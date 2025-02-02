Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Швеція

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, як-от Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або публікації в соціальних мережах. Користувачі можуть легко вивчати нові техніки дизайну незалежно від рівня навичок, використовуючи функції Kittl AI для перетворення тексту в зображення та тексту в кліпарт, які створюють приголомшливі зображення, ілюстрації чи фотографії на основі текстових описів лише за кілька клацань. Створений вміст зберігається, і до нього можна отримати доступ із розділу «Завантаження». Kittl AI видаляє фон кліпартів одним клацанням миші, а інструмент пропонує попередні налаштування стилів зображень і кліпартів, щоб допомогти користувачам знайти потрібні стилі. Зображення, створені штучним інтелектом на Kittl AI, створюються за допомогою моделей глибокого навчання, що дозволяє користувачам створювати швидше та економити гроші та ресурси. Користувачі можуть використовувати створений штучним інтелектом контент для комерційних проектів, якщо вони дотримуються умов використання та ліцензування Kittl. Інструмент пропонує спеціальний довідковий центр, і користувачі можуть зв’язатися зі службою підтримки Kittl, щоб отримати допомогу щодо своїх проектів.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних інформаційних панелей і красивих звітів, які надихають на прийняття розумніших бізнес-рішень.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — це інструмент для відкриття досліджень, який поєднує в собі інтерактивні карти цитування, сучасні інструменти пошуку та цільові оновлення, щоб допомогти дослідникам і командам дослідників зрозуміти величезний науковий корпус. Він може візуалізувати вашу дослідницьку тему за допомогою всього, починаючи від наукових статей, патентів, попереднього друку та електронного друку.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 і Grafana. Усі послуги Aiven оплачуються погодинно на основі фактичного використання без прихованих платежів. Почніть 30-денну пробну версію вже сьогодні!
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічних звітів електронною поштою.
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримати дані та отримати професійно виглядаючу інформаційну панель перед іншими за лічені хвилини. Кодування чи навчання не потрібні. Створюйте інформаційні панелі безпосередньо у своєму браузері за допомогою простого інтерфейсу з можливістю перетягування та виводьте важливі цифри, показники та ключові показники ефективності з неживих звітів і електронних таблиць. Geckoboard робить ваші ключові дані більш привабливими для всіх завдяки візуалізаціям, які кожен може зрозуміти з першого погляду та які автоматично оновлюються, щоб завжди залишатися в курсі подій. Виділіть варті уваги зміни в певних показниках за допомогою індикаторів стану, які привертають увагу до показників, які перевищують або нижчі від очікуваних, і візуально показують цілі, над якими ви працюєте, одним клацанням миші. Незважаючи на те, що ваша команда працює, Geckoboard спрощує обмін вашими інформаційними панелями. Скопіюйте та вставте посилання на живу інформаційну панель, яку можна переглядати в будь-якому веб-переглядачі, або запросіть своїх товаришів по команді увійти, переглянути та навіть створити власні інформаційні панелі. Для регулярних оновлень ви можете запланувати надсилання скріншотів інформаційної панелі електронною поштою або публікацію на каналі Slack через регулярні проміжки часу. Для максимальної видимості Geckoboard має функцію «Надіслати на телевізор», що дозволяє вам об’єднати обліковий запис із браузером на великому екрані чи телевізорі та вибрати, які інформаційні панелі ви хочете там відображати. Він навіть може переглядати кілька інформаційних панелей на одному екрані. У нас є прості інструкції щодо того, як досягти цього за день, використовуючи доступне готове обладнання. Нарешті, ви можете відстежувати ключові цифри в дорозі, увійшовши у свій обліковий запис у браузері мобільного пристрою, де ви зможете отримати доступ до своїх інформаційних панелей, ідеально відформатованих для невеликих екранів. Створюйте свої перші інформаційні панелі безкоштовно протягом 14 днів – платіжні дані не потрібні.
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вони добре структуровані та зберігаються в одному місці. Жодного дублювання, жодних сварок із електронними таблицями та об’єднання документів. Співпрацюйте в режимі реального часу, захищаючи свої дані за допомогою спеціальних правил доступу, які контролюють дозволи аж до комірки. Дозвольте всім працювати з однаковими даними без шкоди для конфіденційності чи стабільності. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис команди або розмістіть Grist самостійно – у будь-якому випадку ваші дані завжди будуть вашими.
