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Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки
Платформи бізнес-аналітики. Найпоширенішим типом інструментів BI є платформи бізнес-аналітики. Платформи BI – це комплексні інструменти аналітики, які використовують аналітики даних і вчені. Вони часто вимагають певного рівня знань кодування або підготовки даних. Ці рішення підключаються до баз даних, сховищ даних або розповсюдження великих даних і пропонують аналітикам можливість працювати з даними для виявлення розуміння. Деякі платформи BI пропонують розширені функції аналітики, такі як прогнозована аналітика, аналітика великих даних і можливість отримувати неструктуровані дані. Крім того, платформи BI можуть пропонувати функції самообслуговування, щоб звичайні бізнес-користувачі могли використовувати цей інструмент, але в основному вони повинні використовуватися відділами обробки даних та ІТ-командами.
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Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Kittl
kittl.com
Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.
Genially
genial.ly
Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Litmaps
litmaps.com
Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Rose AI
rose.ai
Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко створюйте, аналізуйте та діліться картами. Діліться з друзями, вставляйте карти на веб-сайти та створюйте зображення або PDF.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
Domo
domo.com
Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Mapbox
mapbox.com
Карти та розташування для розробників. Точні дані про місцезнаходження та потужні інструменти розробника, щоб змінити спосіб орієнтування у світі.
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
Sisense
sisense.com
Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Grist
getgrist.com
Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
Hex
hex.tech
Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
GoodData
gooddata.com
GoodData — це вбудована платформа BI та аналітики, яка забезпечує швидку, надійну та просту у використанні аналітику. Створено для всіх ваших бізнес-користувачів.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...
DashThis
dashthis.com
Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
TravelTime
traveltime.com
Створюйте чудові програми за допомогою TravelTime Location API. Присвячений конфіденційності даних і точності транспортних даних.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — це внутрішній конструктор інструментів без коду. Простий інтерфейс із функцією перетягування дає змогу будь-кому створювати інструменти, необхідні для керування щоденними операціями, як-от відстеження замовлень, вирішення проблем і моніторинг платежів.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...
Reportz
reportz.io
Інструмент звітування, створений для економії вашого часу та грошей на трудомістких періодичних звітних завданнях завдяки використанню інтерактивних інформаційних панелей.
MicroStrategy
microstrategy.com
Платформа бізнес-аналітики та мобільності MicroStrategy допомагає підприємствам створювати та розгортати аналітичні та мобільні програми для трансформації свого бізнесу.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для збору, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання сповіщ...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Chartbrew
chartbrew.com
Тримайте свою команду та клієнтів в курсі новин за допомогою живих і повністю підключених інформаційних панелей.
Smappen
smappen.com
Додаток карти радіусів руху. Smappen — це інтерактивна карта, яку можна використовувати для створення територій на основі часу в дорозі. Швидко та легко аналізуйте зони обслуговування, оптимізуйте свою логістику та підготуйте місцеві маркетингові стратегії.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій з кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.