Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Таджикистан

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Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva - це графічна платформа дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, презентації, плакати, документи та інший візуальний контент. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, розроблених та редагувати проекти та завантажувати власні фотографії через інтерфейс перетягування. Платформа безкоштовна у використанні та пропонує платні підписки, такі як Canva Pro та Canva для Enterprise для додаткової функціональності. Користувачі також можуть оплатити фізичні продукти, які підлягають надруковій та відвантаженій. Це майже подвоїло останню оцінку в 2019 році.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечує оцифрування карт на всіх рівнях організації. Заснована в 2009 році, Scribble Maps була створена на основі прямих відгуків користувачів. Наш командний портал дозволяє командам співпрацювати та працювати разом над картами, а завдяки безлічі параметрів експорту Scribble Maps можна інтегрувати з існуючими робочими потоками, щоб надати геопросторові можливості всій вашій організації.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — це хмарна платформа даних і рішення для звітності для малих і середніх організацій. Ми спеціалізуємося на даних і звітності для організацій охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та спорту.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркетинг), що полегшує впевнене зростання. Уможливлення співпраці між командами за допомогою спільних інформаційних панелей. З автоматизованими B2B KPI та показниками на основі типу вашого бізнесу (SaaS, стартап тощо) для розрахунку MRR, ARR, LTC, CAC, когортного аналізу та багато іншого! Платформа розроблена для компаній, що розвиваються, особливо тих, що мають інвесторів. ScaleXP дозволяє користувачам з упевненістю збирати кошти за допомогою наших даних у реальному часі та інформаційної панелі засновників, щоб тримати руку на пульсі ефективності бізнесу.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — це інструмент аналітики даних, який інтегрується з набором інструментів компанії, щоб забезпечити більше розуміння та ефективність. Наша мета — зробити дані легкодоступними, надавши командам прості інформаційні панелі даних.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес не починається і не закінчується біля вхідних дверей вашого офісу. Ваш бізнес там, де є ВИ! І ви можете отримати доступ до Cube будь-коли та будь-де. Ви можете отримати доступ до Cube із простого веб-браузера на своєму ноутбуці або на своєму iPhone, iPad чи Android за допомогою рідних програм.
Domo
domo.com
Domo використовує дані для всіх, щоб вони могли збільшити свій вплив на бізнес. Наша хмарна платформа обробки даних виходить за рамки традиційної бізнес-аналітики та аналітики, роблячи дані видимими та зручними за допомогою зручних інформаційних панелей і програм. Завдяки штучному інтелекту, науці про дані та захищеній основі даних, яка з’єднується з існуючими хмарними та застарілими системами, Domo допомагає компаніям оптимізувати критичні бізнес-процеси в масштабах і в рекордно короткі терміни, щоб викликати сміливу цікавість, яка сприяє експоненційним результатам бізнесу.
GoodData
gooddata.com
GoodData — це провідна хмарна платформа даних і аналітики, що забезпечує прийняття рішень на основі даних на основі ШІ для організацій по всьому світу. Завдяки платформі, яка використовує потенціал автоматизації та штучного інтелекту, GoodData дає своїм клієнтам можливість зробити аналітику даних доступною для кожного окремого кінцевого користувача за допомогою аналізу даних у режимі реального часу для самообслуговування безпосередньо в робочому місці. Понад 140 000 провідних компаній світу та 3,2 мільйона користувачів покладаються на GoodData, щоб стимулювати значні зміни та досягати більшого за допомогою даних.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
Keen
keen.io
Keen.io — це комплексне рішення для керування даними подій. Наша платформа може обробляти всі аспекти керування вашими даними про події, від збору до застосування. Транслюйте, зберігайте, надсилайте запити та представляйте свої дані в одному місці та отримуйте конкурентну перевагу над конкурентами. Keen дозволяє отримати правдиве уявлення про використання вашого продукту та взаємодію за допомогою даних на основі подій. Ми спрощуємо занурення в потрібні вам дані про продукт, дозволяючи вам виявляти та вирішувати проблеми з продуктом, покращувати взаємодію з користувачами та швидше розгортати продукт.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічних звітів електронною поштою.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — це комплексна інтелектуальна платформа, яка об’єднує потужність генеративного ШІ з точністю BI. Це хмарна платформа з відкритою архітектурою, яка побудована на масштабованому, адаптованому до майбутнього семантичному рівні, призначеному для впровадження Intelligence Everywhere™ на основі штучного інтелекту. MicroStrategy ONE дає змогу компаніям у всьому світі безперешкодно надавати сучасні рішення для аналізу даних десяткам тисяч як у своїх організаціях, так і за їх межами. Наповнений провідними технологіями GenAI, він дозволяє інтелектуально використовувати будь-який пристрій, щоб пришвидшити час від отримання даних до дії для будь-якого користувача.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mode максимізує рентабельність інвестицій у сучасний стек даних і перетворює дані на конкурентну перевагу для провідних компаній у всіх секторах і на всіх етапах.