Reportz
reportz.io
Reportz — це інструмент звітності в реальному часі на основі інформаційної панелі для компаній цифрового маркетингу, агентств і фрілансерів, який може допомогти автоматизувати процеси звітності клієнтів. Встановіть правильні KPI і дозвольте Reportz виконувати всю рутинну роботу за вас. Підтримуйте своїх клієнтів і надайте їм найпрозорішу звітність клієнтів, яку вони коли-небудь бачили. Необмежена кількість інтеграцій. Необмежена кількість користувачів. Безкоштовна біла мітка електронної пошти та облікового запису. Необмежена кількість KPI на інформаційних панелях.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — це провідна платформа відстеження геолокації, яка оснащена вбудованими сповіщеннями та повідомленнями для клієнтів. Він працює з компаніями будь-якого розміру, які шукають інтелектуальні рішення для прогнозування видимості та розташування, допомагаючи їм отримувати та обробляти елементи даних для візуалізації та інтелектуального запуску як внутрішніх, так і зовнішніх подій. Glympse було засновано на передумові, що обмін геоданими має бути тимчасовим, а кінцевий користувач завжди може контролювати встановлення часових обмежень і географічних меж для цієї частки розташування. Він витратив більше десяти років на надання обміну геоданими, що досягає гармонійного балансу між простим, безпечним, корисним, тимчасовим і конфіденційним. Він освоїв нюанси побудови інтерактивного досвіду на основі даних про місцезнаходження. Ми пишаємося тим, що автоматизуємо оновлення того, що бачить клієнт, на основі складної логіки виявлення прибуття та геозонування, оптимізуємо час автономної роботи та збалансовуємо все це за допомогою плавних можливостей UX/UI. Оскільки всі в Glympse є фанатами технологій і в захваті від створення передових рішень, компанія застосувала той самий підхід до розробки рішень, які дозволяють корпоративним брендам забезпечувати зручнішу роботу з клієнтами, коли люди, продукти та послуги знаходяться в русі. Glympse пропонує гнучку платформу відстеження геолокації з корпоративними SDK, API, інформаційними панелями тощо для створення власних продуктів або послуг на основі місцезнаходження для польових послуг, автопарку та логістики, доставки продуктів і роздрібних повідомлень про прибуття або використовувати один із двох готових продуктів Glympse En Route для корпоративних клієнтів і Glympse PRO для малого бізнесу.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інших всі канали на одному екрані. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Спробуйте зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу. --- Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди Перегляньте на одному екрані основні показники: Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інші канали. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Проведіть простий тест зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — це мобільна операційна платформа, яка надає вам знання, інструменти та процеси, необхідні для безпечної роботи, відповідності вищим стандартам і вдосконалення щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що починалося як програма для цифрових контрольних списків, перетворилося на платформу для проведення перевірок, порушування та вирішення проблем, управління активами та навчання команд у дорозі. SafetyCulture також допомагає командам робити більше, ніж просто встановлювати прапорці для управління, ризиків і відповідності – це може допомогти встановити стандарти навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки, а також підвищити планку, коли йдеться про досконалість роботи. Завдяки збору даних у режимі реального часу та практичній статистиці у вас під рукою, ви завжди знатимете, що працює, а що ні, щоб ви могли зосередитися на тому, що справді важливо, покращуючи щодня. Розкрийте потенціал своїх робочих команд, щоб просувати свій бізнес вперед із SafetyCulture.