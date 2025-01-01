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Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Науру
Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.
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Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за доп...
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання дани...
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — це інструмент для відкриття досліджень, який поєднує в собі інтерактивні карти цитування, сучасні інструменти пошуку та цільові оновлення, щоб допомогти дослідникам і командам дослідників зрозуміти величезний науковий корпус. Він може візуалізувати вашу дослідницьку тему за допомогою всьог...
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує на...
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Grow
grow.com
Grow — це повноцінна платформа бізнес-аналітики (BI) без програмного коду, яка дає змогу кожному у вашій організації приймати рішення на основі даних. Завдяки поєднанню ETL, сховищ даних і візуалізації в одній зручній у використанні платформі будь-яка організація може підключати та досліджувати свої...
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі штучного інтелекту, який спрощує процес дослідження даних, пропонуючи ефективне рішення для пошуку, очищення, візуалізації та перетворення даних. Орієнтуючись на простоту використання, Rose використовує найсучасніші LLM (моделі мовних моделей) із відкритим кодом і мет...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — це мобільна операційна платформа, яка надає вам знання, інструменти та процеси, необхідні для безпечної роботи, відповідності вищим стандартам і вдосконалення щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що починалося як програма для цифрових контрольних списків, перетворилося на плат...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечу...
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний марк...
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та...
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою...
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що ...
Domo
domo.com
Domo використовує дані для всіх, щоб вони могли збільшити свій вплив на бізнес. Наша хмарна платформа обробки даних виходить за рамки традиційної бізнес-аналітики та аналітики, роблячи дані видимими та зручними за допомогою зручних інформаційних панелей і програм. Завдяки штучному інтелекту, науці п...
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розроблят...
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа ма...
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за ...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mo...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримат...
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективнос...
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. В...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
NVivo
qsrinternational.com
Отримайте знання за допомогою програмного забезпечення для якісного аналізу даних Дізнайтеся більше про свої якісні та змішані дані за допомогою NVivo 14, провідного рішення для якісного аналізу даних. За допомогою NVivo 14 ви можете ставити складні питання своїм даним, щоб визначити теми та зробити...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG...
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел бізнес-...
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — це API, який може розраховувати час подорожі будь-яким видом транспорту до тисяч місць за мілісекунди. Він використовується в Enterprise Search & Location Intelligence.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
GoodData
gooddata.com
GoodData — це провідна хмарна платформа даних і аналітики, що забезпечує прийняття рішень на основі даних на основі ШІ для організацій по всьому світу. Завдяки платформі, яка використовує потенціал автоматизації та штучного інтелекту, GoodData дає своїм клієнтам можливість зробити аналітику даних до...
DashThis
dashthis.com
Якщо ви шукаєте інструмент звітування цифрового маркетингу, який має ЛИШЕ ті функції, які вам потрібні, і без складних «зайвих» речей, DashThis саме для вас! Ми інтегруємося з понад 30 джерелами даних, а для всього іншого є наш чудовий файловий менеджер CSV, який допоможе вам додати будь-які інші да...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M...
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Reportz
reportz.io
Reportz — це інструмент звітності в реальному часі на основі інформаційної панелі для компаній цифрового маркетингу, агентств і фрілансерів, який може допомогти автоматизувати процеси звітності клієнтів. Встановіть правильні KPI і дозвольте Reportz виконувати всю рутинну роботу за вас. Підтримуйте с...
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — це веб-програма з відкритим кодом, яка може підключатися безпосередньо до баз даних і API і використовувати дані для створення красивих діаграм. Він містить конструктор діаграм, панелі інструментів, які можна редагувати, діаграми, які можна вставляти, редактор запитів і запитів, а також ...
Jet Admin
jetadmin.io
Представляємо JetAdmin: ваш потужний інструмент без коду для створення внутрішніх інструментів і порталів клієнтів! Розблокуйте майбутнє розробки програмного забезпечення з JetAdmin, вашим найкращим конструктором без коду для створення внутрішніх інструментів і захоплюючих порталів для клієнтів. Поп...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — це наскрізна платформа для керування та обробки геопросторових даних у реальному часі та генерування аналітичних даних у реальному часі. За допомогою Mapify ви можете швидко створювати свої рішення та використовувати їх у розумних містах, IoT та Industry 4.0. Ми заповнюємо прогалину між Goo...
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — це провідна платформа відстеження геолокації, яка оснащена вбудованими сповіщеннями та повідомленнями для клієнтів. Він працює з компаніями будь-якого розміру, які шукають інтелектуальні рішення для прогнозування видимості та розташування, допомагаючи їм отримувати та обробляти елементи да...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена н...
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...