команда з понад 700 осіб з офісами у Вашингтоні, Гельсінкі та Токіо. Mapbox було засновано в 2010 році. Сьогодні Mapbox забезпечує інтелектуальне визначення місцезнаходження платформ, програм і брендів у всьому світі.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій за кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та розширені деталі, взаємодіючи з даними, збільшуючи масштаб і шукаючи на карті. Використовуйте інтелектуальні стилі картографування на основі даних та інтуїтивно зрозумілі інструменти аналізу, щоб отримати інформацію про місцезнаходження. Ефективно працюйте у вашій організації, спільно створюючи та використовуючи карти. Поділіться своїми ідеями з окремими людьми або з усім світом.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore допомагає компаніям перетворювати дані на ефективну бізнес-аналітику за допомогою потужності штучного інтелекту, запитів природною мовою та прогнозної аналітики. Завдяки спеціальним галузевим рішенням, вбудованим у потужну платформу BI, Lumenore перетворює ваші необроблені дані на точні висновки. Забезпечте безперебійну інтеграцію даних, увімкніть сучасний бізнес-розповідь і заохочуйте розширене відкриття інформації. Створіть універсальний всесвіт даних для ефективного прийняття рішень у бізнес-функціях за допомогою Lumenore.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL або API і без проблем вставити інформаційну панель як компонент React або Vue. Оскільки продукт дуже розширюється за допомогою коду, ви матимете повний контроль над продуктом і створеним вами досвідом користувача.
Kyligence
kyligence.io
Ласкаво просимо до наступного покоління бізнес-аналітики, де бізнес-показники — це не просто цифри, а джерело інтелектуальних даних у вас під рукою. Зануртеся в Kyligence Zen, ваш централізований центр вимірювань, який перетворює дані в практичну інформацію. Спираючись на єдине джерело правдивих показників, Kyligence Zen надає кожному точну, комплексну та інтелектуальну підтримку прийняття рішень, спеціально розроблену для сучасних підприємств.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, зареєструвавшись. Ви зможете завантажувати власні дані та випробувати більшість функцій AnswerDock у безкоштовній версії. Використовуючи AnswerDock, бізнес-користувачі створюють власні звіти та інформаційні панелі, вводячи свої запитання, так само, як за допомогою веб-пошукової системи. Наприклад, користувачі можуть ввести 10 найкращих продавців за зростанням кількості потенційних клієнтів у цьому кварталі. AnswerDock запускає аналіз і миттєво відображає оптимальну візуалізацію. AnswerDock використовує потужні алгоритми інтелектуального аналізу даних, щоб відповісти на запитання, поставлені природною мовою, як-от: • Що стимулює мій коефіцієнт конверсії? • Чому продажі зросли вчора? • Що спонукає до затримки статусу відправлення? • Як перегляди сторінок впливають на дохід? AnswerDock підключається до різноманітних джерел: від файлів Excel до реляційних баз даних (Mysql, SQL Server тощо) і сторонніх API, таких як Google Analytics. Користувачі можуть створювати інформаційні панелі, поєднуючи кілька джерел, що дає їм змогу мати інтегроване уявлення про свій бізнес. Професіонали галузі з будь-якої бізнес-функції можуть використовувати AnswerDock, щоб легко досліджувати дані своєї компанії, використовуючи інтуїтивно зрозумілий пошуковий інтерфейс без необхідного навчання. AnswerDock підтримує професіоналів у роздрібній торгівлі та електронній комерції, фінансах і страхуванні, охороні здоров’я, транспорті та логістиці, зв’язку та медіа, виробництві та інших галузях. AnswerDock надає комплексну платформу даних із безліччю функцій: • Обробка природної мови • Автоматичний вибір діаграми • 30+ інтерактивних типів діаграм • 50+ параметрів налаштування • Інтелектуальний аналіз даних і аналіз даних • Пояснення аналізу • Спеціальні ключові слова • Автоматичне індексування даних • Спільний доступ і співпраця • Стовпці на основі формул • Об’єднання наборів даних • Консоль адміністрування • Заплановані завантаження даних • Експорт у CSV, PNG або PDF • Дозволи для стовпців, рядків і наборів даних • Керування користувачами • Інтерактивні інформаційні панелі
Datazip
datazip.io
Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними, об’єднавши розосереджені джерела даних, використовуючи ETL, сховище даних і можливості трансформації. Завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі Datazip створіть надійну масштабовану інфраструктуру даних лише за 45 хвилин. Насолоджуйтеся швидкими з’єднаннями для передачі даних, надійними запитами та плавним експортом, щоб приймати глибокі рішення.
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на основі даних завдяки платформі Decision Intelligence від Kleene.
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходження вашого підприємства, включаючи демографічні показники клієнтів, роздрібні продажі та пропозиції зон обслуговування. Статті, отримані за допомогою цього методу, можна використовувати для вивчення та покращення торговельних і гостинних закладів, а також для планування розвитку та оптимізації мережі. Аналітика на основі штучного інтелекту може точно прогнозувати продажі з точністю 80-90%, а також знаходити чинники успіху компаній і можливості зростання.