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — це веб-програма з відкритим кодом, яка може підключатися безпосередньо до баз даних і API і використовувати дані для створення красивих діаграм. Він містить конструктор діаграм, панелі інструментів, які можна редагувати, діаграми, які можна вставляти, редактор запитів і запитів, а також командні можливості. Chartbrew можна безкоштовно розміщувати самостійно або використовувати як керовану службу на chartbrew.com. Інтеграції Charbrew (перейдіть на веб-сайт, щоб переглянути актуальний список) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, Firebase Realtime Database, Custom REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase тощо. Деякі функції Chartbrew - Брендування звітів і біле маркування - Підтримка шаблонів - виберіть із вже створених для вас або навіть створіть власні для повторного використання на своїх інформаційних панелях - Розклад автоматичного оновлення для ваших інформаційних панелей - Сповіщення електронною поштою, Webhook і Slack із спеціальними тригерами - Виявлення аномалій у даних - Вбудовування діаграм - Звіти для спільного використання - Фільтри даних на рівні інформаційної панелі або діаграми - Фільтри загальнодоступних даних - доступні для перегляду - Експорт Excel і PDF - Детальні дозволи для вашої команди та клієнтів
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі штучного інтелекту, який спрощує процес дослідження даних, пропонуючи ефективне рішення для пошуку, очищення, візуалізації та перетворення даних. Орієнтуючись на простоту використання, Rose використовує найсучасніші LLM (моделі мовних моделей) із відкритим кодом і методи обробки природної мови для аналізу інформації на основі підказок людської мови. Це дозволяє користувачам легко знаходити відповідні джерела даних, забезпечуючи плавну інтеграцію з провідними постачальниками даних у всьому світі. Сильна сторона платформи полягає в її здатності ефективно залучати та візуалізувати дані. Поєднуючи креативні аспекти технології SF (Сан-Франциско) з надійністю фінансів Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose забезпечує систему, що повністю перевіряється, що дозволяє користувачам відстежувати логіку її результатів аж до вихідних даних. Ця функція підвищує прозорість і підзвітність. Rose також забезпечує безпроблемний обмін даними, надаючи користувачам можливість легко ділитися інформацією з внутрішніми командами або третіми сторонами. Користувачі можуть контролювати рівень дозволу, наданого одержувачам, забезпечуючи захист конфіденційної інформації. Крім того, Rose працює як надійний сторонній ринок даних, що сприяє купівлі та продажу різноманітних і великих наборів даних. Ця функція пропонує користувачам можливість легко переглядати, купувати та продавати набори даних, сприяючи створенню середовища для співпраці. Rose використовується аналітиками відомих фінансових установ, що додатково підтверджує його надійність і придатність для завдань, що потребують великої кількості даних. Інструмент супроводжується вичерпним ресурсом документації та забезпечує підтримку клієнтів через контактні канали, включаючи електронну пошту.
DashThis
dashthis.com
Якщо ви шукаєте інструмент звітування цифрового маркетингу, який має ЛИШЕ ті функції, які вам потрібні, і без складних «зайвих» речей, DashThis саме для вас! Ми інтегруємося з понад 30 джерелами даних, а для всього іншого є наш чудовий файловий менеджер CSV, який допоможе вам додати будь-які інші дані, які ви можете мати на своїх інформаційних панелях. І, перш за все, ми відомі своєю приголомшливою підтримкою клієнтів. Ви не залишитеся наодинці з інструментом і кількома статтями довідкового центру (хоча, якщо ви віддаєте перевагу цьому, це теж нормально!). Якщо вам потрібен відданий член нашої команди, який гарантує, що ви готові до роботи в найкоротші терміни, і завжди готовий відповісти на запитання, коли вам потрібно, це саме те, що ви отримаєте!
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою аналізу місцезнаходження. Клієнти охоплюють автомобільну сферу, логістику, бізнес-аналітику, роздрібну торгівлю, подорожі, візуалізацію даних, споживчі програми, погоду, Інтернет речей, геопросторовий аналіз тощо. Завдяки передовій технології візуалізації карт для Інтернету та мобільних пристроїв, Mapbox відомий тим, що надає високопродуктивні, настроювані, надійні та масштабовані послуги визначення місця розташування, яким довіряють розробники, компанії та бізнес-лідери. Послуги Mapbox включають глобальні картографічні дані, дорожній рух у реальному часі, геокодування та пошук адрес, а також маршрути та вказівки для навігації. Створюйте за допомогою Mapbox за допомогою API, бібліотек коду, SDK і вичерпної документації для розробників. Розроблений для підприємств будь-якого розміру, Mapbox можна безкоштовно почати розробляти, а ціна базується на місячному використанні, попередні ліцензії чи контракти не потрібні. Mapbox — це глобальна команда з понад 700 осіб з офісами у Вашингтоні, Гельсінкі та Токіо. Mapbox було засновано в 2010 році. Сьогодні Mapbox забезпечує інтелектуальне визначення місцезнаходження платформ, програм і брендів у всьому світі.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/