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розробляти спеціальні звіти та відкривати глибшу та детальнішу інформацію. Конструктори можуть ітерувати та досліджувати дані в живих блокнотах для спільної роботи. Потім, використовуючи Observable Framework з відкритим кодом, вони можуть створювати програми з миттєвим завантаженням даних локально, використовуючи будь-яку мову чи бібліотеку. Легко безпечно розгортати та розміщувати програми даних на Observable. Ми піклуємося про систему єдиного входу, керування робочим простором, журнали аудиту тощо, щоб розробники могли зосередитися на створенні найкращих програм для обробки даних, які коли-небудь бачила їхня команда. Кращі інформаційні панелі, програми даних і звіти створюються за допомогою коду. Найкращі створюються за допомогою Observable.
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за допомогою Sisense Fusion – аналітичної хмарної платформи на основі штучного інтелекту, яка надає інтелект у потрібному місці та в потрібний час щоразу. Понад 2000 глобальних компаній покладаються на Sisense, щоб впроваджувати інновації, руйнувати ринки та стимулювати значні зміни у світі. Sisense, визнана компанією № 1 у галузі бізнес-аналітики з точки зору успіху клієнтів, також п’ять років поспіль була названа однією зі 100 найкращих хмарних компаній світу за версією Forbes. Відвідайте нас на www.sisense.com і зв’яжіться з нами в LinkedIn, Twitter і Facebook.
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання даних і досягніть кращих бізнес-результатів за допомогою повністю інтегрованого керування даними та керування ними, візуальної аналітики та оповідання даних, а також співпраці — усе це завдяки провідному в галузі Einstein від Salesforce, створеному прямо в Tableau Pulse — це переосмислений досвід обробки даних, який робить дані ще більшими. доступний кожному, незалежно від його досвіду роботи з інструментами візуалізації даних. Tableau Pulse доступний для користувачів Tableau Cloud і використовує потужність Tableau AI для надання даних більш персоналізованим, контекстним і розумним способом. Дізнайтеся більше на сторінці https://tableau.com/pulse Tableau Cloud дає змогу приймати розумніші, орієнтовані на розуміння рішення завдяки швидкій, гнучкій та інтуїтивно зрозумілій аналітиці. Спробуйте повністю розміщене хмарне рішення корпоративного рівня на платформі аналітики №1 у світі. Tableau Prep Builder пропонує сучасний підхід до підготовки даних, що дозволяє швидше та легше поєднувати, формувати та очищати дані для аналізу.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — це відзначена нагородами сучасна платформа бізнес-аналітики (BI) і аналітики, спеціально створена для хмари. З Sigma будь-хто може використовувати функції та формули електронних таблиць, які вони вже знають, щоб досліджувати живі дані в хмарному масштабі, аж до найдрібнішої деталізації. Наш знайомий інтерфейс, схожий на електронну таблицю, надає повну потужність SQL у руки будь-якого користувача, зберігаючи актуальність і безпеку даних у хмарних сховищах даних. Компанії, які орієнтуються на дані, використовують Sigma, щоб надати своїм співробітникам, клієнтам і партнерам можливість вирватися з обмежень інформаційної панелі та самостійно досліджувати дані, щоб приймати кращі та швидші рішення. Наше програмне забезпечення було створено, щоб отримати вигоду від продуктивності хмарних сховищ даних для об’єднання джерел даних і миттєвого аналізу мільярдів рядків даних – без необхідності кодування.