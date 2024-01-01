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Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки

Платформи бізнес-аналітики. Найпоширенішим типом інструментів BI є платформи бізнес-аналітики. Платформи BI – це комплексні інструменти аналітики, які використовують аналітики даних і вчені. Вони часто вимагають певного рівня знань кодування або підготовки даних. Ці рішення підключаються до баз даних, сховищ даних або розповсюдження великих даних і пропонують аналітикам можливість працювати з даними для виявлення розуміння. Деякі платформи BI пропонують розширені функції аналітики, такі як прогнозована аналітика, аналітика великих даних і можливість отримувати неструктуровані дані. Крім того, платформи BI можуть пропонувати функції самообслуговування, щоб звичайні бізнес-користувачі могли використовувати цей інструмент, але в основному вони повинні використовуватися відділами обробки даних та ІТ-командами.

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Canva

Canva

canva.com

Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...

Kittl

Kittl

kittl.com

Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.

Genially

Genially

genial.ly

Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.

Looker

Looker

looker.com

Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Красива, проста візуалізація даних і розповідь

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.

Grow

Grow

grow.com

Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.

Visme

Visme

visme.co

Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.

Metabase

Metabase

metabase.com

Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Легко створюйте, аналізуйте та діліться картами. Діліться з друзями, вставляйте карти на веб-сайти та створюйте зображення або PDF.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.

Venngage

Venngage

venngage.com

Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Карти та розташування для розробників. Точні дані про місцезнаходження та потужні інструменти розробника, щоб змінити спосіб орієнтування у світі.

Observable

Observable

observablehq.com

Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.

Sisense

Sisense

sisense.com

Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.

Grist

Grist

getgrist.com

Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.

Databox

Databox

databox.com

Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.

Reportei

Reportei

reportei.com

Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — це вбудована платформа BI та аналітики, яка забезпечує швидку, надійну та просту у використанні аналітику. Створено для всіх ваших бізнес-користувачів.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...

Radar

Radar

radar.com

Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...

DashThis

DashThis

dashthis.com

Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

Створюйте чудові програми за допомогою TravelTime Location API. Присвячений конфіденційності даних і точності транспортних даних.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin — це внутрішній конструктор інструментів без коду. Простий інтерфейс із функцією перетягування дає змогу будь-кому створювати інструменти, необхідні для керування щоденними операціями, як-от відстеження замовлень, вирішення проблем і моніторинг платежів.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...

Reportz

Reportz

reportz.io

Інструмент звітування, створений для економії вашого часу та грошей на трудомістких періодичних звітних завданнях завдяки використанню інтерактивних інформаційних панелей.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

Платформа бізнес-аналітики та мобільності MicroStrategy допомагає підприємствам створювати та розгортати аналітичні та мобільні програми для трансформації свого бізнесу.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для збору, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання сповіщ...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Тримайте свою команду та клієнтів в курсі новин за допомогою живих і повністю підключених інформаційних панелей.

Smappen

Smappen

smappen.com

Додаток карти радіусів руху. Smappen — це інтерактивна карта, яку можна використовувати для створення територій на основі часу в дорозі. Швидко та легко аналізуйте зони обслуговування, оптимізуйте свою логістику та підготуйте місцеві маркетингові стратегії.

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.

Mapline

Mapline

mapline.com

Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...

Aiven

Aiven

aiven.io

Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.

CARTO

CARTO

carto.com

Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій з кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.

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