Keen
keen.io
Keen.io — це комплексне рішення для керування даними подій. Наша платформа може обробляти всі аспекти керування вашими даними про події, від збору до застосування. Транслюйте, зберігайте, надсилайте запити та представляйте свої дані в одному місці та отримуйте конкурентну перевагу над конкурентами. Keen дозволяє отримати правдиве уявлення про використання вашого продукту та взаємодію за допомогою даних на основі подій. Ми спрощуємо занурення в потрібні вам дані про продукт, дозволяючи вам виявляти та вирішувати проблеми з продуктом, покращувати взаємодію з користувачами та швидше розгортати продукт.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — це комплексна інтелектуальна платформа, яка об’єднує потужність генеративного ШІ з точністю BI. Це хмарна платформа з відкритою архітектурою, яка побудована на масштабованому, адаптованому до майбутнього семантичному рівні, призначеному для впровадження Intelligence Everywhere™ на основі штучного інтелекту. MicroStrategy ONE дає змогу компаніям у всьому світі безперешкодно надавати сучасні рішення для аналізу даних десяткам тисяч як у своїх організаціях, так і за їх межами. Наповнений провідними технологіями GenAI, він дозволяє інтелектуально використовувати будь-який пристрій, щоб пришвидшити час від отримання даних до дії для будь-якого користувача.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mode максимізує рентабельність інвестицій у сучасний стек даних і перетворює дані на конкурентну перевагу для провідних компаній у всіх секторах і на всіх етапах.
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розробляти спеціальні звіти та відкривати глибшу та детальнішу інформацію. Конструктори можуть ітерувати та досліджувати дані в живих блокнотах для спільної роботи. Потім, використовуючи Observable Framework з відкритим кодом, вони можуть створювати програми з миттєвим завантаженням даних локально, використовуючи будь-яку мову чи бібліотеку. Легко безпечно розгортати та розміщувати програми даних на Observable. Ми піклуємося про систему єдиного входу, керування робочим простором, журнали аудиту тощо, щоб розробники могли зосередитися на створенні найкращих програм для обробки даних, які коли-небудь бачила їхня команда. Кращі інформаційні панелі, програми даних і звіти створюються за допомогою коду. Найкращі створюються за допомогою Observable.
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за допомогою Sisense Fusion – аналітичної хмарної платформи на основі штучного інтелекту, яка надає інтелект у потрібному місці та в потрібний час щоразу. Понад 2000 глобальних компаній покладаються на Sisense, щоб впроваджувати інновації, руйнувати ринки та стимулювати значні зміни у світі. Sisense, визнана компанією № 1 у галузі бізнес-аналітики з точки зору успіху клієнтів, також п’ять років поспіль була названа однією зі 100 найкращих хмарних компаній світу за версією Forbes. Відвідайте нас на www.sisense.com і зв’яжіться з нами в LinkedIn, Twitter і Facebook.
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання даних і досягніть кращих бізнес-результатів за допомогою повністю інтегрованого керування даними та керування ними, візуальної аналітики та оповідання даних, а також співпраці — усе це завдяки провідному в галузі Einstein від Salesforce, створеному прямо в Tableau Pulse — це переосмислений досвід обробки даних, який робить дані ще більшими. доступний кожному, незалежно від його досвіду роботи з інструментами візуалізації даних. Tableau Pulse доступний для користувачів Tableau Cloud і використовує потужність Tableau AI для надання даних більш персоналізованим, контекстним і розумним способом. Дізнайтеся більше на сторінці https://tableau.com/pulse Tableau Cloud дає змогу приймати розумніші, орієнтовані на розуміння рішення завдяки швидкій, гнучкій та інтуїтивно зрозумілій аналітиці. Спробуйте повністю розміщене хмарне рішення корпоративного рівня на платформі аналітики №1 у світі. Tableau Prep Builder пропонує сучасний підхід до підготовки даних, що дозволяє швидше та легше поєднувати, формувати та очищати дані для аналізу.