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — це аналітична платформа, орієнтована на клієнтів, яка дозволяє компаніям стимулювати залучення за допомогою оповідання даних. Завдяки найкращому настроюваному досвіду для кінцевого користувача на будь-якому пристрої щороку переглядається понад 4 мільйони історій Toucan. Хмарна платформа без програмного коду Toucan скорочує витрати на розробку та скорочує час завдяки швидкому бездоганному впровадженню. Користувачі можуть підключатися до будь-яких даних, хмарних чи інших, потокових або збережених, використовуючи Toucan’s AnyConnect™ — набір із сотень включених конекторів. Підготовка даних настільки ж проста з Toucan YouPrep™, функцією візуальної готовності даних, яка дозволяє діловим людям виконувати завдання з даними, які зазвичай потребують експерта з даних. Візуалізація приймає форму «розповіді даних», де кожна діаграма супроводжується контекстом (наприклад, визначеннями), співпрацею та анотаціями, щоб користувачі розуміли «чому», а не лише «що» їхніх даних. Щоб спростити початок роботи, Toucan містить «Галерею додатків» початкових інформаційних панелей, GuidedDesign™ для допомоги у виборі та компонуванні діаграм, а також зразки наборів даних для швидкого створення прототипів. Нарешті, розгортання та керування спрощуються завдяки розгортанню одним дотиком від етапу до виробництва, легкому вбудовуванню за допомогою веб-компонентів або iFrames і публікації на будь-якому пристрої — Інтернеті, смартфонах, планшетах або кіосках/настінних дисплеях — однією дією. Усе це регулюється безпекою на рівні рядків, ролей або користувачів із повним журналом аудиту, а підключення та залучення допомагають вбудовані функції автоматизації та керування користувачами.
Bold Reports
boldreports.com
Бізнес-звіти не повинні обтяжувати ІТ-команду чи бюджет. Bolds Reports від Syncfusion змінює як спосіб представлення даних організацією, так і досвід зацікавлених сторін. Завдяки локальному рішенню Bold Reports, вбудованим інструментам звітування та SDK для перегляду звітів команда може впровадити справді сучасну систему керування звітами з розширеними функціями та необмеженою кількістю користувачів. Створюйте та редагуйте звіти за допомогою конструктора звітів, який використовує досвід користувальницького інтерфейсу Syncfusion для створення десятків елементів звіту, інтерактивних функцій, привабливих стилів і настроюваних параметрів форматування. Потім використовуйте сервер звітів, щоб публікувати та експортувати свої звіти, керувати їхніми правами доступу та доставляти їх користувачам у мережі. Коли звіти доступні будь-де, відповідні зацікавлені сторони можуть співпрацювати для прийняття кращих бізнес-рішень. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. У ході цієї роботи було виявлено потребу спростити те, як підприємства створюють, зберігають і обмінюються життєво важливими бізнес-звітами, а потім приступили до створення веб-рішення для керування звітами. Результатом є Bold Reports, які охоплюють дрібниці, щоб автори звітів могли зосередитися на загальній картині. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
ClicData
clicdata.com
ClicData — це провідна наскрізна платформа аналітики даних, розроблена для того, щоб дати можливість особам, які приймають рішення, і аналітикам досягти справжньої продуктивності та оприлюднювати ідеї на основі надійних, актуальних і уніфікованих даних. Отримайте користь від ClicData за кілька днів за допомогою нашої простої у використанні, але дуже потужної хмарної платформи, яка оптимізує підключення до даних, керування даними, візуалізацію даних і обмін ними з вашими командами чи клієнтами. Від інтеграції та керування даними до аналізу даних, візуалізації та спільного використання — ми надаємо вам усе, що вам потрібно, щоб легко зрозуміти свої дані, відстежувати ефективність і слідкувати за ключовими показниками на спеціальних, повністю інтерактивних інформаційних панелях. У світі, де рішення на основі даних є ключовими для успіху, наша місія полягає в підтримці організацій у всіх галузях, щоб отримати видимість їх ефективності за допомогою автоматизованого аналізу даних і звітності, роблячи складне простим. ClicData довіряють і використовують понад 1000 провідних організацій у багатьох галузях (роздрібна торгівля та електронна комерція, охорона здоров’я, медіа та реклама, готельний бізнес, виробництво, державний сектор тощо) у 25+ країнах.