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для вирішення складних проблем планування, маршрутизації та планування. Solvice впроваджує технології штучного інтелекту у ваші програми. Ми використовуємо досвід глибокого дослідження операцій, щоб прискорити та покращити розвиток вашого рішення. Продукти Solvice OnRoute та OnShift є ідеальною відповіддю на всі ваші проблеми планування та логістики. Наші розв’язувачі обчислюють найкраще рішення за лічені секунди та надсилають ці дані вашій команді розробників. Наші API допоможуть вам підняти ефективність на абсолютно новий рівень. Почніть оптимізувати безкоштовно за допомогою нашої 30-денної пробної версії.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічних звітів електронною поштою.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — це комплексна інтелектуальна платформа, яка об’єднує потужність генеративного ШІ з точністю BI. Це хмарна платформа з відкритою архітектурою, яка побудована на масштабованому, адаптованому до майбутнього семантичному рівні, призначеному для впровадження Intelligence Everywhere™ на основі штучного інтелекту. MicroStrategy ONE дає змогу компаніям у всьому світі безперешкодно надавати сучасні рішення для аналізу даних десяткам тисяч як у своїх організаціях, так і за їх межами. Наповнений провідними технологіями GenAI, він дозволяє інтелектуально використовувати будь-який пристрій, щоб пришвидшити час від отримання даних до дії для будь-якого користувача.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mode максимізує рентабельність інвестицій у сучасний стек даних і перетворює дані на конкурентну перевагу для провідних компаній у всіх секторах і на всіх етапах.
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розробляти спеціальні звіти та відкривати глибшу та детальнішу інформацію. Конструктори можуть ітерувати та досліджувати дані в живих блокнотах для спільної роботи. Потім, використовуючи Observable Framework з відкритим кодом, вони можуть створювати програми з миттєвим завантаженням даних локально, використовуючи будь-яку мову чи бібліотеку. Легко безпечно розгортати та розміщувати програми даних на Observable. Ми піклуємося про систему єдиного входу, керування робочим простором, журнали аудиту тощо, щоб розробники могли зосередитися на створенні найкращих програм для обробки даних, які коли-небудь бачила їхня команда. Кращі інформаційні панелі, програми даних і звіти створюються за допомогою коду. Найкращі створюються за допомогою Observable.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному або майже реальному часі зміни вхідних даних. Спрощуючи роботу з даними про місцезнаходження та забезпечуючи цікаву візуалізацію карт, Mapotic дозволяє компаніям створювати програми, які подобаються їхнім користувачам.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, графічної та часової аналітики або запуску контейнерного ML моделі
ClicData
clicdata.com
ClicData — це провідна наскрізна платформа аналітики даних, розроблена для того, щоб дати можливість особам, які приймають рішення, і аналітикам досягти справжньої продуктивності та оприлюднювати ідеї на основі надійних, актуальних і уніфікованих даних. Отримайте користь від ClicData за кілька днів за допомогою нашої простої у використанні, але дуже потужної хмарної платформи, яка оптимізує підключення до даних, керування даними, візуалізацію даних і обмін ними з вашими командами чи клієнтами. Від інтеграції та керування даними до аналізу даних, візуалізації та спільного використання — ми надаємо вам усе, що вам потрібно, щоб легко зрозуміти свої дані, відстежувати ефективність і слідкувати за ключовими показниками на спеціальних, повністю інтерактивних інформаційних панелях. У світі, де рішення на основі даних є ключовими для успіху, наша місія полягає в підтримці організацій у всіх галузях, щоб отримати видимість їх ефективності за допомогою автоматизованого аналізу даних і звітності, роблячи складне простим. ClicData довіряють і використовують понад 1000 провідних організацій у багатьох галузях (роздрібна торгівля та електронна комерція, охорона здоров’я, медіа та реклама, готельний бізнес, виробництво, державний сектор тощо) у 25+ країнах.
SiteZeus
sitezeus.com
Нові та відомі бренди, брокери та розробники, що працюють із кількома підрозділами, можуть використовувати SiteZeus для швидкого перетворення мільйонів точок даних у просту для розуміння практичну інформацію. Це допомагає приймати кращі рішення на основі місцезнаходження.