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — це відзначена нагородами сучасна платформа бізнес-аналітики (BI) і аналітики, спеціально створена для хмари. З Sigma будь-хто може використовувати функції та формули електронних таблиць, які вони вже знають, щоб досліджувати живі дані в хмарному масштабі, аж до найдрібнішої деталізації. Наш знайомий інтерфейс, схожий на електронну таблицю, надає повну потужність SQL у руки будь-якого користувача, зберігаючи актуальність і безпеку даних у хмарних сховищах даних. Компанії, які орієнтуються на дані, використовують Sigma, щоб надати своїм співробітникам, клієнтам і партнерам можливість вирватися з обмежень інформаційної панелі та самостійно досліджувати дані, щоб приймати кращі та швидші рішення. Наше програмне забезпечення було створено, щоб отримати вигоду від продуктивності хмарних сховищ даних для об’єднання джерел даних і миттєвого аналізу мільярдів рядків даних – без необхідності кодування.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — це аналітична платформа, орієнтована на клієнтів, яка дозволяє компаніям стимулювати залучення за допомогою оповідання даних. Завдяки найкращому настроюваному досвіду для кінцевого користувача на будь-якому пристрої щороку переглядається понад 4 мільйони історій Toucan. Хмарна платформа без програмного коду Toucan скорочує витрати на розробку та скорочує час завдяки швидкому бездоганному впровадженню. Користувачі можуть підключатися до будь-яких даних, хмарних чи інших, потокових або збережених, використовуючи Toucan’s AnyConnect™ — набір із сотень включених конекторів. Підготовка даних настільки ж проста з Toucan YouPrep™, функцією візуальної готовності даних, яка дозволяє діловим людям виконувати завдання з даними, які зазвичай потребують експерта з даних. Візуалізація приймає форму «розповіді даних», де кожна діаграма супроводжується контекстом (наприклад, визначеннями), співпрацею та анотаціями, щоб користувачі розуміли «чому», а не лише «що» їхніх даних. Щоб спростити початок роботи, Toucan містить «Галерею додатків» початкових інформаційних панелей, GuidedDesign™ для допомоги у виборі та компонуванні діаграм, а також зразки наборів даних для швидкого створення прототипів. Нарешті, розгортання та керування спрощуються завдяки розгортанню одним дотиком від етапу до виробництва, легкому вбудовуванню за допомогою веб-компонентів або iFrames і публікації на будь-якому пристрої — Інтернеті, смартфонах, планшетах або кіосках/настінних дисплеях — однією дією. Усе це регулюється безпекою на рівні рядків, ролей або користувачів із повним журналом аудиту, а підключення та залучення допомагають вбудовані функції автоматизації та керування користувачами.
Bold Reports
boldreports.com
Бізнес-звіти не повинні обтяжувати ІТ-команду чи бюджет. Bolds Reports від Syncfusion змінює як спосіб представлення даних організацією, так і досвід зацікавлених сторін. Завдяки локальному рішенню Bold Reports, вбудованим інструментам звітування та SDK для перегляду звітів команда може впровадити справді сучасну систему керування звітами з розширеними функціями та необмеженою кількістю користувачів. Створюйте та редагуйте звіти за допомогою конструктора звітів, який використовує досвід користувальницького інтерфейсу Syncfusion для створення десятків елементів звіту, інтерактивних функцій, привабливих стилів і настроюваних параметрів форматування. Потім використовуйте сервер звітів, щоб публікувати та експортувати свої звіти, керувати їхніми правами доступу та доставляти їх користувачам у мережі. Коли звіти доступні будь-де, відповідні зацікавлені сторони можуть співпрацювати для прийняття кращих бізнес-рішень. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. У ході цієї роботи було виявлено потребу спростити те, як підприємства створюють, зберігають і обмінюються життєво важливими бізнес-звітами, а потім приступили до створення веб-рішення для керування звітами. Результатом є Bold Reports, які охоплюють дрібниці, щоб автори звітів могли зосередитися на загальній картині. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
ClicData
clicdata.com