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — це платформа аналізу контекстних рішень, створена на основі запатентованих методів розширеного розмовного штучного інтелекту та аналітики. Помічник зі штучного інтелекту ConverSight, Athena, надає інформацію про бізнес, підключаючись до даних клієнтів і генеруючи інформацію та рекомендації за допомогою методів машинного навчання. Завдяки ConverSight компанії можуть застосовувати штучний інтелект у своїх методах планування реагування, що забезпечує кращу точність, ефективніше прийняття рішень і плавніший час реакції, що в кінцевому підсумку зменшує витрати та значно покращує роботу ланцюжка поставок. ConverSight діє як контрольна вежа ланцюга поставок, щоб допомогти компаніям оптимізувати роботу, мінімізувати збої та вирішувати критичні проблеми в режимі реального часу. Бізнес-помічник ConverSight зі штучним інтелектом, Athena, пропонує компаніям кращу видимість даних і розуміння для проактивного вдосконалення своїх ланцюжків поставок і прийняття інших точних, обґрунтованих рішень
Bold BI
boldbi.com
Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється з повною платформою для інтеграції даних, щоб впоратися з найскладнішими проблемами підготовки даних. Від необроблених джерел даних до повністю інтерактивних інформаційних панелей, Bold BI за рекордно короткий час усуває розрив між даними та практичними висновками. Платформа пропонує інтеграцію з понад 130 найпоширенішими джерелами даних, включаючи Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server і Oracle, а також загальний доступ до будь-якого джерела даних за допомогою REST API. Додаткові функції Bold BI включають: • Легке вбудовування аналітики за допомогою JavaScript SDK. • Наскрізна підтримка від впровадження до готового продукту. • Сучасна архітектура даних — відсутність власних кубів. • Потужний SDK, налаштований для всіх основних фреймворків. • Розгортання будь-де. • Єдиний вхід із OAuth2 і OpenID. • Ліцензування, що масштабується, без сюрпризів. • Функції дизайну перетягування. • Співпраця в реальному часі на інформаційних панелях. • Інтеграція з Office 365 і Active Directory. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. Направлення свого досвіду візуалізації даних у спрощене, але комплексне рішення Bold BI є наступним кроком у задоволенні потреб спільноти розробників. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
panintelligence
panintelligence.com
Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурення в дані. pi створено таким чином, щоб він був низьким кодом для вас і без коду для ваших клієнтів. Ви можете зосередити свій час розробника на своїй основній пропозиції, щоб пришвидшити свою дорожню карту, а ваш клієнт зможе самостійно приймати рішення на основі даних, не потребуючи технічних навичок.
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудований процес випуску, включаючи затвердження, редагування, внутрішній відгук і відстеження змін між версіями * База даних поточних процедур із можливістю запиту * Перегляд і можливості ручних і автоматизованих процедур * Інтегрована телеметрія, командування та контроль, а також дані місії * Детальна аналітика, звіти та інформаційні панелі
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на основі даних завдяки платформі Decision Intelligence від Kleene.
