Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Нігерія

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew — це веб-програма з відкритим кодом, яка може підключатися безпосередньо до баз даних і API і використовувати дані для створення красивих діаграм. Він містить конструктор діаграм, панелі інструментів, які можна редагувати, діаграми, які можна вставляти, редактор запитів і запитів, а також ...