ClicData — це провідна наскрізна платформа аналітики даних, розроблена для того, щоб дати можливість особам, які приймають рішення, і аналітикам досягти справжньої продуктивності та оприлюднювати ідеї на основі надійних, актуальних і уніфікованих даних. Отримайте користь від ClicData за кілька днів за допомогою нашої простої у використанні, але дуже потужної хмарної платформи, яка оптимізує підключення до даних, керування даними, візуалізацію даних і обмін ними з вашими командами чи клієнтами. Від інтеграції та керування даними до аналізу даних, візуалізації та спільного використання — ми надаємо вам усе, що вам потрібно, щоб легко зрозуміти свої дані, відстежувати ефективність і слідкувати за ключовими показниками на спеціальних, повністю інтерактивних інформаційних панелях. У світі, де рішення на основі даних є ключовими для успіху, наша місія полягає в підтримці організацій у всіх галузях, щоб отримати видимість їх ефективності за допомогою автоматизованого аналізу даних і звітності, роблячи складне простим. ClicData довіряють і використовують понад 1000 провідних організацій у багатьох галузях (роздрібна торгівля та електронна комерція, охорона здоров’я, медіа та реклама, готельний бізнес, виробництво, державний сектор тощо) у 25+ країнах.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — це платформа аналізу контекстних рішень, створена на основі запатентованих методів розширеного розмовного штучного інтелекту та аналітики. Помічник зі штучного інтелекту ConverSight, Athena, надає інформацію про бізнес, підключаючись до даних клієнтів і генеруючи інформацію та рекомендації за допомогою методів машинного навчання. Завдяки ConverSight компанії можуть застосовувати штучний інтелект у своїх методах планування реагування, що забезпечує кращу точність, ефективніше прийняття рішень і плавніший час реакції, що в кінцевому підсумку зменшує витрати та значно покращує роботу ланцюжка поставок. ConverSight діє як контрольна вежа ланцюга поставок, щоб допомогти компаніям оптимізувати роботу, мінімізувати збої та вирішувати критичні проблеми в режимі реального часу. Бізнес-помічник ConverSight зі штучним інтелектом, Athena, пропонує компаніям кращу видимість даних і розуміння для проактивного вдосконалення своїх ланцюжків поставок і прийняття інших точних, обґрунтованих рішень
Bold BI
boldbi.com
Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється з повною платформою для інтеграції даних, щоб впоратися з найскладнішими проблемами підготовки даних. Від необроблених джерел даних до повністю інтерактивних інформаційних панелей, Bold BI за рекордно короткий час усуває розрив між даними та практичними висновками. Платформа пропонує інтеграцію з понад 130 найпоширенішими джерелами даних, включаючи Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server і Oracle, а також загальний доступ до будь-якого джерела даних за допомогою REST API. Додаткові функції Bold BI включають: • Легке вбудовування аналітики за допомогою JavaScript SDK. • Наскрізна підтримка від впровадження до готового продукту. • Сучасна архітектура даних — відсутність власних кубів. • Потужний SDK, налаштований для всіх основних фреймворків. • Розгортання будь-де. • Єдиний вхід із OAuth2 і OpenID. • Ліцензування, що масштабується, без сюрпризів. • Функції дизайну перетягування. • Співпраця в реальному часі на інформаційних панелях. • Інтеграція з Office 365 і Active Directory. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. Направлення свого досвіду візуалізації даних у спрощене, але комплексне рішення Bold BI є наступним кроком у задоволенні потреб спільноти розробників. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
panintelligence
panintelligence.com
Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурення в дані. pi створено таким чином, щоб він був низьким кодом для вас і без коду для ваших клієнтів. Ви можете зосередити свій час розробника на своїй основній пропозиції, щоб пришвидшити свою дорожню карту, а ваш клієнт зможе самостійно приймати рішення на основі даних, не потребуючи технічних навичок.
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудований процес випуску, включаючи затвердження, редагування, внутрішній відгук і відстеження змін між версіями * База даних поточних процедур із можливістю запиту * Перегляд і можливості ручних і автоматизованих процедур * Інтегрована телеметрія, командування та контроль, а також дані місії * Детальна аналітика, звіти та інформаційні панелі
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на основі даних завдяки платформі Decision Intelligence від Kleene.