Datazip
datazip.io
Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними, об’єднавши розосереджені джерела даних, використовуючи ETL, сховище даних і можливості трансформації. Завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі Datazip створіть надійну масштабовану інфраструктуру даних лише за 45 хвилин. Насолоджуйтеся швидкими з’єднаннями для передачі даних, надійними запитами та плавним експортом, щоб приймати глибокі рішення.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, зареєструвавшись. Ви зможете завантажувати власні дані та випробувати більшість функцій AnswerDock у безкоштовній версії. Використовуючи AnswerDock, бізнес-користувачі створюють власні звіти та інформаційні панелі, вводячи свої запитання, так само, як за допомогою веб-пошукової системи. Наприклад, користувачі можуть ввести 10 найкращих продавців за зростанням кількості потенційних клієнтів у цьому кварталі. AnswerDock запускає аналіз і миттєво відображає оптимальну візуалізацію. AnswerDock використовує потужні алгоритми інтелектуального аналізу даних, щоб відповісти на запитання, поставлені природною мовою, як-от: • Що стимулює мій коефіцієнт конверсії? • Чому продажі зросли вчора? • Що спонукає до затримки статусу відправлення? • Як перегляди сторінок впливають на дохід? AnswerDock підключається до різноманітних джерел: від файлів Excel до реляційних баз даних (Mysql, SQL Server тощо) і сторонніх API, таких як Google Analytics. Користувачі можуть створювати інформаційні панелі, поєднуючи кілька джерел, що дає їм змогу мати інтегроване уявлення про свій бізнес. Професіонали галузі з будь-якої бізнес-функції можуть використовувати AnswerDock, щоб легко досліджувати дані своєї компанії, використовуючи інтуїтивно зрозумілий пошуковий інтерфейс без необхідного навчання. AnswerDock підтримує професіоналів у роздрібній торгівлі та електронній комерції, фінансах і страхуванні, охороні здоров’я, транспорті та логістиці, зв’язку та медіа, виробництві та інших галузях. AnswerDock надає комплексну платформу даних із безліччю функцій: • Обробка природної мови • Автоматичний вибір діаграми • 30+ інтерактивних типів діаграм • 50+ параметрів налаштування • Інтелектуальний аналіз даних і аналіз даних • Пояснення аналізу • Спеціальні ключові слова • Автоматичне індексування даних • Спільний доступ і співпраця • Стовпці на основі формул • Об’єднання наборів даних • Консоль адміністрування • Заплановані завантаження даних • Експорт у CSV, PNG або PDF • Дозволи для стовпців, рядків і наборів даних • Керування користувачами • Інтерактивні інформаційні панелі
Kyligence
kyligence.io
Ласкаво просимо до наступного покоління бізнес-аналітики, де бізнес-показники — це не просто цифри, а джерело інтелектуальних даних у вас під рукою. Зануртеся в Kyligence Zen, ваш централізований центр вимірювань, який перетворює дані в практичну інформацію. Спираючись на єдине джерело правдивих показників, Kyligence Zen надає кожному точну, комплексну та інтелектуальну підтримку прийняття рішень, спеціально розроблену для сучасних підприємств.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL або API і без проблем вставити інформаційну панель як компонент React або Vue. Оскільки продукт дуже розширюється за допомогою коду, ви матимете повний контроль над продуктом і створеним вами досвідом користувача.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore допомагає компаніям перетворювати дані на ефективну бізнес-аналітику за допомогою потужності штучного інтелекту, запитів природною мовою та прогнозної аналітики. Завдяки спеціальним галузевим рішенням, вбудованим у потужну платформу BI, Lumenore перетворює ваші необроблені дані на точні висновки. Забезпечте безперебійну інтеграцію даних, увімкніть сучасний бізнес-розповідь і заохочуйте розширене відкриття інформації. Створіть універсальний всесвіт даних для ефективного прийняття рішень у бізнес-функціях за допомогою Lumenore.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та розширені деталі, взаємодіючи з даними, збільшуючи масштаб і шукаючи на карті. Використовуйте інтелектуальні стилі картографування на основі даних та інтуїтивно зрозумілі інструменти аналізу, щоб отримати інформацію про місцезнаходження. Ефективно працюйте у вашій організації, спільно створюючи та використовуючи карти. Поділіться своїми ідеями з окремими людьми або з усім світом.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій за кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою аналізу місцезнаходження. Клієнти охоплюють автомобільну сферу, логістику, бізнес-аналітику, роздрібну торгівлю, подорожі, візуалізацію даних, споживчі програми, погоду, Інтернет речей, геопросторовий аналіз тощо. Завдяки передовій технології візуалізації карт для Інтернету та мобільних пристроїв, Mapbox відомий тим, що надає високопродуктивні, настроювані, надійні та масштабовані послуги визначення місця розташування, яким довіряють розробники, компанії та бізнес-лідери. Послуги Mapbox включають глобальні картографічні дані, дорожній рух у реальному часі, геокодування та пошук адрес, а також маршрути та вказівки для навігації. Створюйте за допомогою Mapbox за допомогою API, бібліотек коду, SDK і вичерпної документації для розробників. Розроблений для підприємств будь-якого розміру, Mapbox можна безкоштовно почати розробляти, а ціна базується на місячному використанні, попередні ліцензії чи контракти не потрібні. Mapbox — це глобальна команда з понад 700 осіб з офісами у Вашингтоні, Гельсінкі та Токіо. Mapbox було засновано в 2010 році. Сьогодні Mapbox забезпечує інтелектуальне визначення місцезнаходження платформ, програм і брендів у всьому світі.