Bold BI
boldbi.com
Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється з повною платформою для інтеграції даних, щоб впоратися з найскладнішими проблемами підготовки даних. Від необроблених джерел даних до повністю інтерактивних інформаційних панелей, Bold BI за рекордно короткий час усуває розрив між даними та практичними висновками. Платформа пропонує інтеграцію з понад 130 найпоширенішими джерелами даних, включаючи Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server і Oracle, а також загальний доступ до будь-якого джерела даних за допомогою REST API. Додаткові функції Bold BI включають: • Легке вбудовування аналітики за допомогою JavaScript SDK. • Наскрізна підтримка від впровадження до готового продукту. • Сучасна архітектура даних — відсутність власних кубів. • Потужний SDK, налаштований для всіх основних фреймворків. • Розгортання будь-де. • Єдиний вхід із OAuth2 і OpenID. • Ліцензування, що масштабується, без сюрпризів. • Функції дизайну перетягування. • Співпраця в реальному часі на інформаційних панелях. • Інтеграція з Office 365 і Active Directory. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. Направлення свого досвіду візуалізації даних у спрощене, але комплексне рішення Bold BI є наступним кроком у задоволенні потреб спільноти розробників. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — це платформа аналізу контекстних рішень, створена на основі запатентованих методів розширеного розмовного штучного інтелекту та аналітики. Помічник зі штучного інтелекту ConverSight, Athena, надає інформацію про бізнес, підключаючись до даних клієнтів і генеруючи інформацію та рекомендації за допомогою методів машинного навчання. Завдяки ConverSight компанії можуть застосовувати штучний інтелект у своїх методах планування реагування, що забезпечує кращу точність, ефективніше прийняття рішень і плавніший час реакції, що в кінцевому підсумку зменшує витрати та значно покращує роботу ланцюжка поставок. ConverSight діє як контрольна вежа ланцюга поставок, щоб допомогти компаніям оптимізувати роботу, мінімізувати збої та вирішувати критичні проблеми в режимі реального часу. Бізнес-помічник ConverSight зі штучним інтелектом, Athena, пропонує компаніям кращу видимість даних і розуміння для проактивного вдосконалення своїх ланцюжків поставок і прийняття інших точних, обґрунтованих рішень
Toucan
jointoucan.com
Toucan — це аналітична платформа, орієнтована на клієнтів, яка дозволяє компаніям стимулювати залучення за допомогою оповідання даних. Завдяки найкращому настроюваному досвіду для кінцевого користувача на будь-якому пристрої щороку переглядається понад 4 мільйони історій Toucan. Хмарна платформа без програмного коду Toucan скорочує витрати на розробку та скорочує час завдяки швидкому бездоганному впровадженню. Користувачі можуть підключатися до будь-яких даних, хмарних чи інших, потокових або збережених, використовуючи Toucan’s AnyConnect™ — набір із сотень включених конекторів. Підготовка даних настільки ж проста з Toucan YouPrep™, функцією візуальної готовності даних, яка дозволяє діловим людям виконувати завдання з даними, які зазвичай потребують експерта з даних. Візуалізація приймає форму «розповіді даних», де кожна діаграма супроводжується контекстом (наприклад, визначеннями), співпрацею та анотаціями, щоб користувачі розуміли «чому», а не лише «що» їхніх даних. Щоб спростити початок роботи, Toucan містить «Галерею додатків» початкових інформаційних панелей, GuidedDesign™ для допомоги у виборі та компонуванні діаграм, а також зразки наборів даних для швидкого створення прототипів. Нарешті, розгортання та керування спрощуються завдяки розгортанню одним дотиком від етапу до виробництва, легкому вбудовуванню за допомогою веб-компонентів або iFrames і публікації на будь-якому пристрої — Інтернеті, смартфонах, планшетах або кіосках/настінних дисплеях — однією дією. Усе це регулюється безпекою на рівні рядків, ролей або користувачів із повним журналом аудиту, а підключення та залучення допомагають вбудовані функції автоматизації та керування користувачами.
intuizi
intuizi.com
Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потенційних клієнтів, а також значно покращити фінансова віддача від цифрових витрат. З самого початку ми хотіли створити рішення для обробки даних, яке ґрунтувалося б на згоді користувачів (і відповідало б GDPR і CCPA), не було б моторошним і давало б кращі фінансові результати як для видавців, так і для рекламодавців. Нам хотілося рішення, яке б відповідало існуючому робочому процесу, щоб його можна було використовувати в поєднанні з поточними DSP, SSP, DMP, CMP тощо, а не замінювати їх. Ми хотіли мати можливість переглядати будь-який набір даних і порівнювати його з будь-якими іншими на загальнодоступній чи приватній основі. Ми також хотіли створити платформу, де ви могли б на власні очі побачити, чи були чиїсь дані корисними. Нарешті, ми хотіли створити рішення, яке було б настільки ж цінним за межами індустрії маркетингу. Розробляючи платформу Intuizi, ми вирішуємо великі проблеми з агрегацією, обробкою та відображенням даних. Ми вже пропонуємо найбільш економічно ефективний спосіб покращити рентабельність інвестицій у рекламу для цифрових кампаній, і ми покращуємося для кожного постачальника сигналів і кожного клієнта, якого ми додаємо. Зараз ми готуємо нашу платформу для використання поза маркетингом для таких речей, як дослідження, громадські послуги, охорона здоров’я та оздоровлення.
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудований процес випуску, включаючи затвердження, редагування, внутрішній відгук і відстеження змін між версіями * База даних поточних процедур із можливістю запиту * Перегляд і можливості ручних і автоматизованих процедур * Інтегрована телеметрія, командування та контроль, а також дані місії * Детальна аналітика, звіти та інформаційні панелі
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