Datazip
datazip.io
Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними, об’єднавши розосереджені джерела даних, використовуючи ETL, сховище даних і можливості трансформації. Завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі Datazip створіть надійну масштабовану інфраструктуру даних лише за 45 хвилин. Насолоджуйтеся швидкими з’єднаннями для передачі даних, надійними запитами та плавним експортом, щоб приймати глибокі рішення.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, зареєструвавшись. Ви зможете завантажувати власні дані та випробувати більшість функцій AnswerDock у безкоштовній версії. Використовуючи AnswerDock, бізнес-користувачі створюють власні звіти та інформаційні панелі, вводячи свої запитання, так само, як за допомогою веб-пошукової системи. Наприклад, користувачі можуть ввести 10 найкращих продавців за зростанням кількості потенційних клієнтів у цьому кварталі. AnswerDock запускає аналіз і миттєво відображає оптимальну візуалізацію. AnswerDock використовує потужні алгоритми інтелектуального аналізу даних, щоб відповісти на запитання, поставлені природною мовою, як-от: • Що стимулює мій коефіцієнт конверсії? • Чому продажі зросли вчора? • Що спонукає до затримки статусу відправлення? • Як перегляди сторінок впливають на дохід? AnswerDock підключається до різноманітних джерел: від файлів Excel до реляційних баз даних (Mysql, SQL Server тощо) і сторонніх API, таких як Google Analytics. Користувачі можуть створювати інформаційні панелі, поєднуючи кілька джерел, що дає їм змогу мати інтегроване уявлення про свій бізнес. Професіонали галузі з будь-якої бізнес-функції можуть використовувати AnswerDock, щоб легко досліджувати дані своєї компанії, використовуючи інтуїтивно зрозумілий пошуковий інтерфейс без необхідного навчання. AnswerDock підтримує професіоналів у роздрібній торгівлі та електронній комерції, фінансах і страхуванні, охороні здоров’я, транспорті та логістиці, зв’язку та медіа, виробництві та інших галузях. AnswerDock надає комплексну платформу даних із безліччю функцій: • Обробка природної мови • Автоматичний вибір діаграми • 30+ інтерактивних типів діаграм • 50+ параметрів налаштування • Інтелектуальний аналіз даних і аналіз даних • Пояснення аналізу • Спеціальні ключові слова • Автоматичне індексування даних • Спільний доступ і співпраця • Стовпці на основі формул • Об’єднання наборів даних • Консоль адміністрування • Заплановані завантаження даних • Експорт у CSV, PNG або PDF • Дозволи для стовпців, рядків і наборів даних • Керування користувачами • Інтерактивні інформаційні панелі
Kyligence
kyligence.io
Ласкаво просимо до наступного покоління бізнес-аналітики, де бізнес-показники — це не просто цифри, а джерело інтелектуальних даних у вас під рукою. Зануртеся в Kyligence Zen, ваш централізований центр вимірювань, який перетворює дані в практичну інформацію. Спираючись на єдине джерело правдивих показників, Kyligence Zen надає кожному точну, комплексну та інтелектуальну підтримку прийняття рішень, спеціально розроблену для сучасних підприємств.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL або API і без проблем вставити інформаційну панель як компонент React або Vue. Оскільки продукт дуже розширюється за допомогою коду, ви матимете повний контроль над продуктом і створеним вами досвідом користувача.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore допомагає компаніям перетворювати дані на ефективну бізнес-аналітику за допомогою потужності штучного інтелекту, запитів природною мовою та прогнозної аналітики. Завдяки спеціальним галузевим рішенням, вбудованим у потужну платформу BI, Lumenore перетворює ваші необроблені дані на точні висновки. Забезпечте безперебійну інтеграцію даних, увімкніть сучасний бізнес-розповідь і заохочуйте розширене відкриття інформації. Створіть універсальний всесвіт даних для ефективного прийняття рішень у бізнес-функціях за допомогою Lumenore.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та розширені деталі, взаємодіючи з даними, збільшуючи масштаб і шукаючи на карті. Використовуйте інтелектуальні стилі картографування на основі даних та інтуїтивно зрозумілі інструменти аналізу, щоб отримати інформацію про місцезнаходження. Ефективно працюйте у вашій організації, спільно створюючи та використовуючи карти. Поділіться своїми ідеями з окремими людьми або з усім світом.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій за кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG, інвестори та муніципалітети покладаються на Placer.ai для прийняття обґрунтованих рішень і виграшних пропозицій. Основні функції включають: - Вимірювання відвідувань і тенденції - Справжня зона торгівлі - Статистика клієнтів і демографічні показники - Подорожі клієнтів - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності - Аналіз мережі та галузі - Платформа онлайн-аналітики - Канал даних, спеціальні звіти та API Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний обліковий запис і Placer. ai
Smappen
smappen.com
Smappen — це онлайн-інструмент картографування території, який надає компаніям інформацію про місцезнаходження для ефективного дослідження ринку. Візуалізуйте торговельні зони, отримуйте доступ до статистичних даних про населення та аналізуйте конкурентів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо найкращих місць для бізнесу. Завдяки зонам, які проводять час, ви також можете з легкістю керувати логістикою та здійснювати місцеві маркетингові стратегії. Розкрийте силу інтелектуального визначення місцезнаходження та оптимізуйте успіх свого бізнесу за допомогою Smappen вже сьогодні!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимізує стратегію роздрібних торговців нерухомістю, щоб швидше та точніше приймати рішення. Проста у використанні та централізована платформа даних пропонує розширену прогнозну аналітику національним франчайзерам і мережам із доступом до провідних галузевих даних, які покращують інструменти планування ринку та моделі прогнозування PiinPoints.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечує оцифрування карт на всіх рівнях організації. Заснована в 2009 році, Scribble Maps була створена на основі прямих відгуків користувачів. Наш командний портал дозволяє командам співпрацювати та працювати разом над картами, а завдяки безлічі параметрів експорту Scribble Maps можна інтегрувати з існуючими робочими потоками, щоб надати геопросторові можливості всій вашій організації.