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG, інвестори та муніципалітети покладаються на Placer.ai для прийняття обґрунтованих рішень і виграшних пропозицій. Основні функції включають: - Вимірювання відвідувань і тенденції - Справжня зона торгівлі - Статистика клієнтів і демографічні показники - Подорожі клієнтів - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності - Аналіз мережі та галузі - Платформа онлайн-аналітики - Канал даних, спеціальні звіти та API Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний обліковий запис і Placer. ai
Smappen
smappen.com
Smappen — це онлайн-інструмент картографування території, який надає компаніям інформацію про місцезнаходження для ефективного дослідження ринку. Візуалізуйте торговельні зони, отримуйте доступ до статистичних даних про населення та аналізуйте конкурентів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо найкращих місць для бізнесу. Завдяки зонам, які проводять час, ви також можете з легкістю керувати логістикою та здійснювати місцеві маркетингові стратегії. Розкрийте силу інтелектуального визначення місцезнаходження та оптимізуйте успіх свого бізнесу за допомогою Smappen вже сьогодні!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимізує стратегію роздрібних торговців нерухомістю, щоб швидше та точніше приймати рішення. Проста у використанні та централізована платформа даних пропонує розширену прогнозну аналітику національним франчайзерам і мережам із доступом до провідних галузевих даних, які покращують інструменти планування ринку та моделі прогнозування PiinPoints.
Combain
combain.com
За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — це платформа ринку, керована даними, яка змінює спосіб купівлі та продажу мережевих послуг компаніями. Завдяки оптимізації закупівель і спрощенню діяльності з продажу Cloudscene відкриває шлях для міцніших зв’язків, легшого відстеження та управління, уповноважених і гнучких команд, економії часу та витрат і підвищення продуктивності для перспективних організацій. Наша платформа підтримується неперевершеним ринковим аналізом, оскільки ми вважаємо, що найкращі бізнес-рішення ґрунтуються на потужних даних.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — це провідна платформа відстеження геолокації, яка оснащена вбудованими сповіщеннями та повідомленнями для клієнтів. Він працює з компаніями будь-якого розміру, які шукають інтелектуальні рішення для прогнозування видимості та розташування, допомагаючи їм отримувати та обробляти елементи даних для візуалізації та інтелектуального запуску як внутрішніх, так і зовнішніх подій. Glympse було засновано на передумові, що обмін геоданими має бути тимчасовим, а кінцевий користувач завжди може контролювати встановлення часових обмежень і географічних меж для цієї частки розташування. Він витратив більше десяти років на надання обміну геоданими, що досягає гармонійного балансу між простим, безпечним, корисним, тимчасовим і конфіденційним. Він освоїв нюанси побудови інтерактивного досвіду на основі даних про місцезнаходження. Ми пишаємося тим, що автоматизуємо оновлення того, що бачить клієнт, на основі складної логіки виявлення прибуття та геозонування, оптимізуємо час автономної роботи та збалансовуємо все це за допомогою плавних можливостей UX/UI. Оскільки всі в Glympse є фанатами технологій і в захваті від створення передових рішень, компанія застосувала той самий підхід до розробки рішень, які дозволяють корпоративним брендам забезпечувати зручнішу роботу з клієнтами, коли люди, продукти та послуги знаходяться в русі. Glympse пропонує гнучку платформу відстеження геолокації з корпоративними SDK, API, інформаційними панелями тощо для створення власних продуктів або послуг на основі місцезнаходження для польових послуг, автопарку та логістики, доставки продуктів і роздрібних повідомлень про прибуття або використовувати один із двох готових продуктів Glympse En Route для корпоративних клієнтів і Glympse PRO для малого бізнесу.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — це платформа геолокаційного аналізу, яка показує цінність кожного місця — людей, їхньої поведінки, бізнесу та потенціалу — як легко використовуваних шарів на картах.