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit — це всесвітній API геокодування, який забезпечує швидке й точне автозаповнення адреси, локатор магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена на три продукти: - База даних поштових індексів: повна пропозиція даних поштових індексів для інтеграції підприємств і продуктів. - База даних кордонів: наші межі з узгодженими краями охоплюють поштові та адміністративні області з високою точністю та роздільною здатністю візуалізації. - База даних вулиць: доповніть свої геодані інформацією про вулицю для підтвердження адреси, автозаповнення та доставки на останню милю. Набори даних доповнюються розширеними функціями, зокрема підтримкою кількох мов, кодами UNLOCODE та IATA, визначеннями міст, адміністративними районами, координатами широти та довготи тощо. Менеджер із успіху клієнтів, присвячений вашому обліковому запису та відданий вашому успіху, забезпечить безперебійний процес інтеграції даних і негайну відповідь на всі ваші запитання. Такі компанії, як Gartner, IBM і UPS, покладаються на наші міжнародні бази даних поштових індексів.
Combain
combain.com
За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.
Symaps.io
symaps.io
Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та витягує цінність різних типів даних про місцезнаходження (соціально-демографічні показники, кількість відвідувачів, конкурентне середовище, приватні дані), щоб визначити та оцінити найкращі місця. Доступно багато функціональних можливостей: візуалізація покриття мережі, дослідження зон водозбору, порівняння місць, визначення білих зон, націлювання на нові зони зростання відповідно до попередньо визначеного набору критеріїв, пошук подібних місць, порівняння з конкурентами,... Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і проста візуалізація шарів даних на карті, імпорт та експорт даних. Платформа Symaps працює по всьому світу та наразі використовується в 15 країнах.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — це API із повністю інтегрованим набором функцій перевірки для форм реєстрації клієнтів. Додайте одну або кілька функцій до наявної форми та спостерігайте за покращенням коефіцієнтів конверсії та якості даних. - Пошук адреси Використовуйте пошук поштового індексу або автозаповнення, щоб фіксувати адреси в 5 разів швидше без помилок - Геокодування на даху Отримувати координати для адрес по всьому світу - Перевірка банківських рахунків Перевірка банківських рахунків для прямих дебетів і грошових переказів - Перевірка електронної пошти та мобільних пристроїв Зберігайте дійсні адреси електронної пошти та мобільного телефону номери від клієнтів і потенційних клієнтів - перевірка OTP Захист облікових записів клієнтів за допомогою одноразового пароля Перевірка SMS Навіщо використовувати Postcoder? Postcoder допомагає понад 9000 організаціям у Великій Британії та в усьому світі досягти відчутних покращень у перетвореннях форм і якості даних. Після інтеграції Postcoder багато хто повідомляє про збільшення кількості клієнтів, швидше заповнення форм і різке зростання кількості потенційних клієнтів.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin є основоположним рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі реального часу. Потужна платформа інтелектуального картографування приміщень, Mappedin, надає вам передову систему картографування та інтуїтивно зрозумілі програми для пошуку шляху. Джерело правди для ваших карт нерухомості, наш редактор карт створює співпрацю між організаціями для підтримки точних карт і даних про місцезнаходження в режимі реального часу.
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