IdealSpot
idealspot.com
За останні вісім років IdealSpot збирав дані про споживачів і роздрібний ринок, щоб побудувати найповнішу, актуальну та географічно детальну карту ринку роздрібної торгівлі США, доступну в світі. Окрім наших баз даних, ми набули досвіду в аналізі поведінки споживачів і роздрібних мереж, працюючи з тисячами роздрібних брендів по всій країні. Ми пропонуємо нашим клієнтам кілька шляхів отримання інформації: SaaS із самообслуговуванням, консультації на основі проектів, інтеграція API та обмін корпоративними даними. Що стосується SaaS, то наша гнучка платформа самообслуговування дозволяє дослідникам детально отримувати саме ту інформацію та звіти, які їм потрібні, у будь-якому місці, яке вони вивчають. Для підприємств, які досягли зрілості даних, ми збагачуємо дані про місцезнаходження в промислових масштабах і залучаємо високоспеціалізованих аналітиків для розробки нових рішень бізнес-проблем за допомогою власних статистичних методів.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це передова платформа виявлення об’єктів, розроблена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених дронами. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти аномалії. Зручний інтерфейс і безкодовий підхід дають змогу користувачам із будь-яким технічним освітою створювати індивідуальні варіанти використання та отримувати цінну інформацію зі своїх даних.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — це платформа Location Intelligence, яка допомагає професіоналам із галузей роздрібної торгівлі, нерухомості та FMCG зрозуміти, як місцезнаходження впливає на ефективність їхнього бізнесу. Розширена аналітика даних і прогнозна статистика дають змогу компаніям проводити поглиблені дослідження ринку, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо своїх стратегій. Цінні відомості, отримані в результаті цих аналізів, миттєво відображаються в орієнтованому на карту інтерфейсі, який простий у навігації та зрозумілий. Ця конкурентна бізнес-аналітика використовується для максимізації ефективності мереж магазинів, точного прогнозування продажів, оновлення маркетингових комплексів і планів розширення.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена на три продукти: - База даних поштових індексів: повна пропозиція даних поштових індексів для інтеграції підприємств і продуктів. - База даних кордонів: наші межі з узгодженими краями охоплюють поштові та адміністративні області з високою точністю та роздільною здатністю візуалізації. - База даних вулиць: доповніть свої геодані інформацією про вулицю для підтвердження адреси, автозаповнення та доставки на останню милю. Набори даних доповнюються розширеними функціями, зокрема підтримкою кількох мов, кодами UNLOCODE та IATA, визначеннями міст, адміністративними районами, координатами широти та довготи тощо. Менеджер із успіху клієнтів, присвячений вашому обліковому запису та відданий вашому успіху, забезпечить безперебійний процес інтеграції даних і негайну відповідь на всі ваші запитання. Такі компанії, як Gartner, IBM і UPS, покладаються на наші міжнародні бази даних поштових індексів.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin є основоположним рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі реального часу. Потужна платформа інтелектуального картографування приміщень, Mappedin, надає вам передову систему картографування та інтуїтивно зрозумілі програми для пошуку шляху. Джерело правди для ваших карт нерухомості, наш редактор карт створює співпрацю між організаціями для підтримки точних карт і даних про місцезнаходження в режимі реального часу.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — це API із повністю інтегрованим набором функцій перевірки для форм реєстрації клієнтів. Додайте одну або кілька функцій до наявної форми та спостерігайте за покращенням коефіцієнтів конверсії та якості даних. - Пошук адреси Використовуйте пошук поштового індексу або автозаповнення, щоб фіксувати адреси в 5 разів швидше без помилок - Геокодування на даху Отримувати координати для адрес по всьому світу - Перевірка банківських рахунків Перевірка банківських рахунків для прямих дебетів і грошових переказів - Перевірка електронної пошти та мобільних пристроїв Зберігайте дійсні адреси електронної пошти та мобільного телефону номери від клієнтів і потенційних клієнтів - перевірка OTP Захист облікових записів клієнтів за допомогою одноразового пароля Перевірка SMS Навіщо використовувати Postcoder? Postcoder допомагає понад 9000 організаціям у Великій Британії та в усьому світі досягти відчутних покращень у перетвореннях форм і якості даних. Після інтеграції Postcoder багато хто повідомляє про збільшення кількості клієнтів, швидше заповнення форм і різке зростання кількості потенційних клієнтів.
Symaps.io
symaps.io
Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та витягує цінність різних типів даних про місцезнаходження (соціально-демографічні показники, кількість відвідувачів, конкурентне середовище, приватні дані), щоб визначити та оцінити найкращі місця. Доступно багато функціональних можливостей: візуалізація покриття мережі, дослідження зон водозбору, порівняння місць, визначення білих зон, націлювання на нові зони зростання відповідно до попередньо визначеного набору критеріїв, пошук подібних місць, порівняння з конкурентами,... Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і проста візуалізація шарів даних на карті, імпорт та експорт даних. Платформа Symaps працює по всьому світу та наразі використовується в 15 країнах.
intuizi
intuizi.com
Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потенційних клієнтів, а також значно покращити фінансова віддача від цифрових витрат. З самого початку ми хотіли створити рішення для обробки даних, яке ґрунтувалося б на згоді користувачів (і відповідало б GDPR і CCPA), не було б моторошним і давало б кращі фінансові результати як для видавців, так і для рекламодавців. Нам хотілося рішення, яке б відповідало існуючому робочому процесу, щоб його можна було використовувати в поєднанні з поточними DSP, SSP, DMP, CMP тощо, а не замінювати їх. Ми хотіли мати можливість переглядати будь-який набір даних і порівнювати його з будь-якими іншими на загальнодоступній чи приватній основі. Ми також хотіли створити платформу, де ви могли б на власні очі побачити, чи були чиїсь дані корисними. Нарешті, ми хотіли створити рішення, яке було б настільки ж цінним за межами індустрії маркетингу. Розробляючи платформу Intuizi, ми вирішуємо великі проблеми з агрегацією, обробкою та відображенням даних. Ми вже пропонуємо найбільш економічно ефективний спосіб покращити рентабельність інвестицій у рекламу для цифрових кампаній, і ми покращуємося для кожного постачальника сигналів і кожного клієнта, якого ми додаємо. Зараз ми готуємо нашу платформу для використання поза маркетингом для таких речей, як дослідження, громадські послуги, охорона здоров’я та оздоровлення.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходження вашого підприємства, включаючи демографічні показники клієнтів, роздрібні продажі та пропозиції зон обслуговування. Статті, отримані за допомогою цього методу, можна використовувати для вивчення та покращення торговельних і гостинних закладів, а також для планування розвитку та оптимізації мережі. Аналітика на основі штучного інтелекту може точно прогнозувати продажі з точністю 80-90%, а також знаходити чинники успіху компаній і можливості зростання.
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для вирішення складних проблем планування, маршрутизації та планування. Solvice впроваджує технології штучного інтелекту у ваші програми. Ми використовуємо досвід глибокого дослідження операцій, щоб прискорити та покращити розвиток вашого рішення. Продукти Solvice OnRoute та OnShift є ідеальною відповіддю на всі ваші проблеми планування та логістики. Наші розв’язувачі обчислюють найкраще рішення за лічені секунди та надсилають ці дані вашій команді розробників. Наші API допоможуть вам підняти ефективність на абсолютно новий рівень. Почніть оптимізувати безкоштовно за допомогою нашої 30-денної пробної версії.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному або майже реальному часі зміни вхідних даних. Спрощуючи роботу з даними про місцезнаходження та забезпечуючи цікаву візуалізацію карт, Mapotic дозволяє компаніям створювати програми, які подобаються їхнім користувачам.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, графічної та часової аналітики або запуску контейнерного ML моделі
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